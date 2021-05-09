الخارجية الإسبانية: ليست لدينا إضافات بشأن استقبال زعيم البوليساريو

تواصل أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، تصريحاتها المستفزة تجاه المغرب تعليقا على تداعيات استقبال مدريد لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي.
وردا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية المغربية شديد اللهجة، الذي لمح إلى إعادة تقييم الشراكة بين البلدين، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية: “ليس لدينا ما نضيفه حتى الآن” بشأن إخطار المغرب حول أسباب استقبال زعيم البوليساريو على الأراضي الإسبانية.
وردا على سؤال حول موقفها من البلاغ الصادر عن الخارجية المغربية، تم توجيهه إليها في مؤتمر صحافي بالباراغواي، تفادت أرانشا غونثالث لايا الخوض في تفاصيل الأزمة الحالية بين الرباط ومدريد.
تصريحات وزيرة خارجية إسبانيا قد تدفع المغرب إلى استدعاء سفيرته المعتمدة لدى المملكة الإيبيرية، كخطوة احتجاج على مواصلة مدريد تقديم تبريرات “غير مقنعة” بالنسبة لجار وشريك استراتيجي مثل المغرب.
وأكد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية في الرباط أن “قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات البوليساريو، ليس مجرد إغفال بسيط. وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به، وسيستخلص منه كل التبعات”.
وذكرت الوزارة بأنه منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، “ضاعف المسؤولون الإسبان من التصريحات التي تحاول تبرير هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار”.
وأبلغ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة السبت، قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بتداعيات استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو.
وكانت المحكمة الإسبانية العليا استدعت زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية للمثول أمامها في الأول من يونيو المقبل، لكن لا يعرف إن كانت السلطات الإسبانية ستمنعه من مغادرة البلاد قبل هذا الموعد.
وتسببت تداعيات استقبال إبراهيم غالي في إلغاء الاجتماعات التنسيقية بين المغرب وإسبانيا تحضيرا لعقد القمة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين التي كان موعدها قد تأجل مرات عدة قبل أشهر.
اسبانيا تضن انها دولةعظمى ولكن في الحقيقة هي ليست الا دويلة ويجب على المغرب ان يجعلها تحس بأنها دويلة وليست دولة.
رحم الله شقارة عندما قال ( أوليدي رد بالك هادي بلادك راه أنت محسود عليها )
تعاملوا معهم بالطريقة الاردوغانية..افسحو الطريق للمهاجرين من مغاربة وافارقة …واوقفوا التنسيق الامني معهم…
يجب فتح الحدود من جهة اسبانيا ليتمكن كل المهاجرين الافارقة وغيرهم العبور لظروف انسانية !
حان الوقت لتعديل جميع الاتفاقيات بين المغرب واسبانيا وفرض قيود على العلاقات وجعل اسبانيا تعترف بمغربية الصحراء دون تماطل .
حقد الجار واضح ويجب أخذ الحيطة والحذر منه وتفكيك بعض الالتزامات معه ما دام مصرا على غيه مستمرا في تعنته.
إذن لنبدأ بإدخال مقاومين من جمهورية كاتالونيا الشقيقة، جمهورية الباسك الحبيبة و جمهورية القبائل و جمهورية الطوارق العزيزة إلى الأراضي المغربية “لدواعي إنسانية”
اعتقد ان الامور واضحة و لا تحتاج فعلا لاي تفسير.يجب على المغرب البحث عن الرد المناسب .اسبانيا لازالت تعتقد ان مغرب اليوم هو مغرب الستينات او السبعينات.برايي لانحتاج لاي رد من اسبانيا نقطعو عليهم غير اتفاقية الصيد البحري و للي بغا يهاجر ها البحر قدامو انداك هم من سيبحثون عن الرد منا
إدا لم يكن لكم اظافات فنحن لدينا . سنوقف التعاون الأمني اولا وسوف نلغي الامتيازات الممنوحة لكم في الصيد البحري وممنوع الصيد في مياهنا و سوف نترككم تتخبطون مع المهاجريين الغير شرعيين . وعند اذن حتى اعرافكم بمغربية الصحراء والتنازل عن سبتة ومليلية لن يكون كافيا . والسلام والعزة للاسلام والمسلمين .
