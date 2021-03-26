المنتخب الوطني المغربي يكتفي بالتعادل مع نظيره الموريتاني في نواكشوط

عاد المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بتعادل سلبي من أرض مضيفه الموريتاني، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ولم تقوَ عناصر المنتخب الوطني على ترجمة الفرص التي أتيحت لها إلى أهداف، على امتداد شوطي المباراة التي احتضنها ملعب “الشيخ ولد بيديا” في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وبتعادلهم اليوم رفع “أسود الأطلس” رصيدهم إلى 11 نقطة، محتلين بذلك صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن موريتانيا وبوروندي، بينما يتذيل منتخب إفريقيا الوسطى الترتيب بـ4 نقاط.

وضمن المنتخب الوطني تأهله إلى “كان” الكاميرون، قبل مواجهة موريتانيا، مستفيدا من تعادل بوروندي وإفريقيا الوسطى.

وسيستقبل “أسود الأطلس”، يوم 30 مارس الجاري، منتخب بوروندي، ضمن آخر جولة من التصفيات.

— التشكيلتان:

— منتخب المغرب..

ياسين بونو وزهير فضال وأشرف حكيمي ورومان سايس وآدم ماسينا يحيى جبران (سفيان امرابط د 46) وسليم أملاح (يوسف العربي د 81) وأيمن برقوق وحكيم زياش (سفيان رحيمي د 88) ومنير حدادي ويوسف النصيري.

المدرب : وحيد حاليلوزيتش

— منتخب موريتانيا ..

ناموري دياو والمصطفى دياو وبكاري ندياي (عبدولاي عصمان د82) ودياديي ديارا وعلي عبيد وعبد الله محمود (الحسن ديوب د 91) ويحيى دلاهي وكاسا كامارا والحسن العيد (ابراهيما كوليبالي 91) ومولاي أحمد خليل (حمايا كنجي د 68) وأبو بكر كامارا (اسماعيل دياكيتي د68).

المدرب : مارتينز كورينتين