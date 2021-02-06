التعاقد مع "لزعر" يغري أنصار "شيفيلد وينزداي"

دعا جمهور نادي شيفيلد وينزداي المنتمي إلى القسم الأول ضمن الدوري الإنجليزي (الثاني عمليا) إلى عودة الدولي المغربي أشرف لزعر، وذلك بعدما فسخ الأخير يوم أمس عقده بالتراضي مع إدارة ناديه نيوكاستل، ليصبح بذلك لاعبا حرا.

وقضى المدافع المغربي موسم 2018-2019 على سبيل الإعارة في شيفيلد وينزداي، وتمكن من الظهور في أربع مباريات فقط في البطولة بسبب الإصابة، لكن جماهير شيفيلد وينزداي رأت ما يكفي للدعوة إلى عودته، إذ أصبح مركز الظهير الأيسر مشكلة تؤرق الطاقم التقني.

وحسب مصادر بريطانية من بينها ” the 72″، لم تكن هناك شائعات رسمية تربط لزعر بشيفلد وينزداي بعد تأكيد “إطلاق سراحه” أمس، لكن يبدو أن عشاق النادي متحمسون وقد يكونون مهتمين برؤية لزعر وهو يرتدي قميص ناديهم مجددا رغم وجوده حاليا في إيطاليا.

ويرحب أنصار شيفلد بقدوم الظهير الأيسر المغربي، إذ يرون أنه الخيار الأنسب لشغل مركز الظهير الأيسر بالرغم من عدم نجاح تجربته السابقة مع نيوكاستل، الذي خاض برفقته أربع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يحظ خلالها بفرصة مناسبة لعرض قدراته.

ويعاني الفريق الإنجليزي في مركز الظهير الأيسر، لاسيما بعد غياب مات بيني، الذي عاد مؤخرا إلى تعزيز خطط مدربه رفقة زميله طومبسون. لكن أنصار النادي يعتقدون أن المجموعة في أمس الحاجة إلى لاعب يمتلك الكثير من الخبرة والجودة، ووجدوا ضالتهم في المدافع المغربي.

ويستعد البالغ من العمر 29 للبحث عن فريق جديد يدافع عن ألوانه بعدما فك ارتباطه بشكل ودي مع نادي نيوكاستل، ليصبح بذلك لاعبا حرا يمكنه الانتقال إلى أي فريق يرغب في الدفاع عن ألوانه بدون العودة إلى ناديه السابق، وقد يعود إلى أجواء التباري في “الكالتشيو” بعدما شوهد مؤخرا في إيطاليا.