الجزائر تقرر تمديد الحجر الصحي في 19 ولاية

أعلنت رئاسة الوزراء في الجزائر، اليوم الخميس، تمديد إجراءات الحجر الصحي الجزئي لمدة شهر، مبدئيا، للحد من انتشار كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الحجر يسري من بعد غد السبت، بداية من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا من اليوم التالي، ويشمل 19 ولاية من أصل 58.

وأشار المصدر إلى أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدة أو مكانا أو حيا، أو أكثر، يشهد بؤرا للعدوى بالجائحة.