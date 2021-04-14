"التنمية البشرية" تعتني بالتعليم الأولي باشتوكة‬

خصصت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة آيت باها أزيد من 16 مليون درهم لتنمية وتأهيل التعليم الأولي بمناطق مختلفة من الإقليم؛ وذلك ضمن المحور الرابع من المرحلة الثالثة لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وهمت هذه المشاريع، حسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة اشتوكة، تهيئة 31 وحدة مدرسية، وبناء 18 وحدة أخرى بمختلف جماعات الإقليم؛ مما “سيعزز العرض التعليمي بهذه المناطق، ويستفيد منها أكثر من 1500 تلميذ وتلميذة، خصوصا في المناطق القروية والنائية”.

ووفقا للمصدر سالف الذكر، فإن هذه المشاريع تتماشى وأهداف مبادرة التنمية البشرية في الشق المتعلق بالنهوض بالأجيال الصاعدة؛ وذلك من خلال “توفير الشروط المطلوبة لضمان الولوج إلى المدرسة لكل الأطفال في سن التمدرس”.

كما تهدف هذه المشاريع إلى “الاهتمام بالتعليم الأولي باعتباره الدعامة الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية عموما، والتخفيف من ظواهر التسرب والهدر المدرسي، والهشاشة التعليمية، خصوصا بالمناطق القروية، وتحسين شروط التعليم، وضمان استمراريته لفائدة جميع الأطفال، باعتباره حقا مضمونا”.

وفي جانب آخر، اعتبر قسم العمل الاجتماعي بعمالة اشتوكة آيت باها أن تخصيص ميزانية مهمة للتعليم الأولي بالإقليم يندرج ضمن “الاهتمام بالطفولة في فترة مبكرة على جميع المستويات، خصوصا في الجانبين الصحي والتعليمي، واعتبارها مكونات حاسمة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية”.