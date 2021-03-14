الجمارك تضبط بضائع محظورة بميناء بني انصار

تمكنت عناصر الجمارك التابعة لشعيبة الناظور والعاملة ببني أنصار، الأحد، من إجهاض محاولة تهريب أقراص مهلوسة وهواتف نقالة لدى سائق شاحنة قادمة من إسبانيا.

وحسب مصدر هسبريس فإن عملية التفتيش الروتينية التي خضعت لها الشاحنة وسائقها، بالميناء التابع لإقليم الناظور، أسفرت عن حجز 5880 قرصا مهلوسا و21 هاتفا نقالا “آيفون 12” كانت مدسوسة في ملابس السائق الذي يحمل الجنسية المغربية.

كما كشف المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في حقه.