الجزائر تصدر الأزمات عبر اتهام الرباط بعرقلة بناء الاتحاد المغاربي

وجّهت الجزائر اتهامات جديدة إلى المغرب بشأن البناء المغاربي الذي أرجعت جموده إلى نزاع الصحراء، موردة أن الرباط هي السبب الرئيس في ما أسمته “الانسداد” الذي يشهده الاتحاد المغاربي المجهض، وهو ما يضيّع على بلدان المنطقة فرصا اقتصادية وسياسية مهمة.
وخرج عمار بلحيمر، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، بتصريحات منتقدة للمملكة المغربية بخصوص مسار اتحاد “المغرب الكبير”، على ضوء دعوة الدولة الليبية إلى تفعيل التكتل المغاربي في أقرب وقت، من خلال استئناف الاجتماعات على كافة المستويات.
وأشار المسؤول الجزائري، ضمن إفادته الصحافية، إلى ما اعتبره “تعنتا مغربيا” في بناء الاتحاد المغاربي، الأمر الذي أدى إلى “الانسداد” الذي لا يخدم أحداً، بحسبه، ليُرجع “التوقف” الحاصل إلى تطورات قضية الصحراء المغربية التي ساهمت في تنامي الخلاف بين البلدين.
ويتحدث كثيرٌ من الباحثين المغاربيين عن مزايا وحدة بلدان المنطقة على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ضاربين المثال بالتكتلات الإقليمية التي توفر فرصا حقيقية للتعاون متعدد الأبعاد وتشبيك المصالح المتبادلة.
وقال رئيس منظمة العمل المغاربي إدريس لكريني: “ينبغي الإقرار بأن بقاء الاتحاد المغاربي جامدا في عالم متغير ومتطور ومليء بالتحديات ليس في صالح أي بلد مغاربي، فهناك إحصائيات ودراسات تبرز أن المنطقة المغاربية تظل المنطقة الوحيدة التي تعيش على إيقاع هدر غير مسبوق من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية رغم الفرص المتاحة”.
وأضاف لكريني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تصريح المسؤول الجزائري يجانب الصواب، على اعتبار أن المغرب سبق أن عبر بصورة لا جدال فيها عن رغبته الأكيدة في الدفع بعجلة الاتحاد المغاربي وتعزيز العلاقات المغربية الجزائرية”.
واستحضر الأستاذ الجامعي الباحث في العلاقات الدولية دعوة الملك محمد السادس قبل سنوات السلطات الجزائرية إلى فتح حوار حقيقي، وإحداث لجان كفيلة بطي كل الخلافات والبحث في كل الإشكالات المثارة بين البلدين، مؤكدا أن “الخطب الملكية، ومعها فعاليات المجتمع المدني، ما فتئت تطالب بفتح الحدود الثنائية وتعزيز العلاقات على واجهات عدة”.
وأبرز المتحدث أن “الطرف الآخر لم يعط ولو إشارة واحدة تعكس التجاوب مع هذه الدعوات المغربية”، موردا أن “الجزائر تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية في بقاء الأمور على حالها، على اعتبار أن تعزيز العلاقات بينها وبين المغرب، عبر بناء الاتحاد المغاربي، سيساهم حتما في طي كل الخلافات المثارة بين الجانبين، ولنا في التجربة الأوروبية ما يؤكد ذلك”.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن “الإمكانيات المغاربية لم تجتمع لدى أي تكتل آخر، سواء تعلق الأمر بالكفاءات البشرية الشابة أو الامتداد الجغرافي أو التاريخ المشترك أو الجوانب الحضارية المشتركة، وبإمكانها ضمان تموقع متميز لهذه البلدان في منطقة مليئة بتحديات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة التي تتطلب التنسيق والتعاون، الأمر الذي يفترض من صانعي القرار اتخاذ مبادرات وازنة تعكس إرادة الشعوب المغاربية”.
