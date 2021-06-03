الحكومة تقرر تمديد حالة "الطوارىء الصحية" إلى 10 يوليوز المقبل

الحكومة تقرر تمديد حالة "الطوارىء الصحية" إلى 10 يوليوز المقبل
صورة: و.م.ع
الخميس 3 يونيو 2021 - 14:41

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 يوليوز المقبل.

وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.

مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 يونيو الجاري إلى غاية 10 يوليوز المقبل.

وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.

كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.

المغرب تمديد حالة الطوارئ كورونا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

30
  • مغربي قح
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:43

    ننتظر فتح الحدود والرجوع للحياة الطبيعية على غرار اوروبا .

    88
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدو
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:44

    يلاه بداو دبا تهبطو الإصابات حتى بداية الشهر المقبل او رفعو عاود

    29
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • khaald
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:45

    ما باين لينا شي حالة طواريء ..الله يهديك اسميتك . .حكومة

    44
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mourad
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:45

    شي خبار على فتح الحدود ؟؟؟؟؟؟؟

    54
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي مغرب
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:45

    و الحدود ؟ واش غادي يحلوها و لا لا ؟
    راه شرينا التداكر و كانتسناو اكتر من شهر و لا شي حد عقل علينا!

    59
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Azzeddine Hollanda
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:46

    اذن قطعطوا علينا الشك باليقين باللي ماغاديش ندوزو العطلة مع الأهل ديالنا في المغرب. ماشي مشكيل غادي نمشيو ندوزو العطلة في اسبانيا انشاء الله ولو كنا مكرهين. لا حول و لا قوة الابالله

    26
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطنة
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:46

    الفاهم يفهم، بالنسبة اللي كيتسنى فتح الحدود

    42
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أكرم
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:46

    أواه وابزاف عيقتو والله كرهتونا فبلادنا

    41
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:47

    الله ياخد فيهم الحق، گولو امين !

    50
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي في بلاد الطواحين
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:49

    وخليو مغاربة العالم يدخلوا يخدوا فلوسهم من الابناك قبل ما يبيعوا بيهم السلطات الاوروبية ولا خفتوا ما يبقى حتى ريال في الابناك هههههه

    39
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:49

    فرق كبير بين المغرب و الدول الأوربية التي تحترم شعوبها

    43
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كيضحكو على الوقت
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:50

    اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة. مالهم هما اشخاسرين كيتخلصو من جيوب المواطنين المستضعفين ولي ضارو الوجع يقلب على اللبن كيما قالو زمان، خلاها السيد طقوسهم ماشي هي طقوسنا ومشاكلنا ماشي هي مشاكلهم وميحس بالمزود غير لي مضروب به، لكم الله ايها المستضعفين.

    41
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • salmi
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:50

    الحكومة تقرر تمديد العذاب و زلط للمواطنين.

    42
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ama
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:50

    كانت متوقعه . هذا الخبر لا نبالي من الأن فصاعدًا إن الله مع صابرين

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعد
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:51

    ممكن شخص ما يرد علي،
    لم أفهم شيء من هذا التقرير،
    هل هذا التقرير له علامة مع فتح المطارات فالمغرب بين و اوروبا؟
    انا كنت عارف ان المطارات ف المغرب ستفتح في 10 من يونيو،
    لو حد عنده فكرة ممكن يرد علي الله يخليه

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لا حياة لمن تنادي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:52

    واللهم فهمنا فيكم شي حاجة ..الملك يشرق والحكومة تتغرب ..بلاد ديال المرض.

