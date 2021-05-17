التصعيد ضد الشعب الفلسطيني يؤجل تنزيل الاتفاق بين الرباط وتل أبيب

أجلت تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تنزيل مضامين الاتفاق الموقع بين الرباط وتل أبيب بشأن استئناف العلاقات بين البلدين.
وكان يُفترض أن تنطلق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل لأول مرة بعد شهر رمضان، وفق ما أكده عبد الرحيم بيوض، مدير مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، في تصريح رسمي قبل أسابيع.
وأجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب لقاء عن بعد، كان سيجمعه اليوم الاثنين مع اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية (FICC) وجمعية مصنعي إسرائيل؛ لبحث “فرص الأعمال والاستثمار في إسرائيل”.
وأكدت الهيئة المهنية لأرباب المقاولات المغربية، عبر حسابها في “تويتر”، أنه جرى تأجيل هذه الندوة، دون ذكر السبب؛ لكن مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أفادت بأن هذا مرتبط بتطورات القضية الفلسطينية.
ويُرتقب أن يتم تأجيل جميع الزيارات التي كان من المنتظر أن يقوم بها مسؤولون إسرائيليون إلى المغرب، في ماي الجاري، وعلى رأسها زيارة وفد أمني وإداري من أجل ترتيب الإجراءات المتعلقة بالرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.
وفي حالة تواصل العدوان الإسرائيلي على فلسطين، متجاهلا دعوات المنتظم الدولي والمملكة المغربية التي تحظى برئاسة لجنة القدس، فقد تتخذ الرباط خطوات قد تكون حاسمة تجاه العلاقات مع تل أبيب.
وفي سنة 2000 اضطر المغرب إلى وقف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل عقب الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية حينها. وقررت المملكة، رداً على تلك الاعتداءات، إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ونظيره المغربي في تل أبيب بسبب توقيف مسلسل السلام.
لن يرضى عليك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم ، اليهود من بكري ما فيهم ثيقة ، ولعل قصص فالقرآن الكريم احسن برهان.
الرد على عقما بيك. اولا انا مغربي قح ، اميرة سنا وخبرة، منذ السبعينات ونحن مع الفلسطينيين، ندعمهم وندعم الدول العربية المنافقة التي همها الوحيد هو تقسيم بلدي العزيز المغرب، استشهد قريب لي بمعركة كلتة زمور . اقطن الان باروبا اعرف عرب ومنهم الفلسطينيون المنافقين او سمعتهم ماذا يقولون في حق المغاربة ويمسون شرف اخوتك المغربيات، لغيرت رايك مثلي فيهم. هل تعلم كم من مال دفعته الكويت للفلسطينيين ولكن حين احتل صدام الكويت اول من باس على كتفه كان ياسر عرفات مباركا لصدام غزو الكويت. فقد نسي الفلسطينيون كل الخير والمال اللذي ساعدتهم دولة الكويت به. لا تكن عنصري مع الناس. فانتم تقولون الغرب يكره المسلمون ، وماذا يفعل المسلمون بعد اداء كل صلاة سوى الدعاء على اليهود والمسيحيون. اليس هاذا نفاق وعنصرية. الجزاير قتلت 30 الف شهيد جندي مغربي منذ 1975 الى 1991. ولم نسمع او نرى فلسطيني واحد يتضامن معنا، بل العكس يقولون نحن نحتل الصحراء، ولعلمك انهم يعترفون بالمرتزقة. ويقيمون توامة المدن، ويستقبلون اطفال البوليساريو بغزة. كن على يقين اني كنت مثلك ساذج ولكن الحمد لله نضجت وبدءت اعرف مصلحت المغرب مع من، اطلب م
Entre 212 pays dans ce monde il y a juste israel qui va nous enrichir et nous faire prosperer…??
Le capital humain pas par les accords Le developement passe avant tout par
لا تعاون مع من يزهق أرواح اخواننا الابرياء.
يجب ألا تتضرر العلاقات الاقتصادية بين المغرب و اسرائيل بسبب التصعيد بين الفلسطينيين و الإسرائيليين . ذاك شأن و هذا شأن.
