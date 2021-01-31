التعاقد مع رومان سايس يغري أنصار "ليفربول"

يضغط أنصار نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على إدارة ناديهم بغية التعاقد مع الدولي المغربي رومان غانم سايس، مدافع ويلفرهامبثون، عقب إصابة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب، الذي تعرض لإصابة جديدة أمام توتنهام.

وطالب أنصار ليفربول عبر منتدى “Empire of the Kop” الشهير بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي رومان سايس، بصفته أفضل المدافعين المتاحين في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، حيث ينتهي عقده مع ولفرهامبتون في نهاية العام.

ويعتقد أنصار الريدز أن المدافع المغربي، البالغ من العمر 30 سنة، سيقدم الإضافة المرجوة للخط الخلفي. كما أنه لن يكلف خزينة النادي غاليا، وسيملأ الفراغ الذي تركه غياب المصابين قدر الإمكان.

ولم يخف المدير الفني الألماني رغبة نادي ليفربول لكرة القدم، في هذا السوق الشتوي، في الحصول على مدافع مركزي.

وحرم بطل الدوري الإنجليزي من أكثر عناصره استخداما في الخط الخلفي، بعد غياب نجم الفريق الهولندي فيرجيل فان ديك، وتلاه جو جوميز إلى نهاية الموسم، قبل أن ينضاف إليهم ماتيب، ما أجبر الطاقم التقني على الاستعانة بنات فيليبس وريس ويليامز وحدهما دون بديل متمرس.

من جانبه، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، في تصريح صحافي، أنه سيسعى إلى التعامل بحكمة في فترة الانتقالات، بسبب الوضع المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، لكنه قال إن النادي يعمل، بلا كلل، لإيجاد حلول دفاعية في الأيام المقبلة.

وأضاف الداهية الألماني: “لست متأكدا من وجود 80 مليون جنيه إسترليني (110 مليون دولار) لشراء قلب دفاع، ولا أعتقد أيضا أنه يوجد فريق، حاليا، يمكنه بيع لاعب من هذا الطراز الرفيع”.

وختم حديثه بالقول: “سنعمل على حل هذه المشكلة مثلما فعلنا في السابق، ولن نهدأ قبل حلها. نرغب في حلول طويلة الأمد، وهذا ما نعمل من أجله”.