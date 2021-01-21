التعليمات الملكية تُحسن وتيرة تلقي ومعالجة ملفات الاستثمار بالمغرب

سجل نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تحسناً في مؤشرات تلقي ومعالجة ملفات الاستثمار خلال سنة 2020 بعد اعتماد الإجراءات الجديدة وإطلاق المنصة الرقمية لتحسين أداء المراكز الجهوية للاستثمار.
وكان الملك محمد السادس انتقد عمل المراكز الجهوية للاستثمار وأكد أن “المشاكل التي تواجه المواطن في الإدارة تتجسد بشكل واضح في العراقيل التي تعيق الاستثمار، رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد لتبسيط المساطر وتسريع عملية اتخاذ القرار”.
وقال الوزير بوطيب في عرض أمام المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن أجل دراسة الملفات والبت فيها انتقل من 130 يوماً خلال 2019 إلى 20 يوما في 2020، فيما بلغ عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار زائد 112 بالمائة، مع ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها بـ 35 بالمائة.
ووفق عرض المسؤول الحكومي ذاته، فقد سُجل ارتفاع أيضا في مبالغ الاستثمارات المصادق عليها بـ 80 بالمائة، بينما زادت فرص الشغل المرتبطة بالمشاريع المصادق عليها بنسبة 40 بالمائة.
وأشار الوزير بوطيب إلى أن اعتماد آليات الرقمنة والتدبير اللامادي لملفات الاستثمار عبر المنصة الرقمية “CRI-INVEST”، بمجرد دخول القانون 18-47 حيز التنفيذ، “مكن المراكز الجهوية للاستثمار من تحسين فعالية وآجال معالجة طلبات المستثمرين، ومن الاستمرار في تقديم وتطوير خدماتها رغم الفترة الصعبة والإكراهات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”.
وأضاف بوطيب أن “المنصة الرقمية مكنت من التطبيق الموحد لجميع المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار من طرف جميع المصالح اللاممركزة للدولة، وساهمت في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات”، وزاد أن هذا الإجراء مكن كذلك من الرفع من حجم الاستثمار الجهوي على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وخلص المسؤول ذاته إلى ضرورة تعزيز الإنجازات واستكمال أوراش الرقمنة في إطار القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى تسريع نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار من المركز إلى المستوى الترابي.
وعلى مستوى الحصيلة، سجلت وزارة الداخلية 220 ألف عملية ولوج إلى المنصة الرقمية منذ إطلاقها، وولوج 425 مستثمرا بشكل يومي في المتوسط إلى المجال الخاص بهم على المنصة، إضافة إلى وجود 3800 حساب خاص بممثلي الإدارات الجهوية المعنية بالاستثمار.
كما صادقت المراكز الجهوية على 3300 ملف استثماري مودع عبر المنصة الرقمية، وقامت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بالبت في 2500 ملف.
وتأتي الصناعة على رأس الملفات التي حصلت على موافقة اللجان الجهوية عبر المنصة بنسبة 30 بالمائة، تليها الخدمات بـ 20 بالمائة، والسياحة بـ 19 بالمائة، والطاقة والمعادن بـ 17 بالمائة، والمباني والأشغال العمومية بـ 9 بالمائة، ثم قطاعات أخرى بـ 7 بالمائة.
وتعتبر المنصة الرقمية “CRI-invest” فضاء لتدبير ملفات المشاريع الاستثمارية، يضع فيها المستثمر ملفه الاستثماري ويتم تدارسه في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. كما تتيح هذه المنصة للمستثمر فرصة تتبع مراحل ملفه منذ وضعه حتى البت فيه وتوقيعه إلكترونيا من طرف اللجنة.
هل تعلمون أن المركز الجهوي الدارالبيضاء مدة إنشاء شركة بين 20 يوما و شهر
لم ارى شيء على ارض الواقع 6 شهور وملفي ينتقل بين المركز الجهوي للاستثمار ومجلس الجهة بدون جدى الى الان كلام في كلام
ننمنى من جلالة الملك إعطاء الدعم للشباب فيما يخص تمويل المشاريع الصغيرة
يجب ان يكون قانون الاستثمار واضح وحاضر بالشفافية المطلوبة والمرونة في معالجة الملفات دون مضايقة او ابتزاز او طلب رشوة او عمولة…حينها فقط ستتكاثر الاسثمارات بدون تدخل اية جهات وبدون انتضار تعليمات…لان تعليمات تاتي عندما يكون البيوقراطية متفشية والنضام العام تشوبه الشبهات والاحتكار والتسيب….والريع….
نريد دولة قوانين وليس دولة تعليمات…
رغم التوصيات الملكية….فلن تتحسن الادارة ..ولا الاستثمار…ولا التنمية…العراقيل…لانها منبع رشوة…وفساد ومصالح خاصة..أما مصلحة عامة اقيمت صلاة الجنازة عليها…. في غياب عقوبات فعلية وتحقيقات..الفاسدين اقل شيء الكبار ليخافوا الصغار…في ظل الفساد مسموح للكبار ولا عقاب
لا تحسن على مستوى المعالجة بمركز مكناس
والله العظيم الى غير الشفوي لي موجود انا تاجر بمدينة اسفي ويشتغل معي 3 عمال رسميين يعني 4بيوت فاتح اردت توسيع تجارتي واردت هدم المنزل الذي يوجد فوق المحل واعادة بناءه لتطوير تجارتي وضعت الرخصة لدى الجماعة بتاريخ 7 غشت 2020 فوجدت عرقلة من طرف الوكالة الحضرية رغم التزامي بتصميم التهيئة الجديد اين هي فرص الاستثمار وتشجيع الشباب على خلق فرص الشغل وضعوا في طريقي عراقيل كثيرة هادوا غير ما طلبتي منهم والوا اما كن قلتي ليهم ساعدوني كن بقيتي تما حتى شي 30 عام راه مكاين غير الشفوي او التعليمات في الوراق او كيدارو في المجورا حتى يقداموا لك الله يا مواطن كنتمنى هادشي يوصل لشي مسوؤل
هاد المسؤولين بحال داك لاتلميذ الكسول لي ماعندو غاراض، مكايخدم تا يبرك عليه الاستاذ، حتى الى خدم، فبتكاسل و تهرب من المسؤولية، و غرضو الوحيد هو الترف و الاستجمام !
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