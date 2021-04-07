الحكومة: "الإغلاق" يأخذ في الاعتبار حركية المغاربة خلال رمضان

قررت الحكومة حظر التنقل الليلي، على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة.
وذكر بلاغ للحكومة أنها قررت، ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 اتخاذ تدابيرلاحترازية متمثلة في حظر التنقل الليلي، من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، والإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.
وأوضح البلاغ نفسه أن هذا القرار جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا، خاصة مع ظهور سلالات جديدة على المستوى الوطني.
كما أكدت الحكومة على أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى.
وأشادت الحكومة، من جهة أخرى، بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية، التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.
كما أهاب البلاغ بالجميع “مواصلة المجهودات المبذولة، والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية، والالتزام بالتدابير المقررة، ترسيخا للمكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مواجهته لهذه الجائحة”.
قرار صائب،على أساس الفيروس كيتنقل غير فالليل اما النهار لا،مزيانة هاد القاضية بنادم يجيب الفيروس فالنهار وفالليل سدو عليه ينقلو بين عائلتو
“فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا”
صدق الله العظيم
صلوا في بيوتكم وادعوا الله أن ينهي هاد الفتنة
انا عندي مطعم و متضرر بزاف من هذ الاجراءات الامر سيؤدي لا محالة الى افلاس القطاع
الى عاودت صوت على العدالة والتنمية الله يرزيني فعينية يا تركت منافقيين الله ياخد فيكم الحق
واش الصلوات غادين يبقاو مزيان بعدا الحمد لله منين غادين نصليو
زعما لاش هاد اغلاق باش غيفيد والقيساريات والعراسات والمراكز التجارية غتطرطق بالناس لاتباعد ولا كمامات !!!!
ما معنى أن يتراكم الناس فوق بعضهم طوال الأسبوع خاصة في الساعة السابقة لساعة الإغلاق ؟
لقد تضرر الناس من سياسة الإغلاقات مع أنه قد تبين أنه لم لها داع ، وإذا كان هذا مبرراً أول الأزمة للمفاجأة بها ولكونها جديدة فهو الآن غير مبرر .
على الوزارة أن تستمع لوجهة النظر الأخرى ولا يضيرها ذلك ، كما أنه لا يضيرها أن ترجع عن قرارها كما رجعت المستشارة الألمانية عن قرارها عندما استمعت لوجهة النظر الأخرى … وهذه هي الشجاعة أما العناد والإصرار فلا يدل على أفق ولا على تتبع للمصلحة …
الا لعنة الله على الظالمين
الا لعنة الله على الظالمين
الا لعنة الله على الظالمين
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الجائحة ماشي هي الوباء ولكن الحزقة و الجوع. واش أ عباد الله الناس متضررة و واكلة العصا و نتوما تزيدو تخنقهم. صحاب المطاعم و المقاهي بغيتوهم يسدو. بنادم مسكين مقاتل غير مع الكريديات و الضريبة باش يسد شهر كامل. اتقو الله فهاد الناس راه تقهرنا و عقنا بالقالب. و الله يكون فعوان الشعب المغربي و الله ياخد الحق هادشي ما غادي نقول.
ماهي هذه الحالات الخاصة ؟وهل راعت الحكومة في قرارها من يعمل في المقاهي متلا كيف سيعيش هو و ابنائه في هذا الشهر .
