التعادل السلبي يحسم مواجهة الفتح وضيفه الوداد

التعادل السلبي يحسم مواجهة الفتح وضيفه الوداد
صور: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأحد 30 ماي 2021 - 21:34

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين فريق الفتح الرباطي مع ضيفه الوداد الرياضي، الأحد على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وواصل فريق الوداد الرياضي، عقب هذا التعادل، تصدره مؤقتا للبطولة برصيد 38 نقطة، فيما احتل فريق الفتح الرباطي المركز الثامن إلى جانب المغرب التطواني بـ 26 نقطة.

ولم ترق المباراة إلى التطلعات المرجوة حيث قلت فرص التسجيل وتمركزت أغلب فترات اللعب في وسط الميدان.

إنوي البطولة الاحترافية الفتح الرباطي الوداد الرياضي

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