الحكومة المغربية تقرر حظر التنقل من الـ11 ليلا إلى الرابعة والنصف صباحا

قررت الحكومة، ابتداء من يوم غد الجمعة، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.
وأفاد بلاغ للحكومة اليوم الخميس أنه “تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا.
ووفق ذات المصدر، تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، وقاعات السينما والجنائز.
ويستطرد البلاغ الرسمي بأن “التدابير التي اتخذتها الحكومة جاءت تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار خلاصات التتبع اليومي المستمر للوضعية الوبائية بالمملكة خاصة التراجع المسجل في منحى الإصابة بفيروس كورونا”.
وزادت الحكومة بأن “التراجع المسجل في منحى الإصابة تحقق بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، كما تأتي التدابير المتخذة في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواصلة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.
وأردف البلاغ بالقول: “لضمان إنجاح مختلف الإجراءات المتخذة يتعين على جميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام المسؤول والانخراط القوي في المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية الضرورية بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد”.
على سلامتنا. الله يعفو علينا من النخبة التي لا تستمع إلى نبض الشعب.
اوا على سلامتكم . حسن من هاد 8
اوربا الارقام اكثر من المغرب وطلقوا كلشي حرية التنقل والحياة عادت الى طبيعتها ،يجب فتح الحدود وحذف رخصة التنقل باش يعتقوا شوية السياحة .
ماذا عن التنقل بين المدن الذي يعرف بعض التصرفات .والمساومات…..؟؟؟
المغاربة مبرووك ما درتي الله يكمل بالخير
على سلامتنا والعقبة تزولو هادشي فمرة راكم قهرتونا الحكومة ديال الويل
قرار من اجل تمهيد للسياحه اين كنتم في رمضان اتقو الله
أنا برع الشيشان أرا برع الشيشان أرا برع الشيشان
الحمد لله…شكرًا للشعب المغربي قاطبة ،لهلا يربحك يا حكومة العتماني ،هرمنا من أجل الوطن
اوا او وقت الصلاة بالنسبة لصلاة العشاء او الفجر شتكم نسيتوهم ولا زحام ماشي بحال زحام
ربما الحظر الليلي مع منتصف الليل، لأنه لا يعقل إغلاق المقاهي مع نفس توقيت الحظر
هرمنااااااااا من اجل هاته اللحظة ، اللهم ارفع عنا هدا الوبااااء يااارب .
هرمنا من أجل هاته اللحظة حتى أصبحنا نخاف على أنفسنا و أبنائنا من التبعات النفسية للحظر الصحي
زعما الجالية تبقى في التوش، زعما مالهم الله، خرجوا غير بتصريح خليونا نديرو برماجنا في الصيف، باش نمشيو لبلاصة اخرى، راه هانية، والله غير الوالدين اللي تايجيبونا، والله انا شخصيا لايهمني … و لكن غير خرجوا بتصريح
شوهة سبتة بينات الزلط لي ضارب بزاف د المغاربة حتى القاع،طلقو الناس تعيش وخليو المهاجرين والسياح يدخلو باش الحركة تدور
وأخيرا يتم السماح بالتنقل بين المدن وذالك دون الإشارة لهـا وإنما هـدا هـو معنى البلاغ
تعامل الحكومة مع الوباء بين ليا انا شخصيا مدى المستوى الفكري عند الاغلبية الحكومية حكومة على قدها ماقدرت دير تطبيقات من خلالها تعرف اللي تطعم من اللي مزال وتعطي من خلال التطبيق رخص التنقلات الاستثنائية وتحدد مواقع المخالطين والمصابين….الخ الخ ههههه احنا خدامين بالمقدم كايدق على الناس يمشيو يطعمو والرخص بالوجهيات والامن بلا كمامة والوجهيات حتى مع الوباء…أودي ملفات هوما غامضين ولا مجيب على تساؤلاتنا احنا غي محكومين شا شا را را
وهادي خبار زوينة .انشاء الله يترفع الحضر بشكل كلي .
