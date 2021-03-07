التصويت على "القاسم الانتخابي" يثير الانتقاد في مواقع التواصل الاجتماعي

وجد “نواب الأمة” أنفسهم أمام حملة رقمية من الانتقادات الحادة على ضوء الحضور المكثف في الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية، فيما تظل مقاعد البرلمان شبه فارغة حينما يتعلق الأمر بالتصويت على مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي.
وقد صوّت 162 نائبا برلمانيا بالإيجاب على مشروع “القانون الانتخابي”، بينما عارضه 104 نائبا، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد، وهو ما أمكن ملاحظته في البث المباشر للجلسة التي كانت ممتلئة عن آخرها بـ”نواب الأمة” الذين دخلوا في خلافات جذرية بشأن القاسم الانتخابي.
وخرق فريق برلماني شروط السلامة الصحية المعمول بها بمجلس النواب منذ بداية الجائحة، بعدما حضر أزيد من مائة برلماني للجلسة سالفة الذكر، بدل حضور عدد محدد من البرلمانيين يمثل الفريق البرلماني في إطار ما يسمى التمثيلية النسبية.
وأثارت النقاشات المتعلقة بالقاسم الانتخابي غضب شرائح مجتمعية واسعة، اعتبرت نفسها “غير معنية” بالجدل الوطني الذي ملأ مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأسابيع الماضية، مؤكدة أن الأحزاب السياسية تهتم بمصالحها الشخصية فقط؛ في حين تُغفل المصلحة العامة للمواطنين.
وفي هذا الصدد قال عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي و”الناشط الفيسبوكي”، إن “حزب العدالة والتنمية قدّم صورة مخيفة عن حزب يخفي أكثر مما يظهر، عن حزب يمكن أن يفعل أي شيء من أجل 10 مقاعد أو 20 مقعدا، حيث أكد أنه يمكن أن يخلق بؤرة وبائية، ويدفع إلى كارثة صحية لخلق البوز السياسي وابتزاز المؤسسات”.
من جانبه، يرى عبد الرحيم العلام، الأستاذ الجامعي، أن “ما حدث في مجلس النواب الأيام الماضية إنما هو ممارسة سياسية صادرة عن كيانات سياسيات لم تعد تهتم إلا بمصالحها الذاتية الأنانية، من خلال تحويل السلطة التشريعية إلى وسيلة لتحقيق مآرب حزبوية ضيقة، ضاربة بعرض الحائط الانتصار إلى المبادئ الأساسية للديمقراطية، ومغيبة تماما للمصلحة العليا للأمة”.
وتابع العلام في منشور له عبر “فيسبوك” بالقول: “لو أن الأحزاب تجندت مثلما فعلت بخصوص القاسم الانتخابي، في قضايا أكثر جوهرية للمغاربة، لحققت مكاسب سياسية كبيرة؛ لقد كان المغاربة في حاجة إلى تحالفها من أجل إسقاط القوانين التي فرضت التعاقد في الوظيفة العمومية الذي من شأنه أن يدق آخر مسمار في نعش المنظومة التربوية”.
فيما ذهبت مختلف التعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي إلى استنكار مفارقة حضور أغلب البرلمانيين جلسة التصويت على مشروع “القانون الانتخابي”، بينما يتغيبون عن بقية الجلسات الأخرى التي تعقد طيلة السنة التشريعية، داعية إلى تجديد “النخب الحزبية” الحالية المسيطرة على المشهد السياسي الوطني.
المهم هو مغادرة اللحاية لهد حكومة ١٠ سنوات ديل دل معاهم
بالنسبة للتعاقد تحدث عن نفسك، فالشعب مع التعاقد و اصبح جميع يكره حثالة و بقايا الجامعات الذين اختارو التعليم لاجل نوم و كسل
إنه إنهاء للتمدد الإسلام المتأسلم النفعي الأناني…
الحل الوحيد لمعاقبة هؤلاء العصابة التي تتاجر في مصير الشعب ولا تهمها إلا مصالحها الشخصية وهي مسألة معروفة عند جميع عامة الشعب هو عدم المشاركة في التمثيلية الانتخابية .
