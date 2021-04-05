الحمداوية في ذمة الله

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‫تعليقات الزوار

15
  • دكالي في امريكا
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:24

    الله ما اعطى ولله ما اخذ, الله يرحمها في هذا النهار, خسارة كبيرة للفن الشعبي المغربي.

    1
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  • عبدالقادر جرسيف
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:24

    تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته والهم أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

    11
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  • يوسف
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:24

    لا الله الا الله محمد رسول الله

    11
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  • رشيد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:25

    إنا لله و إنا إليه راجعون.رحمها الله و غفر لها و تغمدها بواسع رحمته.

    8
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  • عبدالرزاق
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:27

    نسأل الله لها العفو والمغفرة فهو اعلم بحالها وهي بين يديه ولاتجوز عليها سوى الرحمة

    6
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  • [email protected]
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:28

    اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه انا لله وانا اليه راجعون

    7
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  • حميد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:28

    إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله تعالى. كل نفس ذائقة الموت

    7
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  • متتبع
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:30

    اسعدت الجمهور في فترات ذهبية من تاريخ الاغنية المغربية ، اللهم ارحمها واغفر لها والحقنا بها مومنيين

    2
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  • oujedd
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:30

    ايوا وصية آشمن وصية هادي خلات، اودّي الله يحسن الخاتمة

    -1
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  • ‏أحمد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:33

    إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يرحمها..
    ويدخلها فسيح جناته.
    راجين من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
    اللهم تجاوز عن سيئاتها وزد في حسناتها، وأحسن لقاءها، وأجعل العمل الصالح رفيقها وأبدلها داراً خيراً من دارها إنك سميع مجيب

    1
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  • [email protected]
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:38

    بقاو تابعينها حتى ماتت مسكينة الله يرحمها ويغفر لها

    -1
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  • هشام
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:43

    الله يرحمها عزيزة علينا. اللهم حاسبنا برحمتك ولا تحاسبنا بعدلك

    0
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  • عابر سبيل
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:47

    رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان.
    وإنا لله وإنا إليه راجعون.

    1
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  • [email protected]
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:50

    نسأل الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان وان الله وان اليه راجعون

    0
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  • رشيدة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:52

    الله يرحمها ويغفر لنا ولها .إن لله وإن إليه راجعون

    0
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