لعله خير وماذا عن المساجد بخصوص صلاتي العشاء والفجر
صافي بنادم يسد لمحل مع 11 او يبات فيه نيت
حيت حظر التنقل كي بدا مع الـ11
نعم أتبثتم أنكم ترفعون الأرقام قبل كل مناسبة دينية و تدعون تفاقم نسبة الإصابات لأجل التضييق على المسلمين طبعا هذا ليس غريب على من وضع يده في يد العدو الصهيوني و يبيع في كل مرة المواطنين لفرنسا و الغرب في ملفات الإرهاب و الشركات و الهجرة و الثروات و لكن الله يمهل و لا يهمل
و اخيييييييييرا جاء الخبر المنتظر الذي يتلج القلوووب
وماذا عن المساجد صلاة الفجر و العشاء،لم تطرقو لها
المهم خلاوكم حتى داز رمضان لي فيه الاجر وزادوكم دابا.كايضحكو عليكم
لي محبوس غادي موت ب الجوع. كيفاش يدخل لبلادو. حسبي الله ونعم الوكيل. علاش رخيص عندكم المواطن.
حضر التنقل يعني نقدر نسافر بالنهار ..ويمكن التجول داخل المدينة بالليل بما ان المقاهي غتسد مع 23h؟
هل هذا يعني أنه بإمكان صلاة العشاء و الصبح الذي ينتظره الكثيرون
وأخيرا الناس غتبيع وتشري وتروج الحركة شوية باقي دابا غي صلاتي العشاء والصبح اللي خاص يطلقوهوم
حلو لينا الحدود نمشيو لخدامينا ماخدمتونا ماخليتونا نخدمو. ماشي تخلينونا حتى 10يونيو و تقولو لينا ارتفاع الاعداد عاوتاني
تركيا مصر تونس… حلوا الحدود و حلوا السياحة. حسبى الله ونعم الوكيل
هنيئا لكم لكن ما تسهروش بزاف. مامزيناش للصحة وبالخصوص المناعة
ماذا عن الرحلات الجوية؟ والمغاربة العالقين بالخارج؟
ومادا عن فتح المساجد
اليس ذلك من ضروريات حياة المواطن المغربي؟
نطلب من الله العلي العظيم ان يبعد عنا هذا الوباء وتعود الايام كما كانت الايام
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لي فهم شي حاجة افهمن
الحمد الله وأخيرا… نتمنى من الحكومة أن تدرس جيدا وفي أقرب وقت موضوع أو ملف التعويضات المستحقة بالنسبة للقطاعات التي توقفت والتي مازالت متوقفة عن مزاولة خدمتها مع أن التوقيف جاء بأمر من حكومتكم الوقرة وكذالك التخفيف النسبي والمطلق من جميع الفئات الضريبية .
كما كان متوقعا التنقل سيبقى ممنوعا بدون رخصة. إذن طبيعة المقاربة تتضح أكثر فأكثر لأن أغلب الدول تفرض منع التنقل بين المدن كآخر حل للجائحة و ترفعه في أول فرصة بعد الفتح لكن في وطننا ملي بدا هادي أكثر من سنة تقريبا ما حيدش.
واين نصيب الجالية من هاذا مقال من جريدة ر سمية هولندية ترجمته
صناعة السفر ، هناك ارتياح وفرح بعد المؤتمر الصحفي الخاص بكورونا يوم الثلاثاء. الآن بعد أن أصبح من الواضح أن بلدان المقصد ستتلقى مرة أخرى نصائح سفر فردية اعتبارًا من 15 مايو ، وبالتالي ستكون العطلات الخارجية ممكنة مرة أخرى ، يقرر المزيد والمزيد من الناس الآن حجز عطلتهم و خاصة الوجهة المفضلة الان هي اسبانيا التي فتحت ابوابها امام السياح الاجانب
وهنيئا لكم بالانتحار الاقتصادي
هذا أضعف الإيمان، فأصحاب المحلّات التحارية و المطاعم قد تضرّروا كثيراً، فماذا قدّمتْ لهم الحكومة للتخفيف من وطْأَة الخسائر التي تكبَّدوها طيلة مدة الحجر الصحي؟؟؟؟
و المطارات،،، شنو الحل اهاد الناس
هي هو مبروك علينا. هادي البداية ومزال مزال…، ،
..
مذا عن فتح الاجواء الجوية امام الجالية .بعد تصريح منظمة الصحة العالمية الاخير واللذي أفاد ان اللقاحات فعالة ضد جميع انواع كورونا لم يعد هناك سبب لمنعهم من الدخول الى ارض الوطن خاصة لو أنهم كانوا مطعمين .
واخيرا تم تمديد الحجر الصحي والحمد لله تزيرنا والله كنبغيو نخرجو نشمو شي هواء اوكسجين انا صغير متديوش عليا
وماذا عن صلاة الفجر وصلاة العشاء والمساجد المغلقة؟؟
وأخيرا…..
