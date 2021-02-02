الحرمان من "تعويض كوفيد" يغضب مهنيين بسلا

خاضت أطر صحية من ممرضين وإداريين وتقنيي الصحة بمندوبية الصحة بسلا وقفة احتجاجية صباح الإثنين، أمام المركز الاستشفائي مولاي عبد الله، احتجاجا على عدم استفادتها من منحة كوفيد-19.

وقالت “تنسيقية مهنيي الصحة بإقليم سلا المقصيين من منحة كوفيد-19” إن بعض ممرضي وتقنيي وإداريي الصحة بمندوبية سلا تعرضوا لـ”تهميش وحيف وإقصاء متعمد أو ناتج عن أخطاء إدارية”، مشيرة إلى أنهم لم يستفيدوا من المنحة المخصصة للأطر الصحية جزاء على التضحيات التي بذلتها لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر نفسه أن الأطر الصحية التي لم تستفد من المنحة تواصلت، عبر التنسيقية الممثلة لها، مع الإدارة المعنية بهذا الموضوع، “التي أبانت عن نيتها تصحيح الأمر عبر وعود شفوية خارج المساطر الإدارية”.

وخاضت “تنسيقية مهنيي الصحة بإقليم سلا المقصيين من منحة كوفيد-19” الوقفة التي نظمتها أمام مستشفى مولاي عبد الله تحت شعار “لا للإقصاء”، معبرة عن “سخطها واستيائها من القرارات غير المسؤولة والأخطاء الإدارية المتكررة التي حرمتهم من المنحة التحفيزية أسوة بزملائهم”.