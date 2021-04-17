الجمهورية .. إلى الوراء

غلبت العفوية على وسائل الإعلام الوطنية وهي تحتفي بالبيان الذي صدر مؤخرا عن حزب الأغلبية في فرنسا، والذي أعلن من خلاله عن تأسيس فرعين له بالداخلة وأكادير، حسب ما أكدته النائبة البرلمانية ماري كريستين فيردير جوكلاس، نائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، والمتحدثة باسم فريق حزب الجمهورية إلى الأمام في الجمعية الوطنية، وزميلها جواد بوسكوران، محاور الحزب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا.
“الجنازة كبيرة والميت فأر”، كما يقول المغاربة، لأن الأمر لم يكن في الواقع سوى كلام شاعري، هدفه دغدغة عواطف المغاربة، الذين سيعتقدون أن افتتاح فرع لحزب ماكرون بالداخلة مقدمة لخطوة كبرى، هي خطوة الاعتراف الفرنسي الكامل بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، على غرار الخطوة الأمريكية. غير أن الدولة الفرنسية، العميقة والسطحية، لا تزال تضع رأسها في التراب، وربما يوجد بين المسؤولين الفرنسيين من يمني النفس بتراجع أمريكي.
بعض المغاربة يتكلمون الفرنسية أحسن من بعض الفرنسيين، وتحتل اللغة الفرنسية في المغرب مكانة متقدمة في كل المعاملات الإدارية والاقتصادية، غير أن فرنسا اعتادت أن تأخذ ولا تعطي، اعتادت أن تصدر إلينا سياراتها، وتستنزف جيوب المغاربة في إطار صفقات التدبير المفوض، والوضع المتقدم، واتفاقيات التبادل الحر.. نحن نمد إليها اللقمة، وهي تشهر في وجوهنا براغماتية رديئة، وبعض الفرنسيين ما زالوا يتصورون المغرب كما لو أنه قرية كبيرة، لا توجد فيها إلا العربات المجرورة، ورجال المخزن يقفون عند بوابات القياد.. ومن يشكك في هذه الصورة ما عليه إلا أن يفتح أذنيه على ما يتردد على لسان بعض الفرنسيين، في الإذاعات الفرنسية، الذين يناقشون التدبير المغربي لجائحة “كورونا” بامتعاض كبير، ويتساءلون كيف لهذا البلد الإفريقي الصغير أن يوفر اللقاح لمواطنيه، بينما تعجز حكومة فرنسا عن فعل ذلك.
يمكن للمغرب أن يكون بلدا صغيرا، لكنه نجح في تدبير الجائحة بطريقة أفضل من الطريقة الفرنسية، ولا مجال للحديث عن أي تقدم فرنسي في هذا المجال، ففرنسا التي تنفش ريشها أمام المغرب، لم تستطع توفير اللقاح لمواطنيها، ولم تستطع تدبير الجائحة من الناحية الصحية. وباستثناء توزيع مخزون “الكلوروكين”، لم يستطع العلماء الفرنسيون اختراع أي إضافة لمقاومة فيروس “كوفيد- 19″، وطبعا لا مجال للحديث عن أي اختراع متعلق باللقاح في فرنسا، باستثناء الفقاعات الإعلامية، التي تؤكد أن فرنسا تشهد حركية إلى الوراء، وليس إلى الأمام..
يقول كثير من الخبراء، الذين ينهلون من المحبرة الفرنكفونية، إن فرنسا شريك استراتيجي للمغرب، لكن المتغيرات الجديدة والتردد الفرنسي في دعم قضية المغاربة الأولى يفرضان مراجعة الحسابات القديمة، والانفتاح على شركاء آخرين أكثر صدقا، وأكثر قوة.
كلام واقعي و تحليل في الصميم.
ما جهلته وماتجهله الحكومات المتواترة هو انه لا يوجد علم باللغة الفرنسية وو ان كل ما يعلمه الفرنسي ماهو الا ترجمة او دبلجة للابحاث الانجلو- أمريكية.
العلم و العالم في الانجليزية و الدليل أمامكم في العالم نفسه جل مستعمرات بريطانيا العظمى القديمة متقدمة في كل المجالات بينما الفرنسية منها تعيش التقهقر و المشاكل.
على المغب البحث في علاقاته الخارجية عن توازن استراتيجي بين امريكا و الصين اما أوربا فلا مستقبل امامها
يجب ذكر ان صناعة لقاح كورونا لا يعني شيئا، كوريا جنوبية،اليابان، كندا لم يصنعوا اي لقاح و نجدهم اكتر تطورا من فرنسا اذا من الغبي ان تتحدتوا عن “علماء فرنسا لم يجدوا اي لقاح”
مقال جد مهم، وصحيح ما جاء فيه أن فرنسا لم ولن تكون شريك استراتيجي للمغرب، المتغيرات الجديدة والتردد الفرنسي في دعم قضية المغاربة الأولى يفرضان علينا كمغاربة مراجعة الحساباتنا القديمة والجديدة، ومتفق مع صاحب المقال في الانفتاح على شركاء آخرين أكثر صدقا، وأكثر قوة.
نعم!! متفق تماما مع ما جاء في المقال.
يجب م اجعة جميع العقود مع فرنسا والاعتراف بكورسيكا كدولة.
