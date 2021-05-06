الجيش يهزم الرجاء بركلات الترجيح في كأس العرش

نجح فريق الجيش الملكي في التأهل إلى دور نصف نهائي مسابقة كأس العرش (2019-2020)، عقب تفوقه على ضيفه الرجاء الرياضي بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية (5 – 3) في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط برسم دور الربع.

وانتهى الوقت القانوني والإضافي لهذه المواجهة، التي أدارها الحكم محمد اليعقوبي، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وكان فريق الرجاء الرياضي سباقا للتسجيل بواسطة المهاجم محمود بن حليب في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، قبل أن يعادل فريق الجيش الملكي الكفة في الدقيقة 69 بواسطة الظهير الأيسر عمر الجيراري، الذي سدد تسديدة قوية من خارج مربع العمليات عجز الحارس أنس الزنيتي عن التصدي لها.

وعقب ذلك احتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لفريق الجيش الملكي بعد توقيع لاعبيه خمس ضربات جزاء مقابل ثلاث لفريق الرجاء.

وبهذا التأهل ينضم فريق الجيش الملكي الى ركب المتأهلين إلى دور النصف بجانب ناديي رجاء بني ملال والوداد الرياضي، في انتظار المتأهل الرابع الذي ستفرزه المواجهة المنتظرة مساء الخميس بين المغرب التطواني والمغرب الفاسي.