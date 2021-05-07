الحماية الاجتماعية تجر العثماني إلى مجلس النواب

من المرتقب أن يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

بلاغ لمجلس النواب أفاد بأن الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثانية عشرة زوالا، ستتمحور حول موضوع “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.

وحسب المصدر ذاته، فإن الجلسة العمومية، التي تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ولا سيما المواد من 278 إلى 283 منه، ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من لدن أجهزة المجلس في هذا الشأن.