الخارجية المغربية تنتقد تدخل البرلمان الأوروبي في ملف مرتبط باتفاقيات أممية

جدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تأكيده أن الأزمة مع الجارة إسبانيا أزمة ثنائية لا دخل للاتحاد الأوروبي فيها، وذلك تعليقا على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة”.
ورفض وزير الخارجية إقحام البرلمان الأوروبي في الأزمة مع إسبانيا، وقال إن هذه المحاولات لا تجدي نفعا ولا تساعد على حل جذور الخلاف مع إسبانيا، مشددا على أن “المغرب راض على شراكته مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات”.
ووجه بوريطة انتقادات لاذعة إلى البرلمان الأوروبي خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الجمعة بالرباط مع نظيرته الليبية، وأعرب عن استغرابه إقحام البرلمان الأوروبي لنفسه في مراقبة موضوع مرتبط باتفاقيات أممية، وتساءل: “من أعطى الحق للبرلمان الأوروبي للوقوف على تنفيذ اتفاقيات أممية؟”.
وأوضح بوريطة أن البرلمان الأوروبي إذا أصبح مهتما بمراقبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فعليه أن ينظر إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (اليونيسيف) بشأن سوء معاملة قاصرين وأطفال أجانب في مراكز الاستقبال بإسبانيا.
وأشار المسؤول الحكومي إلى تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة عبّر عن قلق الأخيرة بشأن التمييز الذي يتعرض له الأطفال في إسبانيا بسبب إعاقتهم أو أصولهم، مبرزا كذلك وقوف التقرير على ظروف احتجاز القاصرين والأطفال المهاجرين في مراكز استقبالهم في إسبانيا.
وكانت “اليونيسيف” قد وقفت في تقرير مفصل، بناء على نتائج دراسة تم إجراؤها خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2018 في عدد من مراكز حماية القاصرين وشوارع مدن مليلية وسبتة المحتلتين ومدريد والأندلس، على حجم ضعف نظام حماية القاصرين في إسبانيا.
وشدد بوريطة على أن قرار البرلمان الأوروبي يتعارض مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي “لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا”.
وأضافت أن “محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعا ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة”.
تنويع نقط العبور وتطوير أسطول البواخر وتخفيضات وتضامن مع الجالية واختيار الوقت المناسب للمطالبة باسترجاع سبة ومليلية والجزر ثم قطع العلاقات مع دولة جنرالات السوء بالجزائر…وتقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية والحقوق والرفع من قيمة المواطن والمواطنة المغربية أكبر واحسن رد …
برأيي المتواضع بجب على المغرب التعامل بدبلومسية واقعية مع الموضوع لكي لا يكون انفلات في العلاقات مع باقي الدول الاروبية يد في يد حتى نكون قدوة لباقي الدول
إذا كانت اسبانيا و الإتحاد الأوروبي يظنون أن المغرب لا يقوم بعمله في محاربة الهجرة غير الشرعية كما يجب .. فالحل بسيط جدا :
إعفاء المغرب من مهمته ، و تعيين دولة أخرى مكانه , كإسبانيا نفسها مثلا !!
و لتبسيط الفكرة للرأي العام الدولي :
لا يوجد تعاون أو شراكة من طرف واحد ..
– فالتعاون أو الشراكة تكون بين طرفين أو أكثر ،
– و الإعتماد على النفس يكون من طرف واحد .
و اتمنى أن يكون لأوروبا مستوى دراسي كافي، لفهم هذه المعادلة البسيطة :
حماية المغرب لحدود و أمن أوروبا = حماية أوروبا لحدود و أمن المغرب .
ومادا عن استقبال إرهابي و تهريبه نحو دولة الإرهاب الجزائر ؟؟؟
المظلوم أصبح ظالما …. علامة الساعة
سبتة و مليلية محتلتين من الإستعمار الإسباني الخبيت . أطفالنا دهبوا على الأرجل إلى أرضيهم سبتة و مليلية
آخر أرض محتلة من أوروبا
السيد بوريطة لغتنا العربية إحدى ركائز الهوية والسيدة الوطنية
ذكية هي إسبانيا .تريد أن تجعل الأزمة معها بسبب الصحراء المغربية أزمة ذات طابع أوروبي .لكن هيهات هيهات الدبلوماسية المغربية يقظة و لكي بالمرصاد إن شاء الله .ستعترفين بالصحراء مغربية رغما عن أنفك يا جارة السوء.
