الحكومة تؤكد تحسن الحالة الوبائية بالمغرب دون إعلان إجراءات التخفيف

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن عيد الفطر مر في “ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا ولله الحمد، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين”.
وعلاقة بتطور الوضعية الوبائية في المغرب، أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، في إفادة قدمها أمام أنظار المجلس الحكومي، أن الحالة الوبائية بالمغرب “تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات”.
وأشار وزير الصحة إلى التحسن الملحوظ كذلك للحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة والإنعاش، مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل.
وأضاف آيت الطالب أن هذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي شملت إلى حدود أمس الأربعاء 19 ماي، في الساعة الرابعة مساء، 7.029.682 مستفيدة ومستفيدا من الحقنة الأولى و4.673.903 مستفيدات ومستفيدين من الحقنة الثانية.
من جهة ثانية، نوه رئيس الحكومة بمبادرة الملك محمد السادس لدعم الشعب الفلسطيني، المتمثلة في إرسال مساعدات إنسانية لفائدته، التي تعتبر مبادرة عملية وميدانية.
وتابع العثماني بأن المبادرة “تنطلق من المبدأ العام الذي كان العاهل الكريم قد ذكَّر به لما اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني؛ إذ أكد له أن المملكة المغربية تعتبر القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، وأن المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني وعن الدفاع عن حقوقه”.
وسجل رئيس الحكومة أن المغرب “كان في الموعد وتمكن ولله الحمد في عز الأزمة والعدوان على الشعب الفلسطيني من إيصال دعمه إلى الساكنة، كما عبَّر الشعب المغربي قاطبة على انخراطه في هذا التوجه وتعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني”.
ولم يتطرق بلاغ المجلس الحكومي إلى تداعيات الأزمة الدبلوماسية مع الجارة إسبانيا، وذلك رغم التصريحات الرسمية التصعيدية الصادرة عن وزراء الحكومة المركزية في مدريد.
كما لم يتطرق بلاغ المجلس الحكومي إلى تدابير تخفيف قيود فيروس كورونا التي ينتظرها المغاربة منذ انتهاء عطلة عيد الفطر.
وكانت مصادر حكومية كشفت أنه سيتم بعد شهر رمضان، تمديد ساعات العمل بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم خلال الفترة الليلية إلى الساعة الحادية عشرة، قبل أن يتم التراجع عن ذلك في عيد الفطر خوفا من التجمعات التي تكثر في مثل هذه المناسبة.
إيوا حتى هوا كيتسنى مسكين حتى يقولولو ٱش يقول لينا. راه غير محطوط بحال الأمانة
وا سي رايس را عندنا شغالنا ف الخارج خاصنا نلتاحقو بيهم او نتا ساد علينا المطارات… واش بغيتينا تا حنا ندوزو من سبتة؟
الى متى العالم كله خرج من عزلته الا نحن الله يحفظ
وليتوا بحال هادوك للي معروفين تاريخيا للي معندهم وعد ويلا دارو شي معاهدة ولا شي ميثاق ضغيا كيتقلبوا عليها.
بيننا صناديق الاقتراع 8 شتنبر إن شاء الله.
الفاهم يفهم
نحن قطيع في ضيعة ولسنا شعبا في دولة . لا أحد يأبه لنا
ههههه راه نساوا بأنهم داروا عرام تاع الإجراءات.
خلاوا الشعب مربوط اوفالمشاكل مع رجال السلطة.
اللهم فرج علي هاد الشعب المسكين
أشمن تحسن 333حالة ليوم وتحسن ….ملي كانت 160حالة سديتو علينا وملي333حالة تحسن العبت انا عمري درت الحجر بلا صحي…ونهار ندير الحجر بلا صحي غادي يكون نهار الإنتخابات إن شاء لله. حكومة فاشلة وتدبير عشوائي.
لماذا الوعود .حكومة دائما تخلف المواعيد .وهذه من صفات المنافق .إذا عاهد اخلف.
حكومة محكومة تنتظر أوامر من دولة العميقة وهذه أخيرة تنتظر ماما فرنسا وطبعا نونو العثماني ينتظر SMS Samsung
وا سي الجيلالي
لاباس شويا عيينا من الهضرة الخاوية
وا طلق اللعب راه قتلنا الصهد و الحجر ا عباد الله اش هاد العجب
و زيد غير هضر على سبتة و قول شي حاجة فسبيل الله
يتضح جليا انها مجرد حكومة صورية ووزراء كومبارس ينتظرون فقط التعليمات ممن بيدهم الامر الحقيقيون ويسيرون فقط الاعمال اليومية !! لكن اصحاب القرار داءما مامسوقينش اش طاري ولا يعترفون هل هناك حكومة وحتى شعب أصلا
مرضنا معاكم بغينا غا نخرجو وليداتنا قهرتو الناس فهاد البلاد، نتوما عايشين الحياة و الشعب مسكين عيشتوه فالعذاب و الاعصاب
علاش الحكومة لي كاتحكم؟ هههههه
باين شكون الراعي و شكون القطيع
هناك أحياء بالدار البيضاء عادت لما بعد كورونا حيت لم نعد نرى تلك الصرامة. وصارت المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم في الإشتغال إلى حدود الحادية عشر. لكن الرواج يبقى شبه ضعيف.
