التلفزة المغربية تقيس مشاهدة إنتاجات رمضانية‎

كرست مجموعة من القنوات التلفزية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال الموسم التلفزي الرمضاني الجاري، مكانتها الريادية كأفضل اختيار للمغاربة، من خلال تسجيل مؤشرات نمو لافت في نسب المشاهدة، مع تحقيق تكامل بين القنوات الرقمية والبث التلفزي الخطي (الكلاسيكي)، وهي المؤشرات التي همت على الخصوص القناة “الأولى”، و”تمازيغت” بالمنطقة الجنوبية للمغرب، علاوة على قناة “الرياضية”.
وأوردت الشركة الوطنية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن نتائج قياس نسب المشاهدة بحلول يوم 06 ماي 2021، أكدت أن قناة “الأولى” رفعت خلال الأسابيع الثلاثة من رمضان الجاري حصتها من نسبة المشاهدة على مستوى اليوم بأكمله بتقدم بلغ 36 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما تقدمت نسبة مشاهدتها وسط فئة الشباب (15-34 سنة) بحوالي 29 في المائة وبـ40 في المائة لدى فئة الأطفال، مقارنة بسنة 2020.
وجاء ذلك، يضيف البلاغ، بعدما واصلت برامج “رمضان الأولى” التقدم في نسب مشاهدتها خلال الأسبوع الثالث من رمضان، وسجلت في هذا الخصوص أرقاما قياسية في نشرتها للأخبار الرئيسية ومسلسلها المتميز “بنات العساس”، إذ بلغ عدد مشاهدي نشرة الأخبار خلال الأسبوع الثالث أكثر من ستة ملايين مشاهد، بينما انفرد مسلسل “بنات العساس” باستقطاب ثمانية ملايين مشاهد، وهو عدد يمثل نصف مجموع المشاهدين بالمغرب.
وفي ما يتعلق بباقي برامج الدراما التلفزية فقد حافظت على استقرار في نسب مشاهدتها منذ بداية رمضان، ومنها مسلسل “الصلا والسلام” بمعدل متوسط بلغ أربع ملايين مشاهد، ومسلسل “الماضي لا يموت” في موسمه الثاني بمعدل متوسط قيمته 3.5 ملايين مشاهد، ثم “سالف عذرا” و”البيوت أسرار” بمتوسط 3 ملايين مشاهد لكل واحد منهما.
وكانت للبرامج الوثائقية بدورها حصص مشاهدة لافتة، فبرنامج “أمالاي” الذي يبث في منتصف الليل تصل نسبة مشاهدته في المتوسط إلى 20 في المائة، أما في ما يتعلق بالبرامج الترفيهية، فإن التصور الجديد “جماعتنا زينة” ينجح في جمع 3 ملايين مشاهد حول الشاشة مع حصة مشاهدة متوسطها 30 في المائة.
وضمن مؤشرات النجاح اللافتة للانتباه خلال هذه السنة، يزيد البلاغ، عرفت مجموعة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نجاحا كبيرا في المنطقة الجنوبية للمغرب، فقد انتقلت حصة مشاهدتها خلال اليوم الكامل من 18.5 في المائة إلى 28.5 في المائة، ما يعني ارتفاعا نسبته 54 في المائة.
وشددت الـSNRT على أن هذا التقدم بدا بارزا أكثر خلال وقت الذروة، إذ تكون مجموعة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رائدة بنسبة مشاهدة تتجاوز 40 في المائة. وأما العمل التلفزي الذي حظي بأكثر مشاهدة فهو السلسلة التراثية “بابا علي” التي تبثها قناة “تمازيغت”، إذ شاهد كل حلقة منه أكثر من مليون مشاهد.
وامتد ارتباط المشاهدين المغاربة ببرامج الشركة الوطنية إلى قنواتها الرقمية، التي تلعب دور الدعامة الرئيسية لنمو نسب المشاهدة، والمترجمة لتكامل متميز بين التلفزيون الخطي والتلفزيون غير الخطي، ممثلا في المحتويات السمعية البصرية الرقمية، التي توفرها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عبر شبكة “يوتيوب”.
وفي هذا الشأن عرفت الأسابيع الثلاثة من رمضان الحالي نموا في عدد المنخرطين في قناة “رمضان الأولى” للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الخاصة بإعادة المشاهدة على شبكة “يوتوب”، قدره 180 ألفا و595 مشتركا جديدا، ليرتفع المجموع إلى أكثر من مليونين و809 آلاف، بينما تجاوز مجموع مشاهداتها مليارا و130 ألفا.
وحصدت الأعمال الدرامية المعاد بثها في هذه القناة مؤشرات مشاهدة عالية خلال رمضان الحالي، بلغت أكثر من 68 مليون مشاهدة لمسلسلي “بنات العساس” (أكثر من 38 مليون مشاهدة) ومسلسل “الماضي لا يموت” (أكثر من 7 ملايين و200 ألف مشاهدة)، وبعدد دقائق مشاهدات تجاوز مجموعه 900 مليون، من طرف مشاهدين تنتمي أغلبيتهم (67 في المائة) إلى الفئة العمرية 13-34 سنة. ويشكل المنتمون بين مجموع هؤلاء المشاهدين إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج حوالي 35 في المائة، أما من حيث الجنس فـنسبة 59.3 في المائة منهم إناث.
