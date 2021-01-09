الحموشي يكرّم شرطيا توفي أثناء القيام بالواجب

قرر المدير العام للأمن الوطني منح ترقية استثنائية لمقدم الشرطة محمد بنجواد، العامل بالهيئة الحضرية بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط، والذي توفي الجمعة، متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها أثناء مزاولته لمهامه الأمنية بنقطة للمراقبة المرورية، وذلك بسبب الإفراط في السرعة من طرف أحد مستعملي الطريق.
ووفق بلاغ للمديرية العام للأمن الوطني فإن المدير العام للأمن الوطني قرر ترقية الشرطي الفقيد إلى درجة ضابط أمن، بشكل مباشر واستثنائي، “تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وذلك اعترافا بنكران الذات والتضحية الجسيمة التي قدمها الفقيد، الذي أصيب بكسور متعددة وإصابات خطيرة عندما كان يرابط في عمله النظامي في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء 6 يناير الجاري، قبل أن يوافيه الأجل بالمستشفى يوم الجمعة”.
واضاف البلاغ أنه، علاوة على هذه الترقية الاستثنائية، “كلف المدير العام للأمن الوطني المصالح الأمنية المكلفة بتدبير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتقديم كل المساعدات اللازمة لعائلة الفقيد وذويه، وتحمل نفقات الجنازة، معربا عن تعازيه الحارة المشفوعة بالدعاء بالصبر والسلوان لجميع أفراد أسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة الممثلة في هيئة الأمن الوطني”.
يجب توفير الحماية الكاملة لرجال الشرطة في الطريق، فالمستهترين بحياة الناس كتر ويجب معاقبتهم بالقتل العمد
رحمة الله على الفقيد وأسكنه فسيح جناته تحية لرجال الأمن الذين يسهرون ليل نهار على تنظيم السير وأمن الوطن والمواطنين.
نعمة المبادرة. هكذا يجب أن تسير كل مرافق الدولة. اللهم أنزل رحمتك على الفقيد و ارزق ذويه الصبر والسلوان.
رحم الله الفقيد و اعان اسرته. لا للتسامح مع مجرمي الطريق الذين يحسبونها ارضية السباق.
رحم الله الفقيد شهيد الواجب والصبر الجميل لذويه وانا لله وانا اليه راجعون.
هذا الرجل يعيد الثقة بين المواطن ورجال الأمن ويعطي صورة مشرفة للمسؤول في أي موقع لو عمل كل المغاربة بنفس الطريقة محركها حب الوطن لخطونا خطوات مهمة للأمام
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب و جعله مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
سلام مبادرة طيبة يشكر عليها السيد المحترم الحموشي يجب أن تعمم في جميع المجالات وعزاءنا واحد لهذه العائلة رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته
الفاءق التقدير و الاحترام لسيد عبداللطيف الحموشي الرجل الذي يعد الفخر و المفخرة المغرب المغاربة الأحرار عن جدارة و استحقاق كما يعد قدوة و عبرة في التحمل المسؤولية بالجميع مقاييس بحيث يشرف شخصيا على مهمام الصعبة و يكرم و يوسم و ينوه و يؤازر الرجال و النساء الأمن الوطني الذين يقومون بالواجب المهني بكل تفاني و نكران الذات من أجل خدمة الوطن و المواطنين بالدرجة الأولى و يشجب و يحاكم و يوبخ المخالفين منهم بلاهوادة على غرار العالم متخصر و هي الامور التي يتطلع إليها المغاربة قاطبة و ترغب بها مؤسسة الملكية . تغمد الله بالواسع رحمته شهيد واجب و جميع شهداء واسكنهم فسيح جناته و ألهم اسرتيه و الذويه الصبر و السلوان و حسن العزاء و إن لله وإن إليه راجعون.
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله
تعازينا الحارة لاسرة الفقيد ، ولاسرة الأمن الوطني عامة ، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله ، تحية تقدير واجلال للسيد الحموشي
وجب تكريمه في حياته قبل مماته،أما الآن فلن يجد المرحوم سوى عمله الصالح ليلاقي به ربه.لدي اصدقاء في الامن الوطني صراحة ليس هناك في الدستور المغربي ولو بند واحد يحميهم ولو حتى اثناء مزاولة مهامه المحفوفة بالاخطار.اذهب ايها المُشَرِّعُ المغربي الى اوربا لترى ظروف عمل السرطي في بلدان يعرفون قيمة الامن ورجال الامن فالامن ٧ناك شيءمُقَدَّس يوقفك كل القوانين تحمي الشرطي في كل الحالات .رحمك الله واسكنك فسيح جناتك وألهم ذويك الصبر والسلوان
إنا لله و إنا إليه راجعون الله ارحمو و يغفر إليه
السؤال : ما الإجراء المتخد في مثل هذه الحالات التي أصبحت شبه يومية و ما آل السائق و كيف توفر الحماية لهذه الفئة .
