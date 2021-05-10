"الحشرة القرمزية" تفسد التين الشوكي في وزان 

دعا عبد الصمد الدكالي، عضو الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوزان، إلى غرس نبتة “التين الهندي الوزاني” في المنازل وبالأسطح، بهدف الحفاظ على نوعيته الأصلية من الاندثار، وذلك عقب تسجيل إصابة نبات الصبار بـ”الحشرة القرمزية” التي اجتاحت مجموعة من المناطق مخلفة أضرارا متفاوتة من حيث المساحة ودرجة الخطورة.

ورصدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بإقليم وزان تزايد عدد الشكايات المتعلقة بتضرر “التين الشوكي الوزاني” الذي يعتبر ثروة محلية ووطنية، مشيرة إلى تغير بعض السلالات واحتمال انقراض السلالة الوزانية، معتبرة المشكل هدرا للزمن وانهزاما غير مقبول من طرف المسؤولين.

وقال الدكالي لهسبريس إن “هذه الحشرة وجدت وسطها المناسب للتكاثر”، مستنكرا ما وصفه بـ”الجمود وغياب التواصل مع الفلاحين للحد من انتشار هذا الوباء وغياب الدور التوعوي والتوجيهي للتخفيف من هول الكارثة جراء تضرر المحاصيل”.

وانتقد المتحدث عجز الحكومة في مواجهة “الحشرة القرمزية”، معتبرا ذلك “تقاعسا مقصودا”، مسائلا إياها: “ما هو عدد الأبحاث الممولة من الجامعات المغربية لدراسة الحالة أم إن الجامعات تصلح فقط لبحوث تحاول إعادة كشف طرق اختراع الأسبرين وتشريح الضفادع؟”، على حد تعبيره.