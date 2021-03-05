الجائحة ترفع حظيرة المشتركين في خدمة الانترنت والهاتف النقال بالمغرب

أفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بأن قطاع الاتصالات سجل، خلال السنة الماضية، تطورا إيجابيا في جميع مكونات السوق.

وتجلى ذلك أساسا في نمو حظيرة المشتركين في خدمة الإنترنيت واستهلاك المعطيات عبر الأنترنيت الثابت والمتنقل.

ويرجح أن تكون أزمة فيروس “كورونا” المستجد قد ساهمت في جزء كبير من هذا التطور، نظرا لاعتماد العمل والتعليم عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية؛ وهو ما نتج عنه إقبال كبير على الاشتراك في الأنترنيت واستهلاكه من قبل الأسر المغربية.

ويتجلى من المعطيات التي نشرتها الوكالة أن حظيرة المشتركين في خدمة الإنترنت، الثابت والمتنقل، بلغت نهاية 2020 حوالي 29.80 مليون مشترك، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا فاق 17 في المائة، لتصل نسبة النفاذ إلى ما يقارب 83 في المائة.

أما خدمة الإنترنيت المتنقل، فقد عرفت ارتفاعا في عدد المشتركين بنسبة 17 في المائة، حيث سجلت حظيرتها ما يفوق 27.74 مليون مشترك.

وبخصوص عدد المشتركين في خدمة الأنترنيت المتنقل من الجيل الرابع، فقد عرف هو الآخر ارتفاعا تجاوز 30 في المائة خلال السنة الماضية، ليبلغ حوالي 20.5 ملايين مشترك.

وأوردت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن نسبة نفاذ الهاتف النقال بلغت 137.5 في المائة، حيث سجلت حظيرة المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل بالأداء اللاحق ارتفاعا سنويا قدره 16.32 في المائة، لتبلغ 5.48 مليون مشترك، مقابل 4.71 مليون مشترك نهاية 2019.

ولا تزال حظيرة المشتركين في خدمة الهاتف الثابت صامدة، حيث بلغت 2.3 ملايين مشترك؛ وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا قدره 14.74 في المائة.

أما خدمة الإنترنيت الثابت فقد وصل عدد المشتركين فيها حوالي 1.6 ملايين مشترك، مقابل 1.47 مليون مشترك نهاية 2019.

وحققت خدمة الإنترنيت الثابت عبر الألياف البصرية ارتفاعا كبيرا ناهز 80 في المائة، حيث تجاوز المشتركون فيها حوالي 218 ألف اشتراك نهاية السنة الماضية.

وبخصوص رواج المعطيات عبر الأنترنيت المتنقل، فقد سجلت ارتفاعا قدره 155 في المائة مقارنة بسنة 2019.

أما رواج المعطيات عبر الإنترنيت الثابت فقد ارتفع بنسبة 56 في المائة، في المقابل تراجع الرواج الهاتفي المتنقل الصوتي بنسبة 1.17 في المائة ليبلغ 55.68 مليار دقيقة.

ويتواصل انخفاض رواج خدمة الرسائل النصية القصيرة، حيث سجل خلال السنة الماضية 2.69 مليار رسالة؛ ما يمثل تراجعا قدره 29.44 في المائة.

وتفيد معطيات الوكالة بأن أسماء مجال الأنترنيت التي توجد تحت نطاق ma. ارتفعت بنسبة 19 في المائة، ليصل عددها إلى 93506 أسماء مجال.

أما عناوين بروتوكول الإنترنيت، يتوفر المغرب في نهاية السنة الماضية على 11 في المائة من نطاقات العناوين ذات الإصدار الرابع (IPv4) المخصصة على مستوى منطقة إفريقيا والمحيط الهادي؛ وهو بذلك ثالث المستخدمين الرئيسيين لهذه العناوين في إفريقيا، بإجمالي 12.26 مليون عنوان.