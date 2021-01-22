التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة بالمغرب‬

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1138 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 68 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 94.8 بالمائة، وتم تسجيل 29 حالة وفاة، ووصل معدل ملئ أسرة الإنعاش إلى 24.8 بالمائة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 396 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 297 حالة بالدار البيضاء، و27 بالمحمدية، و21 بالجديدة، و17 بالنواصر، و12 بسطات، و7 ببرشيد، و7 بمديونة، و5 بسيدي بنور، و3 ببنسليمان.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 238 حالة، منها 100 بطنجة أصيلة، و50 بتطوان، و46 بالحسيمة، و14 بالعرائش، و7 بشفشاون، و6 بالمضيق الفنيدق، و15 بوزان.

كما عرفت جهة الشرق 117 حالة، منها 43 حالة بوجدة أنجاد، و32 ببركان، و22 بالناظور،و13 بالدريوش، و3 بجرادة، وحالة واحدة بجرسيف.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 117 حالة، منها 44 بسلا، و36 بالقنيطرة، و15 بالصخيرات تمارة، و13 بالرباط، و6 بسيدي قاسم، وحالتين بسيدي سليمان، وحالة واحدة بالخميسات.

جهة سوس ماسة أحصت 85 حالة، منها 45 بأكادير إداوتنان، و24 بإنزكان أيت ملول، و10 بتارودانت، و3 باشتوكة أيت باها،و3 بتزنيت.

وسجلت جهة مراكش أسفي 45 حالة، منها 25 بمراكش، و8 بآسفي، و4 بالصويرة، و4 بشيشاوة، و3 بقلعة السراغنة، وحالة واحدة بالحوز.

وسجلت جهة فاس مكناس 43 حالة، منها 19 بفاس، و9 بتازة، و7 بمكناس، و4 بصفرو، و3 بالحاجب، وحالة واحدة بتاونات.

وسجلت كلميم واد نون 29 حالة كلها 29 بكلميم؛ فيما سجلت جهة درعة تافيلالت 27 حالة، منها 14 بالرشيدية، و7 بورزازات، و4 بزاكورة، وحالتين بميدلت.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 20 حالة، منها 8 ببني ملال و5 بالفقيه بن صالح و5 بأزيلال وحالة واخدة بكل من خريبكة وخنيفرة.

وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء11 حالة، توزعت بين 6 حالات ببوجدور و5 حالات بالعيون، في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 10 حالات كلها