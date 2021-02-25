الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون "الاستعمالات المشروعة للكيف"

أجل مجلس الحكومة، اليوم الخميس، المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الحكومي عقب نهاية أشغاله أن المجلس شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي الذي قدمه وزير الداخلية، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
ويرجح أن يكون تأجيل المصادقة على مشروع القانون المثير للجدل بسبب خلافات بين أعضاء الحكومة حول مضمونه، خصوصا أن هناك قيادات في حزب العدالة والتنمية تعارض تقنين “الكيف” في المغرب وتخشى استغلاله لأغراض سياسية في الانتخابات المقبلة.
ويقود عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، حملة لمعارضة تقنين القنب الهندي في المغرب؛ إذ أعادت صفحته الرسمية على “فيسبوك” أمس الأربعاء نشر شريط فيديو يتحدث فيه عن رفضه لتقنين “العشبة”.
وأشار بنكيران في شريط الفيديو، الذي اعتبر بمثابة توجيه لأعضاء الحزب لرفض المشروع الذي جاءت به حكومة العثماني، إلى أن تقنين القنب الهندي هو بمثابة “شرعنة للمخدرات”.
وعنونت صفحة بنكيران شريط الفيديو بـ”دعاوى تقنين زراعة الكيف شرعنة للمخدرات”، وذلك قبل ساعات من طرح مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي اليوم الخميس.
ويأتي هذا التأجيل في وقت تتعالى فيه أصوات داخل حزب العدالة والتنمية وتضغط على الأمين العام سعد الدين العثماني من أجل عدم المصادقة على مشروع القانون في هذه السنة الانتخابية.
وعبر أكثر من مصدر داخل حزب العدالة والتنمية عن تخوفه من أن تستغل بعض الأحزاب السياسية المنافسة له، خصوصا حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، هذا الملف من أجل استمالة أصوات الناخبين في المناطق المعروفة بزراعة “الكيف”.
وخلافا لما يعتقد البعض، فإن مشروع القانون أكد أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها، واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، أي إن المشروع لا يتعلق بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي الذي سيظل ممنوعا.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
ويسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة، وإلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومذرة للدخل وموفرة للشغل.
السي بن كيران ماعندوش مع المعجون
فلاح القنب الهندي أشرف من سارق المال العام .. فلاح القنب الهندي ليس لديه تقاعد تسعة ملايين مدى الحياة بدون مقابل .
تخافون من شرعنة المخدرات لماذا؟ هل هي حرام؟ طيب لماذا تسكتون عن شرعنة استيراد و بيع الخمور و تحصيل ضرائب للخزينة منها و أكل أموالها و لماذا تسكتون عن شرعنة القمار و الرهان بأنواعه و تحصيل الجبايات منه لرواتبكم السمينة، حياتكم كلها حرام في حرام و تدعون الفضيلة و الشرف، هل عندكم وجوه أصلا لتخجلوا كما الناس.
مشروع ناقص، بأي حق حصر القانون استعمالات نبتة القنب المغربي في المجال الصناعي؟
يجب تعميم الإستفادة من هذه الثروة الى القطاعات الأخرى كالسياحة والثرفيه. وإلا مامصوتينش.
حكومة فاقدة للشرعية يمكن تسميتها بحكومة تصريف الأعمال.
رجاء احترموا الرجل الثاني في الدولة، لأنكم بذلك تحترمون مؤسسات الدولة.
بنكيران عندو غي مع القنب التقاعدي وداكشي ديال المحروقات
مشاكييل مع هاد الحكومة الاخونجية، مامعاهوم لا عدالة ولا تنمية، شادين فالكراسا مابغاوش اطلقو منهوم ولكن تنمية البلاد مبغاوهاش، واشوف دابا كاع داكشي اللي باش طلعو فالانتخابات دارو ضدو، القضية الفلسطينية او داكشي، نتوما ماصالحينش لهاد الزمان حيت باقي عايشين بالماضي او عقولكوم ماشي فالمغرب
جوابا على الكريكاتير ان شخصيا اساند المشروع ليس حبا في الكيف اولاني افكر في استعماله لكن التقنين يفيد المزارعين و ان خصص للعلاج و التصدير ستستفيد الدولة من ضرائب جديدة
احسن حاجة لانه الى ماكنش الاستعمال الترفيهي راه غي الشركات الأدوية الكبرى التي ستستفيد على حساب الفلاح
ها فاش كتدوز الخمس السنوات ديال البرلمان ، فالخاوي ، والمواضيع المهمة كيتجنبوها . افاش كيبغو شي مشروع يدوزوه بحال الساعة ، والمحروقات وغيرها ، فالحين وبعض المرات في دقاءق ، عند فرض الكمامة، وتعليق التنقل في ازمة كوفيد.
المشكل ان قطار الحداثة المغربي منطلق بسرعة لكن مقطورة القوانين والتشريعات والعقليات الرجعية تريد ان تطلعه.
كمغربي لست ضد زراعة الكيف . ويجب ترك الأمور على ماهي عليه.. الكيف هناك الألف العائلات تعيش من وراءه خارج المغرب و داخله ..بعكس فهو لا يجعلك ترتكب جرائم . بعكس الخمر …او قرقوبي ..وكدلك فهو مصدر الأول للعملة الصعبة ..ام ترى جارة الشر .طيلة السنوات وهي تحسد المغرب عليه..لم تنام لأنه يدخل أموال اكتر من البترول والغاز.. فلهدا ..خليو امور على ماهي وعين ميكا… رآه عدنا اعداء شمالا وشرقا
حنا بغينا غير تبوق طيح رخيصة هكذا اللهم الكيف والحشيش ولا القرقوبي فلاح يربح والبجناس يربح والمبوق يزيد يتبوق
أعجبني تعليق 2 مسرحية القنب الهندي فوق الخشبة الفوائد الصحية العديدة، التي يتم على أساسها الترويج لنبات القنب الهندي، لم يتم إثباتها علميا حتى الآن.أين هي محكومة العثماني و الدكاكين السياسية من حقوق المواطنين من التعليم و..و…و العالم قاطبة يعرف من يتحكم في مسرحية القنب الهندي.
الجهل و المصلحة الحزبية تطغى على مصلحة البلد. هل سألتم أنفسكم لماذا ألمانيا و النمسا و دول اسكندنافية و أمريكا رخصت للاستعمال الطبي للكيف و أنتم ترفضونه؟؟
أوروبا رخصت له بعد استطاع العلماء عزل المادة المخدرة في نبتة الكيف THC من النبتة الغير مخدرة و هي CBD. هذه الأخيرة لها مزايا صحية لا تعد و لا تحصى ضد الاكتئاب و الخوف و الصرع ووو . كما أن هنا في ألمانيا يستخرجون زيت للأكل من حبوب النبتة الكيف وهي غنية بالأوميكا 3 إلى أخره.