الجزائر عباره عن زريبة تحكمها عصابة تقود بلادها إلى الحائط…
المغاربة يقولون ل بنلحمير نتمنى الا يتم انشاء هذا المغرب العربي هذا طالما انكم العسكر الذي يكن الحقد للمغرب وطالما انتم تحكمون البلاد
لم تعد تهمنا تعاليق واخبار عسكر مخلفات الاستعمار لان العالم اليوم يعرف جيدا من يعمل في الصالح العام ومن يطلق العنان اليومي بسب الجيران وعلى رأسهم المغرب الدي ضحى أهله بالغالي والنفيس من أجل استقلال ووحدة الجزائر ولكن تبين بما لا يدع مجالا للشك اننا نعيش إلى جانب دولة الدل والعار والمكر والنكران ولكن المتل يقول : من حفر حفرة وقع فيها والانسب إلا ترد على دولة بدون تاريخ
على سلامتك. عاد بديتي كتفيق بالانتباه للاقتصاد والبطالة وووو. سير اولا فك المشكل ديال الحراك، نسى عليك المشكل ديال الصحراء المغربية الحبيبة الجميلة والغالية، عاد فكر في الاتحاد المغاربي.
يلاه سير، اجري دغيا.
اقول لهد الاستاد ان دخول المغرب الى مجموعة غرب افريقيا سيكون احسن له اقتصاديا و استراتيجيا من الانتماء للمغرب الكبير, لان لا ثقة في جيران السوء الدين يكنون لنا الكره و خصوصا الحسد و الكل يعرف لمادا لاننا دولة امة ذات حضارة و تاريخ و هم لا هوية و لا تاريخ لهم انا مع بقاء الحدود مقفولة الى الابد
سيكون أكبر خطأ في تاريخ المغرب. لو فتحت الحدود مع الجزائر …لا أحد يعرف الشعب الجزائري أكثر مني .. لقد جلت العالم بأكمله …الشعب الجزائري أكبر نصاب و محتال و الرقم واحد عالميا في السرقة….الدولة لا تعرف الجزائر أكثر مني ..لأنهم لم يجولوا بلدان العالم أكثر مني ….الجزائر الثالت عالميا بعد روسيا و نيجيريا في السرقة و الإحتيال ….لا نريد فتح الحدود أرجوكم و أتمنى أن يصل كلامي إلى ملك البلاد و وزير الداخلية و السيد الحموشي …الشعب الوحيد الذي تجده في جميع سجون العالم هو الشعب الجزائري….اللهم إني قد بلغت
كان المغرب يتكلم عن الاتحاد المغاربي اما الان كل واحد يبحث عن مصالحه
من جهة اخرى فهل الجزاءر ستتعامل مع المغرب الدي ادخل اسراءيل بجوارها كما يزعم ابواق العسكر فالمغرب هو اسراءيل و العكس صحيح
بمنطق ضربني وبكى يتكلم هذا النويطق باسم حكومة الكبرنات. تناسى هذا الشخص ان مشكل الصحراء المفتل من قبل جنرالاته كان قائما وقت تأسيس اتحاد المغرب العربي فترة الشادي بن جديد حين كانت النوايا حسنة من طرف الجارة الشرقية للمغرب
الجزائر هي التي عرقلت بناء الاتحاد المغاربي . يقول المثل المغربي : ضربني وابكا و اسبقني واشكا .
