"الجنايات" تنظر في فساد صفقات "كوب 22" .. والقضاء "يصفع" بنكيران

قررت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش فتح ملف شبهة تبديد أموال عامة خلال إبرام الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية “كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وتنظر غرفة الجنايات في هذا الملف المثير للجدل الأسبوع المقبل، إذ ينتظر أن يمثل قياديا حزب العدالة والتنمية العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، ونائبه البرلماني يونس بنسليمان، لأول مرة أمام المحكمة بعد متابعتهما بتهمة تبديد أموال عامة.
ويأتي مثول قياديي العدالة والتنمية بمراكش بعدما أنهى قاضي التحقيق تحقيقه في هذه الفضيحة التي هزت مدينة النخيل، لتتم متابعة العمدة بلقايد بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة تتعلق باستعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
أما النائب الأول للعمدة، يونس بنسليمان، فتمت متابعته من لدن قاضي التحقيق بجناية اختلاس أموال عامة وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة تتعلق باستعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
وينتظر الشارع المراكشي أن تذهب التحقيقات والمحاكمة في هذا الملف المثير للجدل، الذي بات يوصف في الأوساط المراكشية بكونه “ملف تربع على عرش الفساد”، إلى أبعد حد، وأن تتم فيه إدانة كل من ثبت تورطه في تبديد واختلاس أموال عامة.
وأكد عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذي تقدم بشكاية لدى الوكيل العام بمراكش يطالب من خلالها بفتح تحقيق مع العمدة ونائبه البرلماني بنسليمان، إثر صفقات “كوب 22″، (أكد) أن المحكمة ستنظر في هذا الملف الذي يعد نموذجا صارخا للفساد وتبديد الأموال العامة.
ونوه طاطوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بجميع مسؤولي محكمة جرائم الأموال بمراكش، الذين تعاطوا بحسبه “بكل مسؤولية مع هذا الملف الذي يعد نموذجا صارخا لاستهتار بعض المنتخبين واغتنائهم الفاحش بالمال العام، وتفشي الفساد ونهب المال العام بالجماعات الترابية”.
وفي وقت خرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في تصريح له، يبرئ من خلاله ذمة رفيقه العربي بلقايد، دون أن يأتي على ذكر اسم يونس بنسليمان، قال طاطوش إن “هذه الخرجات تريد أن تبرئ بلقايد لوحده دون نائبه الأول بنسليمان، رغم انتمائهما للحزب نفسه”.
ولفت الحقوقي ذاته إلى أن “ما انتهت إليه الأبحاث والتحقيقات في هذا الملف يشكل ردا قويا على خرجة بنكيران، الذي ادعى من خلالها أن العربي بريء من التهم الموجهة إليه”، مضيفا: “هذه صفعة لكل من يحاول التأثير على القضاء مستعملا سلطاته أو نفوذه”.
كما عبر عبد الإله طاطوش عن رفضه ما ذهب إليه بنكيران بالقول: “إن شطحات بنكيران نعرفها كثيرا، وقد سبق أن انخرط بنفس التصريحات في ملف حامي الدين المتهم باغتيال أيت الجيد تحت شعار لن نسلمكم أخانا”.
وكان جرى وضع شكاية من لدن الجمعية الحقوقية المذكورة على مكتب الوكيل العام، تتحدث عن وجود شبهة فساد في صفقات قمة “كوب 22” التي احتضنتها مراكش، وتمت إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليتم الاستماع للعمدة ونائبه، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتهما من أجل تبديد أموال عامة، ويحال ملفهما على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لجرائم الأموال، الذي أحاله بدوره على غرفة الجنايات من أجل تهمة تبديد أموال عمومية.
“وفي وقت خرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في تصريح له، يبرئ من خلاله ذمة رفيقه العربي بلقايد…”
أليس هذا تذخلا في شؤون القضاء ؟
حلال عليه ، حرام علينا.
