الحموشي يكرّم شرطيا توفي أثناء القيام بالواجب

قرر المدير العام للأمن الوطني منح ترقية استثنائية لمقدم الشرطة محمد بنجواد، العامل بالهيئة الحضرية بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط، والذي توفي الجمعة، متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها أثناء مزاولته لمهامه الأمنية بنقطة للمراقبة المرورية، وذلك بسبب الإفراط في السرعة من طرف أحد مستعملي الطريق.

ووفق بلاغ للمديرية العام للأمن الوطني فإن المدير العام للأمن الوطني قرر ترقية الشرطي الفقيد إلى درجة ضابط أمن، بشكل مباشر واستثنائي، “تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وذلك اعترافا بنكران الذات والتضحية الجسيمة التي قدمها الفقيد، الذي أصيب بكسور متعددة وإصابات خطيرة عندما كان يرابط في عمله النظامي في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء 6 يناير الجاري، قبل أن يوافيه الأجل بالمستشفى يوم الجمعة”.

واضاف البلاغ أنه، علاوة على هذه الترقية الاستثنائية، “كلف المدير العام للأمن الوطني المصالح الأمنية المكلفة بتدبير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتقديم كل المساعدات اللازمة لعائلة الفقيد وذويه، وتحمل نفقات الجنازة، معربا عن تعازيه الحارة المشفوعة بالدعاء بالصبر والسلوان لجميع أفراد أسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة الممثلة في هيئة الأمن الوطني”.