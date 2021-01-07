الحكومة تمدد "حالة الطوارئ" إلى 10 فبراير المقبل

الحكومة تمدد "حالة الطوارئ" إلى 10 فبراير المقبل
صورة: أرشيف
الخميس 7 يناير 2021 - 13:47

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 فبراير المقبل.

وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.

مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 يناير الجاري إلى غاية 10 فبراير المقبل.

وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.

كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.

التدابير الاستثنائية حالة الطوارئ الصحية فيروس كورونا مجلس الحكومة

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‫تعليقات الزوار

22
  • مغربي
    الخميس 7 يناير 2021 - 13:52

    عندي واحد السؤال.. واش هاد الناس تاهوما كيمشيو معا قوانين الحجر؟ لأن مستحيل يقبلو يمددوه لون كان الامر كدلك. راه عينا و تقهرنا ا عباد الله.

    42
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  • حسن
    الخميس 7 يناير 2021 - 13:55

    هاد الشي لي هادكين فيه وتطلقوا الناس تخدم على ولادها واش ما توفروا خدمة ما تخليو الناس تخرج تخدم دابا بغيت غا نفهم ملي درتو 20h كلشي يدخل نقصت كورنا اشنو ا العثماني ضبتيها في الليل وسيرو الله يخسف بيكم الارض يا جماعة النفاق

    46
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  • [email protected]
    الخميس 7 يناير 2021 - 13:58

    لا حولا ولا قوة الا بالله العظيم زادو شهر راه لكيكن دالبشر بنهار مكيكونش باليل برطكول

    16
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  • عبدو مراكش
    الخميس 7 يناير 2021 - 13:59

    دائما تمديد تمديد. . هل يمكن للحكومة . ان تعلن بداية اللقاح . جميع دول العالم أعلنت بداية اللقاح الى المغرب . الى متى هذا التمديد .

    29
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  • [email protected]
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:04

    خاص وزارة الصحة هيا لتقرر واش تزيد فتمديد ماشي داخلية

    15
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  • reda
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:04

    احنا معاكم اسي العثماني حتى يمشي الوباء ولا نمشيو احنا بالفقصة ديالكم و قلت الشيء .

    21
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  • أين كورونا والكونجرس
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:05

    بالأمس شاهد العالم مباشرة تلك الجموع التي اقتحمت مبنى الكونجرس ودخلوا إلى كل قاعاته وبعدها دخل الحرس الوطني واخرجهم ثم بعد لحظة وجيزة عاد النواب إلى أماكنهم واستمرت الجلسة والسؤال أين محل كورونا من الإعراب؟ لو كانت كورونا وباءا كما يروج له لإغلاق ذاك المبنى الضخم اسبوعا حتى ينظف ويعقم

    28
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  • [email protected]
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:06

    كل أسبوع أو اسبوعين نسمع اصذار قرار تمديد الطوارئ الصحية من طرف السيد رئيس الحكومة سعد الذين العثماني….ونرجوا منه هذه المرة أن يصدر تعليماته أن يمدد حالة الطوارئ لمدة عام كامل إلى غاية متم سنة 2021…وهنينة بالمرة…

    16
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  • fakhro
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:07

    حسبنا الله ونعم الوكيل لك الله يا مواطن

    19
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  • kala
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:09

    لاأدري كلما رأيت صورة هذا الشخص الا وكان وراءها خبر سيئ ، خويا عثمان سير بيع أملو وأرگان وارجع لإنزگان وخلي المسؤولية لناسها

    25
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  • [email protected]
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:13

    ” راحنا حفظنا الدرس مزيان فينما توصل 10 فشهر نزيدو شهر آخور بلاما يخطب الجلاد ديال العثماني وصحابو…! “

    14
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  • Souhail
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:14

    عجباتكم حالة الطوارئ، لكن انتم المستفيدون المزيد من التضييق على المستضعفين، حسبي الله ونعم الوكيل

    21
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  • Qc3
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:20

