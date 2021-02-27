الثلاثي المغربي بشالكه يُواصل حصد النتائج السلبية

بات نادي شالكه 04 الألماني مهددا أكثر من أي وقت مضى بمغادرة “البوندسليغا” هذا الموسم، بعد تعرضه لهزيمة جديدة، عصر اليوم، أمام مضيفه شتوتغارت بخمسة أهداف لواحد، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب “مرسيدس بينز آرينا” لحساب الجولة الـ23 من المنافسات.

وشارك الدولي المغربي أمين حارث، في مباراة اليوم، أساسيا في تشكيلة فريقه، في حين لازم حمزة منزيل كرسي الاحتياط، بينما غاب المغربي الآخر نسيم بوجلاب بداعي الإصابة التي تعرض لها قبل أيام.

ولم يُقدم حارث الشيء الكثير خلال مواجهة شتوتغارت، رغم بعض التحركات والمناوشات التي قام بها، غير أن سيطرة أصحاب الأرض كانت واضحة خلال معظم فترات اللقاء، ليتجرع الفريق “الأزرق” مرارة هزيمة جديدة.

وأنهى شتوتغارت الشوط الأول متقدما بثلاثية مقابل هدف واحد، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة الـ 88، والخامس في الدقيقة الـ 90، لينتهي اللقاء بخمسة أهداف لواحد لصالح شتوتغارت.

ويتذيل شالكه 04 جدول الترتيب العام برصيد تسع نقاط، بفارق ثماني نقاط كاملة عن ماينز، الذي يحتل المركز ما قبل الأخير، مما يجعل رفاق حارث مهددين بقوة بمغادرة قسم الأضواء خلال الموسم الكروي الحالي.