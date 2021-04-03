جيش الأردن ينفي اعتقال حمزة بن الحسين

جيش الأردن ينفي اعتقال حمزة بن الحسين
صورة: أرشيف
السبت 3 أبريل 2021 - 21:32

أكد اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، لكنه بيّن أنه طلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي إن “التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح”، مضيفا أن “كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها”، مشددا على أنه “لا أحد فوق القانون، وأمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار”.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفا، كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله، وآخرين لأسباب أمنية.

الأمير حمزة بن الحسين الجيش الأردني تحقيقات متواصلة مخاطر أمنية

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‫تعليقات الزوار

6
  • caprice
    السبت 3 أبريل 2021 - 21:45

    الطبائع البشرية لا تتغير تكليف هادا الامير بولاية العهد تم سحبها منه ربما ترك في نفسه حقدا فلا يستطيع عدم تخيل نفسه ملك وانه تم قتل احلامه. عندنا مولاي هشام كانت لديه نفس الطموحات لكنه بداء يتعقل. لله يهدي الجميع

    6
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  • محمد من الناظور
    السبت 3 أبريل 2021 - 21:49

    مع الاسف الشديد كن نتوقع انقلابا ناجحا في الاردن .ونتمي باذن الله الفرصة اخري ان شاء الله لقادة الانقلاب

    -39
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  • حسن مو
    السبت 3 أبريل 2021 - 21:54

    حفظ الله الاردن ملكا و قيادة و شعبا
    اظن ان ما يحدث في الاردن هو محاولة انقلاب فاشلة تم استغلال الامير حمزة فيها من طرف بعض الأفراد

    15
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  • مواطن من المغرب
    السبت 3 أبريل 2021 - 22:00

    هذا النفي هو خوف من حدوث اضطرابات. لان الأمير حمزة عنده شعبية لدى القبائل الاردنية..

    4
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  • محمد لعيوني
    السبت 3 أبريل 2021 - 22:32

    حفظ الله الأردن الشقيق ملكا وشعبا
    ولكن ما دخل الجيش في كتل هده التصريحات لان النيابة العامة الأردنية هي صاحبة الاختصاص او الناطق الرسمي باسم الحكومة

    1
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  • مريم ابليش
    السبت 3 أبريل 2021 - 22:33

    اذا كان لا احد فوق القانون في الاردن لماذا طلب من الامير حمزة التوقف فقط عن نشاطاته التي تستهدف امن الاردن واستقراره؟! لماذا لم يقدم الى اامحاكمة على تلك النشاطات المشبوهة اذن؟! هناك دائما اشخاص فوق القانون في جميع دول العالم الثالث وهناك بعض الدول منها المغرب تسمح للمسؤولين ان يكونوا فوق القانون من خلال الحصانة التي يتمتعون بها.

    0
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