الخلفي: الأحقاد وراء الاستهداف الجزائري للملك .. والهدف تقسيم المغرب

ضمن برنامج “نقاش في السياسة”، في حلقة خاصة حول مستجدات قضية الصحراء المغربية، يكشف مصطفى الخلفي، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلفيات التحرشات الجزائرية المستمرة بسيادة المغرب، والتي بلغت حد التطاول على الملك محمد السادس من قبل الإعلام الجزائري.
وقال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الصحراء المغربية التابعة للهيئة السياسية ذاتها، في الحلقة الثانية التي ستنشر غدا الأحد في الساعة التاسعة ليلا على منصات جريدة هسبريس على “فيسبوك” و”يوتيوب”، إن “ما حصل غير مسبوق عبر استهداف شخصية الملك محمد السادس في ظرفية توتر تعرفها المنطقة”، مسجلا أن “الاستهداف الحاقد يعكس موقف الحكام في الجزائر ومن يتبعهم من إعلام، ولا علاقة للشعب الجزائري بالأمر”.
الخلفي أكد أن رسالة الاستهداف الجزائري الأخيرة تسعى إلى نسف أي مصالحة أو تفاهم في ملف الصحراء المغربية، مشددا على أن الإساءة تعكس حالة إحباط بعد ثلاثة أشهر من محاولات “البوليساريو” تسجيل انتصارات وهمية على المغرب؛ وهو ما باء بالفشل.
الباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية يرى، في هذا الحوار، أن الجزائر تحاول تصدير الأزمة الداخلية التي تعرفها نحو المغرب، معتبرا أن رد الفعل الذي أبان عنه المغاربة يؤكد أن الرهان على تفرقة المغاربة رهان خاسر.
ونبه الخلفي إلى ما اعتبره نوعا من التضليل والتزييف الذي يمارسه الإعلام الجزائري وتزوير الحقائق؛ ومن بينها أن قضية الصحراء المغربية ليست قضية شعب بل قضية نظام وملكية، مشددا على أن الذي حصل أن “الرسالة التي وجهها المغاربة أنها قضية الصحراء تحظى بإجماع المغاربة والذين يرفضون المس بها”.
وشدد ضيف برنامج “نقاش في السياسة” أن استهداف شخص الملك ليس حدثا معزولا، ويكشف عمق المشكل الموجود لدى الحكم في الجزائر والعقدة التي تشكلها النجاحات التي يحققها المغرب، مبرزا أن “رد الفعل المغربي متناسب مع حجم الإساءة. لذلك، لا يمكن أن نحوّل الضحية إلى معتد”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس لجنة الصحراء المغربية داخل “البيجيدي” إلى أن رد الفعل المغربي دفع البعض من داخل الجزائر إلى التنكر إلى الإساءة التي لحقت المغرب وملكه، موضحا “أن الرد كان متوازنا من قبل المغاربة ومسؤولا، وأوصل الرسالة إلى الجزائر”.
وأبرز الخلفي أن الرد المغربي لم يكن موجها إلى القناة التلفزيونية التي أساءت إلى الملك؛ ولكن إلى من حرك القناة، ولم يشتغل بعقيدة عسكرية تستهدف المملكة، معتبرا أن “الرسالة موجهة إلى من يسعى إلى تقسيم المغرب، ويحلم بمشروع توسعي على حساب بلادنا مع إبقاء حالة التوتر دائمة، على الرغم أن مشكلتنا ليست مع الشعب الجزائري”.
الصحراء قضية منتهية بعد الاعتراف الأمريكي. أما الجارة الجزائر فنسأل الله لها الهداية والرشاد،…
كيف يقسم المغرب و نحن على قيد الحياة…..نموت كلنا و يبقى المغرب…..و يحيى المغرب…..
الملك سور عال شامخ ومن أراد تسلقه يسقط فالنيل من شخصه لن يسقط قيمته في أعيننا كملك للبلاد كرمز للوحدة الترابية اقول كأخ تربى معنا ورأيناه يدرج يوما عن يوم حتى كبر كيف لا نحبه ونقدره وهو الباني لهذا الوطن وما عاش من نال منه ولا اوصله الله لمراده
مشكلة النظام الجزائري مع المغاربة حكومة وشعبا عقائدهم صاحب الجلالة الملك المعظم محمد السادس حفظه الله، الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنا كمواطن أطالب بقطع العلاقات مع النظام الجزائري، أما الشعب الجزائري فهو المسكين لا حول له و لا قوة الا بالله ،فهو في صراع مع عصابات الجنرالات والأقليات الشياتين، اطلب الله ان يفرج عليهم ويسقط النظام الجزائري العدو
كل ما قلته صحيح ..لكن ألم يستهدف الاعلام المغربي رموز الدولة الجزائرية من عهد بوتفليقة الى الرئيس تبون ؟ خاصة أثناء مرضه وكانت الاساءات شبه يومية عن طريق رسومات كاريكاتورية تنشر باستمرار على الجرائد الاكترونية ،،كان من المفروض ان تنتظروا ردة فعل قوية ،رغم اني لا ارى في ليغينيول ما يسئ للملك مقارنة بما تم نشر وما قيل في اعلام دول اخرى ..
