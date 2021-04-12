الحكومة تدعم 70 ألف أجير بالحانات والمقاهي والمطاعم خلال رمضان

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن حكومة سعد الدين العثماني قررت دعم الأجراء المشتغلين في الحانات والمطاعم والمقاهي، مبرزا أن عددهم يصل إلى 70 ألف أجير.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أوضحت أن التعليميات التي وجهت إلى الوزراء المعنيين بالقطاعات المتضررة، تحث على دعم هذه الفئات التي ستتوقف أنشطتها بشكل كلي خلال رمضان بسبب قرار الحكومة القاضي بالإغلاق الليلي.
والفئات التي ستستفيد من 2000 درهم ومن التعويضات عن التغطية الصحية والعائلية، هي المشتغلون في الحانات والمقاهي والمطاعم وممولو الحفلات.
ونبهت نقابات مهنية الحكومة بخصوص حقوق هذه الفئة غير المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالبت بصرف تعويض شهري لجميع العمال والعاملات بالمقاهي بشكل متساو، بمن فيهم غير المصرح بهم والمتوقفون عن العمل نتيجة تداعيات “كورونا”.
ويقدر مهنيون عدد المقاهي والمطاعم التي ستضرر من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، بما فيها محلات الوجبات الخفيفة والمحلبات، بحوالي 250 ألفا، وأكثر من مليوني عامل وعاملة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وعدت ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بتقديم دعم للمهنيين، لتخفيف تبعات قرار الإغلاق ليلا في شهر رمضان، وذلك للتقليص من الخسائر المنتظرة.
وعبرت الجمعية عن رفضها التام لقرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، محملة إياها “كامل المسؤولية في ما آل إليه وضع المهنيين المغاربة والأجراء، وفي كل تدهور واحتقان اجتماعي ستعرفه بلادنا مستقبلا”.
مالكم غادي تعطيوهم شي فرانك من جيبكم ياك من ليحيتوا لقم ليه خديتوها من عند التجار او غادي تخرجوا منها العشر ليهم راكم معارفين اشنوا كديروا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة العار
مبادرة يائسة من طرف الدوله لمص عضب هده الشريحة الواسعه .هل 2000 درهم كافيه لقضاء شهر رمضان مادا عن الأشخاص ليماعندهش الضمان الاجتماعي
الحانات في رمضان؟؟
هل هذا يحوز؟ هو اصلا هل يجوز العمل في هذا المجال؟
كتعطيهم 800 درهم وكتاخذوها منهم مضاعفة في الضو والماء حسبنا الله على سياسة فاشلة عطيو الناس من الأجور ديالكم لكتاخذوها باطل من هاذ البلاد
اياه وناس صناعة تقليدية وناس لكيسترزقو الله فقاعات غير مهيكلة ليهم الله
الخطأ هو الإعتقاد بأن فقط المشتغلين في المقاهي هم المتضررون الوحيدون من هاته القرارات العشوائية و الحقيقة أن الشعب المغربي كله متضرر نفسانيا و إجتماعيا … الحكومة للأسف تتخذ إجرائات مبنية على معلومات غير دقيقة … عدد التحليلات التي تجرا أسبوعيا لا يمكن أن تعطينا أي فكرة على مدا إنتشار الفيروس .. بالإضافة إلى أن فكرة الإغلاق الليلي لاتحد من الإختلاط، بل بالعكس تساهم في التكدس و في الإزدحام و في الضغط النفسي و حوادث السير …. حكومة العدالة و التنمية و التجمع الوطني للأحرار أخطأت الموعد !!
علاه عمال الحانات ستدعمونهم واش البيران كيخدمو في رمضان. العجب هدا
هذا خبر زوين كنت هازة ليهم الهم يارب فاقرب وقت مصاريف رمضان كثيرة
السلام عليكم وشهر مبارك على جميع المسلمين . هناك ملايين آخرين متضررين من الوضع المفروض …. لا يعلمهم ولا يرزقهم إلا الله . والحمد لله وحده .
