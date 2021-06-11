الترميم وراء هدم ملعب "بلفيدير" بمدينة الرباط

أوضحت مصادر عليمة من داخل إدارة نادي اتحاد الفتح الرياضي أن هدم سلطات مدينة الرباط لملعب “بلفيدير”، الذي يظل معلمة رياضية تاريخية للمدينة، يأتي بغرض إعادة ترميم مرافقه، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بالهدم من أجل إنشاء مشروع جديد.

وأشارت المصادر نفسها، في تصريح لـ”هسبورت”، إلى أن الهدم يدخل ضمن مشروع إعادة ترميم الملعب مع احترام خصوصياته التاريخية، كاشفة أن الورش يعني كل مرافق الملعب، من مستودعات الملابس، وقاعة تقوية العضلات، والقاعة المغطاة، فضلا عن إنشاء ملاعب لكرة السلة ومركز استقبال.

وأوردت المصادر أن إعادة ترميم ملعب “بلفيدير” تدخل ضمن مشاريع بين مجلس مدينة الرباط واتحاد الفتح الرياضي، مضيفة أن “الملعب سيظل فتحاويا ولن يتزحزح من مكانه”.

وخلق خبر هدم ملعب “بلفيدير” جدلا واسعا إلى حد إثارة غضب الجماهير الرباطية، خصوصا وأن إدارة نادي الفتح الرياضي لم تتفاعل مع تساؤلات الأنصار بخصوص مصير الملعب عبر بلاغ أو توضيح رسمي.

ويتميز ملعب “بلفيدير” بتصميم أوروبي، حيث إن المدرجات قريبة من أرضية الملعب نظرا لعدم إدراج الحلبة المطاطية أو مضمار ألعاب القوى في تصميم الملعب آنذاك.

وسبق لـ”بلفيدير” أن احتضن العديد من المباريات الدولية للمنتخب الوطني المغربي، ومباريات رسمية لفريق الجيش الملكي، كما خاضت على أرضيته العديد من الفرق الأوروبية العملاقة مقابلات ودية، مثل ريال مدريد الإسباني.