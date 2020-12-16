"الحر بالغمزة".. العلم نور والجهل عار

وأخيرا، اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وهي أقوى دولة في العالم، والمحرك الأول للدبلوماسية في المحافل الدولية، بمغربية الصحراء. ولم يقف الأمر عند مجرد مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترامب مشكورا، ونشره البيت الأبيض، بل إن سفير واشنطن في الرباط دافيد فيشر أصر على التنزيل الفوري للقرار الأمريكي بظهوره أمام الصحافة الوطنية وهو يمسح الخطوط الوهمية للكيان الوهمي من خريطة المملكة المغربية.
هكذا ببساطة يمكن أن نطوي صفحة البوليساريو، فمن سيجرؤ اليوم على التشكيك في مغربية الصحراء بعد أن اعترفت أمريكا بمغربيتها؟ ولكن الحسم الجزئي للمعركة الخارجية يفرض حسم المعركة الداخلية؛ والمعركة طبعا ليست معركة حدود بل معركة وجود.. معركة ضد الجهل ومنابع التخلف السياسي والفكري..إنها بكل بساطة معركة بناء الإنسان المواطن.
من منا اليوم يتقن اللغة الإنجليزية لمواكبة القفزة التاريخية للعلاقات المغربية الأمريكية؟ وأي إعلام وطني هذا يمكن نجابه به وكالات الأنباء التي تسيطر على العالم ولغة العالم هي الإنجليزية؟ أين هم البرلمانيون “السيناتورات” الذين يمكن أن نتفاخر بظهورهم في المحافل الدولية وهم يقدمون التصريحات بلغات أجنبية في محافل دولية كبرى؟ متى نصل إلى ذلك الانسجام الحكومي الذي تنتصر فيه مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة؟ وأية دولة هاته التي يأتي فيها وزير “شارد”، في لحظة إجماع وطني، ليسيء إلى القضية الوطنية للمغاربة، عبر قناة أجنبية، موالية لحزب معاد للوطن؟.
هل يعقل أن يعيش في المغرب مغربان؟ المغرب القوي الذي حقق انتصارات تعيد إلى الأذهان تاريخ الإيالة المغربية الشريفة، حيث لم يكن هناك أي جدال حول مغربية الصحراء، تلك المملكة التي كان صداها يتردد في العالم كقوة عظمى يهابها الجميع، وحيث كان سفراء المخزن الشريف بجلابيبهم أقوى بكثير من أصحاب ربطات العنق الأنيقة.. ومغرب آخر شارد سياسيا، يعطي الكلمة للجهل في معارك كبرى وحساسة؟ لماذا لا تجد الصحوة الدبلوماسية والتنسيق الدولي صدى لهما في صناديق الاقتراع؟ إلى متى يجثم الجهل على القلوب رغم أن القاعدة تقول “العلم نور والجهل عار”؟.
إن معركة بناء الإنسان تبدأ من العلم، وكل شعب جاهل مصيره الاستعمار، وكل انتخابات مهجورة تزكي الجهل، وكل مواطن لا يعبر عن وطنيته يكاد يكون مثل العدم، لأجل ذلك فالمعركة اليوم معركة من أجل العلم أولا..
فاجئت الولايات المتحدة فرنسا بهذا القرار.
اين انت يافرنسا ?
مقال رائع
اليوم نحن بحجة كبيرة الى تدريس الانجليزية في المستويات الابتدائية لان العلاقات مع امريكا تحتاج الانجليزية وكدلك مع اسرئيل….الانجليزية لغة العلم التي يجب ان يتكلمها كل مغربي….بل اصبح كل ما لا يتقن الانجليزية امي
صراحة من الان مكاين لا حكم ذاتي لا والو. الصحراء مغربية واللي بغا يعيش فيها لازم يعيش تحت العلم و القوانين والمغريبة والسيطرة المغربية 100/100. والي مبغاش يمشي يشرب من البحر. انتهى الكلام.