غير متوقعة، اه من سيناريوهات الحياة
ننتظر وزارة الأوقاف بالنسبة لصلاة التراويح. أما هذا البلاغ في نظري لم يضف شيئا وكباقي البلاغات السابقة لا يفهم منه أي شيء
هذا يعني ان صلاة التراويح لن تكون في رمضان
وكلنا عليكم الله
اللهم لا تحتسبنا بما فعل السفهاء منا
التراويح دهبت ولا ندري هل ستعود أم لا إنهم يكرهون دالك المنظر حيث تمتلئ المساجد عن بكرة ابيها يريدون من الناس أن تنسى شيء إسمه بيوت الله بحجة كورونا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و حسبنا الله ونعم الوكيل ..و عذرا يا أماه ! فقد مات عمر
بطلب من اللجنة التقنية والعلمية هههههه لماذا لا اطلب هذه اللجنة من الحكومة بتعويض المواطنين في الايام التي لم يشتغل فيه تكلاتطالب سو بالاغلاق لانه سهل بكل صراحة هذا مايستحقه المواطن بسبب صمته
ماذا عن صلاة التراويح خلال رمضان في المساجد؟؟؟؟؟؟؟
من السهل أن يتخذ وزير يتقاضى الملايين هذا القرار بسهولة، ما مصير التجار الذين لم يستفيدوا من أي دعم ولا قرض ولا حتى تأخير في سداد مستحقات الأبناك؟؟؟، جميع توصيات لجنة اليقظة المالية ضربها مديرو الأبناك في الخميسات عرض الحائط، قروض الجائحة وزعوها على معارفهم وبمقابل مادي طبعا، أنا تاجر أعلن إفلاسي من هذا المنبر، الله ياخد فيكوم الحق يا حكومة العار، بعد رمضان سنبحث عن موطن جديد وانتهى الكلام
لا زال غير مفهوما ولا مبررا قرار حظر التجول والإغلاق الليلي للمحلات التجارية بدعوة مكافحة كورونا، من الغباء الذي سيضحك عليه الأجيال القادمة حين يعرفون أن الناس كانت تعيش حياة طبيعية في النهار والسلطات تدخلها البيوت ليلا خوفا من كورونا.
الغريب هو عدم تفسير هذه الظاهرة من قبل المسؤولين خاصة من الناحية العلمية، ينبغي توضيح كيف تصبح كورونا أخطر في المساء ؟؟!!
اوا صحاب القهاوي و الماكلة لي ديجا تقودات عليهم و زايدينهوم شهر شايديرو معاهم ؟
دابا لابغيت نمشي نسفر ل اكادير مايمكنش ثاني
عن أي إجراءات تتحدثون.. و هناك مناطق لم تسجل بها أية حالة منذ شهور..! ناهيك عن الدواوير و المداشر البعيدة من كهذا قرار..
لابد من إعادة النظر في هذا القرار..
خاصنا نبدل لوقث لكورونا من8صباح8مساء
على ٱي الأمور في بعض الاحيان تمشي على غير اهواءها لكن هذه المرة صدقت النبوة كثرة المصابين مع المتحورة المغربية وجب الاعلام و السلام
أو بمعنى أصح تعطيل صلاة العشاء والصبح والتراويح خلال شهر رمضان
وتعطيل أرزاق ملايين المغاربة ومنعهم من قوت أبنائهم
اودي مكاين شاي قرارات إرتجالية بكل ما تحمله الكلمة…
نعلكم الله .حكومة فاشلة
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بصرف النظر عن حرمان المواطنين من روحانيات التراويح… فالله يكون فعون السرباية ديال القهاوي والمطاعم، الله يكون فعون ناس اللي كتشتغل فالحمامات وفاي نشاط ليلي فرمضان. ليكم الله عز وجل اما الحكومة انتوما بالنسبة لها غير مرئيين مع كامل آلاسف.
الضربة القاضية لأرباب المقاهي و المطاعم اللهم ارحمنا برحمتك
عائلات ستتشرد و خصوصا التي تعتمد على المجال السياحي.
اغلب الدول التي تساهلت و تهاونت في الحجر الصحي نجدها اليوم مغلقة كاملة و هي دول يقال عنها كبرى و لديها نظام صحي قوي و بدات تسجل 50 الف حالة يومية .
اما عن صلاة الترويح فسيد الخلق صلها في منزله الل مرة واحدة في المسجد .هل نحن احرص على الدين منه .
