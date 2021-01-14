الثلوج تضاعف العزلة بالجبال

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‫تعليقات الزوار

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  • اديرس
    الخميس 14 يناير 2021 - 14:13

    نطلب من هذا المنبر الاعلامي الحر ان يذهب الى جبال كتامة ناس تعاني في صمت انقطاع معضم الطرق التي تربط بين المداشر وانقطاع الكرهربا لليوم السادس شكرا هسبريس

    1
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