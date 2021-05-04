التوفيق: جسم أئمة المساجد محصن بالقانون لا يقبل الاستغلال والوصاية

أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المسطرة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين تروم الملاءمة مع القانون وضبط حركة تنقل الأئمة، رافضا تجاهل التأطير القانوني لمهام القيمين الدينيين وخصوصا ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.
وجوابا عن سؤال حول “الطريقة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين” تقدم به أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أكد الوزير التوفيق أن “جسم الأئمة محصن بالقانون ويحميه الأئمة أنفسهم من التشويش”، مشددا على أنه “لا علاقة له بمصالح القيمين”.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن جسم الأئمة منيع وستيأس معه كل أنواع التربص؛ لأن قوامه مرتبط عضويا بصيانة ثوابت الأمة، ولأنه غير مرتبط بنظرة شخص عابر، ولا يقبل الاستغلال والوصاية، موضحا أن تأطير هذا المجال يأتي بضمانات يكفلها القانون وبإنجازات ومكاسب مستمرة يشهد بها الواقع كان آخرها ما أتيح للأئمة المجازين من فرصة الترقي إلى درجة متصرف من الدرجة الثالثة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه التوفيق أنه “لا مبرر للتخوفات بشأن الطريقة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين، لأنه تم فقط استبدال تسمية “شهادة التزكية” بمصطلح “شهادة التأهيل” قصد التوافق مع الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين، أكد أنه يتم تخصيص عدد من المناصب المالية كل سنة، وفرصة المشاركة في مباراة الدخول إلى معهد محمد السادس للأئمة، كاشفا أنه “استفاد من العمليتين 124 إماما مجازا هذه السنة”.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الإجراء الجديد يندرج ضمن إجراءات هيكلة هذا القطاع، وهدفها نسخ القرار الذي كان يخول لمناديب الشؤون الإسلامية دراسة الترشيحات للقيام بالمهام الدينية، موردا أنه “تم إدماج هذه العملية في الصلاحيات المخولة للمجالس العلمية المحلية بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيم هذه المجالس”.
وأعلن التوفيق أن مسطرة التباري هدفها انتقاء القيمين الدينيين من طرف المجالس العلمية بخصوص المناصب الشاغرة، مؤكدا على ضرورة الربط بين فتح مباراة التأهيل وبين المساجد الشاغرة جديدة كانت أو شاغرة بسبب وفاة الإمام أو عجزه، بينما كانت شهادة التزكية تمنح من قبل محليا وكأنها شهادات مستقلة.
المسؤول الحكومي ذاته يرى أن “المسطرة الجديدة لا تعني الأئمة العاملين الحاصلين على التزكية من قبل متى أرادوا الانتقال وتوفرت الشروط لذلك”، مشددا على أن الهدف هو “ضبط حركة تنقل الأئمة، لأن ما كان معتمدا في السابق لا يتماشى مع المتابعة الضرورية لتأطير المساجد، ولا مع متابعة الحياة المهنية للأئمة، لكون عدد التنقلات كان يبلغ أزيد من 10 آلاف تنقل غير مبرمج في العام الواحد”.
تاهيل الائئمة والقيمين الدينين لا يعني الا شيئا واحدا وهو تخريب المساجد والمساهمة في هجرانها من طرف المصلين
هم محاصرين ومراقبين وهم فقط في خدمة طرف واحد ووحيد واستغلال الدين بشكل بشع من اجل توجيه المواطنيين لمناصرة طرف واحد ووحيد ولا يحق لهم حتى التعبير عن رايهم في قضايا المجتمع !!
الجميع يعلم ان هناك قطاعين لهم الاولوية المطلقة الدين والكرة لتحقيق اهداف سياسية
أقول لسي التوقيف حسابك عند الله عسير..أنت مجرد موظف مقابل أجرة دنيوية سمينة والشؤون الإسلامية بعيدة عنك كل البعد..
بركة عليك من الكرسي، سير ارتاح شوية وانت لا علاقة لك بالأوقاف و الشؤون الدينية
الحقل الديني في المغرب اصبحت فيه الوجوه مثلك متجاوزة….المجال الديني يحتاج الى دينامية اكثر نشاط ….اسوا فترة ووصاية على القطاع….في عهدكم…نذلت….!!!؟
لم نر يوما شهادة تعطي ثم بعد مدة يتم إلغاؤها،
وأضف إلى ذلك أن شهادة التأهيل هذه لاتعطى للإمام في يده ففي كل مرة ينتقل من مسجد إلى آخر عليه أن يمتحن من جديد ولاتوجد هذه الكيفية في أي قطاع ابدا
وإذا كان التأهيل الذي صرفتم عليه الملايير لم يعط اكله فتجب محاسبتك حينئذ
كما ضيعت ايها الوزير الملايير في برنامج التلفاز الذي فشل فشلا ذريعا
باختصار،
إذا كان هؤلاء الأئمة غير مؤهلين فماذا يفعلون في المساجد
وإذا كانو مؤهلين فلماذا تطلبون شهادة التأهيل منهم
الحاصول
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كم يبلغ راتب الإمام سيد الوزير وهل يستطيع العيش الكريم به؟؟
لكل هذه الأسباب نرى ان الحقل الديني في تراجع كبير. ونلمس ان الناس تتجه إلى اليوتوب لاشباع غليليها والنقصان الذي خلفته هذه القوانين المتأخرة والناقصة
مند وصول هذا الشخص الكل يلمس ان هناك شئ يحاك ضد هذا الدين الذي يعرف توافد من النصارى عليه
ولكن الله متم نوره
اخاف عليك من عذاب الله يا هذ
كيف يعقل ان يصبح الإمام عبارة عن ببغاء لا يحق له ابداء رأيه في مشاكل المجتمع لأن الخطاب مكتوب في الحانات وكل من خرج عنه يصبح مطرود وهاد السيد لم ينتخب من الشعب لكن ورث المنصب
الكل يعلم ان هناك حرب خفية على المساجد و الاسلام مستهدف هل هذه الاجراءات ستكون بمتابة حرب على الاسلام و تضليل الناس و المصلين؟
اتمنى كل الخير لديني و لبلدي.
