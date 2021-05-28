الجامعات المصنفة تبوئ المغرب صدارة إفريقيا

احتل المغرب المرتبة الأولى من حيث عدد الجامعات المصنفة على المستوى العربي، متقدما على كل من مصر (جامعتان) والمملكة العربية السعودية (جامعتان) وقطر (جامعة واحدة). كما احتل المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي، بالتساوي مع جنوب إفريقيا (أربع جامعات).

وكانت نتائج التصنيف العالمي شنغهاي للحقول المعرفية، الصادرة يوم 26 ماي الجاري، قد أسفرت عن تصنيف 4 جامعات مغربية في مراكز متقدمة ضمن أفضل 500 جامعة عالميا في تخصص علوم الفيزياء. ويتعلق الأمر بكل من جامعة محمد الأول بوجدة التي حلت في المرتبة 301-400، متبوعة بكل من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة القاضي عياض بمراكش في المرتبة 401-500.

وبهذا الترتيب، أصبحت الجامعات المغربية سالفة الذكر من بين أفضل 9 جامعات عربية، كما صنفت من بين أفضل 10 جامعات على الصعيد الإفريقي.

يذكر أن هذا التصنيف يعد أحد أفضل التصنيفات العالمية، حيث يستند على أربعة معايير تتعلق بمخرجات البحث وتأثير البحث، والتعاون الدولي، وجودة البحوث، والجوائز الأكاديمية الدولية؛ وذلك باستخدام قاعدتي البيانات Web of Science وIncites، ومن خلال الاستطلاعات.