شفتو ريوسكم داك الأعتراف مشا مع مهب الريح. مشا معا حساب ترامب إلي تسد او واليتو باغيين تتهربو
لماذا لا تطبع اسراءيل مع فلسطين و تجلس معها على طاولة المفاوضات لانهاء النزاع.ام انها تطبع فقط مع من لها مصالح معها.لاحول و لا قوة الا بالله.لا سلام مع اسراءيل ما دامت مستمرة في استنزاف ارواح الفلسطنيين
نتمنى نحن الشعب الذي يناصر القضية الفلسطينية الا يتم التوقيع على هذا الاتفاق لأننا لسنا بحاجة إلى مشاريع تدعم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بل مشاريع تخدم الشعبين المغربي والفلسطيتي
quel exploit !! encore un petit effort pour aider nos frères palestiniens, n’importe quoi.
نتمنى أن تحل كل نزاعات العالم ويحل السلام، لكن على بلادنا أن تهتم بمصالحها.
لا للتطبيع ، ماذا تنتظرون من اليهود لم و لن يلتزمو بأي عهد
Les activistes berbères , les neo sionsites infestent tous les sites et tous les forums.
Osez dire que le Maroc s’est fait avoir par Trump et son gendre Kouchner. Maintenant ,notre ministre des affaires étrangères est obligé de se plier aux dictats des lobbies sionistes aux usa
للتذكير فإن الإتفاقية التي وقعها المغرب مع إسرائيل بتطبيع العلاقات الكاملة في جميع المجالات مع الكيان الصهيوني كانت تحت رعاية الشيطان الأكبر وهي الولايات المتحده الامريكيه، وتتضمن الاعتراف بسيادة المغرب على صحراءه، وإذا الغى المغرب الإتفاقية فسوف تكون هذه فرصة ذهبية لاعداء الوحدة الترابية، وخصوصا العدو الأول للمغرب وهي الجزائر، وذلك ممكن أن تسحب و.م.ا الاعتراف بمغربية الصحراء، بسبب أن الإتفاقية ثلاثية، وإذا ضاع أحد اظلاعها الغيت.
بني التطبيع الهش على مذهب ظاهري خارجي و مذهب باطني سري!الظاهري الخارجي المنمق يدعي السعي لخدمة وتحقيق السلام المغشوش،الاستسلامي والانهزامي!سلام البيع والشراء والصفقات!يدعي ثانيا السعي لزرع و تقوية بذور التسامح والتعايش بتحوير وتعديل جيني تطبيعي:تسامحنا،تطرفهم؛ليونتنا؛تعصبهم؛أن نسمح في كل شيئ؛أن يأخذو كل شيئ بدون مقابل!أما التعايش فهو أخطر من التسامح!يعيشون و نموت؛ يعيشون فينا و بنا؛ نموت بنا و نتقاتل فيما بيننا عرقيا،مذهبيا،سياسيا، اقتصاديا وإعلاميا!اليوم جاءتنا رسالة تسامح من المقابر!الصهاينة لا يقدرون على قتال الأحياء فاتجهوا لتدنيس مقابر الأموات!الأغبياء لا يعلمون أن الأموات مقاتلون أشداء أشد و أعند من الأحياء!المطبعون هم الأموات المتخشبون الحقيقيون!التطبيع الظاهري الخارجي المعلن مقايضة التطبيع بالاعتراف!الصحراء و هو حق طبيعي بفلسطين و هو حق طبيعي!المقدس مقابل المقدس لكي يصبح كل شيئ مدنسا!لم نحصل على الاعتراف وتم بيع فلسطين!صفقة خاسرة مع و من تجار مفلسين!القدس تختزل في المال المشبوه الذي تباع به الممتلكات،الغذاء الذي يحسب فلسطين أرض مجاعة و هي أرض جهاد،اقتدار و كرامة!
في الحقيقة التعامل مع اسرائيل لا ينتظر منه خير لا من قريب و لا من بعيد…انظروا ماذا فعل العدوان الاسرائيلي باخواننا الفلسطينيين. …اللهم انا هذا لمنكر….