# ولم يتطرق بلاغ المجلس الحكومي إلى تداعيات الأزمة الدبلوماسية مع الجارة إسبانيا،
كما لم يتطرق بلاغ المجلس الحكومي إلى تدابير تخفيف قيود فيروس كورونا التي ينتظرها المغاربة .# حسبنا الله ونعم الوكيل.
و لي ما عجبوش الحال يشرب البحر
اي حكومة هاذي…تسكت عن ما حدث في شمال البلاد وما وقع في سبته وزيارة رئيس الحكومة الاسبانية لها وتصريحات وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية التي ينذر بمزيد من تدهور العلاقة مع اسبانيا. كما تعاكس الحكومة انتظارات الشعب المغربي بخصوص التخفيف من الاجراءات الاحترازية او على الاقل الاعلان عن برنامج واضح في افق فصل الصيف…..
مابقينا فاهمين والو واش حنا فالمغرب ولا فغزة
حنا كاننتاضرو شي قرار عن تمديد ساعات التنقل ونتوما تتكلمو عن عزة بحال يلا غادي يسالي ليكوم الميداد.
وفلخر ولا خبر جديد مفرح.
اما غزة راها فاش عطالها الله بدون زواق.
واش هاد الحكومة لاعبة علينا دور الاعمى و الاصم ولا شنو تيتسناو راه ناس قتلها غير الصهد الوقت لي الجو تيبرد و تيبغي بنادم اخر وليداتو و اتمشاو ولا اجلسو فشي مكان و ابدلو الحو الدنيا تتسد واش الثامنة راه هيا السابعة الشمس مزال سخونة واش بغاو شي انتفاظة ولا بغاو حتا اخرح بنادم بشي قربالة فهاد البلاد راه كلشي ساخط من الكبير لصغير .
خارج التغطية …
نبشركم اننا سنكون في حجر منزلي يوم الاقتراع
ولن نصوت على أحد
ماذا تنتذرون من حكومة فاشلة لا يهمها احوال مواطينيها بل الا بشع من ذلك فهي تلقي باطفالها في البحر فقط من اجل احراج اسبانيا.
الحكومة تجد هذه المناسبة فرصة سانحة لتمرير كل ما من شأنه ان يجلب الاموال للدولة من جيوب المواطنين و استمرار سياسة التجويع و التنكيل .. انها سياسة الفاشلين للاسف
ماذا تنتظرون من المسؤولين غير الأوهام والتضليل انهم في مأمن هم وأبنائهم وعائلاتهم من المشاكل المادية كل شيء متوفر لديهم السكن المريح ووسائل النقل والترفيه وووو لك الله ياوطني الغالي. .من يفكر في أرباب العمل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الغير المهيكلة بالله عليكم على الوباء ينام من طلوع الشمس إلى الغروب .ويستيقظ بعد الغروب ليقوم بالتهديد والهجوم على الضعفاء والمساكين ……؟
هدا الحكومة تاخدات هدا الفيروس باش تغطي على الإخفاقات دياولها حيت هي اكفس حكوما عرفها المغرب مند الاستقلال سبحان الله ملي ولا هدا الحزب على رأس الحكومة كتر الفساد ف جميع جهات المغرب من طنجة لكويرة كايسرقو بالعلال كايسرقو كولشي اي ميزانية خرجات لشي مدينة كايسرقوها كاملا بلا رحمة بلا شفقة على هدا الشعب على الله غي نتفكو من هدا النصابا الي نصبو على شعب بأكمله
الحكومة غاديا بالطلكوموند ، والبطارية خوات ، تسناو حتى تسارجا ويشوفو معانا .
شكوانا الى الله، هاذا هو الصمت القاتل، المغاربة و الجالية ينتظرون اخبار على اخر من جمر، و الحكومة لا حياة لمن تنادي
مادام شعب مقموع وصامت لن يتم تخفيف اجراءات حتى يرت الله الارض ومن عليها
لم يعلنوا اذن فهم من يتحمل المسؤولية.
و تعود الحياة الطبيعية لحالتها لان اجل القرار قد انتهى ولم يظهر اي قرار جديد.
حلوا لينا الحدود نمشيو لخدامينا ماخدمتونا ماخليتونا نضبروا على روسنا حسبي الله ونعم الوكيل.