بكل صراحة .. الديبلوماسية المغربية و المواقف الحازمة الأخيرة ضد أي تحرك مشبوه يجعلك تحس بفخر الانتماء لهذا الوطن
كيف ما كانت نية إسبانيا فقد قدمت للمغرب خدمة استراتيجية بدون وعي أو بوعي منها فغالي سيحاكم وسيدان وسيدخل السجن وكل هذا في صالح المغرب أظن أن اللعبة محبوكة بين المغرب وإسبانيا والجزائر هكذا السياسة لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة
اسبانيا ليس لديها ما تضيفه للمغرب فلقد تورطت حتى اخمص القدمين فلا المغرب سامحها ولا القضاء صمت ولا الجزاءر ستصمت ان تمت محاكمته او اعتقاله ولا الرأي العام الإسباني والأوروبي سيسكت
اسبانيا ارتكبت خطا جسيما لم تحسب له جيدا
أولا خسرت علاقات ممتازة مع المغرب على قبل مجرم حرب لن ينفعها في اي شيء
وضعت نفسها في فكي تمساح فلا هي قادرة على تحدي القضاء ولا هي قادرة على تركه يغادر بسلام
لان اي فتح تحقيق سيعني الكثير لهم
سيحاكم السفاح الرخيص وسيحاكم كل من له علاقة باستقباله بهوية وبأوراق مزورة عن سبق اصرار وترصد لان ماقامت به اسبانيا تقوم بها المافيا فقط
لانها لو كانت تحترم نفسها او لها السيادة كما تقول في قراراتها لاستقبلته. بهويته الحقيقية ودافعت عن طرحها الإنساني اما وأنها صمتت وأخفت وساهمت في التزوير فنيتها الإجرامية منبتة وبالتالي على القضاء ان يفتح هدا الموضوع ليعيد للدولة الإسبانية كرامتها التي مرغتها هده الحكومة
فمن سيثق في شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان
صمت أوروبا أيضا غريب وعليه ما عليه
وعلى القضاء الإسباني ان يدرج كل الأشخاص الدين ساهموا في تزوير وثائقه في الجزاءر ضمن المبحوث عنهم
هرمنا من أجل هذه المواقف الشجاعة اللتي تثبت أن زمن الاستعمار ولّى، هرمنا من أجل وطن حر مستقل بقراراته و سيادته دون الحاجة لإملاآت من فرنسا و اسبانيا أو أي دولة، حان وقت فرض الذات و إجبار الجيران على احترام المملكة المغربية أيا كان موقعهم و حدودهم.
حتى لهنا سالات الهدرة و زايدون الهدرة بزاف ما نافعة فوالو مع ولاد بورقعة باغيين يستفزو المغرب…إذن بلادنا راها عارفة كيفاش ترد الصاع صاعين تحل الطريق للأفارقة و توقف المبادلات معاهم و تزيد تضغط على ورقة سبة و مليلية و تجيب رئيس كطالونيا…من بعد بصفتنا جالية ديرو لينا بواخر من فرنسا للمغرب و تشوف الجوع اللي غادي يضربهم حيت هاد ولاد الكلاب مكايحشموش إلا إذا ناض معاهم بنادم صباط…و كفا من التساهل.
مرحباً برؤساء الأندلس وكاتليونيا وجزر الكناري للتعامل مباشرة مع المغرب ولتحتفظ السلطة المركزية لإسبانيا بكبير مرتزقة الجزائر
ليس لك اظافات ام تفتقدين الحجة ياحفيدة الصبليوني بورقعة. لم تكن اسبانيا تتوقع يوما انها سوف تعود الى مصاف الدول المنقدمة لولا ملايير المانيا التي ضخت في اقتصادها في ثمانينات القرن الماضي.وهدا مايفسر بالفعل تقاطع المصالح بين اسبانيا والمانيا وتكالبهما عل المغرب.