إذا أردت أن تعرف أي شعب في العالم , أنظر إلى برلمانه ومن يمثله فيه .. وبعدها سوف تعرف أي الشعوب يستحق رمي الورود عليه أو ضربه بالأحجار من سجيل
لقد تم تقسيم الكعكة فيما بينهم بإسم القالب الإنتخابي لا ضرر ولا ضرار
ديموقراطية لدى الإسلاميين تجار السياسة بالعقيدة
فدخولهم القمار السياسي وبهرجتهم داخل البرلمان غير مفهومة. داقوا طعام وحلوة الحكم وعضضوا بنواجدهم على المال العام وابتلوا بسمسرة المجتمع الامي الفقير للمخزن كالقطيع مادموا لم يطالبوا بديمقراطية حقيقية على التغيير الحقيقي في البلاد بل كانوا مساعدين للحكم من الانفلات من التغيير. ابان نزول الشعب في تظاهرات عشرين فبراير
لماذا كل هذا النقاش على القاسم البرلماني وحده دون غيره كالقاسم الجماعي والاداري للبلاد ككل فاقليم تارودانت مثلا لم يطالب اي حزب بتغيير قاسمه الانتخابي الجماعي والسلطوي الدي يضم 89 جماعة بمزانية لا تتساوى مع اصغر جماعة بالدارالبيضاء . بل جعلتها الدولة واجزابها كمنطقة منسية او للتجارب البيولوجية السياسية فقط راساء جماعات وموظفين عموميين خارج القوانين في إمارة لا يعتقد انها تحت سلطة القوانين العامة للبلاد شكايات من اعضاء جماعيين وجمعيات فوضى الرعاة الرحل والغبوي امتصاص خيرات المنطقة دون الاستفادة الفقر والتهجير لساكنتها ولا سلطة ولا حكومة ولابرلمان تدخل او دافع عن ترسيخ دولة الحق والقانون . اذا فالبرلمانيين الإسلاميين ل
الحضور المكثف من اجل التصويت على قانون توزيغ الغنيمة بين الدكاكين الانتجابية يعبر بشكل واضح مذا اهتمام ما يسمى بالاحزاب بمشاكل البلاد واحوال المواطنين الحقيقية والدفاع عنها لك الله يا وطني
كل القوانين التي تخص القسمة تجد لها ٱذان صاغية من لدن البرلمانيين و يأتونها بنشاط و حيوية غير معهودة و بكثافة لافتة و في خضم التدافع ربما ينسون التعاليم التي تخص كورونا: القسمة التي تهم تصفية المعاش و القاسم لدالإنتخابي، ….لكنهم أبطأ من سلحفاة فيما يخص مصالح البلاد و العباد.
الميوعة السياسية فابهى تجلياتها. صراحة مهزلة بكل المقاييس وصورة واضحة على شخصية وهدف السياسي فالمغرب. المصلحة الخاصة اولا. ليس في القنافذ املس.
العاصمة السياسية: نيو ماكَيْنَاشْ
عدد السكان: موشي بابا و أربعون وزيرا !
العملة: الرَّشْ ـــ وَارْ!
الناتج الداخلي الخام: كلشي على بَرَّا بَرَّا !
الولايات:
عثمانيا
رميديا
أمزازيا
رباحيا
ماحيا
يزيميا
خنشوشيا
مخنوشيا
توفيقيا
كرشاتيا
سنطيحاتيا
لفتوتيا
قدوريا
حجوجيا
شعبونيا
طالبانيوس
علمونيا
عَمْرَاشيا
بوشاروبيا
أمكرازيا
فردوسيا
جزوليا
صراحة ليس هناك قيمة للاحزاب السياسية وقيادتها تعلم علم اليقين انه ليس شيئا في يدها ولا تملك القرارات السيادية وحتى القرارات الثانوية وانا لا تقدم اي خدمات للشعب المغربي لا تربويا ولا صحيا ولا اقتصاديا واجتماعيا مما يجعلها تفكر في مصالحها الخاصة وترسم خريطة الطريق التي تجعلها تزيد في البلقنة السياسية وتوزيع كراسي التمثيلية فيما بينها لتصمن جميعها كراسي تجعلها مستمرة في المجالس التشريعية.