اللهم إرفع عنا هذا الوباء ياااااربي واحفظ بلادنا والمسلمين اجمعين
نقط اللجنة العلمية المحصل عليها في مشوارهم الدراسي كارثية وبالتالي كيف لهذه اللجنة ان تقرر المصير الصحي والاقتصادي ل 40 مليون نسمة
يجب اعادة النظر في هذه اللجنة
الحمد لله والشكر لله و الله يرفع علينا هدا البلاء
ومادا عن صلاة العشاء و الفجر أم هما خارج نطاق الموضوع
لا يمكن أن يبدأ حظر التجول في نفس ساعة الإغلاق، العاملون في المقاهي والمطاعم يلزمهم مدة زمنية للوصول إلى منازلهم.
شكرا لحكومة فرنسا عاد فقتو والغريب في الامر لماذا الاصرار على 23hالى 4h30
خليو الناس يعيشو ويدبروا على ريوسهم
الدول كاع الجماهير عادت للملاعب ونحن يصرون على عبارة
توصيات اللجنة العلمية والتقنية،…
هادو مصنعو لقاح حاضين غير الشفاوي
الصلاة و السلام على رسول الله رورورورورورور
تمخض الجبل فولد فأرا اللهم العماش ولا العمى
كما هو متوقع، لا حديث عن المساجد التي مازالت معلقة لحد الان والتي من شأنها أن تخفف الظغط عن باقي المساجد المفتوحة. كأن الاغلاق يهم فقط المقاهي و المطاعم و المحلات. واش كاتقطروا لينا الحلان، أليس فيكم رجل رشيد يستخدم عقله بدلا من ان يمد رجليه كوزيركم الرميد. حكومة من ينتظر الاوامر ومدان الرجلين. الله ياخد فيكم الحق.
الحمدلله خليو الناس تخرج ترزق الله راه الحال لايسر عدوا ولاصديق والله المستعان
قرار مبهم وملغم ما في به توضيحات كافية وشافية ؟؟؟؟؟؟؟؟
تحقق فقط بسبب التدابير المفروضة!!!! حكومة تنسب إلى نفسها فقط ما هو اجابي، و ما هو سلبي فينسب دائما للشعب
على سلامتنا لي فكو سرحنا، والله يدير لي فيها الخير.
و التنقل بين المدن؟ هل مازال الحال على ما هو عليه؟
وازغرتو اآااااااااااا لبنات ……
لولا تدخل جلاله الملك ماكانت ستمدد الساعه ١١ ليلا لان السيد العثماني قال بالفعل هناك تراجع الانتشار الفروس ولم يدكر تغيير تمديد الساعه الى ١١ ليلا ٫ نحيي تدخلاتك احم يا الملك البلاد المعظم ٫ السيد العثماني رجل يفقد تحدي يخاف من المستقبل دغم الدارسه العلميه اثبت الانخفاض ٫ نحييك يا بوريطه رحل في مستوى عالي ويتحدى ولا يخاف ٫ مثل هدا الرجل نريدهم ان يبقوا في السلطه ٫
المنطق الحكومي: اغلاق المحلات التجارية على الساعة 23 وفي نفس اللحظة بدأ حظر التجوال، وما على السادة المواطنين إلا سلك “الأنفاق الكمومية” للوصول إلى مساكنهم!!
ومادا عن الشواطئ والغابات والتنقل بين المدن والحدود المغلقة
11h إغلاق المحلات..
11h حضر التجوال
عجيب.. رون تمكين أصحاب المحلات وعمال المطاعم والبناء من بعض الوقت للوصول لمحلات سكناهم
اللجنة العلمية .. الخبراء المغاربة .. هل هذه مزحة ام ماذا !
ان كانوا حقا خبراء و علماء فليصنعوا اللقاح و كفى من الكلام الفارغ و البروباغندا
4.3زعما وقت الفجر ماذا عن التنقل بين المدن ولا يبقى الوضع على ما هو عليه
fermeture des cafés a 23 h et juste au même moment je dois être chez moi.. comment faire ????!!
