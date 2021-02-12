الحاج يونس و"فنانو الفابور"

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تعليقات الزوار4
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سلام الحاج يونس فنان رائع جدي فنان حقيقي يعرف ما يقول ويعرف ماله وماعليه لماذا لا نستفيد منه ويكون قدوة للشباب ماديا اش غادي اكلفنا ماديا والوا الله يهديكم اتهلاو في ولد لبلاد
لا تطربني اغانيه مطلقا حتى ولو كانت فابور .
ماذا سنستفيد من الحاج و لا الحاجة شكون الخاسر هو الشعب المقهور إذن لا حاجة لنا به و لامثاله الفنان الفقير يعاني في صمت لا احد يبالي به و جي بن يونس شرح ليا الكواليس الاداعة هو من المستفيدين منها و الان اصبح ناكرا للجميل
لو انه كانت لك حكمة لا فارقت ميدان الغناء و اللهو و لو كل احد منا يعرف حق المعرفة انه حتما سيلقى ربه و سيحاسبنا على كل اوقات اللهو و اللهب و الضياع لمًا التفتنا للمجون و الغناء و اللهو ابدا
اللهم اهدنا جميعا