Arrêtez de rêver de l’impossible. Un Maghreb arabe ne peut pas exister parce qu’une division de la population maghrébine et un racisme pur. Si vous créez un Maghreb arabe, il faudrait en même temps créer un Maghreb amazigh. La culture arabe est basée sur la haine de l’autrui et n’accepte pas la pluralité. Un Maghreb arabe ne serait pas non plus conforme avec notre constitution qui parle bien du GRAND MAGHREB, bien que le makhzen panarabique maintient encore l’existance de la MAP maghreb arabe presse, une institution makhzanienne qui ne devrait plus exister. De qui se moque l’Algérie? elle ferme sa frontière avec le Maroc et accuse le Maroc de bloquer la création de l’impossible
ليس هناك إتحاد مغاربي ياعصابات الجزائر كفاكم مكرا وخداعا أنتم تساهمون في تشتيت الدول والتدخل في شؤونها الداخلية والعالم يعلم هذا. أنتم تتوهمون فقط لن يكون هناك مغرب عربي حتى يندثر النظام العسكري الديكتاتوري وتكون هناك حكومة مدنية منتخبة ديمقراطية حينها يمكن المتحدث عن أحياء أسس اتحاد المغرب العربي الذي أسسه الراحل الحسن الثاني رحمه الله.
لا نريد اي بناء للمغرب العربي مع قوم طالما هدموا وخربوا ما بنيناه لأنفسنا من سنين نحن قوم من لم يعترف بصحرائنا لم نعترف بوجوده ككائن بشري بل نريد بناء جدار فاصل بيننا كمثل سور الصين العظيم على طول الحدود المغربية الجزائرية حتى الحدود الموريتانية جنوبا وقضي الأمر وإذا فكرنا في اي تكتل فالاولوية لمن ساندنا ودعمنا سرا وعلانية بمغربية الصحراء فلا مغرب عربي بدون مغربية الصحراء وانتهى
من أهم أركان أي إتحاد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأعضاء واحترام سيادتها الترابية. هذا الركن الرئيسي غير متوفر لدى الجارة الشرقية التي تتدعي عرقلة الإتحاد وتتبجح بالمبادئ الفضفاضة كلما تعلق الأمر بالمغرب. لن يكون هناك إتحاد مغاربي مادام هناك نظام عسكري لا يفقه معنى التنمية، همه الوحيد الريادة الإقليمية ضدا على آمال شعوب المنطقة.
الصراحة لا نريد إتحاد مع هدا الجار السوء الدي يريد أن يستعرض عضلاته في هده المنطقة 《 التقار أحسن 》
حكام الجزائر اصابهم مرض النسيان و الغثيان
لا يلتزمون باي شيئ ، اهلكوا و اضعفوا منطقة باكملها
لا يحبون الخير لشعبهم و لا لجيرانهم
و الله لو كانت الحدود مفتوحة ، لقالوا ان كل هذه المنشات الكبرى هي من اموال الجزائر.
الحمد الله الحدود مغلوقة ، نجحنا في أشياء لم تنجح فيها هي الدولة القارة التي كانت عائداتها تفوق 250 مليار دولار
اما نحن غير بالمطيشة جاب الله تيسير
الجزائر ستنهار و الانفصال الذي ارهقت به المغرب الجار الذي ساعدها بالاموال و العتاد ، سيكون هناك انفصال في القبايل ، الشاوية، لمزاب ، الطوارق الصحراء
الحقد و الجحود اعمى لهم البصيرة
الاتحاد المغاربي عندما ننهي هذا المشكل المصطنع من طرف الطغمة الفاسدة التي تعرف تصدير الازمات
بما ان الطرف المغربي هو سبب هذا التشنج فيمكن ببساطة بناء المغرب الكبير بدون المملكة اضف الى ذلك كل دول شمال افريقيا دول جمهورية ديمقراطية الا نضام المملكة فاقترح ان تتحد المملكة مع اسبانيا كونها ايضا مملكة و ينتهي المشكل العالق.
مادام هناك جهات تخدم أجندات خارجية داخل الدول المغاربية فالوضع لن يتغير مهما بدلتم من جهود. يجب تطهير البلدان من كل الخونة عسكريين كانوا او مدنيين. والسلام
حكام المرادية لم يبق لهم ما يعملوا الا الالتفاف نحو المغرب باتهامه بعرقلة الاتحاد المغاربي للفت انظار المغاربيين عن الحراك الذي مازال مستمرا والخدعة الكبيرة بالتزوير تجاه ( احمد بن بطوش) الجزاءري وارساله الى اسبانيا عبر جواز مزور !!!!! تيقنوا الان أن جميع بلدان العالم لم تعد تثق في جوازات سفرهم …… ويريدوا ان ينسبوا كل شيء الى المغرب!!!! هيهات هيهات المغرب ساءر نحو الطريق السليم وانتم منشغلون به في كل وحين!!!!! ترهاتكم اصبحت مكشوفة ولا داعي لتغليط الدول المغاربية لأن امركم انكشف للعلن!!!!
