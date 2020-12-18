الحكومة تمدّد الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا" 4 أسابيع إضافية في الدار البيضاء

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى الدار البيضاء الكبرى (عمالتا الدار البيضاء والمحمدية وإقليما النواصر ومديونة) وإقليما برشيد وبنسليمان لمدة أربعة أسابيع أخرى، تبتدئ من الأحد 20 دجنبر الجاري على الساعة التاسعة ليلا.

وذكر بلاغ للحكومة أنه سيتم الإبقاء خلال هذه الفترة على جميع التدابير الاحترازية التالية: منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية؛ إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى العمالات والأقاليم المذكورة، مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة.

وأضاف البلاغ أنه سيتم الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا، من إغلاق للحمامات وقاعات الرياضة، ومنع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص.

ويأتي هذا القرار بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19”.