اغلب من ينتقذ القرار هم رواد المقاهي و الحدائق حيث حرم من جلوسه في المقهى حتى الصباح و هو يلعب الكارطة .
نحمد الله ان القرار اعكى حرية التنقل بالنهار. و هو امر جيد.
أي مستوى وصل إليه بلدنا ؟! الأساتذة والممرضون يعنفون التضييق على المساجد التضييق على أرزاق الناس
التناقضات الكثيرة في التعامل مع الوباء !!
مصر والجزائر أكثر منا عددا والحالة الوبائية عندهم أكثر اضطرابا منا ورغم ذلك سمحوا باقامتها
لطفك يا رب لطفك يا رب
هل الحكومة تتكلم عن بلادنا ام على بلد اخر. شخصيا لا أرى اي انخراط لاغلب المواطنين في التدابير الوقائية. العكس هو الصحيح: لا تباعد ولا كمامات الخ.. حتى في المساجد هنالك بعض القائمين عليها يشجعون المصلين على التراص.
زعما كورونا كاتكون غير بلليل حنا ولينا فواد البلاد للي مابقاتش كاتشوف دين اول حاجة ناس زائد الناس كايخدمو تال مور المغرب شنو غاديرو معاهوم ولا صافي عزائنا وعزائكم واحد الله ياخد الحق
ومن يسترزق الله بعد اذان المغرب هل تأخده الحكومة بعين الاعتبار في قراراتها أم له الله؟
كون نفع الحجر فرمضان كون نفع العام اي فات ، التكرار لا يفيد …..
هذا القرار سيكون بمثابة الضربة القاضية للنشاط الاقتصادي ..
القرارات المتخذة يجب تفسيرها بالأرقام. يجب أيضاً مراعاة جميع المجلات المتضررة بسبب هذه القرارات.
دولة كالمغرب و و يكتب رئيس الحكومة سطرين على هده القرارات. آه لو تملكون فقط 5% من عقلية الإنسان العاقل…
اهيه والتراوح ديال الفجر غادي نصليوهم او لا
و مادا عن حركية النهار
الكل يبدأ العمل في التاسعة و الخروج في الساعة التالتة و اقول الكل
رمضان الماضي كان الحجر ليل نهار. لكن هاد العام الخروج نهارا مباح بدون ورقة المقدم
ترررررررر
بصحتكم ديرو مابغيتو… كانت شاك باللي الدين صحيح ،دابة ايقنت بالي حتى حاجة ما كانت صحيحة ،سواءا دين حيث ان قرار فيه للبشر مثلنا …السياسة قرارت مصلحية ….الاقتصاد ربح دون خسارة لمجموعة لا تتعدى المائة من مجموع الملايين …المرض مسكين مضلوم من الفقراء والاغنياء …لك ….يا وطني
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لعنة الله عليهم
قرار غير صائب بتاتًا.
الاحسن لو تم الاغلاق من الواحدة ليلا الى الرابعة زوالا، و بهادا نكون قد انقدنا الاقتصاد والعباد والعبادة.
غريب امركم ايها المسؤولين تدرون فى حلقة مغلقة
زعما كورونا كاينة غي باليل
..النهار كامل والاسواق تعج بالبشر
وبدون كمامات
دابا واش الثمانية القديمة ولا الجديدة؟؟؟؟ رجعنا لاقوال باكبور
أيها المغربي الحر اوصيك أن لا تعطي صوتك مرة أخرى لهذا الحزب الدكتاتوري.والله ثم والله إذا نجحو في الانتخابات المقبلة لن ترون هعهم الا العذاب الشديد.
لي سمع اللجنة العلمية يقول كتصنع اللقاح و هم مجرد رويبضات لا نعرف عنهم شيء و يتكلومون بما يخدم مصلحة المحكومة … نتحدى شي واحد في ديك اللجنة العلمية ديالكم يكون عندو و لو بحث علمي واحد معترف بيه دوليا .. أ هما كل نهار يجيو بخبار متناقضة مع سابقتها كمثتال اللقاح البريطاني .. الله ياخد فيكم الحق الدنيا مديماش أ النفاق ديالك غادين تجازاو بيه .