خمسون سنة مرت والمغرب يسامح ويهادن صابرا ينشر الخير ويمد يدا السلام يتحمل الا.دى ويوتر على نفسه ولو كان به خصاصة.وعصابة بلحمير لا تكل ولا تمل من كيل الاتهامات والشتاءم سلاح الفشلة حسبنا الله ونعم الوكيل.
يضم الإتحاد المغاربي الذي تأسس يوم 17/02/1989 خمس دول هي المغرب والحزائر موريتانيا تونس ليبيا، هذا ما تم الإتفاق عليه غير أن الجزائر لها وجهة نظر مغايرة تماما أساسها أنه لا يمكن تصور قيام الإتحاد المغاربي إلا بوجود كيان مفتعل سادس، البوليزاريو ذلك الكيان الوهمي الذي تحاول إنباته تحت الإسفلت وتسقيه السم فلا هو نبت ولا الإتحاد المغاربي تأسس، وبين هذا وذاك ضاعت فرص كثيرة على شعوب المنطقة الشابة وٱمتلات مستودعات الأسلحة.
اللهم أحي إتخاد المغرب العربي لما فيه خير للبلاد والعباد. آمين
مادام هذا النظام جاتم على دوالب الحكم على الجزاءر لا داعي للحوار بالمطالبة بٱتخاد المغاربي . بمنطقهم أنهم دولة غنية بالنفط والغاز لا يهمهم المغرب العربي في شيء . هاهم خرجوا يتهمون المغرب بالعرقلة. جنون ركب هذه الطغمة الحاكمة في هذا البلد . في نظري ينتهي معهم الحذيث نهاءيا وقطع العلاقات مع هذا النظام حتى يحكم الله .هؤلاء لا ينفع معهم لا حسن النية و لا التقرب لا يعرفون ما هو مصلحة . إدأ المعاملة بالمثل و التجاهل ملت الشعوب هذه الأسطوانات المشروحة . إما هنا أو هناك .
لا حاجة للمملكة المغربية بالشعارات الفارغة…قد جربنا الكثير منها…نحن نعيش في ظل الاستقرار وفي ظل حكومة مدنية….اما النماذج السياسية في دول المغرب الكبير فهي غير مستقرة لا في اختياراتها ولا في توجهاتها…..ما معنى صناعة الحكم العسكري للشر والتفرقة …لا حاجة بنا للانانية ….
اللهم قليل ومستمر ولا كثير ومتقطع….