أولهم رحال و يجب محاسبة أي واحد بالسجن و جرده من ممتلكاته مع أسرته و شكرا
دولة فاسدة و نظام فاسد،الفساد ينخر كل شيء و هذا سوف يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه طال الزمن أو قصر
ها علاش الشعب لا يصوت لأن الملك لا يحاسب هؤلاء المجرمين الفاسدين ناهبي المال العام…و وحدة شفرات خبزة فيها جوع ضربوتوها بعام د الحبس دولة تحتقر الفقير و لا تقدر أن تحرك ساكنا أمام الغني ….ما تنتظر من دولة يضرب بها المثال فالفساد و غياب المحاسبة و تبديد أموال و على رأسهم 7 ملايين التي يأخدها بنكيران تقاعدا من عرق جبين الفقراء….
بنكيران يشبه محمد مرسي في شطحاته و عنترياته …. سلوك فج ادى بمحمد مرسي الى وراء القضبان ثم الوفاة في ظروف مأساوية ….. لا اتمنى ان يكون لبنكيران نفس المصير…
شكرا. للقظاء. على. محاكمة. يجب. انزال. اقصى. عقوبة. على. اللصوص. اموال. الشعب
ماذا يقول السي بنكيران؟؟؟ عفى الله عما سلف ام أن المحكمة ظالمة و أصدقاؤه أبرياء. على كل حال أصبح جمبع أعضاء حزب العدالة والتنمية أغنياء و هذا بفضل الربيع العربي و التجارة في الدين
ماذا كنتم تتوقعون من أناس لا يتحذثون حتى اللغة الانجليزية أن يقدمون للوطن من غير النهب والتخريب ندعوا هيسبريس لزيارة حي الألفة الشعبي في الدار البيضاء الحي الذي كان في سنة 2004 2005 كحي في أوروبا الآن أصبح كسوريا الأزبال الكلاب الضالة طرقات وخدمات منهوبة طروطوار اعيباد الله صيبوه عوج ودابا ولا حفرة تهدد المارة أسلاك عشوائية الترامي على الملك العمومي السرقة أكبر بزناس في الدار البيضاء الملقب ب يوم كوكايين في كل زاوية..الماحيا تباع كالحليب………لاحول ولاقوة الا بالله دعينا ليكم الله ولي صوت ليكم
علي القضاء ان يقوم بمهمته العادلة ولا تساهل في اكل مال عام بدون وجه حق ،للمحاكمة المفسدين وأكلة ما ليس لهم فستكون هذه بداية محاربة (الفساد الرشوة والزبونية ) رغم اننا لازلنا في البداية ولازالت تنقصنا الجراءة الوطنية .
ولماذا بن كيران بالضبط هل بن كيران كان عمدة مراكش اذا ثبت اختلال في في هذه الصفقة فسيحاسب كل من تورط فيها والسلام ونتمنى ان يكون ذالك ونتمنى اتصبح الاختلالات في المال العام جناية مثل اسبانيا ويسحاسب فيها كل من تورط في ذالك والسلام
هدا خبر جميل. فيجب ان يضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه ان يمس أموال الشعب. لكن السؤال كيف لم يتجرء اي احد ومن ضمنهم قضاءنا العنزيه ان يفتح تحقيق في الصفقات المشوهة جدا في صفقات وزارة الصحة في فترة الحجر الصحي. وصندوق كورونا.
كما يجب متابعة بنكيران بتهمة محاولته التأثير على العدالة
أقول للسيد عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،المتهم بريء حتى تثبت إدانته،ولاداعي للطعن في الأشخاص،فالقضية معروضة أمام القضاء وسيقول كلمته،ولا تستعجل الشيء الذي تريد وقوعه قبل أوانه ربما قد يقع عكس ما تعتقد ويحكم على الإثنين بالبراءة،وتعاقب أنت بالخدلان والخيبة والندامة.