Commençons d’abord par le boycott des produits espagnols et les vacances en Espagne et après on évaluera l’évolution des choses
الي بانت المعني لا فاءدة في التكرار.يجب علي المغرب ان يعامل اسبانيا الند بالند .وان لا ينساق ويبرز ضعفه كما سلف.اظهار الصرامة واجب في مثل هذه المواقف.خصوصا مع مثل هذه الدول التي تستصغر المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله..لماذا المغرب لايتعامل مع الدول بالطريقة نفسها ..مثل إسبانيا عندها زعيم كتالونيا ..الجزائر عندها القبائل…. أم نحن دولة ضعيفة…
ليست لدينا إضافات بشأن استقبال زعيم البوليساريو . زعما حسبوها كيف بغيتو ولا ما تصدعوناش . استقبلناه و من بعد ؟
لغة العجرفة اللغة لي كنجاوبو بيها من لا وزن له لدلك كنطلب من الناس المسؤولين والمسيرين للشان الهام النهوض بالقطاع العلمي و الاستثمار في الإنسان بالدرجة الأولى أدا أردنا ان يضرب لنا الف حساب اما بكدا وضعية تعليمية و سوء تدبير مفتعل على ما يبدو سنبقى الحائط القصير إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها أكسر كل من اراد بهدا البلد سوءا و اجعل كيده في نحره
ماذا ينتظر المغرب من الصبليون بورقعة يجب قطع العلاقات معهم وطرد سفيرهم لم نرى في العالم بأسره مثل اسبانيا، بلد ذو فكر استعماري و يكره المسلمين والمغاربة خاصة .
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.
ارى ان السيد وزير الخارجية ناصر بوريطة يجب ان يطلب من السيد وزير الداخلية لفتيت اعطاؤ الضوء الاخضر للفسح مجال امام اخواننا جنوب الصحراء من اجل العبور الى اسبانيا وسنرى كيف ان مدريد ستصبح مقاطعة تابعة للنيجيريا والتوغو
حاجة خصكم تبادر بها في الحين أجب الأفارقة بواسطة الشاحنات التي تذهب الجنوب وتخصيصها للراغبين في الهجرة الى اسبانيا وتوفير لهم زوارق والمسكن ومساعدتهم ماديا وحينها ستغير اسبانيا لا محالة موقفها على المغرب أن يقطع العلاقة لعل الإسبان سيغامرون بأنفسهم بقوارب الموت من أجل الوصول إلى المغرب
الوزارة الخارجية الاسبانية فعلا ليس لديها ما تضيف في موضوع استقبالها لمتابع قضائيا و باوراق هوية مزورة من بلد يعاكس الوحدة الترابية للمغرب الشريك و الجار الاستراتيجي لاسبانيا الا اذا كانت هذه الاخيرة متواطئة مع البلد المعاكس من اجل الحصول على الغاز الطبعي باثمان تفضيلية و اذا كان الامر هكذا فالمغرب سيحسب كل حساباته الانية و المستقبلية في التعامل مع المتواطئين في معاكسة وحدته الترابية باللغة التي سيفهمونها بدا بانشاء جسر المغرب البرتغال نحو اوروبا بدلا من الجسر اسبانيا و خاصة اذا ما تم بحول الله تصدير المغرب للغاز الطبيعي الذي اسال لعاب الاسبان الى درجة التنكر لحقوق الجار الاستراتيجي مع التركيز على عدم التساهل في الحصار الاقتصادي المفروض على الثغرين المحتلين سبتة و مليلية و مغربية المياه الاقليمية بالمحيط الاطلسي لاقاليم المغرب الجنوبية و من يضحك في الاخير يضحك مرتين كما يقول المثل الاسباني
اسبانيا دولة عظمى ونحن دولة ضعيفة الاقتصاد و حكومتنا ضعيفة مسلوبة الإرادة…لا نملك مقومات استراتجية و لا نلعب الاوراق بطريقة جيدة و لا نملك شجاعة أردوغان…لان القرارات الصعبة ستضر باخناتوش و أصحاب الأموال…و سنكتفي باستدعاء السفير و البيانات كما جرت العادة من1975 في قضية الصحراء…من يعتقد أن اسبانيا دويلة فهو واهم اقتصاد اسبانيا هو التالث عشر علميا و الرابع أوروبيا اول البلدان التي تغلبت على أزمة 2008
المغرب كان مستعمرة لإسبانيا فماذا عساه يفعل ؟
المغرب دولة لا وزن لها ويوهم شعبه الغبي بأنه يقارع ألمانيا هههههه
طلقو عليهم المهاجرين وصافي سدات مادام
يجب الحزم لقد بان ما كان مخفي كنا في الامس نتغاضى على الكثير من الامور وبعد تصريحاتهم للتبرير نضن اننا مخطئين ويتبين لنا الامور على مايرام لكن حين وقفنا بجدية بان كل شيء الان يجب نراجع اوراقنا ونرد بما اوتينا فهؤلاء كما يقول المثل المغربي كاموني الى ما دكتيه ما يطلق الريحة فهنيئا لرجالنا الاكفاء في الدبلوماسية.
