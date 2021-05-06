الجيش يهزم الرجاء بركلات الترجيح في كأس العرش

نجح فريق الجيش الملكي في التأهل إلى دور نصف نهائي مسابقة كأس العرش (2019-2020)، عقب تفوقه على ضيفه الرجاء الرياضي بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية (5 – 3) في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط برسم دور الربع.
وانتهى الوقت القانوني والإضافي لهذه المواجهة، التي أدارها الحكم محمد اليعقوبي، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.
وكان فريق الرجاء الرياضي سباقا للتسجيل بواسطة المهاجم محمود بن حليب في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، قبل أن يعادل فريق الجيش الملكي الكفة في الدقيقة 69 بواسطة الظهير الأيسر عمر الجيراري، الذي سدد تسديدة قوية من خارج مربع العمليات عجز الحارس أنس الزنيتي عن التصدي لها.
وعقب ذلك احتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لفريق الجيش الملكي بعد توقيع لاعبيه خمس ضربات جزاء مقابل ثلاث لفريق الرجاء.
وبهذا التأهل ينضم فريق الجيش الملكي الى ركب المتأهلين إلى دور النصف بجانب ناديي رجاء بني ملال والوداد الرياضي، في انتظار المتأهل الرابع الذي ستفرزه المواجهة المنتظرة مساء الخميس بين المغرب التطواني والمغرب الفاسي.
الحمد لله علي التأهل الان كل التركيز علي البطوله الوطنيه خصوصا لقاء صعب ضد الوداد البيضاء في العاصمه
تحيه لولاد دوار السهلي سلا خاصه ولكاع العساكر فالعالم
قال الدولي المغربي السابق، يوسف روسي، إن جامعة كرة القدم أنفقت أكثر من 460 مليار سنتيم في أربع سنوات فقط، مُبدياً استنكاره لحجم الأموال التي يصرفها الجهاز الوصي على الكرة الوطنية، وذلك “من أجل التباهي بمشاركتنا في كأس العالم 2018” على حد تعبيره.
وكشف مدافع “أسود الأطلس” سابقاً، ضمن إحدى الجلسات المرتبطة بالشكاية التي وُضعت ضده من طرف مصطفى الحداوي، رئيس الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن إنفاق كل هذه الإمكانيات المادية في بلدٍ يُعاني الهشاشة والفقر لا يُمكن أن يستقيم.
فوز مستحق للجيش 100 في 100، الرجاء التائه الضعيف بدنيا، وجد فريقا صلبا بدنيا و خططيا، و فوز أكثر من مستحق،
فقط ملاحظة لحكم الفار في الدقيقة 119، هنا لا يجب على حكم الفار إخطار حكم الساحة بوجود حالة تستدعي الرجوع إلى الفار، و نتمنى من الجامعة تكوين حكام الفار بشكل أفضل، أما حكم الساحة فكان عليه انذار اللاعب الذي تظاهر بالسقوط لمعاقبته على هذا السلوك الذي كاد يضيع حق الرجاء لولا نباهة حكم الساحة.
يجب تحسين مستوى التحكيم بشكل عاجل.
مبروك للجيش التأهل عن جدارة و استحقاق، و الرجاء يجب عليه ترتيب الأوراق لأن الفريق ظهر ضعيفا جدا، بدون خطورة تذكر و لا حتى بناء العمليات بشكل سليم، و بالتالي إقصاء مستحق جدا.
ملاحظة أخيرة : اختيار اامكعازي للنسديد غير موفق من طاقم الرجاء، ليس لأنه ضيع، لأنه من وقفته ظهر لي شخصيا أنه سيضيع، و برافو الجيش في التسديد. و هي ضربات حظ بالنهاية
المقابلة كانت في المستوى و كلا الفريقين يستحقا التأهل بجدارة و إستحقاق
مبروك لفريق الجيش الملكي زعيم الكرة المغربية، و حظ أوفر لفريق الرجاء البيضاوي
الجيش الملكي استحق التأهل لعب مباراة كبيرة وقدم مردود جيد والرجاء دابا تربح شي، مرة