!التطبيع الظاهري الخارجي المعلن مقايضة التطبيع بالاعتراف!الصحراء و هو حق طبيعي بفلسطين و هو حق طبيعي!المقدس مقابل المقدس لكي يصبح كل شيئ مدنسا!لم نحصل على الاعتراف وتم بيع فلسطين!صفقة خاسرة مع و من تجار مفلسين!القدس تختزل في المال المشبوه الذي تباع به الممتلكات،الغذاء الذي يحسب فلسطين أرض مجاعة و هي أرض جهاد،اقتدار و كرامة؛ ومناديل المياه التي تختزل القدس في المخلفات البيولوجية وهي أرض طاهرة مباركة!المسيح نهر اليهود عن البيع والشراء قرب المسجد!المال تدنيس للأرض المباركة!السلاح يحرسها؛المال يبيعها و يسلمها!التطبيع الباطني السري احتماء بالعدو من الشعب،من مطالب الديموقراطية،من استحقاق المساءلة والمحاسبة و للتغطية على الفشل والإفلاس سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا، تعليميا،علميا و حضاريا شموليا!التطبيع تأمين و حماية للثروات المحتكرة،المنهوبة، المهربة بعيدا عن أعين الشعب!التطبيع خيانة عظمى
القلاقة المغربية الإسرائيلية تضر بمصالح المغربية وتوقعه في حرج مع الشعب قبل غيره لأن الشعب المغربي لا يعترف باسرائل التطبيع مع هذا الكيان نشرعنه من جهة ولا يمكن انتقاد تصرفاته الخطيرة وهو كيان سيستهدف الدولة المغربية لخطورته ويسخر من يسميهم البعض الجالية اليهودية المغربية ، هم صهاينة منخرطين في منظمات عالمية
اذا كنا نربط مصالحنا الحيوية بفلسطين و قضيتهم فإننا سنظل في مؤخرة الامم وعرضة لكل انواع الابتزاز .
يجب ان تستقل مصالح وطننا العليا عن مشاكل الشرق الاوسط .
السياسيبن الفاشلين يربطون نضالهم بالخرافات و بالتاريخ المزور و بهيجات الشعوب الجاهلة بسيرورة التاريخ .
ندمكم الوحيد هو تأخر تنزيل الإتفاق مع المجرمين وقتلة الأطفال اين هو الضمير العربي؟
في الماضي كنا نسمع عن التسنن،التخورج والتشيع!لم نر من كل هذا التمذهب البعيد عن الإسلام إلا الحروب العبثية،الصراعات، الجعجعات الفقهية والخزعبلات “الفكرية”!المذاهب لا تنتج إلا الكوارث!كل واحد يذهب و ينصرف لما يراه صوابا و لو يرى في قرارة نفسه أنه ليس كذلك! المذاهب ذهاب!ذهبنا في داهية بالمذاهب!في الغرب، تقدموا عندما وضعوا الصراعات على خلفية مذهبية جانبا!معضلتنا أن مذاهبنا و تمذهباتنا بمذهبية سياسية سياسوية مسوسة!إشكالية عظمى في مسرحها يلعب مستقبلنا نحو النهضة، النهوض،التحرر،التقدم أو الكوارث والهاوية!جربنا الصراعات والحروب على خلفية مذهبية!هل تقدمنا أم تأخرنا؟كل واحد يحتفظ بمذهبه!كل واحد يغوص و يغرق في مثالية مذهبه كما يريد سنياتيا،تشيعياتيا أو خارجاتيا!لكن ليدع عنه الأمة و دينها!إعلان حرية التمذهب و حرمة المس بالأمة،بدينها،بكرامتها، ثرواتها وبمقدراتها!بعدالتسنن،التشيع والتخورج،ظهر مذهب التَّطَبُّع بنفس تضبعي تضبيعي!دعاة انهزاميون،استسلاميون، بياعون،ذبابيون،دولاريون،استلابيون،ميوعيون،جهلة،خونة،قلة، عملاء،جبناء،خبثاء!هل تتساهل الصين في انفصال تايوان؟هل طبعت كوريا الشمالية مع أمريكا؟
اااش اوى من اتفاق بناتكم. راه اتفاقكم لا يعنينا في شيء. اتفافكم خيانة لهذا الوطن قبل ان تكون خيانة للقضية الفلسطينية المقدسة .
