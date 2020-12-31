الجمارك تمدد آجال قبول وسائل النقل السياحية

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الأربعاء، عن تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية إلى غاية 30 يونيو المقبل.

وأفاد بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأنه نظرا لاستمرار صعوبات التنقل إلى الخارج بسبب جائحة (كوفيد-19)، “فقد تقرر تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية إلى غاية 30 يونيو 2021″، موضحا أن هذا الإجراء “يخص السيارات السياحية التي انتهت مدة صلاحية قبولها المؤقت خلال سنة 2020 أو ستنتهي خلال النصف الأول من سنة 2021”.

كما أكدت الإدارة سالفة الذكر، في بلاغها، أنه يتعيّن على الأشخاص المعنيين أو الأشخاص المرخص لهم باستخدام هذه المركبات (الفروع والأصول والأزواج المقيمون بالخارج كذلك) “الاتصال بالمصالح الجمركية القريبة من محل سكناهم، من أجل استلام بطاقات القبول المؤقت الجديدة”.