افشل حكومة للاسف ، و مذا عن صلاة العشاء و الصبح ??? مابقينا فاهمين والو
اما بخصوص صلاة العشاء و الصبح ؟؟
نطلب من الله ألا تكون الحكومة قد تسرعت بهذا لقرار وأن تفكرمليا في إلغاء شعيرة عيد الأضحى رفقا بالمواطنين الفقراء والمساكين ،حتى لا يتكرر خطأ وسيناريو السنة الفارطة، وحفظ الله بلدنا العزيز،
احسن خبر اليوم الحمدلله والشكر لله
على سلامتكم
والله ايلا الناس تقهرات ولات كاتبان ليهم الموت بكورونا اهون من الموت بالجوع
والله يرفع علينا الوباء و ف عيد الأضحى تكون الإجراءات الاحترازية سالات و نرجعو للحياة الطبيعية
الحمد الله علي نعمة الإسلام والصلاة والسلام علي رسول الله
و ماذا عن التنقل بين المدن ؟ نريد قرارا صريحا لو سمحتم من حكومتنا الموقرة .. واش الطريق مطلوقة ولا لا ؟ داك عين ميكة ونص نص ما خداماش في القرن 21
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
اوا محددوش توقيت الحريك لسبة تبعا لتوصيات وزيرة الخارجية الاسباني
على سلامتها الله يخد الحق فلي كان سباب
الحكومة المغربية تقرر رفع الحجر على الانس وتطبيقه على الجن
الحمد لله على سلامتنا الله يخفف ما نزل
لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة. المرجو اتخاد المزيد من التخفيف حتى تعود حياتنا الى طبيعتها
كورونا مشات مع التراويح والتهجد
كورونا كانت دايرة اعتكاف ديال شهر في المساجد
بالنسبة للحكومة هدشي راه حنا عارفينو بالنسبة للشعب انتوما ماعارفين عليه والو ماحاسينش بيه كياكل في الشحط كيعاني
هذا قرار ليس في محله، لاننا شعب مستهتر ومتانديروش لا كمامة لا تباعد، فكان من الاحسن ابقاء الحال على ما هو عليه. للاسف سنلاحظ ارتفاعا مهولا في عدد الاصابات بسبب الجماهير المستهترة
او القهاوي ؟ حتا هوما 11 ؟.
الحمد لله على نعمه. خطوة مهمة في إتجاه الإنفراج التام و العودة إلى حياتنا العادية. يجب التخفيف من الإجراءات الإستثنائية على مراحل لتفادي وقوع تراجع في تحسن الوضعية الوبائية. كما يجب وضع نهاية شهر يونيو كآخر أجل لنهاية هذا الكابوس الذي عشناه منذ أزيد من سنة.
تغلق المقاهي و المطاعم على الحادية عشر ليلا و منع التجول ابتداءا من الحادية عشر كذلك.إذا على المواطن يجب أن يغادر المقهى أو المطعم في الساعة العاشرة ، أريد أن أفهم.
كان على الحكومة أن تقرر الإغلاق بالنسبة للمحلات بكل وضوح على العاشرة ليلا بدلا من هذا اللبس و اللعب على المفردات.
هل الحديث عن التنقل يعني التنقل ذاخل المدن وما بينها ام الانتقال ما بين المدن يبقى مشددا إلى غاية فتح الحدود ودخول السياح مغاربة الخارج
الحمد لله رب العالمين ، ونطلب من العلي القدير الزيادة ، حتى يصبح بلدنا آمنا مطمأنا من هذا الوباء وسائر بلاد المسلمين ، وجميع بقاع المعمور .
و الحدود ما نحلوهاش ؟؟ ما فهمنا والو الى ليوما ما علنوش على تاريخ فتح الحدود مع التخفيف يعني ما كاين مغرب هاد الصيف!
الحدود راه خاصها وقت و برمجة ماشي ريدو كايطلع و ينزل!
حبذا لو 4:23 بدلا من 4:30 صباحا ………………………
ههههههه قال لك وأخذا بعين الاعتبار خلاصات التتبع اليومي المستمر للوضعية الوبائية بالمملكة خاصة التراجع المسجل في منحى الإصابة بفيروس كورونا”.
والله حتى تابعين فرنسا
فرنسا خففت من الحجر الصحي وزادو ساعتين والحكومة ديالنا ما عندها شخصية لي دارت فرنسا حتى حنا كانديروها
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
اللهم سهل على إخواننا المياومين هذه خطوة
الخطوة الثانية هي فك التطبيع مع الصهاينة الملاعين
هذه رسالة إلى رئيس الحكومة العثماني ولكل من حضر التوقيع التوبة التوبة والنصر لفلسطين والعار للمطبعين
ليتكم رايت الحافلات العامة وكم زحام فيها الإلتصاق بالاحسان في الحافلة والاكتظاظ في الاسواق
كفى من الضحك على الذقون الان في الطوبيس اغلبيتنا لم يلبس القناع اوالكمامة لااحد يخاف من كورونا الان
الناس مع لقمة العيش يركضون
مع فواتير الكهرباء والماء التي تأتي في المواعيد ولاتتاخر
الوعي انتشر كالنار في الهشيم
الموت سياتي لامحالة
بكورونا اوبغير كورونا
دعوا الناس تعيش حياتها المعتادة
اما الذي يفعله الخوف والرعب لايفعله الاختلاط والمصافحة
والسلام عليكم
الحمد لله الله اجعل بركة قانعين بيها شكرا للحكومة على مكافحة
لا جديد. دائما فتح المجال لمخالفات التنقل.