الريع الديني في المغرب الذي ساهمت فيه هذه الوزارة ، لا يقل بشاعة عن الريع السياسي ، “فقهاء” لهم امتيازات استغلالية دون أن يقدموا أي شيء ، بالمقابل الفكر الوهابي تغلغل لتدين المغاربة حتى أننا نرى اليوم على مواقع التواصل مشايخ الفتنة يستغلون السذج يحرضون الناس ضد الدولة وضد فاعلين ومثقفين ، أتساءل أي دور لهذه الوزارة التي لم تقدم شيئا يذكر للاسلام المغربي، ليس هناك فقيه مغربي واحد له تأثير سواء من المجلس الأعلى أو المجالس العلمية ، في حين أن بهلوانات يظهرون في ثوب شيوخ ودعاة لهم جمهور عريض ، وأصحاب الرقية الشرعية يتقاضون الملايين مما لاقبل للأطباء به ؟ وزارة بدل أن تحارب الخرافة والأفكار الدينية الدخيلة ، تقف عاجزة وعقيمة بلا أي جدوى ، أضحكني تعليق مغربي ساخر : لا أزور موقع وزارة الأوقاف إلا كل سنة لرؤية تأكيد هلال رمضان ..مع الأسف
محصن بالقانون يعني التزام الامام والمؤذن بالاملاءات والقرارات التي يمليها المخزن والموالون له وكل من سولت له نفسه تجاوز او مراوغة هذه الاملاءات فمصيره الفصل والحرمان من المبلغ الزهيد الذي يتقاضاه
العبودية الحقيقية التي تمارسها الدولة على كافة اطياف الشعب من الطبيب الى الاستاذ والفقيه وزيد وزيد
قل لينا أسي لوزير للي هادي 20 سنة و نتا على راس أغنى وزارة . كيفاش ݣاع لعالم تغير و نتا لاصق تما ؟!!!! مع العلم انه مع عندك علاقة مع العلوم الشرعية على اعتبار انك مجاز فمادة التاريخ و أصبحت بقدرة قادر تدير الشأن الديني و الروحي ل 40 مليون مغربي . سبحان الله في المغرب لا تستغرب .
مشروع ومسطرة للتحكم في المساجد والحقل الدين. كان بالاحرى ان تكون التفاتة مادية ودعم القيمين وائمة المساجد لانهم اكثر الناس تهميشا من طرف الدولة مع علم الوزارة الوصية من اغنى لوزارات
السلام عليكم
لو انتظرنا ائمتك ووعاظك لكنا اسفل السافلين والحمد لله القلوب منيرة بفضل الشيخ غوغل زاد الله في نفعه للمسلمين احسن فلسفتك التي لا تنفع الا طرف واحد حسابكم غدا عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم
حسابك عند الله هو الوحيد اللي عالم به، الظلم ظلمات يوم القيامة.
يريدون ليطفئ نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
الناس امثالك اصبحوا لايطاقون
هل من مداخلة تفصيلية و نقدية في شأن جرد ممتلكات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إماطة اللثام عن هوية القيمين عليها و على إدارتها، تبيان حجم مداخيلها و طرق صرفها أو تصريفها و تفويتها حتى فات فيها أ فينا الفوت؟الفقراء يبيتون و يتدورون جوعا في رمضان و غير رمضان و وزراءنا المعمرون المؤبدون في مناصبهم, فقهاءنا و علماءنا تبارك الله يسمحون لأنفسهم بالإطلالة علينا و على التعساء المحرومين بجلابيبهم الناعمة وبذلهم المخملية الباريسية مرفوقة ببياناتهم، خطابتهم و فصاحتهم الفتاوية الانتقائية المغرضة!ماهي أملاك هؤلاء مع وزيرهم المُعَمِّر المحكوم بالمؤبد في وزارته وكيف حصلوا عليها؟أي جرم أو جرائم ارتكبها هؤلاء المحكومين بالتأبيدة في مناصبهم النصبية؟ نريد أن نرتكبها لنستحق تأبيدتهم المخملية الناعمة الفاشلة والمفلسة!
الفلوس والفيلات الفلوس….. وفقير تقاتل مع فاتورة الكهرباء وغلاء معيشة وحوت وهانيونا من هاد المسرحيات والمسلسلات قاضي حاجة والفقير مقاتل مع الزمان سير سير سير…… بنادم مسكين مهلوك…….نصيحة لله العمر يجري والقبر ينادي والكفن الابيض حذار حذار حذار
أنا بغيت نعرف غي حاجة وحدة : هذا بنادم يشتغل لصالح من بالظبط ؟!!!! لا علاقة له بالدين و كل همه التحكم و الكرسي و ختمها بغلق المساجد و في عز رمضان…. كل أمره مقلوب…. أمره غريب و الله… فمن يستطيع أن يزحزحه من كرسيه غير الله تعالى