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل لعائلته ألصبر والسلوان يجب الاعتناء بعائلته كما لو كان المرحوم على قيد الحياة
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمةواسعة و الهم ذويه الصبر والسلوان . جزيل الشكر للسيد الحموشي ما كرهناش المسؤولين يكونو كولهوم بحالك باش المغرب ديالنا يزيد القدام و يوللي فمصاف الدول المتقدمة !!
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه وانا لله وانا اليه راجعون مع الشكر للسيد الحموشي الدي يعترف بالجميل لمستخدمي الشرطة حبدا لو تعلم منه المسؤولون الآخرون كيفية الاعتراف بالجميل لمستخدميهم
لا يسعني الا أن أعبر عن تعازي الحارة الأسرة الفقيد الذي سقط شهيدا وهو يؤدي مهامه ، واللهم ارحمه واغفر له وارزق ذويه الصبر والسلوان.
ونعم المبادرة،هكذا يجب ان تتعلم كافة الادارات المغربية هذا السلوك الانساني الاجتماعي مع موظفيها لتشجيعهم علي العمل والتفاني في خدمة الوطن والمواطن…وفقكم الله ايها المدير العام للامن الوطني وكثر الله امثالكم….
هذا كله كلام جميل ، لكن ماذا عن صاحب السيارة الذي ظهر في شريط فيديو وهو مقبل على السد القضائي بسرعة عادية في البداية ثم لما رأى الشرطي المرحوم يعطيه اشارة التوقف ضغط على دواسة البنزين لتقلع السيارة من جديد بسرعة كبيرة جدا .. مما يظهر ان السائق لم يكن يسير بسرعة جنونية في البداية لان هذا يعطي انطباعا ان عملية الدهس بسبب السرعة الفائقة فقط ، لكن تمهل السائق في البداية ثم بعد اشارة الشرطي له بالتوقف و زيادة سرعة العربة بعدذلك يوحي بان السائق قصد الفرار وان بدهس الشرطي .. وهذا امر فيه ما فيه ، فلماذا التقرير لم يشر الى هذه الحيثيات ومن هو صاحب السيارة التي دهست الشرطي رحمة الله عليه ورزق اهله الصبر والسلوان ؟؟؟
كيفاش تكريم وهو مات التكريم كيكون للانسان وهو عايش يعني خصو يكرم عائلة الشرطي المتوفى والميت كيكون أما الميت فيكون له العزاء
رحمه الله وغفر له وجعل مثواه الجنة ،وإن لله وإن إليه راجعون
الله يرحم الفقيد ويوسع عليه، الله يعظم أجر العائلة ديال الفقيد ويبدل محبتهم ليه بالصبر. الله يكون ف عون أجهزة الأمن المغربية في محاربتهم للجريمة كيفما كان نوعها.تتمنى فقط من القضاء المغربي يكون أكثر تشددا في العقاب وان لا يعير اهتماما لما يقوله ما يسمى بالحقوقيون و منظمات العفو و حقوق الإنسان. مل كاين اللي خرج على التربية والتقاليد و طلع نسبة السيبة قدهم.
الله يحفظ بلادنا من كل شر
انا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ان الله واليه راجعون تغمد الفقد الواجب برحمته الواسعة واسكنه جنات النعيم وتعازينا لاسرته وبهده المناسبة نشكر السيد المدير العام للامن الوطني على هدا العمل الصالح جزاكم الله خيرا من الاعمال الموفقة لهدا الوطن واكثر منكم من الاوفياء لخدمة هدا الوطن الحبيب على الجميع من شمالها الى جنوبها وشكرا سيدي المحترم المدير العام على عملك الصالح للامن والاطمئنان
لاحظوا معي كيف تحرر المحاضر للمحظوظين الإفراط في السرعة وأنا أقول إنه القتل العمد وذلك بسبب عدم احترام علامات تحديد السرعة وبعدها علامة قف وبعدها دهس الشرطي وقتله زيادة على ذلك عدم الامتثال لرجل شرطي المرور في استهتار واضح بالقانون
الف رحمة ونور على روحه الطيبة والله يجعل مثواه الجنه يارب العالمين ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال.
يصعب علي حال كثير من رجال الأمن وينفطر قلبي كلما شاهدتهم تحت المطر خلال فصل الشتاء او تحت أشعة الشمس الحارقة خلال فصل الصيف. وأتساءل دائما لماذا لا يوجد مكان آمن وسط الطريق يحمي الشرطي قسوة الطبيعة وشر كثير من الحثالى المتهورين الذين لا يعني لهم الشرطي شيئا.
Merci le directeur général !! Voilà un Monsieur qui donne à ses hommes l’envie de travailler dans l’abnégation et l’amour du travail et le respect des citoyens. Pourvu que tous les responsables agissement de la sorte…
يجب تحفيز رجال الامن في حياتهم و ليس في مماتهم