لحد اليوم ما زال رموز الجزائر مستهدفون بالاساءة ،،فعندما يطلع علينا منار السليمى او اي محلل آخر ويطلق العنان لنفسه في شتم النظام الجزائري ويصفهم بالديكتاتوريين وحكم العسكر والاعداء ،،أفلا يعتبر
هذا تطاولا ..ان كنتم ترون كما قلتم فما الذي يجعلكم لا تقطعون العلاقة نهائيا مع الجزائر وعندها يصبح كل شيئ مباحا ،،اما اذا كنتم تنتظرون تحسين العلاقات مع الجزائر فاعتقد ان أي عاقل او عارف بالسياسة في المنطقة لا يرى الا توترا اكثر فاكثر خاصة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني ..يجب ان تأخذوا هذا في الحسبان ،ولا اعتقد ان تصريح القنصل المغربي في وهران السنة الماضية جاء هكذا كزلة لسان لو لم يكن قد
سمعه من مسؤوليه الكبار لَمَ تجرأ وذكره ونحن نعرف المسؤولين المغاربة جيدا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي بحاكم نتوما كحكومة لي شجعهم يطاولوا على سيادتكم وسيادهم عاودو ترتيب اوراقكم حتى تكونوا في مستوى المواجهة اما إلى عولنا عليكم كون مشينا خلا الله ينصر سيدنا لي مطاكي عليكم الصهد
الحملة المسعورة التي يقوم بها نظام الجزائر المتعفن ضد المغرب تفسر حالة الإرتباك والدوخة التي أصابته أمام القفزة النوعية التي يحققها المغرب في جميع الميادين
باش تعيش باش تموت. دولة عاشت على حلم تقسيم المغرب نهايتها انشاء الله هو التقسيم يجب دعم القبائل و الطوارق للاستقلال. المغرب لا يعمل على هادا السيناريو لانه قد يشعل نعرات استقلالية في كل المنطقة و لكل الاقليات لكن حجم الجزائر صالح اكتر لسيناريو التقسيم
الجزائر جار خبيث و يتصرف مع كل جيرانه بتكبر و كراهية و أموال الغاز لن تدوم و سيبهدل في المستقبل القريب
ردا على رقم 5 ومن قال لك أننا نريد فتح الحدود أو حتى النظر في وجوهكم أما فيما يخص الكاريكاتير فهذا شأن صحا فتكم الصفراء ولا تنس التوقيت فمنذ رجوع المغرب للاتحاد الافريقي ودولتكم كالديك الذي ينظر للدجاجة عندما تريد أن تبيض
ياصديقي لو تنظر قليلا أمامك وترى محللوك أي صحافي الصرف الصحي ماذا يقولون على المغرب لما تكلمت على قامة من قامات المغرب الذي هو فعلا محلل من الطراز العالي السيد منار السليمي الذي يعرف لعبة الفأر والقط فكل تحليلاته تقدم بالأدلة وليس كمحللين الحليب والسكر والزيت
الشعب المغربي لا يرى فيكم لا صديق ولا جار ولا تجمعنا لا ثقافة ولا عروبة ولا حتى أمازيغيتنا
أما في ما يخص علاقتنا بإسرائيل علاقة مبنية على الاحترام وإسرائيل لا تتدخل في شؤوننا الداخلية وزيادة على ذلك لماذا لا تقطعوا العلاقة مع إيران المجرمة التي قتلت من المسلمين ملايين أضعاف ما قتل المجوسي الايراني أتمنى من كل قلبي وضع قنابل النيبال على الحدود بيننا وبينكم
ان الله لاينصر الحاسدين ان الله مع المغرب سبحان الله بلد مسقر وامن وشعب قوي وملك عظيم ليس له مثيل انه من سبط الرسول (ص)عليه وسلم اما الماسسة العسكرية الجزايرية كتب باقلا م الرياح
لو سيطر الاسلاميون او البعثيون على المغرب لقسم المغرب منذ زمان.
فالخطر من الذئاب الخشية.
بنكيران نفسه يدرك ان المغاربة لن يخضعوا له.
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وشتت شملهم لما فيه مصلحة الشعب الجزائري الشقيق المغلوب على أمره.