استمرار حالة الاغلاق لم تعد مفهومة و غير مبررة في ظل التراجع الكبير في أعداد المرضى و الوفيات، في الوقت الذي بدأت أوروبا التخفيف تدريجيا من القيود و الاستعداد لفتح الأجواء و عودة السياح رغم أن أن الحالة الوبائية عندهم غير مستقرة
حنا ماشي فسوق العيالات باش نترادو فالكلام مع السبليون، المغرب راه احتج قولا وسلوكا بطريقته، ولازال ينتظر ماذا سيفعل القضاء الاسباني، ديك الساعة غادي إكون الجواب النهائي.
بغيت اندير شي تعليق او تبلوكيت مافهمت والو
يا ربي ياخد فبك حق الملايين لي تاتعاني معاكم، هادي ولات دولة بوليسية و الشعب خواف و العصا لمن يعصى
وا سي لعثماني راكم عيقتو علينا حيت لقيتو شعب مسكين ساكت ماماكم فرنسا رآها حشمات وخفات الإجراءات ونتا لش كتسنا؟؟
اليوم قالت منظمة الصحة العالمية ان اللقاحات كلها اللتي وافقت عليها فعالة ضد كل متحورات كورونا.المغرب وصل الى% 19 في نسبة التلقيح زيد اعليها واحد 30% انتاع الشباب اشحال هاديك 49% زيد ااعلبها واحد 20،%انتاع اللي جاتهوم كورونا وابراو اشحال هاديك 69% اوا راه امريكا وصلات غير 47% حيدات الماسكات اورجعات الحياة الطبيعية .المهم الحكومة الشعب كولو عارفها ماشي هي اللي ابيها هاذ القرار .لننتضر ساعات اخرى .
الحمد لله والشكر له على التخفيف من حدة وباء كورونا !!! أما أنتم يا أعضاء الحكومة متى يتم التخفيف عن المواطن المغلوب على امره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أو ربما كما يقول المثل الشعبي: الكرش الشبعانة ما تفكر في الجيعانة !!!!!!!!!!!
واش هادو معايشينش معانا راه 8 كتجي وشمس مطنطنة و الحال سخون راه نتوما مكايبانش ليكم راكم زدتو فيه
على الحكومة ان تسارع باتخاذ اجراءات التخفيف منها تمديد الإغلاق الليلي وكذا التنقل الليلي والسفر دون الحاجة إلى الرخصة الاستثنائية…… قرارات حكومية متأخرة ومتأرجحة…. اللهم إرفع عنا هذا الوباء وتعود الحياة لما كانت عليه من قبل
الله يخد فيكم الحق كنصلي وكندعي دمرتونة سدتو علينا جميع الابواب
لا حول ولا قوة إلا بالله
ما بقيت فاهم والو في هاد البلاد
شكون اللي يحكم الله و أعلم
الدولة تستحمرنا، تفقرنا، تقتلنا و كلنا شياطين خرس …. يا رب عذب من يعذبنا و انصر المستضعفين
هاذ الناس تولو امرنا فغفلو عنى ماذا عساهم يقولون لربنا .ولا يذركون ان في الدنيا دعوى الناس اليهم
كلمة السيد رئيس الحكومة في عيد الفطر والحالة الوبائية التي مرت منها ولله الحمد في أحسن الاحوال لها إشارة واضحة في عيد الاضحى المقبل وخاصة ما عرفته الحالة الوبائية في السنة الفارطة في تزايد ومقلقة
المحكومة لم تتلقى بعد التعليمات. لذى إكتفت بنشر أرقام كورونا.
واحد الفجر والعشاء باقي مهداكم الله تلقوهم، الحدائق عامرين والبحر مافيه فين تحط رجليك والسويقات حدث ولا حرج، الله ياخذ فيكم الحق فتحوا المساجد
الله يجيب الفرج من عند اما الحكومة فهي لا قيمة لها ولا قرار لها لا تقدم ولا تاخر حتى يامرهم وزير الداخلية ادن حكومة مسيرة حسبية الله ونعم الوكيل
الاحداث تتسارع… الواقع فواد و الحكومة فواد… بصراحة غير عذرهم او صافي… كثرة الهم تلجم عن الكلام…
و بزاف… يقولون ان الحالة الوبائية ليست مقلقة و ينشرون ان اعداد الحالات و اعداد الاموات اليومية منخفظة و ان اعداد الملقحين في تزايد و في الأخير لا يرفعوا و لو جزئيا الإجراءات الإحترازية مثل ما فعلت دول أخرى اكثر تضررا… هذا عبث بنفسية الشعب و بارزاق من ينتظرون استأناف اعمالهم… دون أي تبرير او تفسير تجاه الشعب.
إوا اشكاتسناو طلقونا للفراجة راكوم خنقتونا ؤقتلتونا
هذه حكومة خايفة علينا بزاف مسكينة .راه غادين يديرو التخفيف ملي توصل الحملة ديال الاتخابات ديالهم و يوم الاقتراع. انا قررت ندير الحجر يوم التصويت ما غاديش نصوت