فقط للتذكير اين وصل ملف قتل قاصر مغربي خنقا على يد الشرطة الاسبانية
عطاك الله الصحة..هكذا يكون التعامل. فضح نفاق الغربيين و شعاراتهم عن حقوق الإنسان و تقرير المصير في الصحراء..لكنهم صمتوا عندما قمعت إسبانيا الكاتالان و زجت بزعماءهم في السجن.كما صمتوا على مجازر عسكر الجزائر في حق شعبهم و قتلهم 250 الف جزائري..الاعتراف الأمريكي أصاب ورثة الاستعمار بالسعار مثلما أصاب صنيعتهم الجزائر..
أوروبا تريد من المغرب لعب دور الدركي و حراسة الضفة الجنوبية لأوروبا (سبتة و مليلية ليستا أوروبيتين ) مقابل عدم الإنحياز للجزائر و البوليزاريو، المغرب بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء بدأ يلعب الأوراق على المكشوف و بدأ يضغط على دول الإتحاد الأوروبي و خصوصا إسبانيا لتتخذ قرارا واضحا غير الموقف الرمادي الذي يختبئ وراء الأمم المتحدة “حل سياسي متوافق بشأنه و مقبول من كل الأطراف” المغرب بدأ يعلي صوته و بدأ يرفض ابتزاز الإتحاد الأوروبي للمغرب في هذا الملف مقابل التعاون في مجالات الهجرة و الأمن… نتمنى أن يستمر المغرب في الضغط و ألا يتردد في لعب كامل الأوراق
إسبانيا ما زالت يشدها الحنين وتحس بمرارة كبيرة بعد طردها من الصحراء المغربية بمسيرة سلمية وتحسب الأيام المتبقية لها في الثغور والجزر المغربية المحتلة
كنتي غادي مزيان اسي بوريطة ولكن هاد الكبوة ديال القاصرين هرسات القضية شوية.. هذا خطأ والملك حاول تدارك الامر ولكن التقرير خرج.
هادوك الاوروبيين راه ماشي مكلخين واغبياء راه عارفين اش كيديرو وعارفين اساس وملابسات الازمة ولكن كيشوفو المصالح ديالهم.. حنا كنقولو مغرب اليوم ماشي مغرب الامس ولكن هوما ماحاسينش بيك ماكيشوفو حتى فرق..
راه حتى اسبانيا للي كنا كنقراو فالاخبار انها تتوجس من تسلح المغرب وداكشي راه جات دارت مناورات جوية فوق النكور.. امتار قليلة على شواطئ الحسيمة.
انتصارااااات وغزوات ديبلوماسية ولكن الواقع كيقول ان غالي مشى وجا لاسبانيا والبرلمان الاوروبي زمم لينا وامريكا مادارتش قنصلية فالصحرا وبايدن باقي قالب وفرنسا الحليف الاول ماعقلاتش علينا فالازمة مع اسبانيا والقنصليات للي تفتحات فالصحرا كلها ديال دول درجة سادسة وحتى دولة من الدول العظمى والعظمة لله وحده ما فتحات شي قنيصيلة وعاااش الملك.
صلحو البلاد وكلشي غادي يتصلح من بعد.