    والله ماينفع رئيس حكومة ولا يعرف شىء عن سياسة ولا الاقتصاد البلد مغلقة داخلة على سنة كاملة والشعب يعانى من الازمة الاقتصادية والحرامية حزب العدالة شبعوا من السرقة غير حاسين بالشعب ومعاناته

    7
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  • مافهمتش ؟
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:21

    واش تمديد الحجر الصحي من التمنية ديال ليل ولا غير الطوارئ مافهمتش ؟

    حيت الطوارئ راه من نهار بدات كورونا والحجر قالو غير 3 أسابيع

    راني كانخدم بليل ومن نهار بدا هاد الحجر ونا حابس مخدامش والألالاف مني حابسة العاملين معايا ومكاين لا دعم لا والو أشغانوكلو لولادنا ؟

    علاش هاد الحكومة ديال الندالة والتعمية كتاخد قرار بدون قراءة لتابعات ديالو وأنعكاسو على الشعب

    راه حنا تقهرنا بقرارتكم العشوائية المفاجئة واش شهور ونتوما مدايرين لاحجر لا والو فالوقت لي كان عدد المصابين تجاوز 5000 حالة ومنين نزلات عدد الحالات عاد بانليكم ديروه ضاربين بعرض الحائط مصلحة المواطن المغربي وقوته اليومي

    الله ياخد فيكم الحق

    5
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  • مواطن له الله
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:26

    لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
    الكرش الشبعانا مكتفكرش في الكرش الجيعانا
    لعنة الله عليكم جميعا إلى يوم الدين

    9
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  • محمد
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:27

    الموت البطيء خبرونا بحقيقة الأمر وهنيونا قولوها حتى 2030

    2
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  • ولد ماما...BM
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:31

    تمديد..لطبيب نقساني مريض بمرص خطير اسمه….تمديد……حين مايقوم من منامه يصرخ…ويقول…تمديد…. تمدبد. نطلب من الله لك المزبد من مرض التمديد. حكومة فاشلة .فالمعاملة اليو مبة مع الشعب..انهم لايفقهون اي شىء.

    2
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  • [email protected]
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:36

    الحجر صحي كيطبق على درويش حسبي لله ونعمة الوكيل

    1
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  • حكيم
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:38

    واش تضحكو على الشعب راها باينا غير مددوها حتى ٢٠٩٠ بلا ما تصدعونا كل شهر حيث كورونا غادي تبقى ديما معانا

    1
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  • [email protected]
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:46

    مكاين احتا مشكل،غير زيدوا في الحجر وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مجموعة من الأشياء،وهي أن الحكومة تبارك الله عليها وبفضل مجتبراتها المتقدمة والموجودة في كل المدن تمكنت من محاصرة الفيروس وكذلك سلالته الجديدة،وبالتالي تتخد هذه الإجراءات الإحترازية خوفاً على مواطنيها.
    والله إعطينا وجهكم انتما في جيه أو الفيروس في جيه،وأنا اتحداكم أن يكون لكم علم على هذه السلالة الجديدة لسبب بسيط وهو أنكم حكومة قوالة لا فعالة ولا تملك مجتبرات للتعرف على سلالته فضلاً عن القضاء عليه

    0
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  • هشام
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:52

    شكو قليكوم الشعب المغربي باغي الحجر مل اساس الحكومة كيفيق واحد فيها اشغنديرو ارا النشطو على الشعب . واش عارف الشعب اشنو باغي حنا محتاجين نخدم ونلقاو مانلكلو وكول واحد فينا عند اهداف باغي يحقحها مشي تجيو تنشطو علينا ولاكي ديرو مابغيتو نهايتكم قربات والشهد ياتريخ

    1
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  • مقهوووووور
    الخميس 7 يناير 2021 - 14:53

    وا رئيس الحكومة راحنا عيينا من هذ الطوارء .راه عندنا التزامات مع الابناك .والمالية مكتحمش الضعيف لي عندو المهنة مرتبطة مع الاسواق الاسبوعية متلاشيات السلع التي تاتي من الخارج متوقفة .والمزودون محاصرين في الخارج .اصبنا بازمات نفسية ….او لي بغى يموت اموت

    1
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