فلتذهبون انتم وقرارتكم الى الجحيم
فلتذهب الدولة، الحكومة والشعب االى الجحيم. دولة مستبدة وشعب خنوع.
باسم آلله آلرحمان الرحيم
قرار حكيم اتخدته الدولة فالكثير منا يجهل حقيقة الدين فمسالة صلاة التراويح لم تكن أبدا أبدا سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و لم تكن كذلك عهد الخليفة ابو بكر حتى جاء الخليفة عمر و سنها السؤال ؟
هل جاء الإسلام ناقصا عهد محمد صلى الله عليه و آله
حتى يسنها عمر يقول الرسول الأكرم عليه و على آله الصلاة والسلام : ” كل محدثة في الدين بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ” .
ياودي غير خودو راحتكم راحنا ولينا كي الدجاج ولفنا نعسوا بكري المشكيل عند بني شاربان وساهران ومقصران اما حنا غاتلقاو معنا مشكيل ملي تسالي الجائحة وخا تبغيونا نخرجو فالليل مانقدروش صافي ولفنا
الى أصحاب المقاهي و المطاعم عزائنا واحد و لكن كاين واحد النوع ديال البخوش كيخرج غا فليل و خاص و لابد تسد عليه. الله يصاوب و صافي
لكم الله يا اصحاب المقاهي ولنا الله اصحاب الجنوب في حرارة مفرطة داخل بيوت مغلقة لا بحر لا هواء بارد لا عمل لا شيء… تم القهر بنجاح..
اشمن تدابير هدي راه احكام بالموت على المواطن الغلبان وخصوصا أصحاب المقاهي وأصحاب محلات الاكلات السريعة والنوادل واش الحكومة تاتعرف اشمن مغامرة هده الاجراءات لم تفرض والمغرب يعرف 5000حالة يوميا .سياسة اعتباطية وترقيعية المراد منها قتل وتجويع المواطن المغربي ونحن نعرف رمضان ومصارفه الباهضة .الله اعفو علينا من هد لبلاد كثر فيها الضلم والطغيان.والضراءب مانسيتوهاش الناس مخدامينش اكثر من سنة ودار الضريبة خدامة تاتزبر فالمواطن
راه في رمضان تصفد الشياطين و حنا أكبر شياطين لا نحترم رمضان و لا ليالي رمضان التي صارت مرادفا للهو و الخوا الخاوي
إ ذا اصابتكم مصيبة فقولوا إ ن لله وان اليه راجعون
بصراحة العدالة والتنمية دمرات الشعب وقضاة ع الفقير الله ياخذ فيهم الحق
حكومة فاشلة
لا أتفق مع هذا القرار بتاتا نظرا لعدم نجاعته و يزيد من إنتشار الفيروس. في أيامنا هته لاحظنا إكتضاظ مفرط على مستوى المرافق العمومية كدا المتاجر. نظرا لضيق الوقت .ما يؤدي إلى إزدياد فرص إنتشار الفيروسات.