اقول للسيد طاطوش ما علاقة حامي الدين بهذه القصية،؟
اتقي الله في أعراض الناس،ومن اصلح نفسه ارغم أنف أعاديه ومن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ.
مثل تلك المؤتمرات العالمية يكون التنظيم من اختصاص رجال السلطة وفي مقدمتهم الوالي والعمال. أما المنتخبون فدورهم ثانوي.
عمدة مراكش ونايبه ليسا معصومين ،وللمحكمة واسع النظر في قضيتهما ، انما ليت القضاء وخاصة سلطات المتابعة ومعها اجهزة التحقيق تعمل على الالتفات لمصاصي دماء المواطنين وناهبي اموال الشعب من كل الاصناف والانتماءات والتيارات عوض تضخيم اغلاط واخطاء محازبي ابن كيران وتصويرهم على انهم هم الشياطين وحدهم وان الباقين ملايكة يمشون على الارض..ابن كيران قنع بالملايين السبعة التي نالها نظير خدماته العفنة للمخزن ،ذلك انه ساهم في ارجاع المغرب الى ما قبل 20فبراير 2011 ولطخ بتصرفاته الرعناء سمعة الاسلام والاسلاميين النزهاء ، ولم يجن الشعب من وصوله الى الخكومة الا الخيبات والويلات.. ابن كيران لا شك سيلقى ربه ليساله عن تقلده للمسؤولية وهو ليس في مستواها ثم اهداره فرص الشعب. في الحرية والانصاف والمساواة امام القانون …
ولهذا عفا بنكيران عن الفساد والمفسدين .. لأنه كان يعلم أنهم سيختلسون المال العام … وبنكيران هو رأس الفساد في المغرب
لايسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل .ألم يحن الوقت بعد لإنزال ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص إلى ارض الواقع .والعمل بمحاسبة جميع المسؤولين والدين تحملوا مسؤلية الإشراف على تدبير الشأن العام محليا واقليميا وجهوي .والبدء من سنة 2011 التي جاء فيها الدستور الجديد. الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لأن المال العام يهدر بدون فائدة تذكر.
في حالة الإدانة نطالب بالحجز على كل ممتلكات المدانين و زوجاتهم و النظر في الهبات أو البيوع التي تمت بينهم و بين أقربائهم بين تاريخ كوب22 و تاريخ المحاكمة و إلغاء كل تلك الهبات و البيوع و الحكم على المدانين بخيانة الوطن و العقوبة يجب أن لا تقل على المؤبد، و حتى لو كان الإعدام سوف يكون حكما عادلا في نظري لان المواطن الذي يخون ووطنه و يفكر في مصلحته و يضر البلاد و العباد لا يستحق العيش على أرض الوطن.
حكم قاسي يعني درس كبير جدا للخونة و لصوص المال العام و بالتالي سوف نطهر البلاد و إلا فلن نتقدم أبدا للأمام
كل يوم نكتشف مصائب عن حزب المعممين وشطحاتهم … اما بن كيران فهو كبيرهم الذي علمهم النفاق السياسي .. والتطبيل والتزمير ﻻجل المال الحرام..!! من يقرأ في ماضي الشبيبة الإسلامية وكيف انتشر المكر والخداع والخيانة والتجسس والعمالة… ﻻجل وسخ الدنيا وكيف اسسوا أحزاب أخرى تتغير اساميها حسب المصلحة …وو… فﻻ يستغرب !! وﻻ عجب ان يساندوا القتلة والفاسدين من بيي جلدتهم ظالما كان أو مظلوما.
