الحكم جلال جيد يقود أول "ديربي" في مساره

أسندت مديرية التحكيم الوطنية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مهمة القيادة التحكيمية لمباراة الديربي بين الوداد والرجاء إلى طاقم تحكيم من عصبة الدار البيضاء الكبرى، يقوده الحكم الدولي جلال جيد.

وتفصل صافرة الحكم جلال جيد في مجريات مباراة الديربي بمساعدة من راية كل من مصطفى أكركاد ومحمد رباني؛ فيما أسندت مهمة حكم الفيديو المساعد إلى رضوان جيد، بمساعدة لحسن أزكاو.

وتعتبر مباراة ديربي البيضاء يوم الأحد المقبل، أول ديربي يقوده الحكم جلال جيد في مساره التحكيمي.