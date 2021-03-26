المنتخب الوطني المغربي يكتفي بالتعادل مع نظيره الموريتاني في نواكشوط

عاد المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بتعادل سلبي من أرض مضيفه الموريتاني، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.
ولم تقوَ عناصر المنتخب الوطني على ترجمة الفرص التي أتيحت لها إلى أهداف، على امتداد شوطي المباراة التي احتضنها ملعب “الشيخ ولد بيديا” في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وبتعادلهم اليوم رفع “أسود الأطلس” رصيدهم إلى 11 نقطة، محتلين بذلك صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن موريتانيا وبوروندي، بينما يتذيل منتخب إفريقيا الوسطى الترتيب بـ4 نقاط.
وضمن المنتخب الوطني تأهله إلى “كان” الكاميرون، قبل مواجهة موريتانيا، مستفيدا من تعادل بوروندي وإفريقيا الوسطى.
وسيستقبل “أسود الأطلس”، يوم 30 مارس الجاري، منتخب بوروندي، ضمن آخر جولة من التصفيات.
— التشكيلتان:
— منتخب المغرب..
ياسين بونو وزهير فضال وأشرف حكيمي ورومان سايس وآدم ماسينا يحيى جبران (سفيان امرابط د 46) وسليم أملاح (يوسف العربي د 81) وأيمن برقوق وحكيم زياش (سفيان رحيمي د 88) ومنير حدادي ويوسف النصيري.
المدرب : وحيد حاليلوزيتش
— منتخب موريتانيا ..
ناموري دياو والمصطفى دياو وبكاري ندياي (عبدولاي عصمان د82) ودياديي ديارا وعلي عبيد وعبد الله محمود (الحسن ديوب د 91) ويحيى دلاهي وكاسا كامارا والحسن العيد (ابراهيما كوليبالي 91) ومولاي أحمد خليل (حمايا كنجي د 68) وأبو بكر كامارا (اسماعيل دياكيتي د68).
المدرب : مارتينز كورينتين
و يبقى الفوز بكأس افريقيا للأمم صعب المراس.
أطلب من السيد فوزي لقجع أن يقيل مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأنه لا يصلح لهذا المنصب هذا إذا كنتم فعلا تريدون تطوير الكرة المغربية. الرجل لم يترك لمسة خاصة ولا نشعر بخططه داخل الملعب.
المدرب تاياخد كتر من 100 مليون فالشهر ومايحييك مايقتلك. بحال لفرطوط ماعندو حتى دور فالحياة
مع كامل احتراماتي لزياش و قدراته، المشكل عندو في ديك العياقة ديالو بزاف…. المشكل اين ما ذهب هو في عقلو!!! كمغربي احبه ان يكون دائما في العالي لكن لا اطيق المتعجرفين خصوصا و النتائج معدومة.
مستوى هزيل مباراة مملة زياش يلعب بانانية ومزاجية برقوق يضيع كراة سهلة..
زياش في مقلبلة باهتة له هدفه الوحيد الحفاظ على أقدامه من الاصابة(من لخر خايف على رجليه)
كان على المسؤولين على المباراة ان يختاروا كرة ذات لون مفتوح ومغاير لأرضية الملعب حتى يراها الجمهور…اما ارضية الملعب فلا تعليق كل بلد حسب مستواه احتراماتي لجيراننا الموريطانيين
ملاعب القرب لي قراب لينا احسن من هاد التران نتاع جوج فرانك والكرة والله ما تتبان لا حول لا قوة الا بالله.
احسست. ان اتابع مبارة في الكرة المستطيلة لاحول ولاقوة الا بالله.
المهك هو التأهل فإنتظار تحسن المستوى الفني والتقني ونتمنى على الاقل المربع الذهبي في الكاميرون لاننا هرمنا من الاقصاء من الدور الاول او من الثمن
ندمت على الوقت الذي قضيته في مشاهدة هذه المبارة الهزيلة وهذا المنتخب المتواضع كانت أشبه بمباراة في بطولة الهواة..أ بهذا المنتخب نعود بكأس إفريقيا.. المغرب كان متأهلا أصلا وفي المرتبة الأولى ماذا كان سيخسر المدرب لو لعب مبارة مفتوحة
كارثة رياضية بمعنى الكلمة
عدم احترام المنافس هو استهزاء و استهتار بالجمهور المغربي
صراحة كارثة بمعنى الكلمة
اما اذا كان الأمر عكس ذالك فهذه المباراة تعتبر مهزلة و نقطة سوداء في كرة القدم الأفريقية
حتى المعلق في قناة بيين سبور لم يخفي استغرابه من مستوى المباراة و عدم جدية الا عبيين المغاربة كزياش و وووو
عندما يلتقي قطار السياسة مع قطار الرياضة في ملتقى الطرق فكن على يقين ان الاسبقية ستكون لقطار السياسة.
مبروك للمنتخب المغربي عدم الهزيمه امام الفريق الموريطاني