الحكومة تستبعد تشغيل الشباب بتمديد سن تقاعد موظفي الجماعات

أثار تفويض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سلطة التوقيع على قرارات تمديد سن الإحالة على التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية نقاشا في صفوف الموظفين والنقابيين، وكذا المجازين وحاملي الشواهد.
ويرى المهتمون أن هذا القرار من شأنه المساهمة في الرفع من بطالة الكفاءات وحاملي الشواهد، ناهيك عن الإضرار بالمرفق العمومي الذي يلجه المواطن، خصوصا إذا كان عدد الموظفين الممدد لهم سن التقاعد داخل جماعة ما كبيرا.
واعتبر خالد الدرقاوي، عضو المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، أن التمديد لموظفين جماعيين بعد وصولهم إلى سن التقاعد بجماعات ترابية ومجالس عمالات وجهات سيف ذو حدين.
ولفت الدرقاوي الانتباه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التمديد لفائدة بعض الأطر بالجماعات الترابية، وعلى رأسهم المهندسون والتقنيون والمتصرفون، الذين راكموا تجربة لسنوات ببعض المصالح، “سيعود بالنفع على الإدارة الجماعية”.
في المقابل، يضيف عضو المكتب الوطني للمنظمة أن هذا التمديد “يعتبر أمرا سلبيا وضد فرص التوظيف لحاملي الشواهد والدبلومات، وسيزيد في ارتفاع العطالة لمن لهم طموح إلى ولوج الوظيفة العمومية، ومنها الجماعات الترابية التي تعرف خصاصا مهولا، بعد تزايد حالات التقاعد النسبي والتقاعد العادي في السنتين الأخيرتين”.
وشدد المتحدث نفسه على أن المطلوب من المصالح المختصة بالعمالات، في ظل هذا المرسوم، أن “تتكلف بدارسة طلبات التمديد للموظفين، حسب مهام المكلفين بها، وإبعاد الأمر عن الرؤساء والمنتخبين، لعدة اعتبارات”.
وأوضح الدرقاوي أيضا أن هذا المرسوم “أثار تخوفات من التوظيف بالتعاقد بهذا القطاع الذي يتداخل فيه السياسي والإداري، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على مردودية الموظفين نتيجة مجموعة من المشاكل التي يتخبطون فيها”.
وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم، وقعه العثماني، يتضمن تفويضا يمنح وزير الداخلية سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، مستندا إلى القانون رقم 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد المستخدمون والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
تقاعد القطاع الخاص وخا ترفعوه القطاع العمومي كتغوتو عليه
هذا هو التخربيق حشومة و عيب و عار الشباب مقبلين على الزواج و يديروا مستقبالهم و يبقاوا بيطاليين.
منظومتنا الاقتصادية كانت و ستبقى منظومة ليبرالية تتسع للجميع، و بالتالي على شبابنا الانخراط فيها بطريقة أو بأخرى. من الخطأ وضع كل البيض في سلة الوظيفة العمومية.
نرجوا من وزير الداخلية ان يحدد سن الإحالة على التقاعد في 60 سنة
نعم للتمديد شريطة التجويد اولا ثانيا نتمنى فتح الباب للمتقاعدين من نساء ورجال التعليم المخلصين للعودة إلى الأقسام وطرد رؤوس الفتنة شرذمة المتعاقدين الفوضويين ( لمفضيين ) الذين ضيعوا أبناء الشعب بالغيابات ولم يجدوا الحزم بتكثيف الاقتطاعات والاحالة على المحاكم احتكاما للعقود الموقعة .
تمديد سن التقاعد للإستفاذة من خبرة هؤ لاء الموظفين ههههه، هل حاملي الديبلومات. الشواهد العليا لا يمكن لهم سد الفراغ. القيام بنفس المهام وإن كان الجواب هو لا، لماذا الدولة تضيع الأموال في التكوين. الدراسة وإلى َمتى سيستمر هذا الموظف دو الخبرة في العمل 90 سنة ومن بعد ما هو الحل، السبب الوجيه لإستمرار هؤلاء دو” الخبرة”ليس الخبرة في حد ذاتها بل المحسوببة وانسجامهم والتفاهم ََمع أهل الفساد
يجب أن يكون التمديد اختياريا وليس إجباريا ،استبعادا لشبهة التعسف.
هناك طاقات شبابية تموت اتقو الله في الشباب يا قوم قريش
في تارودانت اكبر اقليم في المغرب رؤساء الجماعات قد عمروا طويلا حتى اصبحوا يملكون الكراسي منهم من ترأس الجماعة الترابية ل 04 ولايات متتالية …انشري هسبريس
علاش حنا كنتبعوا الغرب غير في الحجر الصحي. مكنتبعوهش في ساعات العمل القانونية مكنتبعوهش في المحاسبة مكنتبعوهش في كل قطاع عندو سن القاعد… الله يعفوا علينا
انا أتساءل عن الغاية من تمديد سن التقاعد لبعض الموظفين الجماعيين بالخصوص فإذا كان الموظف اذا احيل على التقاعد سيتقاضى من صندوق التقاعد نفس الراتب الذي كان يتقاضاه وهو يشتغل الا بعض الاقتطاعات الضئيلة يمكن أن تحتسب كمقابل للراحة التي سيستفيذ منها وبما أن موظف الجماعة ليست له ايت امتيازات يستفيد منها وهو موظف ستزول مثل السكن او سيارة الخدمة او تعويضات عن المخاطر او التاطير كرجال السلطة مثلا فما الفائدة والجدوى التي سيجنيها هذا الموظف الجماعي ليقبل بالعمل والاستمرار فيه وهو يعلم أن نفس الراتب يتقاضاه وهو حر مرتاح الا اذا كان يستفيد من مداخيل أخرى لا يعلمها إلا هو فلماذا لا يطالب الاساتذة وموظفي الكثير من الوزارة التمديد بعد سن التقاعد وهذا المطلب هو خاص لبعض الوظائف فقط مثل الجماعات والصحة والشرطة والدتك ورجال السلطة والجمارك والاشغال العمومية والعدل ولا اقول كل موظفي هذه المصالح بعض الوظائف والمهام سؤال يضع العديد من نقط الاستفهام ومناطق الظل والفاهم يفهم
زعما هاذ حزب النذالة و اللاتنمية مكانه مزبلة التاريخ ،حزب انتهازي وصولي منافق خدع الشعب باسم الدين ،لا إصلاح رأيناه لا عدالة اجتماعية و لاتنمية، كل قراراته ضد الشعب، عليهم من الله ما يستحقون.