لا داعي للتصويت ،ممكن ان تقسموا بينكم المناصب
ومن قال لك ان المغاربة سيصوتون على حزب لخوانجية
نريد الديمقراطية الفعلية و ليس البلقنة
الشعب ليس في حاجة لوصاية
وبما ان الاشياء تسير على هذا المسار
فلاداعي ان اذهب للتصويت
ممصوطش
اي ان البرلمان لعبة في مضمار الداخلية، كيعيطو ليهم باش البزولة تاع الشعي يقسموها بيناتهم
متى كان النواب البرلمانيون يدافعون عن حقوق الشعب ،دائما يتسابقون لاجل مصالحهم الخاصة
)لقد تبين الرشد من الغي )صدق الله العظيم. و (قد بدت البغظاء من أفواههم وما تخفي صدورهم اكبر )صدق الله العظيم.
هذه هي حقيقة الأحزاب. وتجار الأزمات. ومصاصي دماء الشعب وناهبي المال العام .قد فضحهم الله وهم صاغرون.
فلو كانت طارئة أو كارثة حلت بالبلاد لا قدر الله ونودي عليهم على عجل لإنقاذ الأمة ما حضروا جميعهم. لكن عندما يرون مصيرهم وكراسيهم في خطر .يتكالبون ويهرعون مذعورين ومرعوبين وكأنها قامت قيامتهم.
هكذا هم. إذا من الآن فلا داعي لهدر المال العام ولا لشراء الذمم. ولا لقيام مأدبات الألم.
فشكرا لمن تفطن لحيلهم وزندقتهم. رغم أني لست متفقا مع هذه الفكرة. إلا إنها كما يقال : ويل احسن من ويل.
السلام عليكم
لما يجتمع عشرة من الأشخاص في مكان واحد تتم متابعتهم بخرق حالة الطوارء.
في البرلمان اجتمع أكثر من 300 شخص في مكان واحد، ولم تتم متابعتهم ولا هم يحزنون.
النتيجة: هناك مغربان
مغرب الفقراء وبقية الشعب
ومغرب الألبة ومجلس النواب.
لي مسالي راه مسالي سميتو ، الشعب مامساليش دوك المراواغات او الكدوب او الشفرة كل خطرة شوفو الناس غارقة بالفيضانات او بالديون ما لقات ما تصرف او الشباب ما خدام ماردام صحاب الديبلومات الجامعية او التقنية كايفرق الكفة د السيفييات او كايتسنا داك الجواب ديال صافي تانعيطو ليك او ف الاخر إلى خاصهم الخدامة كل واحد ف ديك الخدمة كايجر معاه واحد من الأقرباء ديالو او دوك السيفييات كاتلقاهم عند اصحاب الزريعة او الكاكاو كل شي باين راه زمان التواصل هدا او الواقع هو هدا: لي كايشطح ماكايغطي وجهو إنتهى الكلام
اي انتخابات تتحدتون عنها،نحن لا نهمكم كاشعب مغربي محتاج لحقوقه البسيطة يارب أرفع عنا كل شر عبادك والشفارة الكبار ياكلون الصغار والكبار يارب العالمين
انهم يقتسمون الكعكة فيما بينهم كما جرت العادة….
لك الله يا وطني
لن امنح صوتي لأي حزب . ولا أريد أن يستغل صوتي كمقاطع بأي شكل من الاشكال
المواطنين لا يهمهم القاسم المشترك في الإنتخابات لحظ الآن لأن ليس لهم ثقة لا في العدالة والتنمية ولا في أحزاب البرلمان. مثلا هل رأيتم ممثل حزب ذهب لحيه أو مدينته وتناقش أو تحاور مع أحد منذ الإنتخابات لكن في المستقبل القريب سوف يحدث هذا لأن الإنتخابات على الأبواب.