التراجع المسجل في منحى الإصابة تحقق بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، هادو ماشي يخليوك تفقد الثقة فالسلطات هادو يخلوك تهجر البلاد سباحة على الظهر حتى الخزيرات
هاد السلطات العمومية عايشة فشي بلاد أخرى أولى راها عمية ماكاتشوف والو ، فين هو هاد الالتزام من شحااااال هادا، الأسواق مدكوكة الأسبوعية و الممتازة، منين جانا هاد الالتزام
وماذا عن التنقل بين المدن هل نحن في غزة حتى يحرمون المغاربة من التنقل داخل وطنهم ام ان المسؤولون يظنون ان هذا البلد ورثوه.
سياسة تفقير الشعب ليسهل لهم الضغط به في الهجرة.
مهم صلاة العشاء و الفجر في مسجد
نعم انها ماما فرنسا يا سادة نعم انها التبعية !!!!!!!
نتمنى أن تفتح باقي المساجد التي لا زالت مسدودة حتى الان خصوصا في العالم القروي
لمذا الكذب والبهتان .. الجائحة تراجعت في كل دول العالم .. وقد أصبحت كورونا شيئ من الماضي .. كل دول العالم فتحت منافذها الجوية والبحرية وأصبحت الأمور بشكل عادي .. هنا في إسبانيا أصبح الإقتصاد يتعافى بسرعة وعادت الناس إلى أعمالها وبأت الحركة السياحية و الشواطئ غادة بالناس و الأجواء مفتوحة مع دول أخرى إلا مع دولتنا التي أصبحت فضيحة بين الدول ..
ولماذا لا يتم رفع الحضر بشكل نهائي وتستعيد الحياة نشاطها من جديد
يقول البلاغ: لضمان إنجاح مختلف الإجراءات المتخذة يتعين على جميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام المسؤول والانخراط القوي في المجهودات المبذولة.
و من جهة اخرى: التراجع المسجل في منحى الإصابة تحقق بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية
غريبة هذه الدولة: تدابير السلطات هي سبب الانخفاض و لكن المواطنين لا بد ان يتخذو التدابير.
ككل مرة: الانخفاض يرجع الفضل الى الدولة و الزيادة بسبب استهتار المواطن.
أين المساجد من هذا القرارات ،يجب فتح بيوت الله جميعها لتعم البركة علينا 80 في المية من المساجد في الاحياء الشعبية مقفلة!!!؟
إذن تم فتح المساجد أمام المصلين ولله الحمد و المنة.
يا ترى هل ستستجيب وزارة الأوقاف لهذا التغيير و تسمح بإقامة صلاتي العشاء و الفجر في المساجد ؟
قرار لابأس به………………….
بالنسبة لي التنقل بين المدن؟ و شكرا هسبريس
بناقص من المغرب هذا العام غير بقاو سادين احسن حلول ترقيعية
واش. هاد الحكومة مافيها نفس كتسنا ديما ماما فرنسا حتى تخد الإجرائات ديالها هيا الأولى عاد تنقل منها
اللهم ارفع عن الوباء وابعد عنا البلاء اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وانصرنا على من عادانا واجعل ايامنا كلها سرور وحرر ثغرينا المحتلين والجزر الجعفرية من الاحتلال الاسباني الغاشم
قرار جيد ..لكن اين قرار فتح الحدود الجوية على الاقل للاشخاص الملقحين ..اوالاشخاص الذين يتوفرون عل test PCR
هاد اللجنة العلمية و التقنية واش هي اللي كاتحكم؟ هذي لجنة علمية و تقوم بعملها. الله اعاونها. و لكن ليست لجنة سياسية مختصة في شؤون البلاد و العباد. المشكل ان الحكومة بعيدة عن الواقع… اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة
بالله عليكم هل هذه الاجراءات لها علاقة بكورونا۔۔۔اقولها و اكررها حياة ما قبل كورونا غي نساوها و استعدوا لعالم فاشي تحكم في الاقلية و تنعدم فيه ابسط الحريات كحرية التنقل و التعبير۔۔۔كلشي مخطط له باحكام۔۔۔لكن لا حياة لمن تنادي۔۔
الحمد لله والشكر لله نتمنى أن تعود الحياة الى طبيعتها وانتعاش القطاعات المتضررة.
والحدود أعباد الله امتى غتعطيونا شي خبار عليها؟؟؟ امتى غتحلو علينا را قهرتونا و كرهتونا ف هاد المغرب. أنا شخصيا مشا عليا شحال من امتحان و خدمتي لي كنعاون بيها على القراية حتى هي فقدتها و تجمع عليا الكرا و التأمين الاجتماعي. الله ياخد فيكم الحق ممسامحاش ليكم لا دنيا لا اخرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم . نتوما عيشو و سافرو فالطيارات الخاصة وحنا الشعب سادين علينا كي الفيران
الحمد لله و علا سلامة الناس ديال المقاهي و المطاعم
وماذا عن التنقل بين المدن ؟؟
هل سنبقى تحت الاقامه الجبريه؟؟
هل سنبقى عرضة الابتزاز في مداخل المدن…؟؟؟!
اغلاق المحلات 11 ليلا ومتى سيصل العاملون في المحلات والمقاهي الى بيوتهم وماهي وسائل النقل ل
التي سوف يستعملونها
هناك وقت الدار الأمر بأن يكون الاغلاق 12
وحظر التنقل من 12 ليلا
ياالاهي ماهذا انه انجاز عطيم هههههه واش كطحكوا على الناس ولا اعلى راسكوم اتسناو فرنسا فقاش اتحل باش اتحوا كوبي كولي
الحمدلله الحمد لله الحمد لله والشكر لله!!
الحكومة تساهم حاليا في تشنج الوضع الإجتماعي أما عن الحضر بعد الحادية عشرة ليلا فهو بدون معنى
العثماني خاصو يدوز شي سيمانة فمراكش بلا مكيف الجو باش يعرف بلي الناس البسطاء فمراكش كيخرجو بالليل للحدائق باش يتنفسو شويا، 9 يالله كيبدا برد الجو و بغيتو 11 تسدو؟ ماشي معقول!
بالحق واحد عايش ف فيلا كليماتيزي و بالمسبح الخاص ما غديش يحس بالمواطن البسيط.
هنية علينا !!!!!! هرمنا من أجل هاذه اللحظة التاريخية .
كيف يعقل أن تغلق المحلات التجارية و المطاعم و المقاهي أبوابها على الساعة الحادية عشر ليلا بينما يبدأ سريان حظر التجول الليلي انطلاقا نفس الساعة فهل سيعود زبناء و مستخدمو هذه المحلات بعد اغلاقها في أقل من 60 ثانية ؟ صراحة لا أفهم كيف يتم اتخاذ هذه القرارات التي لا معنى لها من طرف الحكومة فهل من اتخذ القرار لم يفكر أنه بعد اغلاق المحلات التجارية يحتاج المواطنون الى ساعة على الأقل للعودة الى منازلهم و أنه يجب بذلك بدأ سريان الحظر الليلي على الساعة الثانية عشر ليلا ؟
حضر التنقل بين المدن لم تتم الإشارة إليه هل مازال ساريا
قمة الاستهتار في هذه الحكومة الفاشلة بكل المقاييس وبشهادة المواطن العادي والمثقف ومختلف التنظيمات الحزبية، اين هي التصريحات التي أشارت بوجود اتفاق تم بعد العيد بين سيهدوم العثماني وممثلي مهن الحفلات والاعراس، لاشك اننا وفي هذه اللحظة استحضر مرارة القرار الحكومي بمنع هذه الأنشطة من استئناف عملها، وكأن هذه الحكومة تتعامل مع مواطنين حمقى تعدهم في لحظة ما ثم تمضي بلا استحياء لتطبيق ما يخالجها وما يضمن مصالح من لانستطيع أن ندركهم
كنا ننتظر رفع حالة الطوارئ و الحظر الليلي كما فعلت الكثير من البلدان وعلى رأسها الجارة اسبانيا التي رفعت الحظر و الطوارئ رغم انها سجلت اليوم ازيد من 50 وفاة و اكثر من 3 آلاف حالة اصابة !! و المغرب مكيفوتش 300 اصابة و 3 وفاة كل يوم ومزال شادين غهاد تخربيق رغم ان الاوضاع الاجتماعية و الاقتصاد المتدهور لي من المفروض خاصنا نخليو ناس دبر على راسها … ولا هد للحكومة بغات تزيد تجوع وتفقر الشعب باش تلعب بيه اوراق الهجرة !!!
ومادا عن صلاة العشاء والفجر وخاصة ونحن في دولة إسلامية
هل تفكر الحكومة المغربية او فكرة في الجالية المنسية في العالم وخصوصا المضطهدة في اوروبا من طرفها .؟ الم تستحيي من الله أولا ومن نفسها ثانيا ومن الجالية ثالثا؟الم يكفيها التهجير القصري الذي تعرضوا اليه بسب الفقر قلة الشغل انعدام الأمن والصحة والتعليم ؟والآن تم إغلاق الحدود في وجههم برا وبحرا وجوا بدريعة فيروس كورونا. مع العلم ان العالم يعيش حياة طبيعية مع اخذ الاحتياطات. الا المغرب في النهار الأسواق مملوءة والشوارع والمقاهي لا كمامة ولا اي احتياط ولا تباعد الا المساجد مغلوقة والمفتوحة فيها التباعد وممنوع لمس المصاحف .والمضحك هو اغلاق المحلات التجارية وفرض حالة الطوارئ ابتداءا من الثامنة مساءا. سؤالي واحد ولم أجد من يجبني عليه هل كورورنا تخرج إلا في الليل وفي النهار تكون نائمة ؟ كفاكم عبثا بالمواطن انه يعاني في الصمة .فكروا ايها المسؤولين في المواطن الم تستحيو على ما يقع في المغرب وخير دليل مع وقع في باب سبتة. اسمعوا وشاهدوا القنوات الاوروبية مذا تقول عن المغرب. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا واخيرا سؤالي وسؤال جميع المهاجرين متي تفتح الحدود
ماشي منطقي اغلاق المقاهي مع 11h و الحظر مع 11h واش الناس غادي تطييير ولا ههههه !!!!!!!
ماذا عن التنقل بين المدن الذي يعرف بعض التصرفات .والمساومات….اكبر سؤال مطروح?!!!?
الناس لي تتقول اوروبا فيها حياة عادية واش عايشين في اوروبا او غي تتهدرو۔۔۔في المانيا كل مواطن له الحق في اختبار سريع لكورونا مجانيا، فقط السوبر ماركت لي تقدر تدخلو بلا تيست، اما باقي للمحلات كلشي تيست عاد تدخل، المقهی المطعم حديقة الحيوانات متاجر الالبسة۔۔۔الملقحون يعيشون حياة عادية و نحن غيی الملقحون نعاقب۔۔
الانتخابات على الابواب، را لا هاذي ولا ذييك، الله ياخد الحق فلي كان سباب…
والمساجد تبقى مسدودة لاش؟!!!!!!
خبر سار. اللهم يسر جميع أمورنا. نتمنى أن تعود الحياة الة مجراها الطبيعي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أجمل تحياتي والتقدير والاحترام
والسلام لصاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية
بشعار : ( الله الوطن الملك )
بإشراف الرعاية الملكية السامية لصيانة المجتمع المدني وحفظ السلام والاستقرار ذلك تماشيا مع السياسة الملكية لكرامة المواطن المغربي من الأولويات : الصحة ومحاربة الأمراض الوبائية
وتحياتي للجهاز الحكومي الذي ما فتئ هو الساهر على تمكين المواطن المغربي للعودة إلى الحياة العادية
الخوت لبارح فرانسا خففات الحجر اغدا حنا الله اجيب الصحة و السلامة خص ماما فرنسا تبدا انتبعوها
حظر التجول الليلي من الساعة الحادية عشر و إغلاق المطاعم و المقاهي في الساعة الحادية عشر!!!!! ممكن شي توضيح
متى سيتم فتح الحدود لنتمكن من زيارة أهلنا؟؟؟ نتمنى ذلك في أقرب وقت، لأننا سئمنا من الإنتظار!!!
وماذا عن المساجد في صلاتي العشاء و الصبح لا نسمع اي شيء عن ذلك ام ان الحكومة لا تريد ذلك
وأخيرا، أوووف، عانينا كثيييير.
حساب ليكم لا طلقتو حضاش غادي شعب يفرح را لا ما عطيتوش كل واحد فقير مسكين و محتاج حقوق ديالو باش يعيش حياة كريمة ناس مساكن ما فحالهمش كيدورو ف زناقي ما عندهم ما يوكلو لا نفسهم لا زوجاتهم ولادهم هادوك اللي كنفكرو ليهم ف هاد الوقت و الله لن ينفعكم منصبكم و لا اموالكم في يوم لا ما مفر منه لا شيء يدوم الله يشوف من حال الناس المساكين
اللي كيقولو اين كنتم في رمضان؟؟ . ايوا ها الجوامع غادي يتفتحو لصلاة العشاء والفجر …عنداكوم ماتعمروهومش
ويلا خرجت من المقهى او المطعم مع 11 والحظر مع 11، كيف ندير نرجع للدار…واش هاد الناس ما عندهمش مع الماط
ماذا عن صلاتي العشاء والصبح الله المستعان
ماذا عن صلاتي العشاء والصبح؟
الله المستعان
للتذكير فقط يمكن اداء صلاة العشاء و الفجر في المسجد مع العلم ان العشاء مع العاشرة والفجر مع الخامسة.
