الحكومة الفرنسية تفرض إغلاقا كاملا في باريس

أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر، في 16 مقاطعة فرنسية، من بينها باريس ومنطقتها، اعتبارا من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة مئة ألف وفاة في البلاد.

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس، خلال مؤتمر صحافي: “ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع”، موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة.