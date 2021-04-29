الجزائر تصدر الأزمات عبر اتهام الرباط بعرقلة بناء الاتحاد المغاربي

وجّهت الجزائر اتهامات جديدة إلى المغرب بشأن البناء المغاربي الذي أرجعت جموده إلى نزاع الصحراء، موردة أن الرباط هي السبب الرئيس في ما أسمته “الانسداد” الذي يشهده الاتحاد المغاربي المجهض، وهو ما يضيّع على بلدان المنطقة فرصا اقتصادية وسياسية مهمة.

وخرج عمار بلحيمر، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، بتصريحات منتقدة للمملكة المغربية بخصوص مسار اتحاد “المغرب الكبير”، على ضوء دعوة الدولة الليبية إلى تفعيل التكتل المغاربي في أقرب وقت، من خلال استئناف الاجتماعات على كافة المستويات.

وأشار المسؤول الجزائري، ضمن إفادته الصحافية، إلى ما اعتبره “تعنتا مغربيا” في بناء الاتحاد المغاربي، الأمر الذي أدى إلى “الانسداد” الذي لا يخدم أحداً، بحسبه، ليُرجع “التوقف” الحاصل إلى تطورات قضية الصحراء المغربية التي ساهمت في تنامي الخلاف بين البلدين.

ويتحدث كثيرٌ من الباحثين المغاربيين عن مزايا وحدة بلدان المنطقة على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ضاربين المثال بالتكتلات الإقليمية التي توفر فرصا حقيقية للتعاون متعدد الأبعاد وتشبيك المصالح المتبادلة.

وقال رئيس منظمة العمل المغاربي إدريس لكريني: “ينبغي الإقرار بأن بقاء الاتحاد المغاربي جامدا في عالم متغير ومتطور ومليء بالتحديات ليس في صالح أي بلد مغاربي، فهناك إحصائيات ودراسات تبرز أن المنطقة المغاربية تظل المنطقة الوحيدة التي تعيش على إيقاع هدر غير مسبوق من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية رغم الفرص المتاحة”.

وأضاف لكريني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تصريح المسؤول الجزائري يجانب الصواب، على اعتبار أن المغرب سبق أن عبر بصورة لا جدال فيها عن رغبته الأكيدة في الدفع بعجلة الاتحاد المغاربي وتعزيز العلاقات المغربية الجزائرية”.

واستحضر الأستاذ الجامعي الباحث في العلاقات الدولية دعوة الملك محمد السادس قبل سنوات السلطات الجزائرية إلى فتح حوار حقيقي، وإحداث لجان كفيلة بطي كل الخلافات والبحث في كل الإشكالات المثارة بين البلدين، مؤكدا أن “الخطب الملكية، ومعها فعاليات المجتمع المدني، ما فتئت تطالب بفتح الحدود الثنائية وتعزيز العلاقات على واجهات عدة”.

وأبرز المتحدث أن “الطرف الآخر لم يعط ولو إشارة واحدة تعكس التجاوب مع هذه الدعوات المغربية”، موردا أن “الجزائر تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية في بقاء الأمور على حالها، على اعتبار أن تعزيز العلاقات بينها وبين المغرب، عبر بناء الاتحاد المغاربي، سيساهم حتما في طي كل الخلافات المثارة بين الجانبين، ولنا في التجربة الأوروبية ما يؤكد ذلك”.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن “الإمكانيات المغاربية لم تجتمع لدى أي تكتل آخر، سواء تعلق الأمر بالكفاءات البشرية الشابة أو الامتداد الجغرافي أو التاريخ المشترك أو الجوانب الحضارية المشتركة، وبإمكانها ضمان تموقع متميز لهذه البلدان في منطقة مليئة بتحديات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة التي تتطلب التنسيق والتعاون، الأمر الذي يفترض من صانعي القرار اتخاذ مبادرات وازنة تعكس إرادة الشعوب المغاربية”.