التلقيح لا يمنع موجة كورونا الثالثة في ألمانيا

التلقيح لا يمنع موجة كورونا الثالثة في ألمانيا
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:41

حذر ينس شبان، وزير الصحة الألماني، من استمرار خطر الإصابة بفيروس “كورونا”، وقال شبان اليوم الاثنين، خلال زيارة لمركز التلقيح “ميسه” في برلين، إن “التطعيم لا يمنع الموجة الثالثة، الموجة الثالثة تنمو”.

وأضاف المسؤول أن بلدانا لديها معدل تلقيح أعلى، مثل شيلي وبريطانيا وأمريكا، تُظهر أن القيود على الاختلاط لا تزال ضرورية.

ووصف شبان الوضع في وحدات العناية المركزة والمستشفيات بالمقلق في ضوء زيادة معدلات الإشغال، وأردف: “علينا كسر هذه الموجة الثالثة معا وتقليص الاختلاط، خاصة في النطاق الشخصي والمدارس والعمل، حيثما أمكن ذلك”.

وناشد المسؤول الحكومي الألماني الولايات التي يزيد معدل الإصابة فيها عن 100 حالة لكل مائة ألف نسمة، في غضون أسبوع، أن “تطبق باستمرار مكابح الطوارئ المتفق عليها من أجل خفض أعداد الإصابات”.

ودعا شبان مجددا إلى تخفيف القيود عن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، موضحا أنه يمكن معاملة الأفراد الذي تم تطعيمهم على نحو تام مثل الأفراد الذين أظهرت فحوصهم نتائج سلبية، وقال: “لن يكون لدى أحد فرص أقل أو أكثر من شخص آخر طالما اتضح أن خطر العدوى منخفض، عبر اختبار أو تلقيح”.

التدابير الاحترازية الموجة الثالثة حملة التلقيح فيروس كورونا

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