مل قالوا عيب فحتى المغرب ليس عنده اضافات في الوقت الراهن طبعا لن يهدد و لكن سيتعامل بالطريقة التي تناسبه
ادا كانت ليس لديها ماتضيفه فعلى المغرب ان يضيف اليها الملايين من المهاجرين الأفارقة هدا الصيف لتعرف نفسها مع من هي او تدهب إلى الكابرانات لتتعاون معهم
لطالما عانى المغرب مع الجارة الشمالية ويتجلى ذلك في عدة مواضيع منها جزيرة ليلى والاستفزازات اليومية التي كان يعاني منها اهالي وزوار الثغريين المحتلين.
حان الوقت ان يقول المغرب كلمته وتعديل عدة اتفاقيات منها التعاون الامني وفرض المزيد من الضغط وخنق الاقتصاد الاسباني من خلال الواردات.
الى من ذلك من عدم حراسة الشواطئ وترك الاسبان
Le Maroc doit créer une ligneuse bateau entre ranger mes et Marseille, spécialement dédié à ces exportation vers la communauté européen Comme ça l Espagne n’auras pas le choix de collaborer dans le future puisqu’il ne pourras pas exercer de représailles en cas de crise et bloquer nos exportation
شكون لي ما تيعرفش اشنو هي السياسة العالمية هي خلق توترات من لا شيء واش بغيتو الصحافة ما تخدمش وراه ما يقع بين المغرب وإسبانيا مرة وبين المغرب وألمانيا مرة وفاش تسالي هذه القضايا يطلعو قضايا آخرين وهكذا دواليه يعني طبخة طابخينها بيناتهم لالهاء الشعوب وتغيبيهم عن أهم الأشياء هي رفاهية الشعوب وتقدمها حتي ما يقع بين المغرب والجزائر طبخة مطبوخة بيناتهم علاش لأن تبادل التهم والسب والشتم ورغم ذالك لم نسمع عن استدعاء السفراء و ووو الله يصاوب
بورقعة و عقدة ٨٠٠ سنة في الأندلس
le Maroc n’avait jamais baissé les bras devant l’Espagne.
دب حنا بغيناه غير يتحاكم بالتزوير في اوراق رسمية. حتى هدي فيها دواعي انسانية وقيلى.
كلنا بوديموس وكلنا كاتالونيا فلنرحب بكل معارض اسباني في المغرب
في كلامنا الماثور نحن المغارلة جملة معروفة:قالو شمتك جاوبو عرفتك عرفناك يا اسبانيا منافقة حاسدك طاعنة من الخلف شانك شان جارة السوء لذلك سندخلك في حساباتنا ونبهدلك ونفضحك مثل شبيهتك دولة محمد بن بطوش دولة التزوير واثارة الفتن .النصر والتمكين للمملكة الشريفة ومزيد من الخزي والعار لاذناب فرنسا
أسبانيا عاملت زعيم البوليساريو معاملة إنسانية لان الجزائر احتضنت تدريب أعضاء منظمة إيتا الباسكية على الأراضي الجزائرية في السبعينيات ،إذا أردت أن تفهم ستفقد عقلك.