في الغرب، تقدموا عندما وضعوا الصراعات على خلفية مذهبية جانبا!معضلتنا أن مذاهبنا و تمذهباتنا بمذهبية سياسية سياسوية مسوسة!إشكالية عظمى في مسرحها يلعب مستقبلنا نحو النهضة، النهوض،التحرر،التقدم أو الكوارث والهاوية!جربنا الصراعات والحروب على خلفية مذهبية!هل تقدمنا أم تأخرنا؟كل واحد يحتفظ بمذهبه!كل واحد يغوص و يغرق في مثالية مذهبه كما يريد سنياتيا،تشيعياتيا أو خارجاتيا!لكن ليدع عنه الأمة و دينها!إعلان حرية التمذهب و حرمة المس بالأمة،بدينها،بكرامتها، ثرواتها وبمقدراتها!بعدالتسنن،التشيع والتخورج،ظهر مذهب التَّطَبُّع بنفس تضبعي تضبيعي!دعاة انهزاميون،استسلاميون، بياعون،ذبابيون،دولاريون،استلابيون،ميوعيون،جهلة،خونة،قلة، عملاء،جبناء،خبثاء!هل تتساهل الصين في انفصال تايوان؟هل طبعت كوريا الشمالية مع أمريكا؟تطبع بالتجارب الصاروخية العابرة للقارات!المطبعون يطبعون بالاستسلام العابر للأنظمة المفلسة،الفاشلة،الخنوعة الغارقة في الفسادوالعمالة!التطبيع بيع وتسليم للأوطان بدون حرب!أين الجيوش؟تتسلح لذبح شعوبها،لتذبح بعضها!تأخذ نصيبها من الذبح،ترخي بعنقها للذبح!الجيوش الذبيحة!
“اسرائيلي يستغيث و يهاجم نتنياهو؛ هجوم قاسي بعد فشله في صد صواريخ المقاومة”!عنوان فيديو و عنوان الهزيمة النفسية للجبهة الداخلية العنكبوتية للبيغبي نتنياهو و المجرم أفيخاي أدرعي الناطق الرسمي باسم جيش الإبادة الجماعية للمدنيين والمنشآت الخدمية و باسم الهزيمة النكراء!ستحاكمون في لهاي يا مجرمي الحرب الجبناء! هل ذهب أفيخاي أدرعي للجبهة لمجابهة المقاومين الأشاوس أم مازال مختبئا في جحر ملجئه؟ نتنياهو يعلن عن استسلامه و هزيمته بالتقطير! ينظف ملابسه النتنة على حساب مظيفيه و بخيل في إعلان هزيمته!خسئت يا مجرم الحرب! حربك جرائم ضد الإنسانية!نهايتك أكثر سوادا من المغرور موشي دايان، من الجزار شارون و من الغبي البئيس أولمرت! كفى من سفك الدماء!إنك تقتل ما تبقى من فرص السلام المغشوش،الاستسلامي،الانهزامي الخياني و التسامح المزعوم بتدنيس المقابر!جاءك سلام الصاروخ الجدي و الحقيقي!استفردت بالجبناء معتقدا أنك انتصرت! تطبيعك كان مجرد عين العاصفة التي انقضت عليك في قمة غرورك لتعصف بك؛ و لتخسف بل أرض تطبيعك المزور المغشوش أنت و الوسيط العقاري المفلس كوشنير و الغبي ترامب و المطبعين المضبعين معك!
ان اي تراجع من طرف المغر ب عن بنود اتفاقية ابراهام المبرمة مع دولة اسراءيل والولايات المتحدة ستجر على المغرب الويلات ويفقد كل مصداقية.لتركيا الاخوانية علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى مع اسراءيل وحلفاءها الاخوان المسلمون المغاربة يتزايدون على الدولة المغربية ضاربين عرض الحافظ بمصالح الوطن. اذا كنا سنراجع علاقاتنا كلما فجرت حماس او اي جهة اخرى مفرقعات فلا حاجة ان نرقى الى دولة لها سيادة.
اللقاآت والاجتماعات أجلت نظرا للوضع الأمني السيئ لدى الصهاينة وانشغال جميع القيادات هناك بالوضع الراهن، أما بخصوص الرحلات الجوية فالسبب هو إغلاق مطار تلأبيب، إذن لا يمكن الحديث عن موقف حاسم ضد الصهاينة
لماذا نراهن مصالحنا مع مشاكل الشعوب الأخرى… نحن المغاربة ليس لنا أراضي في الشرق لنتفاوض عليها… أراضينا من طنجة إلى الكويرة. و من يعتقد أن له أراضي مقدسة في الشرق فليرحل إلى هناك.