حكومة التيليكوموند الفاشلة، أنا بعدا و الله تا نخرج و اللي راجل يحبسني
يجب الأخد بعين الاعتبار الصحة النفسية للمواطنين علما أن لها دور كبير في التأتير على الصحة البدنية
نطالب الحكومة أن تفتح المساجد كلها في رمضان المبارك،بدون إستثناء،نحن جد مشوقين وجد معطشين نحن مبقناش مركزين ومخشعين لأننا لا نتدير في القرآن الكريم ولم نرتل القرآن الكريم،القلوب قصحت،فعلينا أن نسمع القراءات القرآنية المرتلة والخاشعة لكي نتخشعوا من جديد،اللهم برلغنا رمضان يارب العالمين ، وأرفع عنا هذا الابتلاء يارب العالمين
على الدولة مساعدة المحتاجين في هذا الشهر، وطيلة مدة الاغلاق، يوجد اناس يشتغلون باليومية ولديهم اطفال صغار، الكبار يصبروا ولكن الاطفال لا يصبرون. لا بد من التكافل الاجتماعي خصوصا في هذا الشهر. و ليس الدولة فقط ولكن الناس بعضهم البعض على الاغنياء مساعدة اقاربهم و اصدقائهم وجيرانهم المحتاجين،. رب ضارة نافعة، عسى هاته الجائحة ان تكون سببا في عودة التكافل والتضامن والتآزر في المجتمع المغربي.
اللهم ارفع عنا هذا البلاء انك على كل شىء قدير.
قرار في محله لان كورونا كاينة في الليل فقط حكومة مغلوبة و قراراتها الصائبة لا تأخد بعين الاعتبار اما هنا يا ايما المحزن و الحكومة قررو ان يبقاو غير بوحدهم في هد البلاد أو ارادو إبادة الشعب المغربي برمته يا سيد الملك اسمع للفراء و تعطي قرارتك المميتة إلينا فكر في شعبك فقط اما الحكومة لا اساس لها في الوجود نحن نطالب من انت الوحيد ان تقف في جنبنا لان دقنا مرارة الأقفال للمحلات التجارية و اعدامها اما حكومتك فهي شبعانة لعاقة
قرار صائب حتى لا يتكرر سيناريو عيد الاضحى صحتنا فوق كل شيء الصلاة في المنازل . ندعو العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء .
و المغاربة راه يقلون لكم الخروج إلى الشارع سلمية سلمية لا حجرة لا جنوية النظام المخزني مفقر الشعب هو الإرهابي
الجوع والقاهرة والوسواس مع هاد الناس…
اوا حتى العيد الكبير ما بغيناه يكون و لا هداك عندو لجنة اليقظة بوحدو
السلام عليكم،
إذن ليست هناك صلاة التراويح !!؟
علاش كايسبقو المواطنات على المواطنين فهاد البلاغ مافهمتش
المرجو من الحكومة أن تمنع التجمعات أمام أبواب العمارات وفوق السطوح وأزقة الأحياء الشعبية.
كلنا مع الحذر في صالح البلاد
بما ان الحكومة تقتطع من فاتورة الكهرباء ضريبة التلفزة فإنها اعلانت حالة الحظر الليلي وذلك ليتمكن جل المغاربة من مشاهدة قنواتها وبذلك تكون نسبة المشاهدة مرتفعة وضمير الحكومة مرتاح للتلك الاقتطاعات ههههه اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
فراغ الجيب اخطر من الفيروس
انا متفق ادا كانت الدولة ستراعي مستخدمي المقاهي و الحمامات و المياومين و تعوضهم علما ان اغلبيتهم بدون ضمان اجتماعي
كورونا واحدة ما فيها لا جوج لا عشرة لا ديال بريطانيا لا ديال تنزانيا
انا اعمم فادا بقي العالم هكدا غادية تقاد الحمد لله بحال اليابان بحال اليمن
قرار صائب يقتضي تكاتف الجهود لا نجاحه بين جميع المواطنين والمواطنات حكومتا وشعبا ومساعدة الفقراء في هدا الشهر العظيم والمحتجين ان التضامن من كل فيئات الشعب فهدا قدر لا يجيب القاء اللوم على احد شعب واحد وو طن واحد
العدالة والتنمية دارو مبغاو في المواطن غير الي مبغى يفيق (ايوا غير صوتو عليهم هده المرة/انا والله منصوت ليهم نلوح على باقي مادازت نوبتهم باش حتى هما يقضي شغلهم وهكدا الطاحونة تدور وتطحن المواطن،!!!!!!!!!!!