اسبانيا دولة بورقعة يجب على المغرب ان يبعث لها رسالة واضحة و إرسال جحافل مونامي لاسباب إنسانية …
الطريقة الوحيدة التي تنفع مع أولئك الاسبان المتعجرفين هو حرمانهم من الصيد وإطلاق جحافل المهاجرين السريين عليهم
هم لا يفهمون بالكلمة الطيبة واللين و التفاهم
المشكل ليس في اسبانيا ولكن المشكل الكبير يكمن في ضعف المغرب ديقراطيا واقتصاديا. اخذوا العبرة من تركيا .حاربوها بكل الطرق لكنها فرضت مواقفها بالديمقراطية والاقلاع الصناعي. ماذا ينتظر المغرب لاصلاح التعليم والبحث العلمي وجلب العلم الذي لم يعد سرا وجلب المهندسين المغاربة في الخارج وتمكينهم من كل ظروف العمل وتقديم اجور مضاعفة لهم مع تسطير الاهداف. اذا أردنا ان نكون دولة محترمة من الجميع علينا اولا ان نكون دولة تكون فيها نسبة التسامح مع الفساد صفر وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل القطاعات وكل المستويات وان نبدأ خطة التصنيع والتجارة ونأخذ العبرة من الصين وتركيا. الدولة التي لا تطبق الديمقراطية داخليا ولا تصنع اسلحتها ولا تصدر بضائعها الى الخارج لجلب العملة الصعبة لن ولن يحترمها احد. اسبانيا دولة ضعيفة وانظروا ماذا تفعل فينا فما بالك بالدول الصناعية العظمى لو ارادت بنا سوءا. نريد ان نفتخر بمواقف دولتنا وان نحس باحترام جيراننا. هل هذا مستحيل؟
كيف ..يعني كان لزاما على اسبانيا ان تستشير المغرب في استقباله ؟ وقيل المغرب طار ليه الفريخ ،،واش كيعتقدبان اسبانيا تابعة للمغرب وتتمتع بالحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه على البوليساريو ،،ياودي ديرو حجرة في سروالكم وارتاحو ،،
وعلاش ما درتوش هاد الشي مع الجزاير ،،واللا عنقود، حامض ..اتصور فقط ان يقوم المغرب بنفس المواقف مع الجزائر وتمة نشوفوا الى كان عندو بيضات ديال النحاس واللا ديال العجين ،،هناك تظهر الحقيقة ،،خيرة قْبَآل خيرة والصح ْيبَاْن ،،
إعادة تقييم الشراكة مع إسبانيا لأنها استقبلت هذا الشخص للعلاج (لا أحب منادته بزعيم الجبهة) ولكن لا تقييم للشراكة الاسرائلية وبنو جلدتنا وإخواننا الفلسطنيين يقتلون ويتم تشريدهم من منازلهم وحبسهم وعزلهم والهجوم عليهم. سياسة النفاق وازدواجية المواقف .
اللهم إن هذا منكر ، اللهم إن هذا منكر
يجب وقف كل الإتفاقيات الأمنية، وترك المهاجرين يكتسحون أرضها،،،، حينها ستركع امام المغرب وهي صاغرة.
قريت بعض التعليقات الكل يقول نقوم بإطلاق المهاجرين أو الصيد البحري المغرب راه تتشد الملايين من الدولارات علي المهاجرين وعلى الصيد البحري جابتها هر في راسها تاني حاجة جوج دول فقط في الاتحاد لأوروبي تدافع عن مصالح المغرب من هم هما فرنسا وإسبانيا المغرب ينتضر فقط محاكمة الرئيس المرتزقة وبعدها سيسكت وتكون إسبانيا انتصرت لقضاءها النزيه والقوى عالميا وتكون الجزائر انتصرت كذالك وتخلصت من تركة القائد صالح وتنصب رئيس جديد وبذالك الكل قد انتصر وشكون لي دا العداوة حنا السب والشتم فيما بيننا الشعب المغربي الجزائري الإسباني هما بخير تليفونات ويباركو العيد بيناتهم السياسة خطار
أرى أنه على المغرب أن يتخذ خطواته اللا زمة تجاه اسبانيا التي استعمرت المنطقة و هي لاترى من مصلحة في سيطرة المغرب على ترابه كاملا فهي تعرف انها تحتل مدينتين خارجتين عن جغرافيتها و سيرجعهما المغرب لا محالة و كل هذا ليس في صالحها لذلك هي تناور و تعاكس و أحسن وسيلة لتركيع خنازيرها هو الحزم معهم منجميع الجوانب .