عندما تكون مصلحتهم الشخصية في المحك ترى هده الكائنات تهرول للتصويت لصالحها
وهنا يظهر جليا ان أحزابنا لا تمثل الشعب إنما تمثل نفسها
الخطة مدروسة والبرلمان سيكون خليطا ل40 حزبا صوت المواطن ام لم يصوت
شوفوا الدول اللي كتحترم شعوبها لا يتعدى عدد الاحزاب 2 أو 3 ويكون الحساب بينا وواضح
لا تنتضروا شيءا من هولاء البرلمانيين
يحظرون بكثافة عندما يتعلق الامر بمصالحهم الشخصية ويغيبون عندما يتعلق الامر بأمر يهم الشعب
هزلت وتعرت اخر أوراق التوت بنتو على حقيقتكم وهدا لن يزيد الشعب الا عزوفا عن السياسة
ألله ينعل اللي ما يحشم
حرام الدولة تدعم هاذ الاحزاب ماديا
أصبحت مواقع التواصل هي الوسيلة الوحيدة للاحتجاج الله يرحم مقولة مشى لحجل وبقات غا قنية هل لم تعد هنالك اية وسيلة للاحتجاج إلا من وراء الستار وهل تضنون أن المواقع ستغير شىءا لا والله وكأنك تصب الماء في الرمل الله يرحم الرجال
أحزاب انتهازيه ووصوليه لا أقل والأكثر ولكن أقول كلمه الحق الله ياخد فهدوك الحق لي كيبيعو ضمائرهم ويغرقوا اولاد الشعب مع هاذ المنتوجات الصينيه من المرشحين
انا من رأيي المتواضع على البرلمانيين التصويت على مشروع قانون من خلاله يخول البرلماني ولاية واحدة فقط لا غير. وإن تم هذا الأمر سيجعل من المغاربة برلمانيين جميعا، ولا يجعلوا من البرلمان حانوت للاسترزاق وقضي غراض. والاهم من ذلك التصويت على محاسبتهم.
نفس الاسطوانات و القراءات؛ أما الدكاكين الانتخابية و الغير الملتزمة بالتأطير و ضرب مصالح الأمة عرض الحائط غير مبالية بالمصالح العليا للوطن و المواطنين.
أين هي الديمقراطية التشاركية الغائبة كليا على أرض الواقع؟ و تبقى مجرد حبر على ورق. الأحزاب كلها بأجهزتها و مكوناتها لا يمكن أن تفرق بين المواطنين و مصالحهم المثلى و على الناخبين و المجتمع أن يتصدوا لهذه التصرفات من بعيد و قبل أي استحقاقات و عدم ترك المشرع و ثلة من البيادق أن يتحكموا في اللعبة التي يترجمها مسار أمة بالتصويت على أغلبية تزكيها الاحزاب دون مستوى و تحولات العالم الجديد.
ارى انه يجب تنصيب حكومة تصريف أعمال بطاقات تقنوقراطيةًلمدةً سنتين تم تليه انتخابات
أولا من اجل مراجعة الأحزاب وقوانينها وشروط التاسيس ونناقش الانتخابات والقاسم واللائحة وووو
أما ما يحدث الان فهو عار عليهم وأصبحوا مسامير جحا عوض ان يكونوا حلا للمشاكل
فحزب العدالة كشر عن انيابه بخصوص قضايا الوطن الكبرى وخصوصا بعض النواب وذراعه الدعوي والشبابي وأيضا قانون نبتة الكيف ووو
لهدا يجب مراجعة قانون التاسيس والقطع مع كل حزب يبحث عن مصلحته الخاصة أو يستورد نسخ الأحزاب الخارجية ذي نفس المرجعيةً
فمن يريد ان يشبه اردوغان فهو واهم لان الأخير اعتقل الآلاف وسرح الآلاف من الوظائف والجيش والأمن ونحن لدينا ملك قوي يقود البلد بيد من حديد ولن يسمح لأي كان ان يعبث بالوطن
كلمة اخيرة من يريد بناء الوطن فمرحبا فكلنا مغاربة ومن يبحث عن مصلحته الخاصة فقط فلن يجني الا الريح
الوطن أولا وأخيرا هدا هو الشعار الأبدي
انه القضاء على آخر جيوب الاسلام في هذا البلد اللهم اقبضنا اليك غير مفتونين .