الحمد لله و أخيرا قرار إيجابي اتجاه هذه الشريحة التي تعاني في صمت،رغم ان مبلغ الدعم غير كافي لتدبير هذه الفترة و مصاريف و متطلبات شهر رمضان لكنها تبقى احسن من لا شيء و الاكيد انها خطوة تم اتخاذها بتعليمات عليا و ضغط..هناك خطوة اخرى يجب ان تقوم بها الحكومة و هي إعفاء المقاهي و الحانات و المطاعم و محلات الوجبات السريعة و المحلبات و محلات الحلويات من الضريبة في هذا الشهر الذي يقل فيه الاقبال و الرواج و يغلق معظم اصحاب هذه المحلات و الاكيد انها ستكون مبادرة جيدة رغم ان اغلب الارباب و المالكين لا يعانون ماديا مثل المستخدمين و المهنيين الذين سيتوقفون عن العمل …
مبادرة جيدة من الحكومة الفاشلة . ولاكن ليس المستخدمين في المقاهي و المطاعم . وحدهم المتضررين من هذه الجائحة. بل عليها جميع الفئات . بما فيهم العمال في البناء وووو وووووو. الخ .
علاش متخليش القهاوي و المطاعم و المحلات التجارية ميخدموش خدمات التوصيل في رمضان ؟؟؟ هل تعلم لسلات ليك البوطا مورا الفطور غاتبقا لا عشا لا سحور ¡¡¡
اش نقولو واش :وااااو أو برافو أو نسقلو ب مرة
شتان بين مليونين و مائتي وخمسون الف وبين سبعون الف .
الفرق بين الرقمين اضنه سيصوم طيلة رمضان
أربعة و عشرون ساعة على أربعة و عشرون
اوا نقولو :الحمدلله والسقيل والسكات.
حذار ثم حذار.
هذه حيلة لاستدراج الشعب. الناس يصرحون اليوم بعملهم ، وغدا سوف تطلب منهم ادارة الضرائب بمبالغ خيالية.
ايستعمل النظام ذريعة الوباء لابتزاز الشعب.
العثماني ستمتع بلحضاتك الأخيرة في الرئاسة
هناك سكيزوفرينيا في التعاطي مع الوضعية الجائحية.سكيزوفرينيا نابعة من طبيعة التعاطي مع الوضعية السياسية!السكيزوفرينيا السياسية تلوث و تعادي، من العدوى و ليس من العداء؛الوضعية الجائحية؛ لعقد وخلق تحالف بين السكيزوفرينيا السياسية و السكيزوفرينيا الجائحية!طبيعة الفعل والتعامل مع الوضعية الجائحية يحركهما، من جهة، فلسفة و هوس التسويق لنجاح وهمي، توهمي وباهر مدعوم بإشادة دولية خارقة مْخَرْقَة؛ دخولا في الحجر،إدارة و تدويرة له، خروجا كاووتيا منه،تهييئا لحملة اللقاح والتلقيح وتنفيذا وتصفيقا لها!الحال أن كل شيئ كان كارثيا على جميع الصعد رسميا، شعبيا، سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا وإعلاميا؛و من جهة أخرى التخويف التهويلي من الانفلات الجائحي الوهمي الغريب الغرائبي المتقاطع و المتزامن مع اندلاع الاحتجاجات القطاعية بنفس سياسي واضح!تهويل السيطرة على الجائحة و تهويل فقدان السيطرة عليها و سيطرتها علينا!التهويل الإيجابي الغارق في السلبية؛ أو التهويل السلبي السالب للتهويل الإيجابي!الوضعية الجائحية تعبير حقيقي عن الوضعية السياسية؛ والوضعية السياسية تعبير حقيقي عن الوضعية الجائحية!
2000 درهم ثمن الكراء والماء والضو …. الضحك على الدقون اين مصاريف الاولاد و الاستشغاء و الاكل والشرب… 2000 درهم: يتبادل معاهم شهر واحد ويشوف السي العثماني اش غدي يدير بالفين درهم
دبا هد الحكومة كدعم غير لي صحاب المقاهي والمطاعم المصرح بهم اما الابرياء الاخارين كالباعة المتجولين واصحاب العربات الحلويات مثلا الذين يشتغلون بالليل لم تعترف بهم تماما ووالله في الانتخابات منعترفو بشي مغنصوتو على حتى شي واحد المقاطعة ثم المقاطعة