اريد ان اشير هنا في اسبانيا وخاصة مدريد التي اعيس فيها بأن الحملة الاخيرة للحزب اليمين المتطرف استعمل لوحة اشهارية في حماته تفيد بأنه يصرف علة قاصر واحد مبلغ 4000 يوري شهريا مقابل جدتك يصرف عليما 400 يورو في الشهر .ثم يأتي السيد بوريطة يتحدث على اوضاع ومأسات القاصرين في اسبانيا. من هنا يجب مراجعة انفسنا ونقد الءات. لو هؤلاء الاطفال لقوا الرعابة التامة في بلدهم الاصلي، لما وصلوا الى اوروبا واصبحوا موضوعا يناقش في البرلمان الاوروبي. فمتى ناقش برلماننا وضعية الاطفال في السوارع في المغرب مثلما يناقشون معاشاتهم؟؟
السي بوريطة مع كل الإحترام والتقدير والحب نسيت شيء غاية في الأهمية، سبتة ومليلية مدينتين مغربيتين محتلتين، كان على الإتحاد الأروبي أن يناقش هذا الموضوع ، هل حدود أروبا تمتد إلى إفريقيا؟ هل هاته الدول المستعمرة والمحتلة لها الوجه أن تدعي الديمقراطية واحترام الدول؟ المغاربة يسافرون إلى سبتة ومليلية ولا يهاجرون إليها. يجب على الجيش أن يتحرك وإلا سنتحرك نحن لتحريرهما، هي فرصة لا تعوض. عسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم. إن تنصرو الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا غالب إلا الله
مال هاد الديبلوماسية الرخيصة ما بغاتش تتفهم ليها ان كل ما يمس دول عضوة في الاتحاد الاوروبي هو مساس بالاتحاد الاوروبي برمته ؟؟؟؟ دبلماسيتكم فاااااشلة … شوهتونا امام العالم
ولماذا التحدث باللغة الفرنسية؟؟؟ الست في بلد يتكلم باللغة العربية؟؟ مجرد سؤال
عشرين سنة من سياسة الشطيح الشيخات وحك جر الدق تمما فين وصلاتنا ولينا هداك الحيط القصير لي فاق من النعاس ياما ياخد جزء من تروات الوطن أو يقتطع جزء من الأراضي لصالحه لو توجها المخزن في في بداية القرن الواحد والعشرين لسياسة التصنيع وإصلاح التعليم وجعل لغة العلم الانجليزيه والعربية وقطع مع الفساد وناهبي التروات لما كان حالنا هكدا اصبحنا أضحوكة العالم مع الفشل في كل شيء حتي النفايات كنتسناو فرنسا تجي باش تعطي خطة لجمعها الدق تماما تفاهة نضام
على المغرب المضى قدما وتنويع شركاء والتنمية الذاتية
المرور الى غرب افريقيا ايهما اسهل عبر المغرب ام عبر كوريا الشمالية الجزائرية.
فيقوا يا اسبان نفط الجزائر الى زوال و شعبها لت اليكم يوما ما حين يقرر مصيره لاستراداد اموال نفطه المنهوبة من العسكر
من الواضح جدا ان مؤازرة برلمان اوروبا للاسبان من باب التعالي واحتقار الاخر واضحى لزاما على الدولة المغربية تغيير الوجهة خاصة انها نوعت من شركائها في كل القارات بل ان التعامل مع افريقيا ودول الخليج وامركا اللاتنية والصين كفيل بتعويض دول القارة العجوز بالكامل والتي اتضح انها تستفيد من دول الجنوب كالمغرب اكثر مما تستفيده منها.
بوريطة يا دوووولة ، يقصف و لا يبالي ههههههه
يبدو ان السيد غادي ارجع المغرب محاصر. يجب اقالته والمحاسبة. المغرب غادي في الخسران احمادي
le.Maroc n’a pas besoin ni de l’Espagne ni du parlement européen, ils sont tous des pays qui cherchent leurs intérêts personnels par des actions de mystification qu’ils savent bien actionner, et sans le rôle du Maroc ils ne peuvent jamais arriver à la mondialisation, surtout l’Europe connait ces dernières années une crise budgétaire alarmante. Donc il est temps pour le.Maroc de valoriser sa puissance et leur montrer massivement ses capacités jugées indispensables pour leur avance et leur évolution mondiale. Et comme il a précédemment dit Mr Bourita : le Maroc d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier. Merci hespres
انصر اخوك ولو كان ظالما. هذا هو حال بعض الدول في الاتحاد الأوروبي في ما بينهم حتى ولو كان الحق في الجانب الآخر. مكر الصليبيين يسري في دمهم ويظهرون الضحكة الصفراء والنفاق السياسي الشيطاني هذا هو الوقت بتحريك قضية سبتة ومليلية والجزر المغربية المختصبة الذي يحاول الاوروبيون ان يظهروا ويخدعوا العالم انها حدود اوروبية. على وزارة الخارجية المغربية في هذا الوقت ان تجدد خطابها وتمسك بيد من حديد وترد عليهم مطالبة المغرب باراضيه المختصبة من لدن اسبانيا.