أرى من خلال هذه الصورة القاتمة عن فكر البرلمانيين أنه حان الوقت لتحديد أجرة البرلماني في 4 آلاف درهم في الشهر مثله مثل المعلم المكافح في أعالي الجبال والمناطق المهجورة. فإن أعجب البرلمانيين هذا الأجر سنقول عنهم آنذاك أنهم وطنيون جاءوا لخدمة الوطن بدون خلفيات . ومن لم يعجبهم ذلك سيشار إليهم بالانتهازيين الطمٌع جاؤوا لملء البطون والارصدة البنكية…. الجشع والطمع سيمة الماكرين
باقي ما عيتوش هلكتونا او مزال زايدين فيه ديك300 درهم نخلصوها غير حنا او هذا الهماج لي جاي البرلمان او خارقين تدابير السلامة كيفاش بلانهم ؟؟
أخي المواطن اختي المواطنة اليوم ما وقع في البرلمان و الحضور القوي للبيجيدي ليس من مصلحة المواطن و انما حضورهم كان من أجل غرض شخصي و هو الوقوف ضد القاسم الانتخابي الذي لن يخدمهم في الانتخابات المقبلة و الذي سيعطي فرصة للاحزاب الصغيرة لتواجد في جميع المؤسسات الانتخابية
الباجدة حالتهم هي حالتهم مادايرين حساب لتاواحد اهم حاجة مصلحتهم جاين لبرلمان مزاحمين بحال راهم فتيران او المواطن يخلص الغرامة
120 برلماني و برلمانية عن حزب البيجيدي اليوم داخل قبة البرلمان هه مابقى ليهوم غير اهزو شي تيفو فيه واك واك اعباد الله القاسم الانتخابي غادي احرق خبزتنا
غير سمعتو بالقاسم الانتخابي او نتوما تسيفو قهرتونا ب الوعود الكادبة او الاستغلال سنين او انتما تنافقو ف الشعب بلا تاشي نتيجة الله ياخد فيكم الحق…او زايدينها بتخراج العينين
واش هذا ناس ماعليهوم قانون و احترام التدبير الاحترازية و لا غير المواطن البسيط هوا بوحدو ليخصو ما يفوت 20 فاي نشاط او اجتماع غادي اديرو
بالله عليكم هل القاسم الانتخابي يرعبوكم الى هذه الدرجة و من هذا التعليق اقول لكم ايها البواجدة سوء بالقاسم الانتخابي او غيره لن يثق فيكم الشعب مرة الاخرى . انتهاء الكلام
صراحة هادشي ماشي غريب على تجار دين ديما مصلحتهم هي الاولى او شي الاخر من بعد ولا بلاش كاع الله يغبركم علينا اتريكت المنافقين
كون غير ديرو خير فراسكم او فينا او تغبرو علينا كمامركم ما نافعين بوالو من غير المصائب او الكوارث
شفت القانون فهذا البلاد كيتطبق غير على الشعب الباجدة مامحسوبينش علينا ولا كيفاش
القاسم الانتخابي لن يخدم مصالح حزب البيجيدي و في نفس الوقت هو في صالح المواطن اولا لأنه سيعطي فرصة للاحزاب السياسية الصغيرة لتواجد في المؤسسات المنتخبة و هذه الاحزاب السياسية الصغيرة تكون في الغالب من تأسيس شباب و غيورين على البلاد
صافي دابا بنتو على حقيقتكم كلشي غادي يجري لبرلمان حزب الباجدة
جاين البرلمان شي مزاحم مع شي او المواطن مسكين يخلص الغرامة على ابسط غلط وا بااااز ليكم
ما بقينا عارفين واش هذا برلمان ولا تيران كورونا غير علينا حنا الشعب او هذا الباجدة لا ولا كيفاش ؟؟
حزب البيجيدي من الأحزاب المنافقة لي مكتاسحة الكراسي البرلمانية
القاسم الانتخابي دار البيجيدي تهجاج ههه حيث عرفين راسهم ماغادي اديرو به والو و حتا كاع الا ما كان القاسم الانتخابي والله مايديرو والو حيث الشعب عاق وفاق
نطالب من صاحب الجلالة ان يتداخل و يعطي اوامر بتحرير مخالفة خرق لتدابير الاحترازية لكل برلماني حزب العدالة و التنمية لأن ما قاموا به اليوم في قبة البرلمان و حضور 120 برلماني و برلمانية فهو خراق واضح للقانون
من سيحاسب 120 برلماني و برلمانية عن حزب العدالة و التنمية لخرقهم للتدبير الاحترازية داخل قبة البرلمان !!!!؟؟
طيلة هده السنوات حزب العدالة والتنمية يخدم مصالحه الخاصة فقط حتى حسو بالخطر قربات نهايتهم هجمو على البرلمان نساو حتى الاجراءات السلامة وبلي كرونا كاينة همهم الوحيد السلطة
البيجدي سياسة ديالهم باينة استنزاف جيوب الشعب المغلوب من امره غرقو المواطن بالزيدات والغلاء والغرمات والان كنلاحضو عدد كبير اليوم في قبة البرلمان لا اجرئات السلامة ولا شي فينهوا القانون والغرامات لكيخلصها غير المواطن هدك معليهم حساب حشومة نلاحضو بحال هادشي الحكرة باينة
لا يمكن أن اثق في حزب العدالة و التنمية مجددا من بعد داكشي اللي داروه كامل.. اقتناع شخصي بعيد كل البعد عن النقاش الدائر حول القوانين الانتخابية
غرامة 300 درهم غي على الدرويش اما حزب الباجدة ماعليهوم والو النفاق في ابهى حلة
هدشي كان متوقع بل و انتظروا المزيد في التباكي و المظلومية و نظرية المؤامرة من حزب سياسي كان معروف باللعب ديالو اللي اصبح مفروش
القوانين تطبق فقط على الشعب اما تجار الدين لدايرين حالة فالبرلمان لا حديت ولا حرج
ادوي المغاربة كاملين قالو كليمة واحدة هلكانتا العدالة و التنمية و لا مجال لتجديد الثقة في من خانها.