هذا الاتحاد كغيره من التكتلات الفارغة من أي معنى وتحكمه السياسة وتم إنشاؤه لأغراض سياسية
المغرب في شخص الحسن الثاني دعا الجميع لمراكش ليخبرهم رمزيا ان المغرب ابوهم الحضاري ويدعهم يتحسسون عبق المرابطين والموحدين ،وفي نفس الوقت يربح السلم والسلام ولو موءقتا ،الحسن الثاني رحمه الله كرجل برغماتي وواقعي لا يمكنه بالبات والمطلق ان يوقع مشروعا كهذا من اجل الاقتصاد والتكتل الأبدي،وخاصة مع دولة مثل الجزاءر ،ونحن نعرف الحاسي والدلو، لقد تم الامر كسياسة لإسكات مدافع القدافي نهاءيا والتأثير على المدفع الثاني وربح الوقت والمال والجهد العسكري المادي والإنساني ولو لبعض الوقت ،
حاليا لا يمكن لعاقل او دارس ان يفترض ان الشروط جاهزة للانطلاق من جديد ويدعونا لتصديق الامر كما يصدق بعضنا الاخوة الخرافية التي تجمعنا بخو الذي أضاف شرطا جديدا لنحتفظ بمكاننا في هذا الاتحاد الميت إذا اوجب ان نتخلى عن الاخوة والأصدقاء في تل ابيب واشدود لنصافح خدودهم ، آه يا ربي وهل الخدود واحدة؟
خلاصة القول كل يحفر قبر ابيه كما رغب واراد
للا امل يرجى في احياء ما يسمى باتحاد المغرب العربي في وجود نظام يبني سياسته بالعداء للمغرب ويسعى بكل قوة لفصل جنوبه عن شماله….من مصلحة المغرب التوجه نحو افريقيا….وليستعد للحرب….ليعيش في سلم
جنرالات آخر زمن أصبحوا يريدون تقسيم المغرب من أجل بناء المغرب الكبير. من يريد بناء صداقة و اتحاد إقليمي قوي و فعال، لا يقوم بتقسيم دول الجوار، و تسليح ميليشيات إرهابية ضدها.
شوفوا من الآخر، والله لا كانت ليكم إطلالة على المحيط يا شياطة الاستعمار الفرنسي.
والله هذا الجزائر خاصة شي 10 قنابل نووية تمحيها من الأرض حتى يولي مكانها جزيرة في البحر من شر ما تكيد به لنا كمغاربة خلقت كيانا وهميا وتتهما بعرقلة بناء المغرب الكبير الذي هو من 5 دول وليس 6 دول التي في مخيلتها والتي انفقت مال الدنيا عليها لخلقها من اقتطاع ارض مغربية كناية فينا قاتلهم الله ولا ابقى فيهم شيء كما دمر عادا وثمود
لا يمكن للأتحاد المغاربي أن يقوم مع نظام يدعو لتقسيم الدول حسب المخطط الإستعماري الذي شرد القبائل و الشعوب وتحامل على المغرب شمالا ووسطٱ وجنوبٱ و ضم الصحراء الشرقية والجنوبية إلى مدينة الجزائر التي أصبحت دولة بمساحة قارة
Le régime des harkis persistent et signe,, pour que la renaissance d’un “Maghreb Arabe” comme le veulent les dirigeants de ces 5 pays.
Mais devant le refus catégorique d’un gouvernement Algérien ayant perdu toute confiance en lui même, qui ne cesse de revendiquer un état Algérien civil, non militaire. Je dis le refus catégorique mortel, et pour soit-disant offenser le Royaume Chérifien.
Les militaires Algériens ayant pris tout un peuple en détention arbitraire,ont peur de voir le peuple se réveiller, et d’ouvrir ses yeux sur son entourage.
D’ailleurs, ce peuple souffre dans sa chaire, son honneur d’être privé de la moindre chose( le lait, le beurre, la farine l’huile)quoi tout le nécessaire pour une vie digne de ce nom. Les harkis, savent bien ce qu’ils font ( diviser pour régner. Le peuple souffre depuis des années,et en 1962, il est rentré de plein fouet dans la dictature militaire. L’héritage du communisme. Et Le Maroc est bouc émissaire,que le régime accuse de tous les maux PSV
وسمعت هاد بالحيمر ما ذا يقول ان المغرب هو السبب في تعطيل المغرب العربي الكبير وكيف سيكون الأمر مع هؤلاء والصحراء المغربية الي انتم فلستم بلادكم من اجل تقصيم المغرب ويقول الاتحاد مع من سنتحد مع المنافقين واخيراً بنتم علي حقيقتهم واش سمعتم شي دولة كتزور جوازات السفر لما ذا قمتم بهذه العملية تزوير اذا هو اسم الحقيقي هو بطاش جبتهل سميت الحقيقية بطاش جاءت من البطش لانه مجرم حرب
الجزائر تغطي أزمتها الداخلية بالاطفاف وراء الوهم.حقد دفين
لا اتحاد مغاربي مع دولة عدوة تكن العداء للمغرب.انتهى
ركزوا عللى الاقاليم الجنوبية بالاستثمار والتعمير هاته مفتاح لتحرير سبتة ومليلية والصحراء الشرقية و الحدود البحرية هم يعرفون اننا في الطريق الصواب ،فكل من الجزاءر واسبانيا تعمل ما في وسعها لعرقلة مسيرتنا بالظاهر والخافي أعظم.
