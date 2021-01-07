الحكومة "تتجاهل" التلقيح ضد "كورونا" .. وتُقر بعراقيل قطاعات اقتصادية

رغم الجدل الذي أثاره تأخر التلقيح ضد فيروس كورونا الذي أمر به الملك محمد السادس، إلا أن حكومة سعد الدين العثماني تجاهلت الموضوع، وذلك ضمن اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس.
وفي كلمته، شكر رئيس الحكومة لجنة اليقظة الاقتصادية، وعلى رأسها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وجميع القطاعات المعنية التي ساهمت في متابعة الأوراش، معتبرا أن جميع هذه التدابير ستساهم في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
ودعا العثماني الوزراء إلى التواصل مع المواطنين قصد تقديم التوضيحات والشروحات في الأوقات المناسبة، وإبراز الجهود التي تبذلها الحكومة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، وخصص جزءا من أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
العثماني عبر عن وعي الحكومة بوجود بعض القطاعات التي لم تستعد انتعاشها ولم تحقق الإقلاع بعد، مثل السياحة والنقل الجوي وصناعة الطائرات وبعض أنشطة الخدمات، متمنيا أن تساهم عملية التلقيح ضد “كوفيد-19″، المزمع إطلاقها قريبا، في استرجاع الحالة الاقتصادية الوطنية عافيتها.
وللتخفيف من حدة الانعكاسات على القطاعات الأكثر تضررا، أبرز رئيس الحكومة أهمية تمديد الآجال النهائية لمنح قروض الإنعاش “ضمان” إلى غاية 31 مارس 2021 عوض أواخر دجنبر 2020، موضحا أن إضافة ثلاثة أشهر أخذت بعين الاعتبار الحالة الوبائية التي لا تزال تحتاج إلى الحذر، وتستلزم الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكد رئيس الحكومة أنه تقرر منح تعويض شهري جزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة مستخدمي قطاعات السياحة ومتعهدي الحفلات والملتقيات والترفيه والألعاب المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك إلى غاية 31 مارس 2021، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ومقتضيات خاصة بالنقل السياحي.
وذكر العثماني بكون لجنة اليقظة الاقتصادية خلصت إلى تسجيل انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي الوطني، بدأت تظهر بعض تجلياته ومؤشراته في تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26 في المائة، وارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل إلى تغطية 7 أشهر من قيمة واردات السلع والخدمات.
اقسم انني لن اصوت ابدا على حزب العدالة و التنمية…. تجار بمتياز ختب ظننا فيكم.
المعنى الحقيقي ديال بيدق و داك الكرسي دالحكومة ماشي ديالو غا جا نهار لقا راسو جالس فيه و مامسوقش لبنادم يطلع ولا يهبط المهم هو يدير الخاطر لرباعتو و يقضي مصالح الحزب المنافق ديالو و سالات الحفلة ، و بنادم باغي غير وقتاش يتطلق هاد اللقاح باش تروج الحركة او والو صم بكم، جاب الله كاين الله أما هاد الدنيا خليناها لكم.
غادي تبداو تتعطلوا تتعطلوا حتى اتسبقكم الجزاىر او ديك الساعات ايشبعوا اعلينا ضحك.روسيا ارسلت اليوم لقاح سبوتنيك الى صيربيا .
À mon avis c”est la gratuité du vaccin qui est la cause du retard de l’opération de vaccination…!
Si c’était payant, cette opération aurait dû être étamé déjà…..!
على اي انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي يتكلم ؟؟؟؟ ربما التقارير التي تصله من بلد آخر !!!
حيدو غير اغلاق المدن و حضر التجول اما لقاح غير كولوه بالروز ! نسبة الشفاء 93% كاين امراض عايشين معانا نسبة الشفاء منهم اقل بكثير و هكداك مدرتوش هاد الحالة عليها !! و لجن بالسيف مناجم الذهب و الثروات كافيين و لا يهمك لا البلد و لا اقتصادها !! انشري هسبريس
معرفتش علاش ناكرين توصل بليقاح ؟؟؟؟
كل تأخير في عملية التلقيح سيزيد الإقتصاد تدهورا.
التلقيح هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
يا عباد الله !!! لقحوا المواطنين حتى يتمكنوا من العودة إلى عملهم.
هذ الوزير ديالكم يتلقح هو ومن معه بتلقيح قاتل بحال تيفني دوفر التي ماتت بتلقيح المؤامرة علاش الوزير ومن معه لم يتذكر الناس مدودة تتموت في الصيف و البرد التلقيح مؤامرة كبيرة المستهدف المغاربة اما ذر الرما على العيون شوفوا اوربا و امريكا يلقحون يا له قبلواالتلقيح خدعة دنيئة لان الملقحين بعض من خدام المؤ امرة الكبرى لان الاوربيين و الامركيين يرفضوون كل من قبل فكيف يقبلون ااااالتلقيح عندما اصبحت المؤامرة اكبر
ont vi dans la misère. presque la totalité du peuple marocain n ont pas de couverture social. de quoi il parle ?des paroles et des paroles. un gouvernement qui vit dans une autre planète. ca devient grave et le futur sera plus grave .
* من الملاحظ أن عدد المصابين في إرتفاع و عددالمتعافين في إرتفاع ،
في نظري لا داعي لجلب اللقاح الذي لا زال مشكوكاً في نجاعته و سلامته .
* أتمنى أن تُذهِب هذه الأمطار الغزيرة ذلك الوباء دون رجعة ، لا مستجد
و لا متحور و لا….