وتنضاف إلى تلك المؤشرات، يضيف البلاغ، أرقام بارزة حققتها القناة “الرياضية” خلال الفترة 8 أبريل- 6 ماي 2021، بتسجيلها في “يوتوب” نموا في عدد المشاهدات بلغ أكثر من 10 ملايين، مع نمو في وقت المشاهدة بالساعات بلغ أكثر من 956 ألفا، بالإضافة إلى 105 ملايين ظهور، علاوة على 20 مليون تفاعل مع المنشورات في “فيسبوك”، و4.2 مليون مشاهدات للصفحة، في حين ارتفع عدد التفاعلات مع المنشورات في “إنستغرام” ليصل خلال الفترة ذاتها إلى أكثر من 367 ألف تفاعل، مقابل أكثر من 41 ألف مشاهدة للصفحة في “تويتر”.
محاولة إيهام الناس بان قناة الصرف الصحي لها مشاهدين !!
والجميع يعلم ان القلة القليلة من المواطنين يهتمون بما تنفثه هذه المحطات من برامج التمييع واستحمار واستهزاء من المواطنين والمشكلة ان هذه المحطات تعيش باموال الشعب الذي تهينه !! وهي في خدمة جهة واحدة ووحيدة همها التطبيل والتهليل والنفخ وبيع الاوهام !!
فهم تسطى
مع احترامي الشديد لكل الفنانين المغاربة، اريد ان أؤكد لكم ان نسبة المشاهدة لاتعني بتانا ان المشاهد استحسن الأعمال التي تقومون بها في هدا ابشهر الفظيل، فقط الناس يشاهدون لأنه ليس هناك بديل، طبعا النسبة ستكون مرتفعة، مرة اخري ادعوكم لاهتمام كتيرا لاعمالكم ولتكن اعمالا تستحب ان نلقبها بالفنية، عدا ذلك فسيطلق عليها بالعفنية، فالفنان من يبدع ولا يتهافت وراء المال مهما كلفه ذلك ولو علي حساب شخصيته، لا فانكم توتقون للحظة واي عمل محسوب عليك، فادا كان سخيفا تقيلا فانت مسؤول عليه وادا كان ناجحا فسيبقي في سيرتك حتي وان مت، عحبا بلادنا تزخر بعدة محطات وعدة مواقف وعدة شخصيات طبعت التاريخ، لكن لا نلتفت اليها ونقدم اعمالا تافهة بنفس الوجوه، عار والله عار…. عواشركم مباركة
تتبعت من شمال فرنسا طوال هذا الشهر الفضيل البعض من البرامج التلفزية على القناة الأولى خصوصا التي لها علاقة بالمسلسلات أو السيتكوم.
فلاحظت تطورا ملحوظا من حيث المضامين أو السينياريو والفكاهة ، وهناك ظهور وجوه شابة تبشر بمستقبل جميل في ميدان الفن. دون أن ننسى البعض القليل جدا من جيل الرواد الذي كان له الحظ بلعب بعض الأدوار باستثناء وجهين بارزين وهما الجم ونزهة الركراكي.
عموما فإن الإنتاج الفني على القناة الأولى في هذا الشهر الكريم عرف تحسنا كبيرا وإقبالا على المشاهدة.
اللهم ما كان من اللقطات الإشهارية التي كانت كثيرة وكثيرة جدا ، وجلها تصاغ في قالب بعيد كل البعد عن التحفيز لمشاهدتها .
الحمد لله على الغرب الدي أنعم علينا بالفضاءيات.
انها صدقة جارية محسوبة عليه إلى القيامة
انا لم اشاهد القنوات التلفزية المغربية طيلة شهر رمضان المعظم ولا اعرف اي مسلسل تعرضه التلفزة المغربية .لاكون صريحا معكم لم اشاهد التلفزة المغربية منذ سنوات خلت ولا اندم على ذلك.هناك قنوات فضاءية في المستوى استفيد منها كثيرا ليس كقنوات الصرف الصحي، تهريج و”تكليخ” وحموضة ومضيعة للوقت.يريدون بهذه البرامج التافهة ان يظل المواطن جاهل. هذا هو مبتغاهم
خاص مخرجين ومنتجين يخلصو المشاهد مغربي لي سمح هاد لحموضة ديال ممثلين دخل منزل ديالو عبر تلفاز
السلام عليكم إلى المعلقين ١ و 2 من الأكيد إخواني أنكم لم تشاهدو أي إنتاج رمضاني هذه السنة و أنصحكم بالمشاهدة قبل الحكم أنا أيضا كنت أقاسمكم الرأي حتى تتبعت مسلسلي “بنات العساس” و ” الماضي لا يموت” صراحة وبدون مبالغة إنتاجات تشرف و تثلج الصدر قصص محبوكة بعناية و أداء راق من طرف الممثلين و إمكانيات مادية مهمة من سيارات و فيلات و أكرر إنتاجات جعلتني فخورا لا ينكر جودتها إلا جاحد حاقد.
انا من عائلة كبيرة اغلبها مقيم في اروبا نتواصل بشكل يومي خلال رمضان المشترك بيننا اننا جميعا نتابع مسلسل مغريضو والحال نفسه ينطبق على اصدقائنا وجراننا وعائلاتنا في المغرب الا ان هذا المسلسل الرائع خارج عن حساباتكم دون احترام لنا فأرقامكم اخاف ان تكون قد فبركت بدار البريهي التي نتمنى ان لاتبقى على حالها