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mourad113
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:52

    هذا يدل على باي باي المغرب هذا الصيف العطلة الصيفية سنقضيها هناك عدة دول جميلة مثل إسبانيا اليونان ايطاليا إذا المهاجر سوف يخسر الأورو في بلدان الأورو ،هذا الصمت الرهيب من الحكومة المغربية يدل على إغلاق الحدود الى ما لا نهاية كنت واثق من هذا

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي كاعي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:53

    هناك جهة ما تريد ان يبقى الشعب المغربي في حالة اكتئاب داىم حتى يصل إلى درجة الغليان ومنه الثورة على النظام.ولا استبعد ان تكون هته الجهة تابعة لدول خارجية والدليل هو مقال الفيغارو اللتي شبهت نظام المغرب بنظام القدافي وبشار الأسد.المغاربة اعناقهم مشرابة تنتظر فتح الحدود والاجواء وعودت السياح والجالية والاقتصاد والحكومة تصر على أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه رغم تحسن الوضع الوباىي محليا دوليا .هذا القرار بالتمديد للحجر الصحي ما هو الا دليل على فشل الحكومة واللجنة الا علمية في تسيير الأمور منذ ظهور الجاىحة الى الان .

    27
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Capitaain
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:54

    ماشي مشكيل غير عنداك الكوكوط تفرقع حيت الصفارة نساوها فوقها.

    أما شهر ولا 2 و لا 10 شحال ما طوال الليل راه كايطلع النهار.

    و الدايم الله سبحانه

    21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ابو اياب
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:54

    انه العبت عجبتهم يبتزو المواطنين 300 dh كتجيهم حلوا الله يا فيهم الحق

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • redpen
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:54

    الحدووود عافاكم. اشنو غادي نسافرو ؟ امتى. فيا السخفة. الوفاة و المرض او…

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عادل
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:54

    فضيحة اكبر فضيحة الشعب ساكت خاص اكثر من هادشي والله

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Rabih
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:55

    و ماذا بالنسبه للمطارات !!؟؟؟ هل لا زالت مغلقة أيضاً ؟؟؟

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عالرحمن
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:55

    ماذا يعني ذالك
    هل هناك امل لفتح الحدود..؟
    ولا غي نسااو المغرب هذا العام

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سليم
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:56

    دوت الكنانش ديال البروسيات دارو بزاف منهوم خاص تيكملو

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطنة 1
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:56

    القضية عندها علاقة مع السبليون ! احنا مع وطننا واللي غادية تضر البرتقيز احنا معاكم فيها ، غير حلو للجالية من جهة فرنسا خليونا نشوفو احبابنا توحشناهم ، وبغينا نمشيو البحر هالعار راه الدراري الصغار مسجونين في الدار !!!!

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسبنا الله
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:57

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:58

    ماذا عن فتح الحدود ؟

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hamza
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:58

    حالة الطوارئ غير على المسكين
    لي ميقدرش يتحرك من مدينة لاخرى
    و إلا سيدفع الغرامة
    اما لي عايشين من زمان ماعليهم والو

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • صوفيا
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:59

    الله ياخد فيكم الحق ، هادشي الي نقدر نقول. هاد شي بزاف علينا. الي باقي انتخب على هاد الحكومه راه ماشي بنادم.

    24
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
إقبال على منتزه امنفري
الخميس 3 يونيو 2021 - 15:30

إقبال على منتزه امنفري

صوت وصورة
مستوصف في حالة مزرية
الخميس 3 يونيو 2021 - 14:27 6

مستوصف في حالة مزرية

صوت وصورة
جوائز ريضال للابتكار
الأربعاء 2 يونيو 2021 - 21:16 4

جوائز ريضال للابتكار

صوت وصورة
مع سعيد أبرنوص
الأربعاء 2 يونيو 2021 - 19:58 6

مع سعيد أبرنوص

صوت وصورة
أجي نفهمو التقاعد: اقتطاعات المعاش
الأربعاء 2 يونيو 2021 - 19:20 19

أجي نفهمو التقاعد: اقتطاعات المعاش

صوت وصورة
مستجدات قضية بوطاهر والراضي
الأربعاء 2 يونيو 2021 - 18:16 3

مستجدات قضية بوطاهر والراضي