إسبانيا أكبر عدو للمغرب عبر التاريخ..
المغرب خاصو يبدا يقصح الهدضرا شويا ةخاصة المسوؤلين تاعنا ماشي تقصاح الهضرة غير معا المواطن حتى مع الدول لي مكاتحترمش البلاد وفيقو تيها المسؤولين وقسحو الكلام
ما تقوله اسبانيا و الجزائر و المانيا و موريتانيا من استفزاز وغيره لا يساوي شيئا بالنسبة للشعب المغربي الذي رسم وجدانه عبر التاريخ.
نحن سنضيف لكم القليل من السكان على سبيل التنويع العرقي والبيولوجي وطبعا في إطار :كان قضاءا وقدرا ولله الامر من قبل ومن بعد خارج عن ارادتنا كالنهر شي بركة
الضروف الإنسانية تحتم على المغرب فتح الطريق في وجه الأفارقة الراغبين في عبور للضفة الأخرى وكذالك مراجعة اتفاقيات الصيد البحري وفرض رسوم ضخمة على أنبوب الغاز القادم من جار سوء و الموصول بدولة الغدر
في إطار الاعتبارات الانسانية يجب على المملكة أن تغض النظر علي المهاجرين السرين جنوب الصحراء لانهم يقطعون الآلاف الكيلومترات وفي الاخير يقف المغرب كدركي إسبانيا وهربوا من بلدانهم للعبور نحو اسبانيا وبما أن اسبانيا استقبلت بطوش الرخيص وهي تعلم مدى بطشه في مخيمات البطش والعار والكل والاهانة لهدا ومع الاعتبارات الانسانية ونحن المسلمين أكثر انسانية من الإسبان والبطاطيش يجب فتح الحدود أمام الافارقة كي يبطشو في اسبانيا بطش اهل بطوش
على اوروبا وخاصة اسبانيا و ألمانيا الاعتماد على انفسهم و على إمكانياتها لمحاربة الإرهاب من جهة و الهجرة السرية من جهة اخرى لان المغرب ليس دركي او شرطي لحماية الحدود الجنوبية لأوروبا و بالمجان في الوقت الدي تمارس فيه هده الأخيرة سياسة عدائية تجاه مصالح المغرب
Il faut boycotter les produits espagnols et surtout n’allez pas en vacances dans tout le territoire espagnols c’est comme ça vous pouvez aider nôtre pays contre la démocratie déguisée de facade d’Espagne hypocrite
النظام المغربي لا يستطيع فعل اي شيء ضد اسبانيا لان السيادة على الصحراء الغربية لازالت تعود قانونيا لاسبانيا وعلى النظام المغريبي ان يحافظ على ماء وجهه لانه اذا استمر في الضغط على اسبانيا سوف يسمع ما لايرضيه اسبانيا لديها تاثير كبير على دولة امريكا الجنوبية وفي الاتحاد الاروبي وكما هي كذلك عضو في الناتو و تاوي الاف المغاربة فوق اراضيها على وزير بوريطة ان يتعقل وان يكون دبلوماسي
استدعاء السفيرة للمشاورة غير ممكن مع إسبانيا على عكس ألمانية النازية… وترك المساحة لإرجاع النفس للإسبان ، الذين بهتوا لوجود مبحوث عنه ، بين ظهرانيهم على حين غرة . أما المناوشات فهي هواية أوروبية بامتياز لأهمية موقع بلادنا والثروة السمكية المعدنية الشمسية الإنسانية.