الحمداوية في ذمة الله

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تعليقات الزوار15
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الله ما اعطى ولله ما اخذ, الله يرحمها في هذا النهار, خسارة كبيرة للفن الشعبي المغربي.
تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته والهم أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
لا الله الا الله محمد رسول الله
إنا لله و إنا إليه راجعون.رحمها الله و غفر لها و تغمدها بواسع رحمته.
نسأل الله لها العفو والمغفرة فهو اعلم بحالها وهي بين يديه ولاتجوز عليها سوى الرحمة
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه انا لله وانا اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله تعالى. كل نفس ذائقة الموت
اسعدت الجمهور في فترات ذهبية من تاريخ الاغنية المغربية ، اللهم ارحمها واغفر لها والحقنا بها مومنيين
ايوا وصية آشمن وصية هادي خلات، اودّي الله يحسن الخاتمة
إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يرحمها..
ويدخلها فسيح جناته.
راجين من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
اللهم تجاوز عن سيئاتها وزد في حسناتها، وأحسن لقاءها، وأجعل العمل الصالح رفيقها وأبدلها داراً خيراً من دارها إنك سميع مجيب
بقاو تابعينها حتى ماتت مسكينة الله يرحمها ويغفر لها
الله يرحمها عزيزة علينا. اللهم حاسبنا برحمتك ولا تحاسبنا بعدلك
رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
نسأل الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان وان الله وان اليه راجعون
الله يرحمها ويغفر لنا ولها .إن لله وإن إليه راجعون