الخطاء الفادح الذي ارتكبته الدولة المغربية هو ترك الاطفال المرور لمعبر سبتة وهو ما سهل لاسبانيا ان تلجاء الي البرلمان الاوروبي بهذه الورقة وان يصوت بادانة المغرب .المغرب له اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي تتعلق بهذه المسالة الي وهي الهجرة وخاصة الاطفال وحقوقهم .فهذه النقطة هي التي افاضت الماء في الكاس.
هنا انفضحت صبيانية الديبلوماسية المغربية .هذه الثغرات تعطي موءشر بان المغرب يعبد لنفسه طريق مليءة بالاشواك .فاذا لم يراجع نفسه فالنتاءج ستكون جد عكسية.
في الحقيقة، أشعر بخجل عميق وأكاد أُصاب بالكآبة عندما أفكر في ما آلت اليه الأزمة بين المغرب وإسبانيا وكيف تمت هزيمة المغرب بهذه السرعة وبهذه الكيفية الحاطة من الكرامة ، وكيف أصبحنا في موقع الدفاع والتملق بعدما كنا في موقع الهجوم والقوة، وكيف وجدت إسبانيا من يساندها ويقف بجانبها ، بينما المغرب لم يجد حتى من يمسح دموعه ويواسبه في هذا المصاب الجلل الذي ألم به بسبب سياسته المتهورة والغير محسوبة العواقب. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل.
لست متفقا يا بوريطة. أعتقد أن علينا الالتزام بالصمت في الوقت الراهن ولا داعي لأي تعليق أو رد لأن الصمت هو نوع من السلوك السياسي. لكن ينبغي أن نخطط ونعد العدة للأيام القادمة وتغير الاتجاه نحو الصين وتركيا وكوريا وروسيا وأن نضع شروطا جديدة لمحاربة الإرهاب والهجرة السرية واتفاقية الصيد وإعادة النظر في أسعار الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الفوسفاط والحوامض والأسماء وعدم الإنصياع والامتثال للإملاءات الأوروبية المتعلقة بإفساد الأسرة والمرأة والطفل وسن قوانين الشذوذ والمثلية والدعارة والإلحاد والمخذرات وعقوبة الإعدام وغيرها من أنواع الانحراف والانحلال.
Les discours officiels du royaume doivent être prononcés en Arabe , sinon je salue le courage et l’intelligence du gouvernement marocain en l’occurrence sa majesté et le ministère des affaires étrangères qui ont donné une nouvelle image de force du royaume. (La meilleure )façon de se défendre et l’attaque
المغرب كيشد الحبل مع ألمانيا و إسبانيا الضحية هما الجالية المغربية.كانوا الجالية يدخلون إلى بلدهم من موانيء إسبانيا بالمئات بالبواخر الإسبانية الضخمة في كل نصف ساعة العشرات من الرحلات وبثمن بخس في متناول الجميع.لكن المغرب بتعنته وكبريائه الزائد منع الجالية من هذا الإمتياز دون بدائل،هو لا يملك بواخر للمسافرين ولا أي شيء لشعبه،النفس بلا فايدة ،نفس الشيء غلق الثغرتين مع سبتة ومليلية وترك الشعب يهرب سباحة إليهما.يغلق الأرزاق والشعب هو من يؤدي الثمن دبر رأسك
لك مني سيدي كل الاحترام والتقدير
افتخر بالدبلوماسية المغربية الحكيمة والمتمكنة وذات مصداقية و القوية والتي ترتكز على المبادئ والقوانين الدولة
السيد بوريطة يتحدث باللغة الفرنسية لأنه يوجه كلامه للأوروبيين بالأساس أما المواطن المغربي فهو على دراية تامة بجوهر المشكل
إن السيد بوريطة يتكلم بديبلوماسية رفيعة، لكن برلمان الاتحاد الأوروبي تجاهل التجاوزات القانونية لحقوق الطفل من طرف الإسبان واليونيسيف كانت قد أعدت تقريرا في هذا الشأن، ولفق للمغرب تجاوزات ليست حقيقية، و مغلوطة وكانت تحت ضغط الإسبان. السيد بوريطة يريد فرض التعامل مع المغاربة بكرامة واحترام، وعدم المس بوحدتنا الترابية. وفقه الله.