IL FAUT QUE LE MAROC IGNORE L’ EXISTENCE DE L’ ENNEMI SIONISTE ALGERIEN. PAS DE KHAOUA KHAOUA AVEC LES ALGERIENS
ET PAS DE CONFIANCE AUX ALGERIENS. JE SUIS POUR UNE RUPTURE TOTALE AVEC L’ ENNEMI ALGERIEN
الإتحاد المغاربي إنطفأت شمعته منذ إغلاق الجزائر حدودها البرية مع المغرب مع أن المغرب ترك ملف الصحراء جانبا خدمة لمصلحة الشعوب المغاربية. كيف يمكن بناء إتحاد مغاربي و الجزائر تريد إقحام البول خاريو كدولة سادسة في الإتحاد ! المغرب في غنى عن هذا الإتحاد لأن ما يزخر به من ثروات طبيعية و بشرية و إقتصادية كفيل بجعل المغرب قوة إقليمية إقتصاديا عسكريا و لن يستفيد المغرب شيئا من بلد يعتمد على الريع البترولي في إقتصاده و دولة شنقيط التي أرضها كلها صحراء قاحلة .
الجزائر تريد من المغرب ان يتلقى الطعنات في صمت ان يبيع ويشتري مع من يتامر على حدوده الوطنية ولا يقولون هل هادا الاتحاد سيكون بدولة الوهم التي يعتلرفون بها ام بدونها وهل سلع الصحراء ستروج على انها من المغرب ام انهم يستدرجون المغرب الى متاهة جديدة. اصل لا نريد اتحاد يتواجدون فيه الاتحاد كان فكرة الحسن التاني لتحييد القدافي من القضية و قد لعب دوره ونتها القدافي ولا حاجة لنا للعب نفس الخطة ولن يستعملو حيلتنا ضدنا
التعاون بين الدول المغاربية يخدم الدول المغاربية وشعوبها. لا داعي للزربة والقلق، آجلا أو عاجلا سيحدث ذلك شئنا أو أبينا
الفيروس الذي خلقته الجزائر باحتضانها عصابة البوليزاريو هو السبب في تعطيل بناء المغرب العربي.كفاكم بهتانا يا عصابة الكابرانات.
سياسيو الجزائر يعانون من السكيزوفرينيه نتيجة اخد حبوب الهلوسة التي يصنعونها، من جهة يدعون الى اتحاد مغربي و في المقابل تمزيق المغرب، ونحن كمغاربة نقول لهم لا مرحبا بهدا الاتحاد، إن كانو يريدون دولة سادسة فل يهبو صحرائهم ال المحتزقة، باز لهاد القوم.
اللهم الف بين قلوب المغاربة والجزائريين لما فيه من خير للمغرب الكبير ولشعوبه وابعد عنهم المكائد وشر الدول الاستعمارية لانها تعمل ليلا ونهارا وبدون توقف على اجهاض أي بصيص من الأمل يلوح في الأفق اللهم امين يارب العالمين
سياسة الرباط داءما تتسم بالليونة والتودد بل بالانبطاح وداءما يستغلها خصوم المغرب لانهم يدركون نقطة ضعف الديبلوماسية المغربية وداءما يظهروا بموقف قوة وصرامة وتكون ضربة موجعة للمغرب.فخوذو العبرة من تركيا فكفاكم تدليلا .طبقوا نفس القوة التي تطبقونها مع الشعب طبقوها مع الخصوم والاعداء .فالشعب هو الذي يحتاج للليونة والرعاية.