اللغة الالمانية من اصعب اللغات، و اقبحها، ومع هذا فرض الالمان احترامهم بتشبثهم بلغتهم.
اما ان تبحث للتكلم بلغة اخرى، فهذا اسوء استعمار واستحمار للعقول،
هل تعرف بلدا محترما يخاطب بغير لغته ومواطنوه يتكلمون بغير لغتهم؟
نعم لتعلم اللغات،
نعم للعلم،
نعم للانفتاح على الاخر،
نعم للتصويت وللقطع على الدكاكين السياسية
ولا لقتل الهوية، والاصل والتاريخ،
ولا للنبطاح
الدول التي تتكلم بلغتها الأم هي التي يحترمها العالم وليس العكس.
جميع رؤساء الدول المتقدمة أمريكا وأوروبا حينما يلقون خطاباتهم يلقونها بلغتهم.وليست لغة دولة أخرى
كما يفعل بعض المسؤلين المغاربة حينما يلقون خطبهم أمام الدول الأخرى بلغة الدولة المستعمر الفرنسي. بينما الرئيس الفرنسي حينما يزور المغرب سلفؤ الخطاب بلغته
وبعض المغاربة حينما يخلطون لغتهم الدارجةباللغة الفرنسية يعتبرون ذالك تقدما وانبهارا وهم يجهلون ان ذالك هو تخلفنا وضلالا.
الكل يطبل للمخزن و للأمريكان و الصهاينة، أليس فيكم رجل رشيد، ألا تعلمون أنكم لا تساوون شيئا لا لهؤلاء ولا لأولائك الصهاينة، على أي الدول القمعية الاستبدادية هذا ديدنها أسد علي و في الحروب نعامة، سوف نرى عندما يلغي بايدن مرسوم ترامب ثم أتحفونا بعد ذلك بمقالاتكم الندبية و اللطمية.
ستعرف أهمية الإنجليزية يوم تريد إنجاز بحوث علمية في تخصص علمي أو السفر إلى بلدان بعيدة و التعارف مع شعوب العالم… لابد أن للغة دور كبير حتى في جلب الإستثمار و السياح الأجانب من بلدان العالم … لكنه الإستعمار الثقافي و الفكري الذي سيطر على عقول المنبهرين بالثقافة الفرنسية و الفكر الفرنسي النرجسي… فمتى ياترى سنسير وفق حاجياتنا و استقلال ذواتنا.
على ذكر اللغة الانجليزية يجب وضع برامج او قنوات لتقريب المواطن من اللغة الانجليزية
وقال الراحل الحسن الثاني رحمه الله واسكنه فسيح جناته، *أفضل أن يبقى شعبي “قديم” ولا أن يفقد هويته الدينية والأخلاقية تحت مسمى التحرر والحداثة ومواكبة العصىر*
تريثوا حفظكم الله ولا تنساقوا بسرعة إلى عالم هو عالمهم لا ينطبق عن عالمنا من حيث ثقافتنا واصالتنا وتاريخنا وجغرافيتنا.
ها أنتم قلتموها بعضْمة لسانكم العلم نور و الجهل عار . وما أكثر الجهلة في قبة البرلمان بغرفتيه ، لمخيّر فيهم يسابق الزمن لنيل شهادة الإبتدائي حتى لا يقال عنه أمي متناسيا أن الجهل أقبح وأذم من الأمية . السياسة يا سادة علم من العلوم تدرّس بمعاهد وجامعات دولية كبرى ثم فن و حنكة عند ممارستها ، ولنا في ذلك مثالُ لدبلوماسيتنا الخارجية وما يوازيها من قطاعات سيادية أخرى و أسطِّر على سيادية ، السياسة ليست بالفطرة كحال بعض من يُطلَق عليهم ظلما و زورا لقب زعيم سياسي يتبعه قطيع لا يفقه في السياسة إلّا الجبهة و السنطيحة للجري وراء الإمتيازات و ما جادتْ به قريحة الريع و المال السايب ، هذه هي السياسة عند بعضهم ، حتى لا أعمّم .