هناك نقطتين اولاهما وجب على المغرب تقوية اقتصاده داخليا و خلق فرص شغل جيدة حتى لا نجد غالبية الشباب يحلمون بالهجرة و تحسيس المواطن بانه انسان مهم في وطنه و له قيمة و الثانية وجب التفكير مليا في اسباب هذه الزوبعة و مدى تاثيرها على المهاجرين المغاربة في اسبانيا و الضغط الذي يعانونه من طول هذا الملف الشاءك الذي فقط سيضر بالواطن البسيط و ذويه.
بالفعل إضفاء الطابع الأوروبي على على الأزمة بين المغرب و إسبانيا لن يحل المشكل بل سيزيد الأمر تعقيدا فاسبانيا و الدول الأوروبية عرفت منذ القدم بحقدها على الإسلام والمسلمين فعبر التاريخ كانت الحروب الصليبية بين المسلمين و الغرب فهم لن ينسوا أبدا صلاح الدين الأيوبي و كذا الإمبراطورية العثمانية الذين وقفوا في وجه الحركة الصليبية و قضوا عليها فالمغرب عليه تقوية الجسم الداخلي للبلاد من صناعة الأسلحة و المواد الغذائية و الاهتمام بالعنصر البشري و مراجعة سياسته الخارجية و البحث عن شركاء جدد مثل أمريكا و الصين و روسيا و غيرها.
اسبانيا العجوزة تستنجد بالبرلمان الأوروبي،اقترفت جريمة كبرى وتريد تغطيتها بالضغط على المغرب،كم أنت صغيرة يا اسبانيا،اطلب من ملك البلاد البقاء على إغلاق بوابتي سبتة ومليلية إلى غاية استرجاعهما من المحتل،إنشاء منطقة حرة بجوار المدينتين كبداىل للسكان،فتح أبواب الهجرة أمام الأفارقة لمن أراد الذهاب إلى اوروبا،نحن لسنا حراسا لإسبانيا،كثرة المهاجرين الأفارقة في الصيف إلى اسبانيا سوف يجعلها في ورطة ،السلاح سوف يغيرون وجهتهم مما سوف يكبدها خسائر بالملايير فاقتصادها يعتمد على السياحة ،لابد من إنشاء خطوط بحرية جديدة وبكثرة بين فرنسا وميناءي الناظور وطنية لتسهيل دخول الجالية دون المرور باسبانيا،لدينا عدة أوراق اقتصادية نستطيع أن نركع بها اسبانيا،لا أحد له الحق في التدخل في سيادتنا. نحن الأقوى بإذن الله.
واش تزيدوا حتى اوروبا اللي غلاب اِعف الوقت ما كتسمحش اليوم الى اخسرني صديق اصعيب تسترجعوا
اوروبا ودول العالم الاستعمارية تعلم جيدا ان الصحراء مغربية وان سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما مغربية ولسوء موقعنا الاستراتيجي المميز جعلنا كاخر دولة مازالت أراضيها محتلة كل العالم تحرر واخذ أراضيه الا نحن حتى جارة السوء تحتل أراضينا الشرقية وتتمسك بها بل وتريد تقسيمنا وتقزيمنا قسمها الله وقزمها
الديبلوماسية المغربية في ورطة تكبيرة والإعلام الرسمي يحول الخيبات الى انتصارات ويسوق لخسائر الاخرين وينسى خسائره الفادحة الذي لا يحترم لغة وطنه لا احد سيحترمه