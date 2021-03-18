الحكومة الفرنسية تفرض إغلاقا كاملا في باريس
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 18 مارس 2021 - 19:48
أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر، في 16 مقاطعة فرنسية، من بينها باريس ومنطقتها، اعتبارا من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة مئة ألف وفاة في البلاد.
وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس، خلال مؤتمر صحافي: “ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع”، موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة.
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فرنسا فقط تضخم الوضع الصحي لاجبار الناس عل. اللقاح خصوصا ان فئات واسعة من بينها اطباء ترفض التطعيم.
الدليل على ان فرنسا تكذب هو ان الدول الاوربية المجاورة لا تعيش نفس الحالة والوضع بها طبيعي.
من له عاىلة في فرنسا ليتواصل معهم وسبكتشف عكس مايروجه الاعلام هناك
نوبا ديال المغرب جايا في رمضان باينة وعقلو على كلامي مزيان اودي مبقينا عارفين والو والله الله يحد الباس وصافي
و ماذا عن المحكومة المغربية من طرف ماما فرنسا لم تعلن غلق الحدود معها في حين تم إغلاقه مع دول أخرى أقل تضرر
نطلبو من الله عندك يفيق العثماني بالليل من نعاسو ويطبق هاد الشي لي دارتو فرنسا.
صافي بدات البسالا. فرنسا تمهد لإغلاق عام .و ان اغلقت اغلاقا عاما غادي نتبعوهوم و رمضان قرب. هههههههههه
الأغلبية من الشعب الفرنسي العاطل عن العمل اصبح مدمنا على الخمر مما أدى إلى ارتفاع معدلات السمنة لدى الشباب.صديق لي يعمل باحد المستشفيات الباريسية اكد لي ان المستشفيات مملوؤة عن اخرها بشباب سقطوا في الادمان نتيجة الحجر مما جعل الإصابة بفيروس كورونا توصلهم الى الحالات الحرجة .نصيحة اكثروا من الرياضة وابتعدوا عن الخمور.