لا ثم …لا… ثم لا…للتطبيع مع الصهاينة…وكفى
الكل يعلم أن الصهاينة لا يحترمون العهود حتى وإن صادقوا عليها والدليل على ذلك أنهم لم يحترموا الاتفاقات مع الفلسطينيين في أوسلو .
من ناحية أخرى لماذا تركتم كل دول العالم وذهبتم لتتملقوا إلى الصهاينة. هم الآن لا يستطيعون حماية حتى أنفسهم من صواريخ المقاومة التي أذلتهم، حفنة من المقاومين في بضع كيلومترات مربعة ومحاصرون ولكنهم استطاعوا أن يذلوا الصهاينة.
إسرائيل قوية إلا في مخيلة الخونة والضعفاء.
يجب على المغرب أن يدعم علاقة دولتنا مع اسرائيل , لأن معظم الدول العربية و على راسهم الجزائر ستفعل المستحيل من أجل استقلال الصحراء المغربية ، و أحيطكم علما أن هناك ندوة نظمت في الجزائر بحضور مختلق ممثلي الفصائل الفلسطنين ، و أكدوا كلهم أن قضية الصحراء هي مثل قضيتهم و هي تصفية الاستعمار , يجب على دولتنا أن تدرك أهمية العلاقة مع الشقيقة اسرائيل ,
اذا كانت الصحراء صحراءنا لا نريد الصهاينة مطيتنا لاستكمال وحدتنا الترابية
على نهج سلفه و أخيه في الهزيمة أولمرت في 2006، المجرم نتنياهو يصرح مهزوزا و مهزوما أن الحرب ستستمر!أركان جيشه يحاولون مساعدته على تخطي انهياره العصبي! تماثل حقيقي بين اندحاره استراتيجيا و عسكريا مع وزير دفاعه بيني غانتس و اندحار غولدا مائير و موشي دايان في حرب1973!تماثل حقيقي في إدارة الحرب الكارثية بينه و بين أولمرت في 2006! هو أيضا قال “شيليخ مليخ” أي الحرب ستستمر!نتنياهو يبحث فقط عن طوق النجاة الديبلوماسي لإنقاذ ماء وجهه الأسود!شيئ طبيعي أن يقطر استسلامه تقطيرا! هل من فاعل خير يساعده للخروج من ورطته؟ أين عراب إنقاذ إسرائيل من الهزائم هنري كيسينجر؟ أين يختبئ الثعلب الشيخ و الشيخ الثعلب؟ التطبيع استغل القضية الفلسطينية بشكل كارثي!فلسطين التزام شعبي بدون أي لون سياسي!هل أحسنت الدولة إدارة هذه القضية؟ هذا هو السؤال!التطبيع تخلى عن فلسطين!كل الدول المطبعة كان موقفها مخزيا!لم تتحرك بالمساعدات و الخطب الرنانة حتى رأت أن الهزيمة تقترب من عنق نتنياهو!لم تتحرك لأن المقاومة صمدت وانتصرت!تقدير موقف كارثي!هذه قضية أخرى تؤكد فشل و إفلاس الأنظمة العربية خصوصا المطبعة منها تحت و فوق الطاولة!
لا ينبغي تأجيل أي اتفاق أو الإسراع بأي تطبيع ينبغي ببساطة إلغاء جميع أنواع الاتفاقيات بشكل عام ونهائي لأنه لا عهود مع اليهود لأنهم ينقضون العهود والوعود ولا يلتزمون بأي شيء. وبالتالي فإن اليهود يعرفون جيدا أن الشارع العربي والإسلامي عدو لهم ويعرفون أن الحكام أو البيادق العرب ينفقون معهم. خلاصة القول فإن الكيان الصهيوني لا يحتاج إلى تطبيع أو تعايش مع أحد ومستعد لقطع العلاقات وتمزيق الاتفاقيات بدون سبب أو مبرر.