يجب من الآن فصاعدا التعامل بالمثل مع جميع الدول الأوروبية ” الند بالند والبادي أظلم”
مجرد تساؤل.
سذاجة هذا أو إستحمار ذاك !!!؟؟؟
أولا مرة أوافق كاتب في كل ما قاله، كون أغلبهم يكتبون بالمقلوب.
الجمهورية .. إلى الوراء، إنه فعلا حال فرنسا التي بدون حدوث معجزة ستسقط بين مخالب ماري لوبان، لتأتي على ما تبقى من شعارها الزائف ” مساواة وحرية وأخوة “.
عندما ذهبت إلى نفس ما ذهبت إليه في بعض تعاليقي انهال عليَّ المعلقون بالديسلايكات.
في أحد التعاليق استعملت عبارة ” مصاصة ” لأصف فرع الحزب الفرنسي في الصحراء.
التحفظ الوحيد وهو عبارة ” عفوية ” التي وردت في صدر المقال، فهي ليست كذلك، إنما هي سذاجة بعض الكتاب أو إستحمارهم لعقول المغاربة.
فرنسا تحلب البقرة. وعلى البقرة ان تبحت على الحشيش لوحدها دون عناء من ماما فرنسا. المشكل ليس في فرنسا المشكل فينا نحن المغاربة أننا نعطيهم اهتماما اكتر من الازم. نفضل أن نتعامل متلا مع مهندس فرنسي مع ان شابا مغربيا في نفس المستوى وربما اكتر . لا نعطيه نفس الأهمية .مما يجعل شبابنا يهجر إليهم لكي ينتفعوا منه ويحلبو طاقاته .عجيب أمرنا مع الأجنبي
السياسة ماشي عواطف بل تعامل دبلوماسي يتغير حسب المصالح وليست فيه لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة………
ومع ذالك لا يمكن انكار أن فرنسا ،العضو الدائم بمجلس الأمن ، ساندت الوحدة الترابية للمملكة المغربية منذ الوهلة الأولى و خصوصا في عهد الرئيسين جاك
شيراك وساركوزي. قد يقول قائل كانت لهم مصلحة معينة في ذالك، جد ممكن
لكن المغرب استفاد من هذا الدعم وهذا
هو الأهم.
مقال جميل٠۔ حبذا لو نلغي اللغة الفرنسية من التعليم ونصدر قانونا يحمي ويشجع ازدراء رموز الفرنكفونية كرد اعتبار٠۔ أما المواطن البسيط فليقاطع من جديد السلع۔ والماركات الفرنسية
فرنسا أكلت ووكلت المغاربة سوى في الداخل او المهاجرين والذي كان البعض منهم لايملك حتى نعالة لن ننسوا فضلها على البلاد والعباد.انتم الذين تطبلون في الخوا الخاوي ماذا فعلتم للبلاد والعباد لتفتخروا به سوى نشر للرشوة الشفرة النفاق والاعلان الزائف ومص دم المواطن وووو اخيرا لعنة الله على الظالمين.
حتى ساعة الإضافية المستمرة في المملكة المغربية من ورائها فرنسا
الفرنسيون بسبب تواطء اذنابهم في البلد المتكونون من لوبيات التحكم السياسي والسلطوي والمالي والاقتصادي الفرنسيون ياكلون الغلة ويسبون الملة !! عجرفة ووقاحة وتكبر واحتقار كل ماهو افريقي !!
لكن الغلط لاذنابهم المغاربة الذين يعيشون عقلا وروحا في فرنسا ويوفرون لها كل شيء لكي تنهب جيوب المغاربة مقابل حماية فرنسا لمصالحهم في المغرب المتمثل التحكم والتسلط
فرنسا تجر دائماً من يدور في فلكها إلى الوراء .. والحديث عن عفوية المغاربة ليس بالصحيح، بل هي سذاجة!!.. أفيقوا من سباتكم! فرنسا يهمها جداً إطالة النزاع لأنها مستفيدة جداً من ذلك.. يجب على المغرب نسيان الدعم الفرنسي وليبحث عمن هم أقوى بكثير من فرنسا الاستعمارية التي لا زالت تنظر إلى المغرب وإلى أفريقيا على أنها دول متخلفة وغبية!!
كلام واقعي و في الصميم. كم أتمنى ان يصبح المغرب دولة انجلوسكسونية و الابتعاد من فرنسا مصاصة الدماء.
وأخيرا انتقلتم إلى موقف الهجوم…انتظرناكم طويلا أن تهاجموا وتردوا على سلوكيات فرنسا…هذا البلد الذي سيصبح من دول العالم الثالث قريبا بمجرد أن ينقص حجم تأثيره في القارة الإفريقية….هؤلاء القوم….أعني الفرنسيين (إلا من رحم ربي بالطبع)…لا يفهمون لغة الحورا والاحترام الثقافي المتبادل بين الشعوب….لأنهم مقتنعون في قرارة أنفسهم أنه أحسن من الكل وأفضل من الكل….وبينما العالم يتقدم بخطوات متسارعة نحو المستقبل…فهم لازالو يعيشون في التاريخ ولازالو يظنون أن الاستعمار المباشر وغير المباشر هو الطريقة الوحيدة لتحقيق الازدهار الاقتصادي…عقلية متخلفة طبعا والمغرب سيفرض نفسه على هذا البلد العجوز خلال 10 سنوات أو أقل