اقتراف أفعال إجرامية يوقع شخصا في المهدية

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، ضواحي القنيطرة، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وتعريضهم للعنف.
وكانت دورية لدراجيي الشرطة قد ضبطت المشتبه فيه بحي “بئر الرامي” بمنطقة المهدية وهو في حالة تلبس بحيازة المخدرات وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية عن طريق عدم ارتداء الكمامة الواقية، وذلك قبل أن يبدي مقاومة عنيفة ويعرّض عناصر الأمن الوطني لاعتداء جسدي، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشرائط فيديو تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم الجمعة.
Les choses vont mal au pays,. L’absence de l’education et le role de famille rend les choses nefastes, et la societe a perdu les moeurs qui contribuent a ameliorer l’enviroenemt humain… On va regretter bcp de choses si on ne met pas les points sur les i avec l’education des citoyens qui commencent a constituer un danger et un frein de developpement.