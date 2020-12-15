الحكومة ترفض التفاعل مع البرلمان بخصوص التلقيح ضد "كورونا"

الحكومة ترفض التفاعل مع البرلمان بخصوص التلقيح ضد "كورونا"
كاريكاتير: مبارك بوعلي
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 09:00

تواصل وزارة الصحة سياستها “التعتيمية” فيما يتعلق بالحملة التي دعا الملك محمد السادس إلى إطلاقها لتلقيح المغاربة ضد فيروس “كورونا”؛ وهي السياسة التي انتهجها خالد آيت الطالب، وزير الصحة، حتى عندما طالب النواب البرلمانيون بتوضيحات فيما يتيحه لهم الدستور من صلاحيات.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة راسلت المجلس ضمن تفاعلها مع ما ينص عليه النظام الداخلي من إمكانية تناول الكلام من طرف النواب ورد من الحكومة، معلنة عبر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان “أنها غير مستعدة للتفاعل مع طلب الفريق الاشتراكي حول عملية التلقيح ضد كورونا”.

وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة تفاعل الحكومة للإجابة عن أسئلة النواب؛ وهو ما يتطلب موقفا من مكتب مجلس النواب، مبدين أسفهم لكون الحكومة ليست المرة الأولى التي تتهرب من إجابة النواب على قضايا ذات راهنية.

وعلى الرغم من غياب الحكومة فإن الفريق الاشتراكي، وعبر رئيسه شقران أمام، قد أكد “أن طلب فريقه حول الحملة الوطنية للتلقيح يهدف إلى معرفة استعدادات المملكة لهذه الحملة”، مؤكدا أن “المبتغى هو توضيح ذلك للمواطنين عبر البرلمان، وهو الطلب الذي قدم منذ بداية الشهر الجاري”.

وقال شقران، ضمن تناوله للكلام، إن “السؤال الذي يطرح اليوم هو مدى إجبارية هذا اللقاح وكذلك الاستعدادات الجارية لوجستيكيا وماديا لإنجاح هذه العملية”، مبرزا أن “من الأسئلة كذلك هي آثار هذا اللقاح والمدة الزمنية التي يستمر والأولويات”.

وأضاف رئيس الفريق المنتمي إلى الأغلبية أن المطلوب كان هو وضع النواب ومعهم الرأي العام أمام صورة ما يتم الإعداد له؛ لأن المغاربة ينتظرون الأجوبة من القنوات الرسمية، مشددا على أن هناك الكثير من القيل والقال في الموضوع، والمطلوب هو توضيحات من طرف الوزارة لضمان تعبئة المواطنين وإقبالهم على مراكز التلقيح.

ونبّه شقران أمام إلى أهمية التواصل في هذا الظرف بسبب وجود تردد وتوجس لدى بعض المواطنين، معتبرا أن الخطاب الرسمي هو الذي يمكن أن يطمئن المغاربة لضمان رهان الانخراط الجماعي في عملية التلقيح إذا كانت ستنطلق خلال أسابيع.

الفريق الاشتراكي الملك محمد السادس النواب البرلمانيون تلقيح خالد آيت الطالب شقران أمام فيروس كورونا مجلس النواب وزارة الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

11
  • hicham
    15 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    راه خاص باش نحيدو و نقصو الشك عند المواطن. هو نبداو بتلقيح أعضاء الحكومة و ممثلي الشعب و بشكل مباشر.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • omar
    15 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    مواقف الحكومة هاته تدعوا للشك و الريبة في مدى جودة اللقاح الصيني و امنه على صحة المواطنين. في رأيي فرخصو تخلي نصو هكذا قال سابقونا حكمة متعارف عليها.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • البوهالي
    15 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    والله وبالله وتالله وثم الله وقسما بالله ووالله لن نثق فيكم ولا في لقاحكم وانتم كذابون ولن ألقح