التصعيد ضد الشعب الفلسطيني يؤجل تنزيل الاتفاق بين الرباط وتل أبيب
من خلال تتبع ردود الفعل والمقالات والتعاليق الخاصة بالحدث تبين لي ان معظم المغاربة اما طيبون جدا فوق اللزوم (نية) او انهم ساذجون وبلهاء و يغلب عليهم الاندفاع العاطفي اكثر من التعقل والتبصر والحكمة والرزانة او ان الريح لي جات تديهم، الا تستفيدون من دروس وعبر الماضي واتبعاكم لشعارات العروبة والقومجية والوحدة و و و..ارسلنا كتائب الى الجولان فباعهم حافظ الفأر و الملك حسين لولا تدخل صدام، راعيتم للدم والجورة مع كوريا الشرقية ولم ترسمو الحدود بعد ان عرضت علينا فرنسا الأمر وهاهي النتيجة اقتطعوا جزئا من اراضينا ولا زالوا يطمعون في الباقي، هل سمعتم فلسطينيا واحدا يعترف بمغربية الصحراء من عرفات (الذي صافح الزعيم السابق للبوليزاريو وقال له ماقال) الى ابو مازن مرورا باغلب ان لم يكن كل الفلسطينيين، هل كل الدول العربية الاسلامية تدعمنا في قضيتنا وتعترف بمغربية صحرائنا ووحدة اراضينا رغم كل مافعلناه ولازلنا اتجاههم؟..
قال تعالى: “لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ”
“إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”
Qu’est ce que vous allez dire à Allah le jour de jugement ?!!!
On a mis la main dans la main avec ceux qui expulsent, qui tuent qui dénigrent nos frères، nos sœurs nos parents et nos enfants, et qui profanent votre mosquée !!!
قال رسول الله ﷺ: المسلم أخو المسلم، لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه،
اللهم إني بريء منكم، اللهم إني بريء منكم.
le perdu dans l affaire ci le maroc est les gagnions Algérie est Iran resté en relation avec Israël les maroc a tous gagné
المغرب لن يستفيد من العلاقة مع الكيان الصهيوني و الدليل قبله مصر و الاردن و موريتانيا و الدول الافريقية لم يجنوا شئ من هدا الكيان الارهابي و من يقول غير دلك فانه يحلم حلم الاستيقاظ و سيستفيق حين يفوته القطار
على المغرب ان اراد ان يتقدم الى الامام هو البداية في محاربة الفساد و نشر الدين العدل بين المواطنين
ملاحضة أن الدين يروجون لهدا الكيان الصهيوني العنصري الارهابي يستفيدون منه فهو يدفع لهم اموال هؤلاء المروجون و هم بضعة مئات من الدباب الصهيوني لا كرامة لهم و لا نخوة و لا انسانية انه لا يعقل ان المغربي يسمح بهدا الارهاب الصهيوني
لان المواطن المغربي انسان قبل كل شئ و لا يحب الظلم ….
رئيي الخاص، الصهانة خطر على المغرب لان لهم رئيى استعمارية. اي بلد حماهم و آواهم ، يحسبونه بلدهم. لا نريد صهاينة في مملكتنا الحبيبة المسالمة. اتركونا مع الأعداء الأقربين…،
يجب وقف كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان العنصري الذي يحتل أراضي إسلامية مقدسة ، قضيتنا الصحراوية عادلة ولا نحتاج للصهاينة لكي يدافعوا عنها ، أبناء المغرب الشرفاء قادرون للدفاع عن أرضهم وعرضهم كما يفعلون أهل غزة النبلاء ..