هاد الشعب مكاينش بحالو قبل ساعات الحكومة لم تتخذ أي إجراء قالت بأن الأمور تحسنات وصافي ودابا ملي رفعت الحظر بدات التعاليق ديال تابعين فرنسا …الله يهديكم
و حلو الحدود مع فرنسا العطلة بغينا نجيو لبلادنا ديرو pcr قبل ب 24h المهم حلو الحدود
ونرجوا كذلك إلغاء الساعة الإضافية و الرجوع إلى توفيت غرينيتش القانوني. وشكرا
وماذا عن التنقل بين المدن؟؟؟ ياك قالو فالتوصيات بلي غادي يطلقو حرية التنقل.. شفتهم ماهضروش عليه فالبلاغ.. ولا مسلكاهم 300 درهم بروصي
ماذا عن المساجد؟ هل ستفتح بيوت الله ام مازالت تحت الاغلاق؟
نحن نريد زيارة اباءنا و امهاتنا المرضى لقد حرمتمونا من زيارتهم و تنكرتم لنا فحسبنا الله و نعم الوكيل فيكم ..يشهد التاريخ الدولة الوحيدة في العالم التي تنكرت لابنائها هي دولة المخزن الذي لا قلب له و رحمة فحسبا الله و نعم الوكيل فيكم
إتقوا الله في بلدكم لا تجروه الى الفوضى. والتغيير نحن سببه وليس الحكومة كل منا يحكم في بيته على زوجته وأولاده. وسوف تعيشون أحرار حقيقة فالحر عبد والعبد حر.العبد من استعبده الشيطان وهواه.والحر من عبد ربه ومولاه الذي خلقه ورزقه.الله يهدينا
الحمد الله الدي بعمته تتم الصالحات.
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله و نعم الوكيل، علاش المغرب فيه شي حكومة مارعرفتش الله اعلم.
المساجد ما محلها من الإعراب (العشاء و الفجر)
اوا اشنو درتو في المطارات ؟ راه تقهرنا انا من هاد الحبس اللي ديرين لينا
بلاغ بقدر ما وضح أمرا واحدا وضع الغموض في أمور أخرى، مثلا وقت إغلاق المحل هو وقت حضر التجوال! مسألة التنقل بين المدن لم يشر لها لا بالمنع ولا بالسماح يعني إملأ الفراغ ! نصيحة للحكومة الموقرة: عندما تكتبون بلاغا يجب أن يكون بليغا واضحا مفصلا لا مجال فيه للتأويل أو ما شابه ذلك.
يعني غادا تكون صلاة العشاء و الفجر ولا لا
يارب يخليونا نصليو
Salut ne fallait il pas dire que l’etat a allegé ses restrictions, au lieu de dire que letat a imposé le couvre feu, ca aurait etait plus beau a lire je suis decus par cette plume qui a rédigé cet article ou just son titre !
اريد ان اع ف كيف تفكرالحكومة في وضع برنامج هكدا تغلق المقاهي الخانات فط الساعة 23h لتخرج للد هاذ للحي الذي تسكنه لتجد الشرطة بباب المقهى لتحرير لك ََمحضر عدم الالتزام بالتدابير الَتخدة
حلت
حللو ا و نا قشوا ونورونا
وأين الحديث عن المساجد وصلتني العشاء والصبح.
هذا أهم من الحديث عن المقاهي والمطاعم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
Bonne nouvelle et merci pour cette décision ………………….
شوهو الولد ونكلو بالجتة ديالو وجلسو يفصلو فيه بحال شي حولي وامة لا اله الا الله كتفرج وتصور حسبي الله ونعم الوكيل والاسعاف تاخر وفاس وصل ركبو المجرم مع الضحية هدا فحد داتو جريمة كبرى كفاش غتركب القاتل مع المقتول وزاد كمل عليه فسيارة الاسعاف الا متعدمش هدا امام الملأ باش يكون عبرة لامتاله راه معندنا لا دولة لا والو شفت الفيديو مرضت مرضت صافي