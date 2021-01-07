الحكومة تمدد "حالة الطوارئ" إلى 10 فبراير المقبل

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 فبراير المقبل.
وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.
مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 يناير الجاري إلى غاية 10 فبراير المقبل.
وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.
كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.
عندي واحد السؤال.. واش هاد الناس تاهوما كيمشيو معا قوانين الحجر؟ لأن مستحيل يقبلو يمددوه لون كان الامر كدلك. راه عينا و تقهرنا ا عباد الله.
هاد الشي لي هادكين فيه وتطلقوا الناس تخدم على ولادها واش ما توفروا خدمة ما تخليو الناس تخرج تخدم دابا بغيت غا نفهم ملي درتو 20h كلشي يدخل نقصت كورنا اشنو ا العثماني ضبتيها في الليل وسيرو الله يخسف بيكم الارض يا جماعة النفاق
لا حولا ولا قوة الا بالله العظيم زادو شهر راه لكيكن دالبشر بنهار مكيكونش باليل برطكول
دائما تمديد تمديد. . هل يمكن للحكومة . ان تعلن بداية اللقاح . جميع دول العالم أعلنت بداية اللقاح الى المغرب . الى متى هذا التمديد .
خاص وزارة الصحة هيا لتقرر واش تزيد فتمديد ماشي داخلية
احنا معاكم اسي العثماني حتى يمشي الوباء ولا نمشيو احنا بالفقصة ديالكم و قلت الشيء .
بالأمس شاهد العالم مباشرة تلك الجموع التي اقتحمت مبنى الكونجرس ودخلوا إلى كل قاعاته وبعدها دخل الحرس الوطني واخرجهم ثم بعد لحظة وجيزة عاد النواب إلى أماكنهم واستمرت الجلسة والسؤال أين محل كورونا من الإعراب؟ لو كانت كورونا وباءا كما يروج له لإغلاق ذاك المبنى الضخم اسبوعا حتى ينظف ويعقم
كل أسبوع أو اسبوعين نسمع اصذار قرار تمديد الطوارئ الصحية من طرف السيد رئيس الحكومة سعد الذين العثماني….ونرجوا منه هذه المرة أن يصدر تعليماته أن يمدد حالة الطوارئ لمدة عام كامل إلى غاية متم سنة 2021…وهنينة بالمرة…
حسبنا الله ونعم الوكيل لك الله يا مواطن
لاأدري كلما رأيت صورة هذا الشخص الا وكان وراءها خبر سيئ ، خويا عثمان سير بيع أملو وأرگان وارجع لإنزگان وخلي المسؤولية لناسها
” راحنا حفظنا الدرس مزيان فينما توصل 10 فشهر نزيدو شهر آخور بلاما يخطب الجلاد ديال العثماني وصحابو…! “
عجباتكم حالة الطوارئ، لكن انتم المستفيدون المزيد من التضييق على المستضعفين، حسبي الله ونعم الوكيل
والله ماينفع رئيس حكومة ولا يعرف شىء عن سياسة ولا الاقتصاد البلد مغلقة داخلة على سنة كاملة والشعب يعانى من الازمة الاقتصادية والحرامية حزب العدالة شبعوا من السرقة غير حاسين بالشعب ومعاناته
واش تمديد الحجر الصحي من التمنية ديال ليل ولا غير الطوارئ مافهمتش ؟
حيت الطوارئ راه من نهار بدات كورونا والحجر قالو غير 3 أسابيع
راني كانخدم بليل ومن نهار بدا هاد الحجر ونا حابس مخدامش والألالاف مني حابسة العاملين معايا ومكاين لا دعم لا والو أشغانوكلو لولادنا ؟
علاش هاد الحكومة ديال الندالة والتعمية كتاخد قرار بدون قراءة لتابعات ديالو وأنعكاسو على الشعب
راه حنا تقهرنا بقرارتكم العشوائية المفاجئة واش شهور ونتوما مدايرين لاحجر لا والو فالوقت لي كان عدد المصابين تجاوز 5000 حالة ومنين نزلات عدد الحالات عاد بانليكم ديروه ضاربين بعرض الحائط مصلحة المواطن المغربي وقوته اليومي
الله ياخد فيكم الحق
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
الكرش الشبعانا مكتفكرش في الكرش الجيعانا
لعنة الله عليكم جميعا إلى يوم الدين
الموت البطيء خبرونا بحقيقة الأمر وهنيونا قولوها حتى 2030
تمديد..لطبيب نقساني مريض بمرص خطير اسمه….تمديد……حين مايقوم من منامه يصرخ…ويقول…تمديد…. تمدبد. نطلب من الله لك المزبد من مرض التمديد. حكومة فاشلة .فالمعاملة اليو مبة مع الشعب..انهم لايفقهون اي شىء.
الحجر صحي كيطبق على درويش حسبي لله ونعمة الوكيل
واش تضحكو على الشعب راها باينا غير مددوها حتى ٢٠٩٠ بلا ما تصدعونا كل شهر حيث كورونا غادي تبقى ديما معانا
مكاين احتا مشكل،غير زيدوا في الحجر وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مجموعة من الأشياء،وهي أن الحكومة تبارك الله عليها وبفضل مجتبراتها المتقدمة والموجودة في كل المدن تمكنت من محاصرة الفيروس وكذلك سلالته الجديدة،وبالتالي تتخد هذه الإجراءات الإحترازية خوفاً على مواطنيها.
والله إعطينا وجهكم انتما في جيه أو الفيروس في جيه،وأنا اتحداكم أن يكون لكم علم على هذه السلالة الجديدة لسبب بسيط وهو أنكم حكومة قوالة لا فعالة ولا تملك مجتبرات للتعرف على سلالته فضلاً عن القضاء عليه
شكو قليكوم الشعب المغربي باغي الحجر مل اساس الحكومة كيفيق واحد فيها اشغنديرو ارا النشطو على الشعب . واش عارف الشعب اشنو باغي حنا محتاجين نخدم ونلقاو مانلكلو وكول واحد فينا عند اهداف باغي يحقحها مشي تجيو تنشطو علينا ولاكي ديرو مابغيتو نهايتكم قربات والشهد ياتريخ
وا رئيس الحكومة راحنا عيينا من هذ الطوارء .راه عندنا التزامات مع الابناك .والمالية مكتحمش الضعيف لي عندو المهنة مرتبطة مع الاسواق الاسبوعية متلاشيات السلع التي تاتي من الخارج متوقفة .والمزودون محاصرين في الخارج .اصبنا بازمات نفسية ….او لي بغى يموت اموت