الدخول مع المغرب في اتحاد و فتح حدود هو إعتراف بإسرائيل و كأنك “جبتي الحنش للحصادة”
و بكل صراحة لا نريد معكم اتحاد للاسباب الآاية ذكرها و ليس معايرة بل محاولة اتقويم لكم
مخدرات مباحة و سياح غير منضبطين و يحسبون كل خضرا حشيش و كل عيالة للبيع و وجود صهاينة يمكنهم التسرب للبلاد و الانخرافات الاخلاقية من مثلية و بيدوفيلية بنسب رهيبة و السحر الاسود و شعب سعاي بطبعه يعني مبليين الله يعفو عنكم
والله لاخير في الجزائر شعبا وحكومتا كيان خارج المعادلة المعمول بها لا ارغب كمواطن مغربي مطلع علي خبايا هدا الكيان باي تقارب ممكن مع الشيطان احسن
حكام الجزائر لانهم كما يزورون اسماء الناس يزورون الحقائق.
لقد زوروا اسم ابراهيم غالي باسم محمد بطوش فلا غرابة ان يضعوا اسم المغرب في تعطيل الاتحاد المغاربي مكان اسم الجزائر.
زوروا اسم “القبائل الحسانية” باسم “الشعب الصحراوي” و كان جماعة الانفصاليين في تندوف هم وحدهم الشعب الصحراوي.
زوروا ملكية الصحراء التي كانت لقبائل امازيغ صنهاجة الذين اسسوا اول إمبراطورية مغاربية موحدة و جعلوها في اسم عرب قبائل بني معقل الوافدة من الحجاز والتي ادخلها المنصور الموحدي الى المغرب الاقصى ، فصار حق اقامتها في تلك المنطقة مرتبط بالبيعة لملوك المغرب.
انكروا ان قبائل موريتانيا وقبائل الساقية الحمراء ووادي الذهب ابناء عمومة قسمهم الاستعمار.
نية إنشاء المغرب العربي أو المغرب الكبير حتى لا يقال عنصريين فكرة جات في سياق مابعد طرد المستعمر ميدانيا وكانت فكرة ممتازة وكانت عن حسن نية قبل أن تقلق الفكرة المستعمر “فرنسا و إسبانيا ” فقررا إحدات شرخ بين المغرب والجزائر . واستعملت الدولة العميقة في البلدين لذلك . فقط تخيل الحدود مفتوحة من المغرب إلى ليبيا و كم الرواج الإقتصادي ها البترول ها آلغاز ها الحوت هالمعادين ها الوزن السياسي خارجيا. بايدن سيقوم بقمة المناخ ولم يستدعي أي من دول المغرب الكبير .
الفصل 14 من معاهدة الإنشاء : كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء يعد اعتداأ على الدول الأخرى .
دول إتحاد مغاربي جزاءر لا خبز لا حليب لا لحم شعبها قريب يموت بالجوع ليبيا تتلقى مساعدات غذائية من دول أوربية موريتانيا لا حديث عنها عيشين غير بتمر وحليب جمال تونس كان غير لهريسة موجودة. والمغرب بلاد خير لا نريد هاد تجمع المفقر
يجب إظافة دولة القبائل لتكون سادسة الدول المغاربية
إذا كان الجانب الجزائري يشترط تفتيت وتمزيق المغرب لتوحيد المغرب العربي فهذا ما لن نسمح به ابدا . وإلا لماذا لا نفتت الجزائر كتجربة اولى لنرى أثر ذلك في بناء مغرب كبير موحد .
( نجيوكوم من لخر . الصحراء مغربية والمغرب الكبير الي غادي يقسم بلادنا الله لا يسهل فيه
pas d,ouverture des frontieres ni union du maghreb.trop tard le train est passe’on peu pas s,allier avec un ennemi eternel.voisin diabolique,jaloux qui est essponsablede la dislocation de l,uma.au diable voisin de malheur.