لا خوف عليهم فسوف تكون لهم مناصب مهمة و عالية في المستقبل العربي بلقايد وزيرا .و يونس بنسليمان نائب وزير
لا يمكن أن تكون المملكة أدنى من موريتانيا التي تقوم الان بالتحقيق مع رئيس الجمهورية السابق وكل الوزراء الأطر العليا التى اشتغلت معه على المغرب أن يكون صارما في هذه الأمور ومحاسبته كل من سولت له نفسه في تبديد أموال البلاد والعباد وعلي إطار أين كان أن يدلي بممنلكاته لا في الإطار الخاص او العام وكل من شكك فيه تستعمل معه من أين لك هد
تخليق الحياة العامة يلزمها عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المفسدين وإرجاع المال المنهوب يحيى العدل ونلتمس من القضاء أن يضرب بيد من حديد الفساد والمفسدين وتحية وتقدير للقاضي النزيه .
Pourquoi on a laissé cette affaire traîner jusqu’à maintenant ???. Faire de la politique ou s’y intéresser pas une chose facile.
اللهم هذا منكر … لو تم التحقيق في جميع صفاقة الدولة و المجالس الجماعية لوجدت أن كل مسؤولونا أو جلهم فاسد… الله اكون في عون وطننا الحبيب يخوضون ضده حرب استنزاف. فاللهم افضحهم و سلط عليهم غضبك و مقتك ، فإنك تمهل و لا تهمل ….
لم يمر يوم واحد ولم نسمع فيه عن تبديد الأموال من طرف المنتخبين هل حلولهم على هذه المناصب فقط من أجل هذا الغرض اي مغرب هذا ساركوزي حوكم من أجل استعمال أموال خارجية في حملته الانتخابية ونحن أموال تدخل إلى الجيوب لأغراض شخصية بدون حسيب ولا رقيب ايوى هذا من العدالة يا بنكيران فين هو محاربة الفساد لي جيتو من اجلو أصبحتم فاسدون مفسدون
ان الوطن اليوم أمام خيارين لا ثالثة لهما اما ربط مسؤولية بالمحاسبة في دولة الحق والقانون على غرار الامم المتحضرة خاصة وان آفاق واعدة و اما سلك مسالك القديمة التي لم تعد تواكب ما تشهده المملكة من تطورات قمة في الريادة بالقيادة مؤسسة الملكية التي تواكب العصر بالكافة التجليات رغم الاكرهات و التحديات على رأسها القضية الصحراء المغربية التي باتت اليوم قاب قوسين او ادنى من طييها بالصفة النهاءية وهو إنجاز ستتحدثت عن اجيال خلف اجيال من المغاربة لأن الأمر يتعلق باسترجاع اقاليمنا الجنوبية من القبضة الاستعمار بعد التضحيات الجسام و بالتالي العدالة هي صاحبة الحسم و اختصاص المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
مبادرة ممتازة لا لكون المتهمين ينتمون لحزب العدالة والتنمية بل ليستطيع قضاتنا الأجلاء من الاطلاع على وثائق صفقات عمومية وتصاميم تفتقر للجودة في فترة الإعداد وخلال فترة تطبيق مسطرة إبرامها وحتى فترة الإنجاز وكذلك خلال فترة تصفيتها النهائية (بعد انقضاء مدة الضمانة النهائية) تحت دريعة الاستعجال. عدد من الصفقات أبرمت بمناسبات الزيارات الملكية تكون مناسبة لردم الاخطاء المهنية وتحويل جزء من الميزانيات لمكاتب دراسات حديثة النشأة أو لا تتوفر على الكفاءات اللازمة وتسند الأشغال لمقاولات معروفة عبر المناولة الخفية ولكن لا تخضع للمراقبة المستمرة المعمول بها وطنيا وقاريا ودوليا لا بشئ سوى لأن لمسؤولون يختفون وراء زيارات ملكية … تلك المشاريع تنجز بسرعة في إطار شراكة بين أطر 3 وزارات أساسية: الاقتصاد والمالية والتجهيز والداخلية. حان الوقت لقضاة النيابة العامة الاهتمام بتلك الملفات لتحفيز المهندسين على عدم استغلال الزيارات الملكية لارتكاب جرائم مالية خفية والاستخفاف بالمعايير التقنية وبمناهج الحكامة الجيدة.