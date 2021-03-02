الخارجية الألمانية تستدعي السفيرة المغربية ببرلين

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفيرة المغربية في برلين زهور العلوي، بعد قرار الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في المغرب وهيئات ومنظمات التعاون التابعة لها.
وقال موقع “DW” عربية الألماني إن استدعاء السفيرة المغربية إلى لقاء في برلين اليوم، جاء “لإجراء مناقشة عاجلة وشرح لما جرى”.
وأضافت الخارجية الألمانية، وفق المصدر ذاته، أنها حريصة على استمرار العلاقات مع المغرب، واصفة إياها بـ “الطيبة”، مشيرة إلى أن “الحكومة الألمانية لا ترى أي سبب يعرقل العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المغرب”. ويظهر من خلال هذا التصريح أن برلين لا تريد أي تصعيد دبلوماسي مع الرباط وتفضل حل الخلافات بطرق ودية.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن السفيرة المغربية في ألمانيا حلت قبل أيام بالعاصمة الرباط، في إطار التشاور ربما حول القرار الذي اتخذته الخارجية المغربية.
ورفضت السفارة الألمانية بالرباط التعليق على قرار وزارة الخارجية المغربية، وأشارت في تصريح لهسبريس إلى أن أي توضيحات حول الأمر ستصدر عن وزارة الخارجية الألمانية.
وينتظر المغرب، وفق مصدر دبلوماسي تحدث لهسبريس، قيام ألمانيا بمراجعة مواقفها حول قضايا خلافية عدة، لكن الرباط لم توضح بشكل واضح طبيعة “سوء التفاهمات العميقة” بين المغرب وألمانيا.
وكان مصدر من وزارة الخارجية المغربية أكد أن “القرار المتخذ جاء إثر تراكم عدد من القضايا التي تبين عدم وجود احترام للمملكة المغربية ومؤسساتها”. وكانت البداية من إقصاء برلين للرباط في المؤتمر الذي نظمته حول ليبيا في يناير 2020.
وأضاف مصدر هسبريس أن موقف ألمانيا الرسمي المنتقد لقرار دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، “لم يكن في المستوى المطلوب”، مشيرا إلى أن الخارجية الألمانية اعتبرت قرار واشنطن الداعم لسيادة المغرب على صحرائه “يخالف الشرعية الدولية”.
وكانت ألمانيا أول دولة بمجلس الأمن الدولي تضع طلبا من أجل عقد اجتماع مغلق بهدف مناقشة قضية الصحراء، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
وأكدت المعطيات التي توفرت لهسبريس أن الأمر يتعلق بتراكم أحداث عدة، ما دفع الرباط إلى إجراء “تقييم مرحلي” في علاقاتها الدبلوماسية مع برلين، وذلك عبر قطع الاتصالات مع سفارة ألمانيا بالرباط باعتبارها ممثل الدولة الألمانية.
المغرب يرد بسرعة و بقساوة على الدول العظمى التي تستفزه و قد حدث هذا مع السويد إسبانيا فرنسا و يحدث اليوم مع ألمانيا.
بينما الجزائر تستفزنا منذ عقود و مع ذلك المغرب لا يرد أبداً عليها لأنه يعتبر الإنتصار على الضعيف هزيمة.
كمال المنصوري
إوا فكها يا من وحلتيها هههههههههه
مشات ألمانيا
دابا يمشيو يشوفو منين إجيبو البنان
merkel vas nous enculer c est la femme en fer elle peut utuliser sont strap on
لكن الرباط لم توضح بشكل واضح طبيعة “سوء التفاهمات العميقة” بين المغرب وألمانيا. هاذا شي عادي المغرب بلد يلفه الغموض.
هناك أربع دول أوروبية علاقتها مع المغرب ليست على ما يرام
وهي بلجيكا وهولندا واسبانيا واليوم ألمانيا.
الدبلوماسية المغربية تحتاج إلى شيء من الحكمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع .
لأن المغرب في غنا عن مزيد من المشاكل.
أفتخر بك يا وطني
je suis fier de toi mon pays
I’m proud of you my country
Estoy orgulloso de ti mi pais
نحن مع قطع العلاقات مع ألمانيا كيف بالأمس القريب المغرب يقف إلى جانبها من أجل وحدة أراضيها والتي كانت ان داك تسمى بألمانيا الشرقية والغربية وبعد وحدتها ها هي اليوم تجازي المغرب بالعمل على تقسيم اراضيه بالاعتراف بكيان وهمي والدفاع عنه
قرار وقف او استمرار العلاقة مع ألمانيا بيد الملك. ويبقى موقف السيد بوريطة ووزارته قرارا بدون طعم.. ورغم الزخم الاعلامي والكلام السلبي تجاه ألمانيا فإن العلاقات المغربية الألمانية لن تنقطع
أه يا زمان مذا يحدث في زمننا هذا اين انت يا هتلر اين انت يا ألمانيا التي كان العالم يركع لها
من اسبانيا وكل مغاربة الخارج مع الدبلوماسية القوية و مع ملكنا نصره الله
الله الوطن الملك
ألمانيا خائفة ان ينهار اقتصادها ، فعفعها وزير الخارجية بوريطا على غرار سلفه مزوار مع السويد، بكل صراحة كيف ان يعقل أن تضغط على دولة مثل ألمانيا ان تعترف بالصحراء المغربية أو تسليم شخص يحمل جنسيتها محمد حاجب
نعم للدپلوماسبة الهجومية و لا للإنحناء امام من يعتبر نفسه قوة عظمى!!
حك الكومن إعطي الرائحة!!! المغرب غير قابل للتجزئة !! كل مضايقة للمملكة دليل على قوتها
قرار المغرب في محله، خصوصا وأن دبلوماسية المملكة كانت ولا زالت تنبني على الإحترام المتبادل لكل الدول الصديقة وحتى المتنطعة. وفي نظري هذه سياسة حكيمة، متروية ومتبصرة. لكن عندما يصل السيل الزبى، فمن العجز أن لا ترد الإعتبار.