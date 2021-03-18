الحكومة الفرنسية تفرض إغلاقا كاملا في باريس

الحكومة الفرنسية تفرض إغلاقا كاملا في باريس
صورة: أرشيف
الخميس 18 مارس 2021 - 19:48

أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر، في 16 مقاطعة فرنسية، من بينها باريس ومنطقتها، اعتبارا من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة مئة ألف وفاة في البلاد.

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس، خلال مؤتمر صحافي: “ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع”، موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة.

الإغلاق التام الجمعة باريس رئيس الوزراء الفرنسي

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‫تعليقات الزوار

6
  • kamal
    الخميس 18 مارس 2021 - 19:58

    فرنسا فقط تضخم الوضع الصحي لاجبار الناس عل. اللقاح خصوصا ان فئات واسعة من بينها اطباء ترفض التطعيم.

    الدليل على ان فرنسا تكذب هو ان الدول الاوربية المجاورة لا تعيش نفس الحالة والوضع بها طبيعي.

    من له عاىلة في فرنسا ليتواصل معهم وسبكتشف عكس مايروجه الاعلام هناك

    -7
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  • فاعل خير
    الخميس 18 مارس 2021 - 19:59

    نوبا ديال المغرب جايا في رمضان باينة وعقلو على كلامي مزيان اودي مبقينا عارفين والو والله الله يحد الباس وصافي

    4
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  • N.H
    الخميس 18 مارس 2021 - 19:59

    و ماذا عن المحكومة المغربية من طرف ماما فرنسا لم تعلن غلق الحدود معها في حين تم إغلاقه مع دول أخرى أقل تضرر

    -1
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  • Mounir
    الخميس 18 مارس 2021 - 20:01

    نطلبو من الله عندك يفيق العثماني بالليل من نعاسو ويطبق هاد الشي لي دارتو فرنسا.

    11
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  • الريفي
    الخميس 18 مارس 2021 - 20:07

    صافي بدات البسالا. فرنسا تمهد لإغلاق عام .و ان اغلقت اغلاقا عاما غادي نتبعوهوم و رمضان قرب. هههههههههه

    -4
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  • الشريف
    الخميس 18 مارس 2021 - 20:13

    الأغلبية من الشعب الفرنسي العاطل عن العمل اصبح مدمنا على الخمر مما أدى إلى ارتفاع معدلات السمنة لدى الشباب.صديق لي يعمل باحد المستشفيات الباريسية اكد لي ان المستشفيات مملوؤة عن اخرها بشباب سقطوا في الادمان نتيجة الحجر مما جعل الإصابة بفيروس كورونا توصلهم الى الحالات الحرجة .نصيحة اكثروا من الرياضة وابتعدوا عن الخمور.

    11
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