ومادا عن صلاة التراويح؟؟؟؟؟؟؟ادا كان الحضرهل منعت ؟؟؟ سمحولي على السؤال الساذج
الحمد لله و اخيرا قرار عقلاني و ليست فيه ارتجالية رمضان مبارك للجميع
بالنسبة للمصلين : الله أعلم بحالكم ونواياكم وسيجازيكم بكامل حسناتكم
بالنسبة للعمال : يرزقكم الله من حيث لا تحتسبون
بالنسبة للقمارة وأصحاب النشاط في ليالي رمضان : بغيت ليكم الاقامة الجبرية
بالنسبة للقرار : حكومة تعاني من تدهور الاقتصاد في هذه المرحلة لم تتخذ هذا القرار إلا وهي مجبرة على ذلك
لو يموت أحد أقربائك بسببك لتمنيت ان تبقى في الحجر العمر كله
اللي غادي ايفطر عند عائلتو أولا صحابو إيعول إيبات
الحمدلله والشكر لله قرار صاءب وفي محله شكرا لكم على المجهودات الجبارة ..لا لتسكع في الليل
والإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.
الله يرحم الوالدين مرة أخرى هذه الجملة مصدر إبتزاز المواطنين من طرف رجال السلطة؟؟؟؟؟!
التنقل بين الدار البيضاء المحمدية. الدار البيضاء عين حرودة. …..الخ
المرجو تفصيل التدابير السابقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حضر المحتجون الى الرباط من مختلف أرجاء الوطن بكيفية غير معهودة اختلطوا والتصقوا ببعضهم وصاحوا وتبادلوا الفيروسات الكورونية بأنواعها المختلفة فلننتظر النتيجة الكارثية قريبا.ان هذه الاجراآت الوقائية الجديدة لا جدوى منها بعد الذي حدث فلماذا حرمان الناس من الصلاة في المساجد.
وكلنا عليكم الله .دنيا مابقينا فاهمين فيها والو . فين غاذين بهاذ الشي الله ادير تاويل الخير او صافي
كما أكدت الحكومة على أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى.
قالك في ضروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى،
عندما يتم منع المواطنين من إقامة صلاة التراويح، اية قدسية بقيت لهذا الشهر العظيم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أقسم بالله العظيم أنني متضرر من جميع الاتجاهات وغادي تكمل عليا بهاذ القرار عزاءي في الله وفوضت أمري إلا الله
هدي هي ف بلادي ضلموني و بلاد الحكرة
الفيروس كيضرب غي لي مكرد
اوا ديرو حل لصحاب القهاوي و المطاعم و …
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ
و الله لا سمحت لشي واحد فيكم بعدا
كما هو معروف في جميع بلدان العالم الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورنا كاحترام مسافة التباعد الاجتماعي مترين بين فرد واخر، ارتداء الكمامات وغسل اليدين مرات عديدة ورمضان كريم للجميع أن شاء الله ونطلب من الله عز وجل أن يرفع عنا هادا الوباء
سير اودي الله ياخد فيكم الحق،
اللهم ارنا قوتك وسلطانك عليهم،اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك،اللهم عاجلا غير آجل.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا.
بعض الدول تستعمل الجائحة لتكميم الأفواه ومنها فيما يبدو المغرب مستعملة لجان علمية… منطقيا لا يمكن الاستمرار في قمع المواطنين الى ما لا نهاية. فلتأخذ الحكومة وقتها لمنع تطور الكوفيد ولكن هذا الوقت وكفى. يجب على المواطنين ولا سيما المضرورين ان ينادو بصوت واحد… كفى وكفى ثم كفى. ويعلنوا عن احتجاجهم بطرق لا تعرضهم للانتقام كالطلوع الى اسطح المنازل في رمضان واحداث الضجيج…. العثماني سير فحالك….
قرار صاءب لانه سيحد بالفعل من انتشار الوباء خاصة وأن أغلب الناس لا يلتزمون بالإجراءات.