دبا هدو لجاين كاملين للبرلمان مكاين لا تباعد لا العمل بالاجرات الاحترازية شكون غادي اعاقبهم للاسف هده الاجرات تنطبق فقط على الشعب لقهروه بالغرامات واستنزفو جيوب الفقراء هده هي سياسة البيجدي الفاشلة
انا بغيت غير نعرف واش هاد الناس تيبغيو بلادهم و لا لا.. حيث هادشي اللي تيديرو بزاف و فيه ريحة الأنانية عاطية نيت
الله ايهدي مخلق.. اما راه هدشي متيشرفش البلاد اللي فيها المؤسسات و الأحزاب السياسية اللي تتحمل مسؤوليتها، أما ما يقوم به نواب العدالة و التنمية فهو تخربيق صافي
الله ايهدي مخلق.. اما راه هدشي متيشرفش البلاد اللي فيها المؤسسات و الأحزاب السياسية اللي تتحمل مسؤول
الغنيمة بالنسبة للحزب البوجادي عبارة عن 300 درهم من كل واحد مالابسش كمامة
هدا غير الاحساس بالخطر البيجدي قربت وقتهم امشو فحالهم مقدمو والو لهاد البلاد خدمو مصالحهم كتر مخدمو مصلحة الوطن
القوانين الجديدة ديال الانتخابات عرات على الواقع ديال بعض الأحزاب الجشعة و اللي تتشوف غير راسها
كورونا غير على الدرويش و حزب الباجدة عندهوم مناعة منها.
البيجدي دارو احتلال لقبة البرلمان اشهاد العبت اين هي سياسة التباعد اين هي الاجراءات لقرهتو بها الشعب للاسف يوم عن يوم ككنكتشف انه اسوء حزب تراس الحكومة المغربية على مر التاريخ
اصدار القوانين فقط على المواطن و صحاب اللحية معفيين كل الإعفاء من الغرامة
من المستحيل المواطن اتيق فحزب بحال هادا ، بزاف د الهضرة و والو من الفعايل
حزب البلابلا و الهضرة ف الخاوي ، حادگين غير فتغريم المواطن لي ماعندوش كمامة
دبا هدو لجاين كاملين للبرلمان مكاين لا تباعد لا العمل بالاجرات الاحترازية شكون غادي اعاقبهم للاسف هده الاجرات تنطبق فقط على الشعب لقهروه بالغرامات واستنزفو جيوب الفقراء هده هي سياسة البيجدي الفاشلة
جماعة البيليكي و الديبشخي و من يقودها ألفت امتيازات و غنائم الريع السياسي الفاسد و لن تتوانى في فعل أي شيء مقابل الحفاظ عليها سواء أدى إلى التضحية بالصحة العمومية و خلق بؤر وبائية استيطانية للوباء الفتاك في صفوف النواب البرلمانيين رغم أن عشيرتها الحزبية هي التي تقود العمل الحكومي، من هنا يتبين أن هذه الأخيرة لا يهمها من الإجراءات الانتخابية و العملية السياسية و المشاركة فيها سوى المكوث في المقاعد البرلمانية و الوزارية و زيادة غلتها و إقصاء باقي القوى السياسية الأخرى و استغلال حالة العزوف االانتخابي التلقائي و السخط الشعبي العارم و عدم ثقته فيها و تجييش جحافلها للانقضاض على صناديق الاقتراع لأن القاسم الانتخابي على عدد الأصوات المعبر عنها يخدم مصالحها.