الجزائر تعرف كيف تمارس الدبلوماسية حقّ الممارسة و لكن المسؤولين المغاربة لا يدركون كيف يُديرون قضية الصحراء في الساحة العالمية…
الجزائر هي بلد عدو و لا نريد اتحادا معه حتى ينال الإستقلال.
تعرف كيف تمارس الدبلوماسية حقّ الممارسة و لكن المسؤولين المغاربة لا يدركون كيف يُديرون قضية الصحراء في الساحة العالمية
حتى ضربكم لخلا اصبحتم تبيعون زيت المائدة بالتقسيط واصبحت الخزينة فارغة و لافلس فيها و عرفتم ان انفجار غضب شعبي وشيك و انكم على خطى فينزويلا بداتم تفكرون في اتحاد مغرب !! اين انتم لما كان الملك يمد يده لكم و يقول لنفتح الحدود فيطلع علينا امثال عمار غول ليقول ماذا سنتفيد من الجار الغربي غيز الحشيش و يضيف المروك باغي سكرنا و زيتنا و طحيننا وثم يظهر المسمى اسماعيل الدبش و بوقطاية و اخرون كنتم تظنون وهذا نطقتم به انكم قارة و لكم من الاموال و الطاقة ليس لجيرانكم كنتم تعتبروننا جياع و الحقيقة غير دلك اننا امة تنتج غذاءها و كسوتها اليوم اقول لكم ملك المغرب مد يد اعتقد 4 مرات لكن بعد اذن جلالة الملك لن تفتح الحدود و سيكون استفثاء شعبي حول هذا الاتحاد الدي لن ينفعنا اذا لم تغيروا اديولوجيتكم حول المملكة مع حكم مدني
لسنا في حاجة لبناء المغرب الكبير به دولة يحكمها الجيش. اليوم سينطلق بناء ميناء الداخلة وحينها سنبحث عن أخوة وأصداق ليس من الضروري أن يكونوا بجوارنا
هادا الاتحاد ولد ميتا لانه لا يمكن أن نتكلم عن الاتحاد وفي نفس الوقت عن التفرقة و العداوة وخلق الانفصال ومساندته ماديا و عسكريا وسياسيا، حتى البلدان الأخرى تونس وموريتانيا ليسوا في مستوى التحدي و وضوح في الموقف مرحبا تانيا الاتحاد سيكون ان شاء الله مع اخواننا الأفارقة اي دول غرب المحيط الأطلسي وستكون في الاول من السنغال و غامبيا و غينيا كوناكري وساحل العاج و ااغابون بعد دالك سيتيع إلى جميع الدول المطلة على المحيط الأطلسي وسيكون اتحاد مرادفا للاتحاد الافريقي ولم لا الانقلاب على الاتحاد الافريقي وخلق اتحاد جديد بدون بنو خرخر وجه الشر ودولة المخيمات و الروائح الكريهة المتعفنة تندوف وجنوب أفريقيا وتلة من البلدان، خاوي خاوي والنيف عامر خرا وخنونة وكرونا و قرقوبي و كوكايين وكبرنات ومرتزقة والشياتا وشعارنا الله الوطن الملك وادهوم في لا نريد اتحادكم المتعفن ولا لفتح الحدود مع الأعداء وفرض التأشيرة عليهم والاستعداد لهم جيدا ولمرتزقتهم سواء عسكريا او اقتصاديا او سياسيا او إعلاميا والتدخل في شونهم الداخلية وتشتيت شملهم وشمل مرتزقتهم امين يارب العالمين
اتفاقية انشاء اتحاد المغرب العربي موقعة من 5 دول لكن الجزائر تريد انشاء دولة سادسة تابعة لها على تراب مغربي فمن المتعنت ومن يخرق اتفاقية اتحاد المغرب العربي عجبا لهؤلاء الجزائريين هل يعانون من خلل عقلي والاصل انه اتحاد وليس تقسيم !!!!!!