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • عمر عمراني
    15 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    الجهات الرسمية قالت قبل شهر تقريبا ان التلقيح سيبدأ خلال ايام تم تم تحديد يوم الجمعة بعده انكر الكل الاعلان وان الامر اشاعات خلاصة القول شحنة اللقاحات المتوجهة للمغرب تم الاستيلاء عليها من طرف دولة اخرى او تم بيعها لو كانت حملة التلقيح مدفوعة وليست مجانية لكان الان ربع المغاربة تم تلقيحهم لكن بالدارجة اصحاب الكروش دايرين لعصى في الرويضة وباغيين يقتسمو الغنيمة بطريقة اخرى بعد ان افلتت من ايديهم بعد الخطاب الملكي السامي يقولون ان المغرب كان اول دولة سباقة واول من رخص للتلقيح وفي الاخير بسبب طمع البعض على من سيفوز بالصفقة ستطوم معانات المغاربة مع حالت الطوارء ومنع التنقل وسيزيد تضرر الاقتصاد هدا بسبب الكروش الجائعة للثرواث المجانية ولوبي الفساد

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • تلقيح المسؤوليين
    15 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    يجب على الوزراء و النواب و المستشاريين القيام بعملية التلقيح أولا وأمام عدسات الكاميرات لإزالة كل شبهة و تخوف لدى المغاربة و بعد ذلك بخمسة عشر يوم تنطلق عملية التلقيح

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • لا للتطبيع
    15 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    الصحراء مغربية ولا نحتاج اعتراف امريكا او غيرها. اسرائيل المحتلة لفلسطين هي التي تحتاج الى اعترافات زائفة زائلة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مواطن غيور1
    15 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    السلام عليكم
    أصبحت عملية التلقيح سرا من أسرار الدولة!
    ربما هناك أسرار لا تريد الدولة و الحكومة من الشعب أن يعرفها.
    لا حول و لا قوة إلا بالله.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • الوادنوني
    15 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    عندما تغيب المعلومة الصحيحة تنتشر الاشاعات والفتنة ولاكاذيب والهواجس والتخوفات والشكوك والتردد والنرفزة والقلق والاكتئاب وضغط الدم وانعدام الثقة…باقي جي حاجة انسيتها؟؟؟ نعم ويغيب الامل….وزير الصحة والحكومة لا اتصال لهم ولا تواصل حقيقي وعلمي ومخطط له مت الراي العام…اذا كان نواب الامة لم يستجب لسؤالهم اش يعمل المواطن البسيط…. ما الذي يمنع الوزير ايت الطالب من عقد ندوة صحفية برفقة مساعديه من الخبراء ويقدم للراي العام الخطوط العريضة لعملية التلقيح…

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • ولد دادة
    15 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    فين عمرهم داروها زينا ياك كنجيو حتى الاخرير اوكيماركيو اعلينا وانخسروا الماتش .المشكل هو الناس وصلات فيهم اللعظم .الله ايدير شي تاويل انتاع الخير لكان ضربوا ليهم غير الما اوطلقوا العجلة اتدور.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مراقب مروكي
    15 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    النفاق السياسي والهروب من قول الحقيقة أخطر من أن يستفيد المواطن من اللقاح ضد كورونا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • أمازيغي باعمراني
    15 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    هذا لقاح ملغوم وخطير على الأمة فمصدره وهدفه يجعلك تشك في صحته والمسؤولون يخافون ربما بعد الكارثة وهناك أسئلة تطرح ولا مجيب .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.

مواضيع ذات صلة

سياسة
العثماني ينفي إحباط المغاربةويرفض تبخيس المعارضة لعمل الحكومة
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 21:00

العثماني ينفي إحباط المغاربةويرفض تبخيس المعارضة لعمل الحكومة

اقتصاد
"بنك المغرب" يتوقع انكماشا قويا للاقتصاد الوطني بـ6.6 في المائة
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 20:00 1

"بنك المغرب" يتوقع انكماشا قويا للاقتصاد الوطني بـ6.6 في المائة

جهات
تعافي 3846 مريضا .. ومعدل الإصابة ينخفض إلى 8 في المائة‬
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 19:00 3

تعافي 3846 مريضا .. ومعدل الإصابة ينخفض إلى 8 في المائة‬

رياضة
منتخب مصر للشباب ينهزم أمام ليبيا بسبب كورونا
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 18:20

منتخب مصر للشباب ينهزم أمام ليبيا بسبب كورونا

24 ساعة