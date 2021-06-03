الحكومة تقرر تمديد حالة "الطوارىء الصحية" إلى 10 يوليوز المقبل

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 يوليوز المقبل.
وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 يونيو الجاري إلى غاية 10 يوليوز المقبل.
وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.
كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.
ننتظر فتح الحدود والرجوع للحياة الطبيعية على غرار اوروبا .
يلاه بداو دبا تهبطو الإصابات حتى بداية الشهر المقبل او رفعو عاود
ما باين لينا شي حالة طواريء ..الله يهديك اسميتك . .حكومة
شي خبار على فتح الحدود ؟؟؟؟؟؟؟
و الحدود ؟ واش غادي يحلوها و لا لا ؟
راه شرينا التداكر و كانتسناو اكتر من شهر و لا شي حد عقل علينا!
اذن قطعطوا علينا الشك باليقين باللي ماغاديش ندوزو العطلة مع الأهل ديالنا في المغرب. ماشي مشكيل غادي نمشيو ندوزو العطلة في اسبانيا انشاء الله ولو كنا مكرهين. لا حول و لا قوة الابالله
الفاهم يفهم، بالنسبة اللي كيتسنى فتح الحدود
أواه وابزاف عيقتو والله كرهتونا فبلادنا
الله ياخد فيهم الحق، گولو امين !
وخليو مغاربة العالم يدخلوا يخدوا فلوسهم من الابناك قبل ما يبيعوا بيهم السلطات الاوروبية ولا خفتوا ما يبقى حتى ريال في الابناك هههههه
فرق كبير بين المغرب و الدول الأوربية التي تحترم شعوبها
اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة. مالهم هما اشخاسرين كيتخلصو من جيوب المواطنين المستضعفين ولي ضارو الوجع يقلب على اللبن كيما قالو زمان، خلاها السيد طقوسهم ماشي هي طقوسنا ومشاكلنا ماشي هي مشاكلهم وميحس بالمزود غير لي مضروب به، لكم الله ايها المستضعفين.
الحكومة تقرر تمديد العذاب و زلط للمواطنين.
كانت متوقعه . هذا الخبر لا نبالي من الأن فصاعدًا إن الله مع صابرين
ممكن شخص ما يرد علي،
لم أفهم شيء من هذا التقرير،
هل هذا التقرير له علامة مع فتح المطارات فالمغرب بين و اوروبا؟
انا كنت عارف ان المطارات ف المغرب ستفتح في 10 من يونيو،
لو حد عنده فكرة ممكن يرد علي الله يخليه
واللهم فهمنا فيكم شي حاجة ..الملك يشرق والحكومة تتغرب ..بلاد ديال المرض.
هذا يدل على باي باي المغرب هذا الصيف العطلة الصيفية سنقضيها هناك عدة دول جميلة مثل إسبانيا اليونان ايطاليا إذا المهاجر سوف يخسر الأورو في بلدان الأورو ،هذا الصمت الرهيب من الحكومة المغربية يدل على إغلاق الحدود الى ما لا نهاية كنت واثق من هذا
هناك جهة ما تريد ان يبقى الشعب المغربي في حالة اكتئاب داىم حتى يصل إلى درجة الغليان ومنه الثورة على النظام.ولا استبعد ان تكون هته الجهة تابعة لدول خارجية والدليل هو مقال الفيغارو اللتي شبهت نظام المغرب بنظام القدافي وبشار الأسد.المغاربة اعناقهم مشرابة تنتظر فتح الحدود والاجواء وعودت السياح والجالية والاقتصاد والحكومة تصر على أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه رغم تحسن الوضع الوباىي محليا دوليا .هذا القرار بالتمديد للحجر الصحي ما هو الا دليل على فشل الحكومة واللجنة الا علمية في تسيير الأمور منذ ظهور الجاىحة الى الان .
ماشي مشكيل غير عنداك الكوكوط تفرقع حيت الصفارة نساوها فوقها.
أما شهر ولا 2 و لا 10 شحال ما طوال الليل راه كايطلع النهار.
و الدايم الله سبحانه
انه العبت عجبتهم يبتزو المواطنين 300 dh كتجيهم حلوا الله يا فيهم الحق
الحدووود عافاكم. اشنو غادي نسافرو ؟ امتى. فيا السخفة. الوفاة و المرض او…
فضيحة اكبر فضيحة الشعب ساكت خاص اكثر من هادشي والله
و ماذا بالنسبه للمطارات !!؟؟؟ هل لا زالت مغلقة أيضاً ؟؟؟
ماذا يعني ذالك
هل هناك امل لفتح الحدود..؟
ولا غي نسااو المغرب هذا العام
دوت الكنانش ديال البروسيات دارو بزاف منهوم خاص تيكملو
القضية عندها علاقة مع السبليون ! احنا مع وطننا واللي غادية تضر البرتقيز احنا معاكم فيها ، غير حلو للجالية من جهة فرنسا خليونا نشوفو احبابنا توحشناهم ، وبغينا نمشيو البحر هالعار راه الدراري الصغار مسجونين في الدار !!!!
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ماذا عن فتح الحدود ؟
حالة الطوارئ غير على المسكين
لي ميقدرش يتحرك من مدينة لاخرى
و إلا سيدفع الغرامة
اما لي عايشين من زمان ماعليهم والو
الله ياخد فيكم الحق ، هادشي الي نقدر نقول. هاد شي بزاف علينا. الي باقي انتخب على هاد الحكومه راه ماشي بنادم.