عدد قليل ممن يعارضون القرار هم من المتدينين والمتضررين اقتصاديا .. اما الغالبية العظمى هم اصحاب النشاط والهز يا وز والقمار ( اللوطو ) بعد الفطور
نعلة الله على هذه الحكومة والحكومة اللي ماجيا موراها
بغينا نعرفو شكون هاد اللجنة العلمية الا كانت اصلا الله اي ياخد فيكم الحق يالضالمين
الى اسمعتي هاد الناس كيهدرو على التراويح والصلاة تقول عمرالخطاب في زمانو.. هوما غي يصليو التراويح ويخرج كيجري اتلقى بصحبتو او امشي المقهى العب الكارتا بلفوس …..
حكومة فاشلة………………..
الله يخد فيكم الحق جوعتونا او جوعتو ولادنا دعيناكم الله
هذا عبث…
واستهتار بالشعب المغربي…
هل يعقل أن الأسواق ممتلئة عن آخرها والمقاهي وجميع الأماكن ثم يأتي قرار حبس الشعب ليالي رمضان…
كورونا لا يظهر إلا ليلا؟!!!
أصبح المغرب سجن كبير
الله ياخد فيكم الحق الكلاب مرضتونا بهاد الاغلاق الله يمرضكم فصحتكم تفو
هذا الاحتقان يوما ما سيولد انفجار، ولا نرضى ذلك لبلدنا
قد ضيقوا على الناس عيشهم بحجة واهية
نهيك عن الازمة النفسية التي قد ضاقت بالسواد الأعظم من الناس
يوما ما نقف وجها لوجه بين يدي الله
لا للتسرع قبل قراءة الموضوع جيدا التنقل الليلي ليس حظر التجول. ليس هناك غلق.
استهداف الاسلام هذا هو الهدف الاسمى ماكاين لاكورونا لا والو. على أساس أن الفيروس ماتينتقل غير بالليل. أجيو تشو المدارس و الاسواق. ماكاين وقاية لا تدابير. الله يخد فيكم الحق.
كما قررت الحكومة تأجيل الاستحقاقات الانتخابية نظرا لخطورة الوضع بسبب انتشار فيروس كورونا هكذا يمكن للمواطن أن يتفهم الوضع سدو كلشي ولا طلقوا الناس تعيش حريتها بلا قيود راه لا معنى تحرموا الناس من طقوس العبادة في رمضان بداعي الضرورة وتنادوا بمشاركة مكثفة في الانتخابات رغم أن الجاىحة لا زالت مستمرة وفي انتشار متصاعد
كان هذا القرار متوقعا من الحكومة المغربية وخاصة ان الأسابيع الماضية بدأ الخبراء والأطباء يروجون لاخبار ان الفيروس في تصاعد مستمر وخطير. رغم ان الإصابات اليومية في تراجع كبير …
والغريب في الأمر أن السيد العثملني نفى أمس قرار الإغلاق ومنع التراويح وقال ان هذه أخبار كاذبة ومغرضة …ونسأل السيد العثماني اليوم اين هي أخبار الكاذبة؟
هاد ناس عيقو بزاف راه عيب العيوب رمضان تالي على توالي ندوزوه بنفس مرض ما كنبقوش نحسو لا ب رمضان لا بوالو وقت تكون شركاتهم خدامين او وقت يسدو شركات حكومية يغلقو علينا تا حنا اش هد لمنطق بزاف والله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و حسبنا الله ونعم الوكيل و ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء و الفاسدون و تجار الدين المنافقين و ممتهني الريع الفاسد منا، ربنا إنا أوكلنا لك أمرنا في هاته الأيام المباركة و نحن على مقربة و أبواب الشهر الكريم المبارك و الفضيل و الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و مغفرة و رحمة،و تقبل منا و منكم صالح الأعمال وكل عام و أنتم بخير.