الباجدة حزب ميؤوس منه ، و ماكاينة تا شي حاجة لي غادي تخلي بنادم يعلق الأمل ديالو فيهوم لأجل مغرب افضل
الى 2مهندس
تكلم عن نفسك فانت مثل العدالة والتنمية لا تمثل الشعب .واتحداك ان كنت مهندس عن طريق الأقسام التحضيرية.فمهندس لا تعني لنا شيئ. سير تدافع على العدالة والتنمية .كبيركم خدا7مليون وانت تدافع على الضباب والنفاق
هادشي كامل حيت قربو لنتخبات حب السلطة ل لجابهم للبرلمان نسو حتى اجراءات السلامة ابخص حزب حزب العدالمة والتنمية معهم غادي تشوف كلشي
ردي موجه للمهندس صاحب التعليق رقم اثنان.ان لم يعجبك كلام المتدخل عن التعاقد فما ذا تقول في شأن التقاعد والطريقة التي تم بها تنرير القانون.ام انك والشعب ترفضان تقاعد مريح للموظفين. ثم من قال لك ان الشعب راض عن التقاعد؟اليس هؤلاء الشباب الذين فرض عليهم التعاقد ابناء للشعب ام انهم جاؤوا من الفضاء.؟
هيهات :يا خيي ما تلا حد اسال في حد ، كلها من محراثه غاص.
البرلماني مسؤول ، والناخب مسؤول : والمسؤولية تعود للشعب والانسان الشعبي رخيص يشريه البرلماني.
الشعب الان في مرحلة لازم يستفد ،للماضي حكاية،والحاضر دراية،والمستقبل غاية، والله وما قفلنا لا فورنا.
لست تلقى كالمغرب الفذ ارضا ولو اجتزت الارض طولا وعرضا.(كن واعي وواسع النظر.)
المستقبل يتطلب رجال او نساء وطنيين لسبيل التقدم ، نبذ العنصرية بشتى انواعها اللحمةمن البيت و بين اولاد الدرب والحومة والمدينة والاقليم والجهةوالوطن باكمله . الارض لمن يحرقها والسلم باي ثمن،
هناك مقولة تنطبق على المسؤولين الحكوميين الكسالى بالمغرب إثر اجتماعهم الأخير القاسم الانتخابي،دون التطرق التدابير الإحترازية والتباعد والمملكة….
السياسيون مثل القرود،إذا اجتمعوا نهبو المحاصيل وإذا تفرقوا أفسد الزرع
هادشي كيبين حاجة احدى ان حزب العدالة كتهم المصلحة ديالو الشخصية اكتر من ديال الشعب
ههههههههه لماذا لم يتم هذا الإنزال خصوصا من حزب العدالة والتنمية في المصلحة العامة؟؟؟؟
وقد تم في المصلحة الخاصة!!!!!!
ظهر جليا للمواطن أن المصالح الشخصية فوق كل الإعتبارات،وأن أصحابها لايستسلمون حتى الرمق الأخير ولعب كل الأوراق وخوض كل المعارك واستعمال كل الوسائل المتاحة.
أما المصلحة العامة فلا أظن أن لها اعتبار ولا تراعى عند هؤولاء.
تعاقد المواطن وصوت على حزب العدالة والتنمية من أجل تحسين مستوى العيش الكريم والتعليم والتطبيب….
لكن الحزب فعل أشياء ضد هذا التعاقد،حرر أسعار المحروقات ورفع الدعم،فرض التوظيف بالتعاقد وانساق وراء إملاءات البنك الدولي،اصلح صندوق المقاصة ودمر الأسر،أعاد فرض ضرائب من جديد أو زيد أو زيد.
لكن ما يؤسفني في هذا الحزب أنه أعطى كل شيء وتنازل عن كل شيء وأصبح لاشيء،وفي الإنتخابات المقبلة قد لا يستحق أي شيء.