من غير الممكن إعادة مثل قرار سنة 2000 لٱن ألمانيا واسبانبا تنتظر مثل هذه الفرصة الذهبية لإعادة خلط أوراق ملف الصحراء والاستفادة من خيرات الشعب الجزائري بالصطفاف الى جانب العسكر اما العدوان الاسرائيلي فسينتهي وليس هو الاخير واقفال مكتب الاتصال لن ينفع الفلسطينيين بشيء واحس سلاح الذي لا يعلم بأسه الا الله هو الدعاء ثم الدعاء لانه على الارض اسرائيل متفوقة عسكريا في المنطقة واطلاق القذائف الصاروخية من فوق أسطح المنازل لن ينهي الوجود الاسرائيلي بل يجلب الصواريخ لتدمر المنازل فوق رؤوس الاطفال الذين لا يهمون ايران ومن يحرك حماس في شيء الا لتدويل القضية بطابعها الانساني
اريد فقط ان ابحث عن خطاب رسمي للقوة الإقليمية الجارة التي تدعي الدفاع عن فلسطين ظالمة او مظلومة لحد لآن لم يرسلوا حتى علبة كلينيكس واحدة لقد رأيتم يا دولة العسكر البائدة صاحب الجلالة لن ينحاز ابدا لإسرائيل و لن يحابيها حتى و لو كان ذلك ضد المصلحة العليا للبلاد و قضية الصحراء المغربية … المواقف رجال اما من يتبع الديانة البومديانية لن يفهم هذه الأشياء
عندما يتم خلع القناع. و يظهر الوجه الحقيقي. يصبح القناع بدون فائدة.
والله العظيم ان نسمع كلمة تطبيع مع السفاحين .ان الصحراء في دمنا وهي ارضنا احب من احب وكره من كره
مادام الأمر يتعلق فقط ب “تأجيل ” . فقد خشيت أن يكون الامر تراجعا عن الاتفاقية ، و نقض العهود ليس من شيم الفرسان الشجعان الذين لا يسكتون عن الظلم و ينصرون المظلوم.
تماما كما هي شيمة الفرسان المتاخمة لفلسطين مثل تركيا اردوغان و مصر السيسي و أسد سوريا المفرط في الجولان و حزب الله ( و الله منه بريء) حامي لبنان.
ناموا و حين تستيقظوا ستكون ( إسرائيل ) تسقي من مياه دجلة و النيل ، و هي من سيقتل أبناء فرعون ز يستحي نساءه و هي من سيسبي أحفاد ( نبوختنصر ).
هذا طموح اليهود الصهاينة .
يجب تسبيق مصالح البلد على اي اعتبارات (عاطفية) اخرى. لان مصلحة المغرب يتاثر بها 40 مليون مغربي فيما اي موقف مغربي “متشدد” اتجاه الصراع فهو مزايدة لا تنفع الشعب الفلسطيني كثيرا و لا تاثير حقيقي لها على النزاع في الامد الطويل، فنزاع الشرق الاوسط تاثر و تقرر فيه القوى العالمية الكبرى و اصحاب الشان (الفلسطينين).
يمكن ترك مؤسسات المجتمع المدني تمارس دعما ماديا و معنويا للفلسطينين المضطهدين في ارضهم (ما يحتاجه الفلسطينين هو مال و دواء و حملات اعلامية في الغرب توضح حقيقة و عدالة قضيتهم و ليس قطع علاقات و طرد سفراء) .. و يجب ان يستمر المغرب الرسمي في اتفاقياته مع اسراءيل و الولايات المتحدة حفظا لمصالح البلاد العليا.
مللنا من العاطفة الجياشة و المعركة الكلامية (بزعامة الاسلاميين و الشيوعيون) و التي لم تنفع الفلسطينين في شيء و لا نفعت المغرب في شيء.
الذل بعينه بعتم كرامتكم وشرفكم . نحن الشعب المغربي مع فلسطين وانتم لا تمثلوننا
نحن جنود مجندين وراء ملكنا محمد السادس نصره لو فتح لنا الباب للجهاد لنصرة القدس أولا وللفلسطنيين ثانيا لكان المغاربة هم السباقين للجهاد كما لبوو نداء الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله للصحراء تاركين أولادهم ومنازلهم للبوو أمره للدفاع لأن المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض
* نعم تصرف في محله ، بحسن النية أراد المغرب التطبيع في إطار الإحترام .
ظنا منه أن القضية حلت ، و المغرب لا يمكنه أن يكون فلسطينيا أكثر من
الفلسطينيين . و لكن لما نهض أهل القدس من غفوتهم ، و بشاعة الجرائم
المرتكبة من طرف إسرائيل ، هما عاملان أساسيان لإلغاء التطبيع ، كما
حدث سا بقا في عهد الملك الراحل .
* زد على ذلك فإن أسباب محو إسرائيل متوفرة جدا ، و لا يمكن للمغرب
أن يتعامل مع دولة وهمية ، أو مهددة في وجودها .